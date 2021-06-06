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Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал Европейский союз принять в свой состав страны Западных Балкан.

Это его заявление цитирует 6 июня немецкая газета Funke Mediengruppe, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По мнению Сассоли, расширение Евросоюза будет положительным шагом к миру и процветанию.

"Расширение может иметь огромные преимущества как для региона, так и для всей Европы, и помочь создать стабильный, цветущий и мирный континент", - считает европейский чиновник.

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Однако, по его словам, то, как быстро эти страны смогут войти в блок, зависит от выполнения ими требований для включения.

"Каждая из этих стран все еще должна завершить реформы", - сказал Сассоли.

Он добавил, что и Европейский Союз должен выполнять свои обещания и признавать уже имеющийся прогресс.

ЕС уже ведет переговоры с Черногорией и Сербией, Албания и Северная Македония являются официальным кандидатами. Северная Македония в мае получила поддержку Австрии, Чехии и Словении для начала переговоров с Евросоюзом.

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Сейчас Босния и Герцеговина и Косово считаются потенциальными кандидатами для начала переговоров.

В то же время расширение Евросоюза имеет несколько весомых препятствий, некоторые из них связаны с этническими разногласиями в Северобалканском регионе. Для включения нового государства-члена требуется согласие всех уже имеющихся членов.

В 2020 году Болгария ветировала переговоры ЕС о включении Северной Македонии из-за языковых и исторических споров. В прошлом месяце София заявила, что не планирует отзывать свое вето. Болгария требует от соседней страны признать, что ее язык и идентичность имеют болгарское корни, тогда как Северная Македония настаивает на том, что македонский - это отдельный юго-славянский язык.

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Между тем многие западные комментаторы призывают Евросоюз ускорить переговоры по расширению, считая членство в блоке способом противодействовать попыткам России и Китая расширить влияние в регионе.
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Топ комментарии
+8
Яка Сербія? Ви там подуріли? А ху-ла також візьмете?
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06.06.2021 12:58
+7
Сербии членство, а нам ассоциацию.
Всё, что нужно знать о "друзьях" из ЕС.
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06.06.2021 13:06
+3
Було більше, але завдяки тому як виглядають ДНР та ЛНР, кількість різко зменшилась.
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06.06.2021 13:36
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головне щоб сасолі у ***** не сасалі...
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06.06.2021 12:57 Ответить
Яка Сербія? Ви там подуріли? А ху-ла також візьмете?
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06.06.2021 12:58 Ответить
Сербии членство, а нам ассоциацию.
Всё, что нужно знать о "друзьях" из ЕС.
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06.06.2021 13:06 Ответить
Сербія маленька, Україною можна вдавитись.
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06.06.2021 13:12 Ответить
Та ми ще не виконали програми по асоціації. У нас лише 37% необхідних законів і стандартів прийнято. Так що, членство нам поки що не світить через власні недопрацювання, лінь та саботаж. і, кацапе, перестань тут гнати путлєрівську пропаганду. Міняй методичку, уйопку)))
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06.06.2021 20:31 Ответить
А Сербия выполнила все условия? Глава Європарламенту Сассолі закликав до розширення Євросоюзу за рахунок країн Західних Балкан - Цензор.НЕТ 330
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06.06.2021 21:20 Ответить
сербія виконала умови по постачанню "ополченців" на Донбас.. хіба цього мало дло для вступу в ЄС?.
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06.06.2021 23:46 Ответить
Вот и я об этом.
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07.06.2021 08:12 Ответить
взагалі то світ з'їхав з глузду.. прикриваючись расизмом расизм розкявітає проти білої расси, в Європі на вілицях панують мусульмани, в ЄС і НАТО беруть не тіх хто до того тягнеться, а відкрито проросіські держави.. до влади вибирають невігласів і клоунів.. і не тількі у нас.. і на все це суспільство мовчить.. мовчить на те, що ще 5-7 років тому навіть могло собі уявити.. світом керують невігласи і мусульмани.. европейці стають навколішки перед неграми.. цікаво чи тають негри навколішки коли вбивають людину з білим кольором шкіри.. страшно.. страшно за майбутнє наших дітей..
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07.06.2021 00:00 Ответить
В 2020 году Болгария ветировала переговоры ЕС о включении Северной Македонии из-за языковых и исторических споров. В прошлом месяце София заявила, что не планирует отзывать свое вето. Болгария требует от соседней страны признать, что ее язык и идентичность имеют болгарское корни, тогда как Северная Македония настаивает на том, что македонский - это отдельный юго-славянский язык. Источник: https://censor.net/ru/n3269733\\\\\\\

