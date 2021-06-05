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У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг

Сьогоднішня ситуація в світі є "поворотним моментом" для Північноатлантичного альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в п'ятницю, виступаючи на онлайн-форумі, організованому інститутуом Брукінгса, поділився своїми думками щодо порядку НАТО на найближчі роки, і запропонував варіанти того, яким чином країни альянсу мають вибудовувати свої відносини з двома державами, які виступають проти усталеного світового порядку - Росіює і Китаєм.

Столтенберг звернувся з програмною промовою і відповів на запитання учасників онлайн-форуму "НАТО-2030", який відбувся 4 червня за підтримки інституту Брукінгса, Ради Німеччини з міжнародних відносин і Північноатлантичного альянсу.

Сьогоднішня ситуація в світі є "поворотним моментом" для НАТО, заявив Столтенберг, зазначивши вихід західних союзників з Афганістану і "авторитарну протидію" Росії і Китаю нинішньому міжнародному порядку, заснованого на міжнародному праві.

Також читайте: Питання України обговорюватиметься на саміті НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО висловив стурбованість тим, що Росія "веде масоване нарощування військової потужності від Арктики до Африки". Пекін, зі свого боку створив "безпрецедентну систему спостереження і контролю над своїм населенням", а також загрожує суверенітету Тайваню й інших своїх сусідів, додав Столтенберг.

За словами глави НАТО, члени Північноатлантичного альянсу "не можуть самотужки протистояти загрозам з боку Росії і Китаю, а також загрозі зміни клімату - вони повинні діяти разом".

"Я відчуваю і знаю, що серед членів НАТО дуже широкою підтримкою користується те, що ми називаємо дуалістичним підходом до відносин з Росією, - заявив Столтенберг, - Ми продовжимо забезпечувати надійне стримування і захист (від ворожих дій Росії). Водночас ми віримо в можливість діалогу".

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Незважаючи на те, що зараз у відносинах Заходу і Росії спостерігається спад, небачений з часів "холодної війни", Столтенберг підкреслив, що "ми повинні спілкуватися" з росіянами з таких питань, як контроль над озброєннями.

"Росія - авторитарна держава. Але немає жодного протиріччя між ясним розумінням проблем, які представляє Росія, і необхідністю переговорів з ними", - додав Столтенберг.

"НАТО - не просто військовий альянс. Ми ще й політичний альянс. Ми маємо використовувати механізми НАТО ще більше, щоб реагувати на глобальні виклики", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Як йдеться в повідомленні інституту Брукінгса, форум "НАТО-2030" був проведений напередодні саміту лідерів країн НАТО, який відбудеться в Брюсселі 14 червня.

"Трансатлантичний альянс стикається зараз з безліччю проблем, включаючи агресивні дії Росії, загрозу тероризму і кібератак із застосуванням руйнівних технологій, вплив зміни клімату на безпеку і зростаючу міць Китаю. Водночас адміністрація Байдена пропонує Європі та Північній Америці можливість для більш тісної співпраці, ніж це відбувалося протягом багатьох років", - йдеться в пресрелізі, опублікованому Брукінгським інститутом.
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Топ коментарі
+27
Наивные, рашка поймет только тогда, когда ей дадут по шапке.
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05.06.2021 16:26
+27
"В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг"
_Доведут таки до Третьей всемирной эти безответственные уроды. В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2768
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05.06.2021 16:27
+22
В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 287
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05.06.2021 16:28
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Договорятся. Датчанам запретят въезд в Питер на такой же матч Евро-2020 и они сдадутся.
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05.06.2021 18:02 Відповісти
в швейцарию тоже запретили журналистам въезд из за Спутника
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05.06.2021 18:09 Відповісти
Ну после того как насрали на голову полякам к радости русских надо показать, что мы "русских не любим"... учаться у своих братьев немцев... те таким "враждебным к русским" методом аж два трубопровода с халявным газом построили... из России 😉
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06.06.2021 07:30 Відповісти
КЛАСНИЙ ТАКИЙ ДІПА - ШО--- ЛОГ...
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05.06.2021 17:46 Відповісти
Кацапу верить да нуево на...
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05.06.2021 17:56 Відповісти
один удар в ухо заменит любые диалоги
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05.06.2021 18:02 Відповісти
У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6386
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05.06.2021 18:08 Відповісти
В производстве «Спутника V» не используют яйца
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05.06.2021 18:24 Відповісти
а мы все ждем, что они за нас воевать будут У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2127
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05.06.2021 18:14 Відповісти
телеканал NDTV сообщил о проблемах, возникших при техническом обслуживании субмарины.
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05.06.2021 18:27 Відповісти
Арендованные вещи всегда возвращают.
А вот почему у Вас открывается ссылки на РИА-Новости, а у меня нет - уже вопрос
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05.06.2021 18:27 Відповісти
так Мы же не пальцем сделаны
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05.06.2021 18:30 Відповісти
нато разочаровывает....
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05.06.2021 18:41 Відповісти
Дерьмократичний Захід своєю беззубою політикою довів до Другої світової, дерьмократичний Захід своєю вірою доведе і до Третьої світової!
Вірити можна в Бога, а вірить паРаші - признак політичного ідіотизму...!!!
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05.06.2021 18:48 Відповісти
Захід зовсім зголубів… ось і заглядують в очко пуйлу. Воно так завжди - згуба всіх чоловічих рис.
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05.06.2021 18:52 Відповісти
зеленые - возьмите меня к вам в придурки ...
IP нужен?
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05.06.2021 19:02 Відповісти
очень правильное заявление, вот сейчас точно дагаварятся.
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05.06.2021 19:03 Відповісти
Вот цитата:
Мы приняли твердое решение, чтобы метод консультаций стал методом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран, и мы полны решимости продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе.
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05.06.2021 19:16 Відповісти


