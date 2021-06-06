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У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У НАТО

Взаємодія Російської Федерації і Білорусі останнім часом викликає серйозне занепокоєння у Північноатлантичному альянсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag.

Він сказав, що країни-члени НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між президентами Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, яка спостерігається  останніми місяцями.

Водночас, за його словами, Білорусь стає "все більш залежною" від Росії.

Столтенберг застеріг Москву і Мінськ від дестабілізації ситуації на східному фланзі Альянсу, підкресливши, що НАТО готовий захищатися.

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Генсек Альянсу також вказав на зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм, які, як він вважає, "все тісніше співпрацюють як у політичному, так і у військовому планах".

Столтенберг звернув увагу, що Москва і Пекін все частіше координують свої дії в міжнародних організаціях, зокрема в ООН, а також "проводять спільні військові навчання, далекі польоти бойових літаків і морські операції, інтенсивно обмінюючись досвідом у сфері озброєнь і контролю над інтернетом" .

"Це - новий вимір і серйозний виклик", підкреслив він.

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Як повідомлялося, "агресивні дії Росії" і міжнародні зміни у сфері безпеки, пов'язані з посиленням Китаю, стануть однією з важливих тем обговорення на саміті НАТО 14 червня. У ньому візьме участь президент США Джо Байден.

Як очікується, учасники саміту також обговорять ситуацію в Білорусі.
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Топ коментарі
+12
Лучше бы НАТО озаботилось тесным сотрудничеством Х-ла с Меркель.
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06.06.2021 10:00
+11
Гитлер и Муссолини наших дней. Нацист и фашист
В НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между Путиным и Лукашенко, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9180
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06.06.2021 09:54
+7
Так от на хвилі того занепокоєння приймайте нас у НАТО.
Всім спокійніше стане.
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06.06.2021 09:58
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А шо ще є в арсеналі НАТЬІ?
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06.06.2021 09:53 Відповісти
Большая лужа и мешок гороха.
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06.06.2021 09:55 Відповісти
В арсенале еще столько же лет(27) обеспокоенности.
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06.06.2021 10:12 Відповісти
краще б ви лице серйозно стурбованого Столтенберга тиснули
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06.06.2021 09:54 Відповісти
Гитлер и Муссолини наших дней. Нацист и фашист
В НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между Путиным и Лукашенко, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9180
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06.06.2021 09:54 Відповісти
Сами себя опускают этими заявами . Конченые.
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06.06.2021 09:55 Відповісти
А этими заявами: На переговорах украинской и иранской стороны по поводу крушения самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, украинская сторона согласилась с отказом от гражданского иска пострадавших к государству Иран , оставив в требованиях только компенсацию ущерба авиакомпании МАУ. 04.‎06.‎2021
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.06.2021 11:05 Відповісти
Украинская сторона -это НАТО?
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06.06.2021 13:16 Відповісти
"Беспокойная я!
Успокой ти меня!"©
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06.06.2021 09:55 Відповісти
Так от на хвилі того занепокоєння приймайте нас у НАТО.
Всім спокійніше стане.
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06.06.2021 09:58 Відповісти
Трамп уверен, что Путин «открыто насмехается» над Байденом-
Об этом он рассказал на съезде республиканцев в штате Северная Каролина.
По его словам, над действующим главой государства посмеиваются российский президент и китайские переговорщики.
«Теперь над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», - сказал политик.
Ранее американский аналитик Том Роган оценил политику Джо Байдена в отношении России, назвав его «мальчиком на побегушках» у Кремля. По мнению эксперта, он преподнес несколько «подарков» Москве, среди которых отказ США от санкций против завершения «Северного потока - 2».
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06.06.2021 10:00 Відповісти
В НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между Путиным и Лукашенко, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3263
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06.06.2021 10:02 Відповісти
Все кто поставил лайк - полезные дурачки У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3445
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06.06.2021 15:01 Відповісти
Обиделся? Правильно обиделся У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4685
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06.06.2021 15:05 Відповісти
У меня такая эмоция отсутствует напрочь
Я просто сделал вывод глядя как ваша гоп-команда дружно голосует
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06.06.2021 15:18 Відповісти
Я ж и говорю - обиделся У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1193
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06.06.2021 17:00 Відповісти
на моих глазах скатываетесь из полезных в бесполезных дурачкоа У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8467
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06.06.2021 17:12 Відповісти
Ты серьезно думаешь, что кого-то волнуют твои глаза? У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1499
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06.06.2021 18:16 Відповісти
странно слышать «серьезно думаешь» от дурачка
что ты умное ожешь написать? вскукареки как на митинге 😬
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06.06.2021 19:19 Відповісти
А еще отнекиваешься. Ты серьезно обижен. У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8046
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06.06.2021 21:20 Відповісти
Не напрягайся, тут зелебобики .... Прямо по Пелевину ... Я сам не ожидал такого в реалиях
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06.06.2021 10:30 Відповісти
Лучше бы НАТО озаботилось тесным сотрудничеством Х-ла с Меркель.
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06.06.2021 10:00 Відповісти
Ребята взгляните со стороны Европы ! Украина воюет с ********* 8й год !!! И до сих пор нет разрыва дип отношений, визового режима и самое ***** главное ******** второй если не первый торговый партнер Украины это нормально ?!
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06.06.2021 11:28 Відповісти
+
С одной стороны - уже более 7 лет идёт война, Украина подвергается агрессии, требует санкций со стороны ЕС и США ! И санкции были введены. А с другой стороны - ведётся активная торговля с агрессором, простые кацапы спокойно шастают туда-сюда через границу. Рашинский бизнес вполне нормально себя чувствует в Украине.

