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В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг

Сегодняшняя ситуация в мире является "поворотным моментом" для Североатлантического альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, выступая на онлайн-форуме, организованном Брукингским институтом, поделился своими мыслями относительно повестки НАТО на ближайшие годы, и предложил варианты того, каким образом страны альянса должны выстраивать свои отношения с двумя державами, выступающими против устоявшегося мирового порядка – России и Китая.

Столтенберг обратился с программной речью и ответил на вопросы участников онлайн-форума "НАТО-2030", который прошел 4 июня при поддержке Брукингского института, Совета Германии по международным отношениям и Североатлантического альянса.

Сегодняшняя ситуация в мире является "поворотным моментом" для НАТО, заявил Столтенберг, отметив выход западных союзников из Афганистана и "авторитарное противодействие" России и Китая нынешнему международному порядку, основанному на международном праве.

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Генсек НАТО высказал обеспокоенность тем, что Россия "ведет массированное наращивание военной мощи от Арктики до Африки". Пекин, в свою очередь, создал "беспрецедентную систему наблюдения и контроля над своим населением", а также угрожает суверенитету Тайваня и других своих соседей, добавил Столтенберг.

По словам главы НАТО, члены Североатлантического альянса "не могут в одиночку противостоять угрозам со стороны России и Китая, а также угрозе изменения климата - они должны действовать вместе".

"Я чувствую и знаю, что среди членов НАТО очень широкой поддержкой пользуется то, что мы называем дуалистическим подходом к отношениям с Россией, - заявил Столтенберг, - Мы продолжим обеспечивать надежное сдерживание и защиту (от враждебных действий России). В то же время мы верим в возможность диалога".

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Несмотря на то, что сейчас в отношениях Запада и России наблюдается спад, невиданный со времен "холодной войны", Столтенберг подчеркнул, что "мы должны общаться" с россиянами по таким вопросам, как контроль над вооружениями.

"Россия – авторитарное государство. Но нет никакого противоречия между ясным пониманием проблем, которые представляет Россия, и необходимостью переговоров с ними", - добавил Столтенберг.

"НАТО - не просто военный альянс. Мы еще и политический альянс. Мы должны использовать механизмы НАТО еще больше, чтобы реагировать на глобальные вызовы", - заявил генсек Североатлантического альянса.

Как говорится в сообщении Брукингского института, форум "НАТО-2030" был проведен накануне саммита лидеров стран НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня.

"Трансатлантический альянс сталкивается сейчас со множеством проблем, включая агрессивные действия России, угрозу терроризма и кибератак с применением разрушительных технологий, влияние изменения климата на безопасность и растущую мощь Китая. В то же время администрация Байдена предлагает Европе и Северной Америке возможность для более тесного сотрудничества, чем это происходило в течение многих лет", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Брукингским институтом.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+27
Наивные, рашка поймет только тогда, когда ей дадут по шапке.
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05.06.2021 16:26
+27
"В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг"
_Доведут таки до Третьей всемирной эти безответственные уроды. В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2768
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05.06.2021 16:27
+22
В НАТО верят в возможность диалога с Россией, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 287
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05.06.2021 16:28
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Договорятся. Датчанам запретят въезд в Питер на такой же матч Евро-2020 и они сдадутся.
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05.06.2021 18:02 Ответить
в швейцарию тоже запретили журналистам въезд из за Спутника
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05.06.2021 18:09 Ответить
Ну после того как насрали на голову полякам к радости русских надо показать, что мы "русских не любим"... учаться у своих братьев немцев... те таким "враждебным к русским" методом аж два трубопровода с халявным газом построили... из России 😉
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06.06.2021 07:30 Ответить
КЛАСНИЙ ТАКИЙ ДІПА - ШО--- ЛОГ...
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05.06.2021 17:46 Ответить
Кацапу верить да нуево на...
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05.06.2021 17:56 Ответить
один удар в ухо заменит любые диалоги
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05.06.2021 18:02 Ответить
У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6386
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05.06.2021 18:08 Ответить
В производстве «Спутника V» не используют яйца
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05.06.2021 18:24 Ответить
а мы все ждем, что они за нас воевать будут У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2127
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05.06.2021 18:14 Ответить
телеканал NDTV сообщил о проблемах, возникших при техническом обслуживании субмарины.
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05.06.2021 18:27 Ответить
Арендованные вещи всегда возвращают.
А вот почему у Вас открывается ссылки на РИА-Новости, а у меня нет - уже вопрос
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05.06.2021 18:27 Ответить
так Мы же не пальцем сделаны
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05.06.2021 18:30 Ответить
нато разочаровывает....
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05.06.2021 18:41 Ответить
Дерьмократичний Захід своєю беззубою політикою довів до Другої світової, дерьмократичний Захід своєю вірою доведе і до Третьої світової!
Вірити можна в Бога, а вірить паРаші - признак політичного ідіотизму...!!!
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05.06.2021 18:48 Ответить
Захід зовсім зголубів… ось і заглядують в очко пуйлу. Воно так завжди - згуба всіх чоловічих рис.
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05.06.2021 18:52 Ответить
зеленые - возьмите меня к вам в придурки ...
IP нужен?
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05.06.2021 19:02 Ответить
очень правильное заявление, вот сейчас точно дагаварятся.
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05.06.2021 19:03 Ответить
Вот цитата:
Мы приняли твердое решение, чтобы метод консультаций стал методом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран, и мы полны решимости продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе.
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05.06.2021 19:16 Ответить


