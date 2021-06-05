"В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг"

Сегодняшняя ситуация в мире является "поворотным моментом" для Североатлантического альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, выступая на онлайн-форуме, организованном Брукингским институтом, поделился своими мыслями относительно повестки НАТО на ближайшие годы, и предложил варианты того, каким образом страны альянса должны выстраивать свои отношения с двумя державами, выступающими против устоявшегося мирового порядка – России и Китая.

Столтенберг обратился с программной речью и ответил на вопросы участников онлайн-форума "НАТО-2030", который прошел 4 июня при поддержке Брукингского института, Совета Германии по международным отношениям и Североатлантического альянса.

Сегодняшняя ситуация в мире является "поворотным моментом" для НАТО, заявил Столтенберг, отметив выход западных союзников из Афганистана и "авторитарное противодействие" России и Китая нынешнему международному порядку, основанному на международном праве.

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Генсек НАТО высказал обеспокоенность тем, что Россия "ведет массированное наращивание военной мощи от Арктики до Африки". Пекин, в свою очередь, создал "беспрецедентную систему наблюдения и контроля над своим населением", а также угрожает суверенитету Тайваня и других своих соседей, добавил Столтенберг.

По словам главы НАТО, члены Североатлантического альянса "не могут в одиночку противостоять угрозам со стороны России и Китая, а также угрозе изменения климата - они должны действовать вместе".

"Я чувствую и знаю, что среди членов НАТО очень широкой поддержкой пользуется то, что мы называем дуалистическим подходом к отношениям с Россией, - заявил Столтенберг, - Мы продолжим обеспечивать надежное сдерживание и защиту (от враждебных действий России). В то же время мы верим в возможность диалога".

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Несмотря на то, что сейчас в отношениях Запада и России наблюдается спад, невиданный со времен "холодной войны", Столтенберг подчеркнул, что "мы должны общаться" с россиянами по таким вопросам, как контроль над вооружениями.

"Россия – авторитарное государство. Но нет никакого противоречия между ясным пониманием проблем, которые представляет Россия, и необходимостью переговоров с ними", - добавил Столтенберг.

"НАТО - не просто военный альянс. Мы еще и политический альянс. Мы должны использовать механизмы НАТО еще больше, чтобы реагировать на глобальные вызовы", - заявил генсек Североатлантического альянса.

Как говорится в сообщении Брукингского института, форум "НАТО-2030" был проведен накануне саммита лидеров стран НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня.

"Трансатлантический альянс сталкивается сейчас со множеством проблем, включая агрессивные действия России, угрозу терроризма и кибератак с применением разрушительных технологий, влияние изменения климата на безопасность и растущую мощь Китая. В то же время администрация Байдена предлагает Европе и Северной Америке возможность для более тесного сотрудничества, чем это происходило в течение многих лет", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Брукингским институтом.

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