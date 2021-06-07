Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать "Северному потоку-2". Это точно не направлено на поддержку Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2". Он назвал трубопровод оружием Кремля.
Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что узнал об этом из СМИ, а не от представителей Вашингтона. Он предложил президенту США Джо Байдену встретиться до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается "Северного потока-2", что США, скажем так, оставались последним оплотом", - сказал Зеленский.
По его мнению, только США способны остановить строительство газопровода.
Президент Украины рассказал, что получил прямые сигналы по поводу "Северного потока-2" в ходе телефонных переговоров с Байденом. Он добавил, что эксперты считают Джо Байдена президентом, который хорошо разбирается в украинских вопросах.
"Я всегда говорил, что все эксперты и дипломаты пришли к единому мнению, что Байден знает Украину лучше всех предыдущих президентов США, а значит разбирается во всех вопросах и, что самое главное, в рисках безопасности. Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", – добавил президент.
По его мнению, "между стратегическими партнерами отношения должны быть прямыми".
"Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения США, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу",- сказал Зеленский.
Украинский лидер назвал газопровод "оружием в руках Российской Федерации". Президент Украины не ожидал, что "пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США". По мнению Зеленского, решение Вашингтона может ослабить доверие украинцев к США.
При этом Зеленский "уверен", что Байден все еще может остановить трубопровод. Он сравнил его с баскетболистом Майклом Джорданом, который убаюкивал соперников "ложным чувством победы", а затем "забирал победу в самую последнюю минуту".
"В конце концов, я все еще верю, что Байден – это Джордан в политике…Если это не так, будет очень жаль не только для меня. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс преобладать над США", – добавил Зеленский.
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якраз навпаки
Останови трбопровод!!!
Ця зелена шавка свої гнилі кіношки в Рашку продає санкційним каналам, своїм спонсорам дозволяє торгувати з нею, а Беню взагалі захищає (в США на нього накладені санкції на відміну від України).
Зенена курва має просто стулити писок і спостерігати, що вирішать великі дяді і тьоті!
У россиии нет техники построить СП-2
Развалится керченский мост - стоит
За последние годы в москве построено больше 70 станций метро
Мы не осилили оотремонтировать мост через днепр
У россии есть запас прочности в экономике
Украина развалила экономику /спиртовой завод убыточный /
Надо продать - кто будет покупать убыточное
Перевозчики пассажиров -убыточны -почему все лезут туда?
Сделали рынок газа эл.энергии просто добавили
прокладки с одним кабинетом и как
,,знера,,уставной фонд 1000гвн
Просто грубая форма наживы /дозволенная государством,,
Людина, яка зробила своє ім'я, кар'єру і статки дякуючи олігархічним телеканалам...
Людина, яка перемогла на президентських виборах дякуючи грошам і медіа-підтримці олігархів...
Людина, яка завела в парламент депутатів, що отримують в конвертах гроші від олігархів...
Людина, в чий уряд потрапляють міністри по квоті олігархів...
Людина, за два роки президенства якої більшість олігархів збільшили свої статки...
Людина, чий перший помічник ночами їздить в маєтки олігархів...
... у своєму відеозверненні розповідає нам, що в Україні 30 років ніхто з олігархами не боровся.
І, маючи монобільшість у парламенті, не має впевненості, що ця монобільшість підтримає його законопроект «проти олігархів». Та погрожує референдумом.
І, будучи дипломованим юристом, не знає (або вдає, що не знає), що президент не має повноважень ініціювати референдум, а закони на референдумі не приймаються.
А тих, хто хоч трохи дозволяє собі сумніватися у відповідності його законопроекту верховенству права і Конституції, дуже легко оголошує прислужникам олігархів, вживаючи слово «експерти» в зневажливій тональності.
Ще раз - людина, яка розважала олігархів на корпоративах, звинувачує вчених-конституціоналістів, що критикують законопроект, в «роботі на олігархів».
І очі при цьому такі чесні-чесні...
Олександр Черненко
С какого члена байдену впрягаться за этих мухлежников.
Украина абсолютно ненадежный партнер и показывает это при каждом удобном случае.
Тут три раза нужно подумать, прежде чем сказать!
Мелкие, злобные мрази)))