Ну и кто думает что Сияртщина и Гоноровщина нас там ждут? Плюс например примут ту же Македонию - Вжух(пару млрд. инвестиций от Мишустина) = Скопье чет станет сильно обиженным от действий президента Кличко и заблокирует ввод Киева в Брюссель Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан - Цензор.НЕТ 9817
в принципе не смешно, а лапшу навешивают наши политиканы шо "настамждут"(прям пивас не льется в глотку да не лезет бутерброд)
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06.06.2021 13:02 Ответить
Болгарія в принципі і на Салоніки може претендувати, а Македонія історично ( та що зараз, а не Філіппа), ну зовсім глухий кут, сама бідна частина Югославії.
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06.06.2021 13:11 Ответить
ну да, почему одним можно(завоевали там когда то когда в трех кустах бродили 40 лет "нам же написсано"), а другим нельзя? Так шо Македония по такой же схеме - права.
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06.06.2021 13:27 Ответить
Права в чому? Олександр розмовляв якою мовою?
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06.06.2021 13:31 Ответить
наверное своей. фессалийской.
мы же вроде за территории говорим? чего одним можно, а другим нельзя то?(же самое)
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06.06.2021 13:35 Ответить
Однозначно не болгарською)))
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06.06.2021 20:32 Ответить
це розширення вже було запрограмоване 45 років по тому ,і ніхто це не приховував, дали РФ територію України відкупом, писав ще Віктор Суворов ,що так буде
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06.06.2021 13:04 Ответить
Украину как всегда проигнорировали? Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан - Цензор.НЕТ 1872
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06.06.2021 13:08 Ответить
Просто гейропейці не в курсах, що Україна перемістилась на Балкани.
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06.06.2021 13:11 Ответить
просто посмотрели и решили, лучше Кустурица с цыганами чем Украина с клоуном Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан - Цензор.НЕТ 8918
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06.06.2021 13:18 Ответить
Угу, вирішили що з сербів і москалів, швидше можна зробити прихильників ЛГБТ.
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06.06.2021 13:21 Ответить
а в Україні мало москалів? все населення Сербії близько 7млн., дивлячись на те, що відбувається в Україні, складається враження що москалів тут набагато більше!
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06.06.2021 13:28 Ответить
Звісно що більше, 30 відостків від 40 це 12 млн, хто їм винен, що не бажають повертатись в московію.
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06.06.2021 13:30 Ответить
щось мені здається що більше ніж 30% (буду дуже радий, якщо тільки здається)
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06.06.2021 13:33 Ответить
Було більше, але завдяки тому як виглядають ДНР та ЛНР, кількість різко зменшилась.
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06.06.2021 13:36 Ответить
тому ЛГБТ тут ні до чого
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06.06.2021 13:31 Ответить
Як ні до чого, москалі ж кажуть що це одна з вимог ЄС.
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06.06.2021 13:32 Ответить
як бачите сербів це якось не стосується
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06.06.2021 13:33 Ответить
Сербія напівмусульманська країна, це зараз в тренді.
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06.06.2021 13:35 Ответить
в Сербії мусульман лише близько 3%
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06.06.2021 13:41 Ответить
Ну да, ну да, вікі це жесть, ви скільки разів були в Сербії? Я там буваю майже кожен рік, в кожному селі є мечеть і мінарет, на росії мусульман 30 відсотків, там є в кожній деревні мечеть?
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06.06.2021 13:43 Ответить
Неправда. В Сербії (за винятком Косова) мечетей майже немає.
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06.06.2021 20:34 Ответить
ВОТ КОЗЛЫ,
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06.06.2021 13:12 Ответить
да еще какие - нас не берут в НАТО даже - президент так и сказал - Сышь, а че эта, мы не в НАТА?

