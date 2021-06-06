УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13196 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
1 304 13
Крим (12757) освіта (1042) Донбас (21733) абітурієнт (112)

В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри

З понеділка, 7 червня, для абітурієнтів із непідконтрольних територій на базі українських університетів починають роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це нагадав заступник міністра освіти та науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дім".

"Це 140 університетів Міністерства освіти та науки, три університети Міністерства внутрішніх справ, 14 університетів Міністерства культури та інформаційної політики, університети системи Міністерства охорони здоров'я. Весь алгоритм вступу діти можуть дізнатися дистанційно на спеціалізованих сайтах, як минулого року", - зазначив Вітренко.

За його словами, під час вступної кампанії працюватиме "гаряча лінія", де абітурієнти зможуть отримати консультацію фахівців.

Читайте також: Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій щороку зростає, - Шкарлет

Вітренко нагадав, що абітурієнти з непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму зможуть вступати до українських вишів без результатів ЗНО.

"Діти з непідконтрольних територій вступають без зовнішнього незалежного оцінювання за результатами тестування, яке вони проходитимуть в один день. Все буде зроблено, як і минулого року. Для того, щоб кожна дитина, яка хоче, потрапила в Україну і навчалася в Україні", - зазначив чиновник.

Читайте також: Таврійський університет у Києві прийматиме абітурієнтів з окупованого Криму без паспортів, - ректор Казарін

Як повідомлялося,  для організації вступу до закладів вищої, професійної передвищої і професійної (професійно-технічної) освіти через освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" затверджено новий порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей.

Міністерство освіти та науки оприлюднило покрокову інструкцію для вступників із тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей у 2021 році.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Мамин хахаль очень рад - папа едет в Ленинград........ В Украине 7 июня начнут работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" - Цензор.НЕТ 5620
Запускаємо легально в Україну море путінської "консєрви".
Я не кажу, що всі, хтось і нормальний попаде, але щось мене гризе....
показати весь коментар
06.06.2021 08:56
+4
Згідно російського законодавства негромадянам РФ заборонено мати нерухомість на півострові. Так що Зеленський має російське громадянство.
показати весь коментар
06.06.2021 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мамин хахаль очень рад - папа едет в Ленинград........ В Украине 7 июня начнут работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" - Цензор.НЕТ 5620
Запускаємо легально в Україну море путінської "консєрви".
Я не кажу, що всі, хтось і нормальний попаде, але щось мене гризе....
показати весь коментар
06.06.2021 08:56 Відповісти
В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 482

В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 8914
показати весь коментар
06.06.2021 09:06 Відповісти
Та я б їх дустом посипав.
показати весь коментар
06.06.2021 12:44 Відповісти
Не мені ж ядюгу приймати.
показати весь коментар
06.06.2021 12:44 Відповісти
За останні сто років доукраїнізувалися до жахливих наслідків, але безнаціональні українці продовжують цуратися свого русинства на користь Москві і не збираються відроджувати державність русинів України.
показати весь коментар
06.06.2021 09:05 Відповісти
Зачем нужны эти рассадники заразы.
показати весь коментар
06.06.2021 09:08 Відповісти
Для виконання фуйлової многоходовочкі по повентенню України в мордор.
показати весь коментар
06.06.2021 10:58 Відповісти
Та "Марс-Україна"
показати весь коментар
06.06.2021 09:25 Відповісти
люди на Марс скоро полетят а Украина выписывает себе ублюдков без паспортов и без вно... В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 3509 В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 6662
показати весь коментар
06.06.2021 09:37 Відповісти



Олександр Бригинець

@bryhynets


Хрен би з ним, що платить комуналку і податки в РФ, але він платить їх за кримську квартиру, яку перереєстрував за РФ законодавством, визнавши юрисдикцію росіян над Кримом( І от тепер уся ОПа від Єрмака і до околиць ламає голову, як же забезпечити цю квартиру дніпровською водою(
показати весь коментар
06.06.2021 09:28 Відповісти
Згідно російського законодавства негромадянам РФ заборонено мати нерухомість на півострові. Так що Зеленський має російське громадянство.
показати весь коментар
06.06.2021 09:52 Відповісти
 
 