Олександр Бригинець@bryhynets





РНБО таємно розглянуло питання щодо інтеграції з НАТО.
Чому таємно? Щоб НАТО не дізналося(
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05.06.2021 19:18 Відповісти
а вот она же,но до конца:

Мы приняли твердое решение, чтобы метод консультаций стал методом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран, и мы полны решимости продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе.
А. Гитлер
Невиль Чемберлен"Англо-Германская декларация..." это после подписания мюнхенского соглашения.
ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ?
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05.06.2021 19:19 Відповісти
Оптимисты... Запад в 1938 году тоже вел диалог за счет аншлюса Австрии и раздела Чехословакии. Итог известен.
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05.06.2021 19:22 Відповісти
Это не оптимизм - идти по граблям в пропасть. Это умственная отсталость.
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05.06.2021 19:44 Відповісти
Я верю в автомобильное будущее Лучанска. Оно прекрасно, товарищи (С)
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05.06.2021 19:27 Відповісти
Ідіотизм не лікується.
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05.06.2021 19:36 Відповісти
Ще один хоче подивитись у очі х@йлу. Це якась хвороба?
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05.06.2021 19:55 Відповісти
_Целый букет. У кого что. Безответственность. Слабоумие и близорукость. Коррумпированность. Медвежья болезнь.
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05.06.2021 20:26 Відповісти
В НАТО верят! Ну, а то же! за деньги которые вы получаете от россии, вся НАТА должна каждого кацапа в дупу целовать !

У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9060
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05.06.2021 20:21 Відповісти
История повторяется, с Гитлером в свое время тоже все договаривались
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05.06.2021 20:55 Відповісти
Віруйте-віруйте.
Ви не одні такі дебілки.
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05.06.2021 21:03 Відповісти
НАТО больше нет
Восточной Европе нужны новые лидеры,способные создать оборонный союз..
Очень жаль,что Польшу и Украину сотни лет разделяют несколько церковных догм..
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05.06.2021 21:33 Відповісти
Та Путин уже понял что НАТО давно уже не дееспособно.
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05.06.2021 21:46 Відповісти
не берут - видимо не судьба мне придурком быть....
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05.06.2021 21:52 Відповісти
Ну, то есть понятно.Меня ударят по правой щеке,подставив левую......Вся эта туфта У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3463
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05.06.2021 22:13 Відповісти
Какие же всё таки д@билы и в Европе и США.Нельзя договариваться с чухнёй подшконарной которой плевать сколько оно убьёт.В Европе просто мозги этого недоганяют.Хотите спокойствия региона задавите зверя.
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05.06.2021 23:43 Відповісти
...ну...когда то тоже верили в диалог с Гитлером чё. Грабли, не?
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06.06.2021 00:03 Відповісти
А "мы" ведь тоже как НАТО, зЕлох тоже верит в возможность договорится, опять заглянет в глаз, чуть ниже спины и договорится...
Чего мы хотим от НАТО, если наш призЕдент, только и заглядывает в глаз моржовой звизде?
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06.06.2021 00:42 Відповісти
ИДИОТЫ, ПОВТОРЯЮТ ЭТУ ...НЮ, КАК МАНТРУ. НУ, НУ, ГОТОВЯТ НОВЫЙ МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР, ТАК НАДО ПОНИМАТЬ.
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06.06.2021 03:05 Відповісти
У зебилов я смотрю победа за победой на международной арене..И они еще смеют открывать свои собачьи рты на пороха
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06.06.2021 11:11 Відповісти
а поцiлувати пуйла в дупу? вже готовi?
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06.06.2021 16:16 Відповісти
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