кстати, а кто и что тебе должен то? сдали ЯО - молодцы(ну тупые), а теперь не нужно щелкать клювом, а надо ублажать венгрии разные шоп они не были против. ну, типо сделать шоп венгры были в ВР числом таки да, как вот те что сейчас.
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06.06.2021 13:38 Ответить
Я за то чтобы Германия и Франция вышли из ЕС и на их место пришли хоть десять бедных стран.
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06.06.2021 13:17 Ответить
Хм, так ЄС створювалось для цих країн, я теж за СРСР без росії.
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06.06.2021 13:22 Ответить
Не будет нас в ЕС...нет причины нас туда принимать.

Пол жизни готовились к коммунизму, ещё пол жизни к НАТО и ЕС.... по факту из жопы ни на сантиметр не продвинулись за 50 лет.
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06.06.2021 13:26 Ответить
Просто ЄС немає таких корумпованих країн з таким продажним судом, воровськими прокурорами, рейдерськими захопленнями підприємств і банальним бандитизмом (викрадення бізнесменів, вигадані борги і тд) в стилі 90 років
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06.06.2021 13:47 Ответить
зачем вам ЕС и НАТО, у вас же есть гаранты,этот,как его ? Бангладешский меморандум !

Глава Європарламенту Сассолі закликав до розширення Євросоюзу за рахунок країн Західних Балкан - Цензор.НЕТ 618
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06.06.2021 13:58 Ответить
Сербию не возьмут в обозримой перспективе, так как сербам для этого придется официально признать независимость Косово. Без этого не примут. А если сербы признают, это будут уже не сербы, то есть другие сербы, которых вполне можно принять в ЕС. У Боснии Герцеговины свои проблемы, там единство государства на ладан дышит, страна склеена после балканских войн очень непрочно. Черногория и Албания, это реальные кандидаты на скорое вступление. Северная Македония тоже, но если с болгарами решат. Они вообще в сильной обиде, ведь им обещали, что если они страну переименуют, откажутся от просто Македонии, их примут в НАТО и ЕС. В НАТО таки приняли, а с ЕС облом случился.
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06.06.2021 14:03 Ответить
Косово для Сербии - это как Крым для Украины. Ни один политик не согласится признать Косово НЕ сербским. Это будет для него политическим самоубийством - его сочтут предателем. Точно так же Украина никогда не признает аннексию Крыма.
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06.06.2021 14:36 Ответить
Не понял ! А почему не Украины ?! Даже сраная пропуйловская Сербия вступает в ЕС !
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06.06.2021 14:21 Ответить
Реформи робіть і стандарти міняйте - і візьмуть. Але ми лише бла-бла-бла...
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06.06.2021 20:36 Ответить
Для вхождения в ЕС надо быть маленькой но гордой страной, или экономически развитой. Пока этих условий нет.
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06.06.2021 14:43 Ответить
Грузия - маленькая , но гордая и экономика работает , не берут однака .
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06.06.2021 15:38 Ответить
Дрібні країни - це дрібні плюси , але й дрібні мінуси , дрібні досягнення , але й дрібні ризики , дрібні успіхи , але й невдачі не надто великі . В цілому - дрібне , сіре , нудне та монотонне європейське існування . Тепер зрозуміло , чому нудній , здавалося б Англії , стало настільки нудно і безперспективно в такому специфічному товаристві , що вона просто його покинула , щоб не втратити нормальність і можливість розвитку .
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06.06.2021 18:59 Ответить
 
 