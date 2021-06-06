В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна"

З понеділка, 7 червня, для абітурієнтів із непідконтрольних територій на базі українських університетів починають роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це нагадав заступник міністра освіти та науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дім".

"Це 140 університетів Міністерства освіти та науки, три університети Міністерства внутрішніх справ, 14 університетів Міністерства культури та інформаційної політики, університети системи Міністерства охорони здоров'я. Весь алгоритм вступу діти можуть дізнатися дистанційно на спеціалізованих сайтах, як минулого року", - зазначив Вітренко.

За його словами, під час вступної кампанії працюватиме "гаряча лінія", де абітурієнти зможуть отримати консультацію фахівців.

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Вітренко нагадав, що абітурієнти з непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму зможуть вступати до українських вишів без результатів ЗНО.

"Діти з непідконтрольних територій вступають без зовнішнього незалежного оцінювання за результатами тестування, яке вони проходитимуть в один день. Все буде зроблено, як і минулого року. Для того, щоб кожна дитина, яка хоче, потрапила в Україну і навчалася в Україні", - зазначив чиновник.

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Як повідомлялося, для організації вступу до закладів вищої, професійної передвищої і професійної (професійно-технічної) освіти через освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" затверджено новий порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей.

Міністерство освіти та науки оприлюднило покрокову інструкцію для вступників із тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей у 2021 році.