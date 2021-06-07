Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать "Северному потоку-2". Это точно не направлено на поддержку Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2". Он назвал трубопровод оружием Кремля.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что узнал об этом из СМИ, а не от представителей Вашингтона. Он предложил президенту США Джо Байдену встретиться до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается "Северного потока-2", что США, скажем так, оставались последним оплотом", - сказал Зеленский.

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По его мнению, только США способны остановить строительство газопровода.

Президент Украины рассказал, что получил прямые сигналы по поводу "Северного потока-2" в ходе телефонных переговоров с Байденом. Он добавил, что эксперты считают Джо Байдена президентом, который хорошо разбирается в украинских вопросах.

"Я всегда говорил, что все эксперты и дипломаты пришли к единому мнению, что Байден знает Украину лучше всех предыдущих президентов США, а значит разбирается во всех вопросах и, что самое главное, в рисках безопасности. Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", – добавил президент.

По его мнению, "между стратегическими партнерами отношения должны быть прямыми".

"Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения США, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу",- сказал Зеленский.

Украинский лидер назвал газопровод "оружием в руках Российской Федерации". Президент Украины не ожидал, что "пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США". По мнению Зеленского, решение Вашингтона может ослабить доверие украинцев к США.

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При этом Зеленский "уверен", что Байден все еще может остановить трубопровод. Он сравнил его с баскетболистом Майклом Джорданом, который убаюкивал соперников "ложным чувством победы", а затем "забирал победу в самую последнюю минуту".

"В конце концов, я все еще верю, что Байден – это Джордан в политике…Если это не так, будет очень жаль не только для меня. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс преобладать над США", – добавил Зеленский.