Олександр Бригинець@bryhynets





РНБО таємно розглянуло питання щодо інтеграції з НАТО.
Чому таємно? Щоб НАТО не дізналося(
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05.06.2021 19:18 Ответить
а вот она же,но до конца:

Мы приняли твердое решение, чтобы метод консультаций стал методом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран, и мы полны решимости продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе.
А. Гитлер
Невиль Чемберлен"Англо-Германская декларация..." это после подписания мюнхенского соглашения.
ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ?
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05.06.2021 19:19 Ответить
Оптимисты... Запад в 1938 году тоже вел диалог за счет аншлюса Австрии и раздела Чехословакии. Итог известен.
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05.06.2021 19:22 Ответить
Это не оптимизм - идти по граблям в пропасть. Это умственная отсталость.
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05.06.2021 19:44 Ответить
Я верю в автомобильное будущее Лучанска. Оно прекрасно, товарищи (С)
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05.06.2021 19:27 Ответить
Ідіотизм не лікується.
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05.06.2021 19:36 Ответить
Ще один хоче подивитись у очі х@йлу. Це якась хвороба?
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05.06.2021 19:55 Ответить
_Целый букет. У кого что. Безответственность. Слабоумие и близорукость. Коррумпированность. Медвежья болезнь.
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05.06.2021 20:26 Ответить
В НАТО верят! Ну, а то же! за деньги которые вы получаете от россии, вся НАТА должна каждого кацапа в дупу целовать !

У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9060
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05.06.2021 20:21 Ответить
История повторяется, с Гитлером в свое время тоже все договаривались
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05.06.2021 20:55 Ответить
Віруйте-віруйте.
Ви не одні такі дебілки.
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05.06.2021 21:03 Ответить
НАТО больше нет
Восточной Европе нужны новые лидеры,способные создать оборонный союз..
Очень жаль,что Польшу и Украину сотни лет разделяют несколько церковных догм..
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05.06.2021 21:33 Ответить
Та Путин уже понял что НАТО давно уже не дееспособно.
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05.06.2021 21:46 Ответить
не берут - видимо не судьба мне придурком быть....
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05.06.2021 21:52 Ответить
Ну, то есть понятно.Меня ударят по правой щеке,подставив левую......Вся эта туфта У НАТО вірять у можливість діалогу з Росією, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3463
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05.06.2021 22:13 Ответить
Какие же всё таки д@билы и в Европе и США.Нельзя договариваться с чухнёй подшконарной которой плевать сколько оно убьёт.В Европе просто мозги этого недоганяют.Хотите спокойствия региона задавите зверя.
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05.06.2021 23:43 Ответить
...ну...когда то тоже верили в диалог с Гитлером чё. Грабли, не?
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06.06.2021 00:03 Ответить
А "мы" ведь тоже как НАТО, зЕлох тоже верит в возможность договорится, опять заглянет в глаз, чуть ниже спины и договорится...
Чего мы хотим от НАТО, если наш призЕдент, только и заглядывает в глаз моржовой звизде?
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06.06.2021 00:42 Ответить
ИДИОТЫ, ПОВТОРЯЮТ ЭТУ ...НЮ, КАК МАНТРУ. НУ, НУ, ГОТОВЯТ НОВЫЙ МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР, ТАК НАДО ПОНИМАТЬ.
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06.06.2021 03:05 Ответить
У зебилов я смотрю победа за победой на международной арене..И они еще смеют открывать свои собачьи рты на пороха
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06.06.2021 11:11 Ответить
а поцiлувати пуйла в дупу? вже готовi?
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06.06.2021 16:16 Ответить
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