Вот если бы Украина ещё в начале войны ввела полное эмбарго на любую торговлю с агрессором (включая нефть, газ и уголь), запретила весь кацапский бизнес, закрыла границы и прекратила дипломатические отношения - вот тогда вся Европа и остальной цивилизованный мир стояли бы стеной за Украину ! и поступили бы аналогично. И тогда пуйло бы 100% отвалилось

А так - "тут воюем, а тут торгуем" - в Европе этого не понимают. Немцы логично рассуждают - если Украине можно торговать с агрессором, зарабатывать на транзите газа, то почему нам-то нельзя ?!
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06.06.2021 13:07 Відповісти
Ага )))) особенно эти бутафоры озаботились когда трамплин отказался давать туда бабло))))
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06.06.2021 10:49 Відповісти
Генсек НАТО - звучит круто, почти как генсек ЦК КПСС))
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06.06.2021 13:08 Відповісти
У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6062
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06.06.2021 10:10 Відповісти
"тісній взаємодії" Л. і П. сприяв Захід, можна сказати, що загнали бацька в обійми пуйла. Але ще не все втрачено.
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06.06.2021 10:15 Відповісти
цей вечір на яхті у них закінчився сексом У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1490

У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5755
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06.06.2021 10:17 Відповісти
С чувством "глубокой озабоченности" мы "всерьез обеспокоены" чувством "глубокого удовлетворения" между Путиным и Лукашенко, - Столтенберг. Так бы лучше звучало.
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06.06.2021 10:19 Відповісти
...їхня стурбованість до задниці...один глибокий пшик...
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06.06.2021 10:21 Відповісти
Интересно ,как он обеспокоиться ,когда ***** хапнет Прибалтику 😡
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06.06.2021 10:22 Відповісти
а затем в сторону его родины...Норвегии.)))
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06.06.2021 11:06 Відповісти
"Тесное взаимодействие между Путиным и Лукашенко" обнаружили!? Сколько времени, усилий и прочее прочее...День и ночь, годы... И наконец геополитическое открытие... И зачем было это делать..? Чтобы "делать себе нервы"? И теперь "всерьез обеспокоены". Какой кошмар! Жили себе не ведая... печали. А тепер сделали себе нервы, беспокойства всякие...
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06.06.2021 10:28 Відповісти
А зв'язок пуйло-зеля--дерьмак -коломойша не бачите ?
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06.06.2021 10:33 Відповісти
Что-то много новостей про "ЛГБТ сообщество" на ЦН в последнее время)) Вот ещё одна...
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06.06.2021 10:37 Відповісти
а между обома ******* и разницы то в обычном состоянии нет. она появляется только, когда начинает присутствовать наблюдатель )))
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06.06.2021 10:40 Відповісти
Турбуватися треба було ще раніше, коли ці дві країни взяли курс на створення союзної держави.
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06.06.2021 10:46 Відповісти
Взаимодействие... Чем более шарик надувать, тем скорее он лопнет.
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06.06.2021 10:59 Відповісти
Какое беспокойство? Это одна страна...
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06.06.2021 11:01 Відповісти
Ось коли РФ дотисне Україну тоді буде занепокоєність. То не жуйте шмарклі і допомогайте Україні.
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06.06.2021 11:02 Відповісти
Если Запад проявляет обеспокоенность,готовьте пулемет! Запад вас предал!

У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1569
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06.06.2021 11:08 Відповісти
всё таки есть у НАТО мощное оружие,годное сразу ставить агрессора "на место"..это "очень серьёзная обеспокоенность".позволяющая НАТО аккуратно жрать средства и давать работу журналистам.
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06.06.2021 11:43 Відповісти
Заголовок статті гучний: "НАТО застерігає Путіна та Лукашенко від дестабілізації", а далі ні про що. Переклад інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг критикує тісну співпрацю Росії та Білорусі. Як він пояснює, НАТО зробило з цього висновки. Але Росія - не єдина загроза оборонному альянсу. НАТО застерігає президента Росії Володимира Путіна та білоруського правителя Олександра Лукашенко від дестабілізації на східному фланзі альянсу. "НАТО - це оборонний союз. Я не хочу занадто багато спекулювати. Але ми пильні і уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. В надзвичайних ситуаціях ми, звичайно, готові захищати і захищати будь-кого з союзників від будь-якого виду загрози, що виходить з Мінська та Москви ", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг WELT AM SONNTAG. У той же час колишній норвезький прем'єр-міністр підкреслив, що ситуація в Білорусі також буде предметом розгляду на саміті НАТО в Брюсселі, який відбудеться за тиждень, в якому візьмуть участь президент США Джо Байден, а також канцлер Ангела Меркель.

Столтенберг заявив, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії: "Союзники серйозно стурбовані тіснішою співпрацею між Москвою та Мінськом в останні місяці. У минулому ми дізналися, що Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав, як Україна, Грузія та Молдова ». Країни НАТО Литва, Латвія та Польща мають спільний кордон з Білоруссю. У той же час глава НАТО підкреслив, що нещодавно існуюча угода про партнерство з Білоруссю була значно зменшена і буде продовжувати переглядатись.
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06.06.2021 12:14 Відповісти
Буквы O в названиях ООН и НАТО это явно - Обеспокоенность
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06.06.2021 12:34 Відповісти
не надо толкать беларусь в объятия московии. что здесь не ясного.
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06.06.2021 22:25 Відповісти
НАТО - Нет Альтернативы Только Обеспокоенность
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06.06.2021 22:51 Відповісти
 
 