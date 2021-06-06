У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Взаємодія Російської Федерації і Білорусі останнім часом викликає серйозне занепокоєння у Північноатлантичному альянсі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag.
Він сказав, що країни-члени НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між президентами Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, яка спостерігається останніми місяцями.
Водночас, за його словами, Білорусь стає "все більш залежною" від Росії.
Столтенберг застеріг Москву і Мінськ від дестабілізації ситуації на східному фланзі Альянсу, підкресливши, що НАТО готовий захищатися.
Генсек Альянсу також вказав на зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм, які, як він вважає, "все тісніше співпрацюють як у політичному, так і у військовому планах".
Столтенберг звернув увагу, що Москва і Пекін все частіше координують свої дії в міжнародних організаціях, зокрема в ООН, а також "проводять спільні військові навчання, далекі польоти бойових літаків і морські операції, інтенсивно обмінюючись досвідом у сфері озброєнь і контролю над інтернетом" .
"Це - новий вимір і серйозний виклик", підкреслив він.
Як повідомлялося, "агресивні дії Росії" і міжнародні зміни у сфері безпеки, пов'язані з посиленням Китаю, стануть однією з важливих тем обговорення на саміті НАТО 14 червня. У ньому візьме участь президент США Джо Байден.
Як очікується, учасники саміту також обговорять ситуацію в Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Успокой ти меня!"©
Всім спокійніше стане.
Об этом он рассказал на съезде республиканцев в штате Северная Каролина.
По его словам, над действующим главой государства посмеиваются российский президент и китайские переговорщики.
«Теперь над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», - сказал политик.
Ранее американский аналитик Том Роган оценил политику Джо Байдена в отношении России, назвав его «мальчиком на побегушках» у Кремля. По мнению эксперта, он преподнес несколько «подарков» Москве, среди которых отказ США от санкций против завершения «Северного потока - 2».
Я просто сделал вывод глядя как ваша гоп-команда дружно голосует
что ты умное ожешь написать? вскукареки как на митинге 😬
С одной стороны - уже более 7 лет идёт война, Украина подвергается агрессии, требует санкций со стороны ЕС и США ! И санкции были введены. А с другой стороны - ведётся активная торговля с агрессором, простые кацапы спокойно шастают туда-сюда через границу. Рашинский бизнес вполне нормально себя чувствует в Украине.
Вот если бы Украина ещё в начале войны ввела полное эмбарго на любую торговлю с агрессором (включая нефть, газ и уголь), запретила весь кацапский бизнес, закрыла границы и прекратила дипломатические отношения - вот тогда вся Европа и остальной цивилизованный мир стояли бы стеной за Украину ! и поступили бы аналогично. И тогда пуйло бы 100% отвалилось
А так - "тут воюем, а тут торгуем" - в Европе этого не понимают. Немцы логично рассуждают - если Украине можно торговать с агрессором, зарабатывать на транзите газа, то почему нам-то нельзя ?!
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг критикує тісну співпрацю Росії та Білорусі. Як він пояснює, НАТО зробило з цього висновки. Але Росія - не єдина загроза оборонному альянсу. НАТО застерігає президента Росії Володимира Путіна та білоруського правителя Олександра Лукашенко від дестабілізації на східному фланзі альянсу. "НАТО - це оборонний союз. Я не хочу занадто багато спекулювати. Але ми пильні і уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. В надзвичайних ситуаціях ми, звичайно, готові захищати і захищати будь-кого з союзників від будь-якого виду загрози, що виходить з Мінська та Москви ", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг WELT AM SONNTAG. У той же час колишній норвезький прем'єр-міністр підкреслив, що ситуація в Білорусі також буде предметом розгляду на саміті НАТО в Брюсселі, який відбудеться за тиждень, в якому візьмуть участь президент США Джо Байден, а також канцлер Ангела Меркель.
Столтенберг заявив, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії: "Союзники серйозно стурбовані тіснішою співпрацею між Москвою та Мінськом в останні місяці. У минулому ми дізналися, що Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав, як Україна, Грузія та Молдова ». Країни НАТО Литва, Латвія та Польща мають спільний кордон з Білоруссю. У той же час глава НАТО підкреслив, що нещодавно існуюча угода про партнерство з Білоруссю була значно зменшена і буде продовжувати переглядатись.