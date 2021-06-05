У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг

Сьогоднішня ситуація в світі є "поворотним моментом" для Північноатлантичного альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в п'ятницю, виступаючи на онлайн-форумі, організованому інститутуом Брукінгса, поділився своїми думками щодо порядку НАТО на найближчі роки, і запропонував варіанти того, яким чином країни альянсу мають вибудовувати свої відносини з двома державами, які виступають проти усталеного світового порядку - Росіює і Китаєм.

Столтенберг звернувся з програмною промовою і відповів на запитання учасників онлайн-форуму "НАТО-2030", який відбувся 4 червня за підтримки інституту Брукінгса, Ради Німеччини з міжнародних відносин і Північноатлантичного альянсу.

Сьогоднішня ситуація в світі є "поворотним моментом" для НАТО, заявив Столтенберг, зазначивши вихід західних союзників з Афганістану і "авторитарну протидію" Росії і Китаю нинішньому міжнародному порядку, заснованого на міжнародному праві.

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Генсек НАТО висловив стурбованість тим, що Росія "веде масоване нарощування військової потужності від Арктики до Африки". Пекін, зі свого боку створив "безпрецедентну систему спостереження і контролю над своїм населенням", а також загрожує суверенітету Тайваню й інших своїх сусідів, додав Столтенберг.

За словами глави НАТО, члени Північноатлантичного альянсу "не можуть самотужки протистояти загрозам з боку Росії і Китаю, а також загрозі зміни клімату - вони повинні діяти разом".

"Я відчуваю і знаю, що серед членів НАТО дуже широкою підтримкою користується те, що ми називаємо дуалістичним підходом до відносин з Росією, - заявив Столтенберг, - Ми продовжимо забезпечувати надійне стримування і захист (від ворожих дій Росії). Водночас ми віримо в можливість діалогу".

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Незважаючи на те, що зараз у відносинах Заходу і Росії спостерігається спад, небачений з часів "холодної війни", Столтенберг підкреслив, що "ми повинні спілкуватися" з росіянами з таких питань, як контроль над озброєннями.

"Росія - авторитарна держава. Але немає жодного протиріччя між ясним розумінням проблем, які представляє Росія, і необхідністю переговорів з ними", - додав Столтенберг.

"НАТО - не просто військовий альянс. Ми ще й політичний альянс. Ми маємо використовувати механізми НАТО ще більше, щоб реагувати на глобальні виклики", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Як йдеться в повідомленні інституту Брукінгса, форум "НАТО-2030" був проведений напередодні саміту лідерів країн НАТО, який відбудеться в Брюсселі 14 червня.

"Трансатлантичний альянс стикається зараз з безліччю проблем, включаючи агресивні дії Росії, загрозу тероризму і кібератак із застосуванням руйнівних технологій, вплив зміни клімату на безпеку і зростаючу міць Китаю. Водночас адміністрація Байдена пропонує Європі та Північній Америці можливість для більш тісної співпраці, ніж це відбувалося протягом багатьох років", - йдеться в пресрелізі, опублікованому Брукінгським інститутом.