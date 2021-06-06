Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал Европейский союз принять в свой состав страны Западных Балкан.

Это его заявление цитирует 6 июня немецкая газета Funke Mediengruppe, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По мнению Сассоли, расширение Евросоюза будет положительным шагом к миру и процветанию.

"Расширение может иметь огромные преимущества как для региона, так и для всей Европы, и помочь создать стабильный, цветущий и мирный континент", - считает европейский чиновник.

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Однако, по его словам, то, как быстро эти страны смогут войти в блок, зависит от выполнения ими требований для включения.

"Каждая из этих стран все еще должна завершить реформы", - сказал Сассоли.

Он добавил, что и Европейский Союз должен выполнять свои обещания и признавать уже имеющийся прогресс.

ЕС уже ведет переговоры с Черногорией и Сербией, Албания и Северная Македония являются официальным кандидатами. Северная Македония в мае получила поддержку Австрии, Чехии и Словении для начала переговоров с Евросоюзом.

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Сейчас Босния и Герцеговина и Косово считаются потенциальными кандидатами для начала переговоров.

В то же время расширение Евросоюза имеет несколько весомых препятствий, некоторые из них связаны с этническими разногласиями в Северобалканском регионе. Для включения нового государства-члена требуется согласие всех уже имеющихся членов.

В 2020 году Болгария ветировала переговоры ЕС о включении Северной Македонии из-за языковых и исторических споров. В прошлом месяце София заявила, что не планирует отзывать свое вето. Болгария требует от соседней страны признать, что ее язык и идентичность имеют болгарское корни, тогда как Северная Македония настаивает на том, что македонский - это отдельный юго-славянский язык.

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Между тем многие западные комментаторы призывают Евросоюз ускорить переговоры по расширению, считая членство в блоке способом противодействовать попыткам России и Китая расширить влияние в регионе.