В НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между Путиным и Лукашенко, - Столтенберг
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Взаимодействие Российской Федерации и Беларуси в последнее время вызывает серьезную озабоченность в Североатлантическом альянсе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.
Он сказал, что страны-члены НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которое наблюдается в последние месяцы.
При этом, по его словам, Беларусь становится "все более зависимой" от России.
Столтенберг предостерег Москву и Минск от дестабилизации обстановки на восточном фланге альянса, подчеркнув, что НАТО готова защищаться.
Генсек альянса также отметил растущую активность в отношениях между Россией и Китаем, которые, как он считает, "все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном планах".
Столтенберг обратил внимание, что Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в международных организациях, в частности, в ООН, а также "проводят совместные военные учения, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, интенсивно обмениваясь опытом в области вооружений и контроля над интернетом".
"Это - новое измерение и серьезный вызов", подчеркнул он.
Как сообщалось, "агрессивные действия России" и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая, станут одними из важных тем обсуждения на саммите НАТО 14 июня. В нем примет участие президент США Джо Байден.
Как ожидается, участники саммита также обсудят ситуацию в Беларуси.
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Успокой ти меня!"©
Всім спокійніше стане.
Об этом он рассказал на съезде республиканцев в штате Северная Каролина.
По его словам, над действующим главой государства посмеиваются российский президент и китайские переговорщики.
«Теперь над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», - сказал политик.
Ранее американский аналитик Том Роган оценил политику Джо Байдена в отношении России, назвав его «мальчиком на побегушках» у Кремля. По мнению эксперта, он преподнес несколько «подарков» Москве, среди которых отказ США от санкций против завершения «Северного потока - 2».
Я просто сделал вывод глядя как ваша гоп-команда дружно голосует
что ты умное ожешь написать? вскукареки как на митинге 😬
С одной стороны - уже более 7 лет идёт война, Украина подвергается агрессии, требует санкций со стороны ЕС и США ! И санкции были введены. А с другой стороны - ведётся активная торговля с агрессором, простые кацапы спокойно шастают туда-сюда через границу. Рашинский бизнес вполне нормально себя чувствует в Украине.
Вот если бы Украина ещё в начале войны ввела полное эмбарго на любую торговлю с агрессором (включая нефть, газ и уголь), запретила весь кацапский бизнес, закрыла границы и прекратила дипломатические отношения - вот тогда вся Европа и остальной цивилизованный мир стояли бы стеной за Украину ! и поступили бы аналогично. И тогда пуйло бы 100% отвалилось
А так - "тут воюем, а тут торгуем" - в Европе этого не понимают. Немцы логично рассуждают - если Украине можно торговать с агрессором, зарабатывать на транзите газа, то почему нам-то нельзя ?!
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг критикує тісну співпрацю Росії та Білорусі. Як він пояснює, НАТО зробило з цього висновки. Але Росія - не єдина загроза оборонному альянсу. НАТО застерігає президента Росії Володимира Путіна та білоруського правителя Олександра Лукашенко від дестабілізації на східному фланзі альянсу. "НАТО - це оборонний союз. Я не хочу занадто багато спекулювати. Але ми пильні і уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. В надзвичайних ситуаціях ми, звичайно, готові захищати і захищати будь-кого з союзників від будь-якого виду загрози, що виходить з Мінська та Москви ", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг WELT AM SONNTAG. У той же час колишній норвезький прем'єр-міністр підкреслив, що ситуація в Білорусі також буде предметом розгляду на саміті НАТО в Брюсселі, який відбудеться за тиждень, в якому візьмуть участь президент США Джо Байден, а також канцлер Ангела Меркель.
Столтенберг заявив, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії: "Союзники серйозно стурбовані тіснішою співпрацею між Москвою та Мінськом в останні місяці. У минулому ми дізналися, що Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав, як Україна, Грузія та Молдова ». Країни НАТО Литва, Латвія та Польща мають спільний кордон з Білоруссю. У той же час глава НАТО підкреслив, що нещодавно існуюча угода про партнерство з Білоруссю була значно зменшена і буде продовжувати переглядатись.