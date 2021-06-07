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Новости Политика Украины Газовая война
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Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать "Северному потоку-2". Это точно не направлено на поддержку Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2". Он назвал трубопровод оружием Кремля.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что узнал об этом из СМИ, а не от представителей Вашингтона. Он предложил президенту США Джо Байдену встретиться до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается "Северного потока-2", что США, скажем так, оставались последним оплотом", - сказал Зеленский.

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По его мнению, только США способны остановить строительство газопровода.

Президент Украины рассказал, что получил прямые сигналы по поводу "Северного потока-2" в ходе телефонных переговоров с Байденом. Он добавил, что эксперты считают Джо Байдена президентом, который хорошо разбирается в украинских вопросах.

"Я всегда говорил, что все эксперты и дипломаты пришли к единому мнению, что Байден знает Украину лучше всех предыдущих президентов США, а значит разбирается во всех вопросах и, что самое главное, в рисках безопасности. Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", – добавил президент.

По его мнению, "между стратегическими партнерами отношения должны быть прямыми".

"Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения США, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу",- сказал Зеленский.

Украинский лидер назвал газопровод "оружием в руках Российской Федерации". Президент Украины не ожидал, что "пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США". По мнению Зеленского, решение Вашингтона может ослабить доверие украинцев к США.

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При этом Зеленский "уверен", что Байден все еще может остановить трубопровод. Он сравнил его с баскетболистом Майклом Джорданом, который убаюкивал соперников "ложным чувством победы", а затем "забирал победу в самую последнюю минуту".

"В конце концов, я все еще верю, что Байден – это Джордан в политике…Если это не так, будет очень жаль не только для меня. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс преобладать над США", – добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+23
Спочатку видай Штатам Коломойшу, а потім смерди.
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07.06.2021 07:51
+17
Байден тоже оуел когда на него начал буксовать клоун покупая при этом у кацапов и Луки электроэнергию.
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07.06.2021 07:55
+14
Этот дегенерат ,в риторике,полностью копирует поца усатого,когда оно чмошному пуйлу что то вечно предъявляет...капец))))))))
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07.06.2021 07:50
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Узнал из прессы? Уж не от российской ли случайно?
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07.06.2021 07:37 Ответить
С какого бодуна зеленая сопля решила что для Байдена Украина важнее Германии и большого европейского бизнеса и гешефтов? Пора привыкать к земле как сказал гений словесности Кличко а не витать в облаках халявных иллюзий. СП-2 уже не остановить и часть платы за транзит уходит в Германию
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07.06.2021 07:39 Ответить
***** побудувало 4/5 при порошенко. шо воно чухало?
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07.06.2021 07:55 Ответить
А "эксперДы и дипломаты"- это самые продажные муд*ки и пустозвоны, хуже их полько АНАЛитики и полтолУхи
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07.06.2021 07:42 Ответить
Окремі вьісерьі першої особи не вкладаються в рамки навіть примітивної логікі - нагоа перша особа коментує своє дуркувате припущення замість того, щоб прямо запитати про це іншу першу особу?
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07.06.2021 07:44 Ответить
Пан помиляеться. Всё дуже логiчно. Руйнування держав йде стрiмко, аж Гай гуде.
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07.06.2021 07:57 Ответить
не стоит на Байдена хвост поднимать
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07.06.2021 07:49 Ответить
А оно специально,вычислила зегнида,что чем оно громче вопит,тем Украина меньше получает
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07.06.2021 07:52 Ответить
Этот дегенерат ,в риторике,полностью копирует поца усатого,когда оно чмошному пуйлу что то вечно предъявляет...капец))))))))
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07.06.2021 07:50 Ответить
Спочатку видай Штатам Коломойшу, а потім смерди.
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07.06.2021 07:51 Ответить
Израиль никогда и никому не выдает своих граждан, судят сами если считают нужным чтобы не порождать в сознании своих граждан комплекса вассала, шестерки кого бы то ни было
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07.06.2021 07:53 Ответить
Переховують, а не судять.
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07.06.2021 10:39 Ответить
Чтобы что то отдавать, это надо для начала иметь.
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07.06.2021 09:29 Ответить
Стать главным распределителем газа- значит держать всю Европу за яйца и тут никакой Байден не заставит Германию упустить такой шанс и сланец здесь точно не конкурент, потому что там весь навар у Штатов
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07.06.2021 07:51 Ответить
идиот, держать всю европу за яйца будет Путин
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07.06.2021 08:27 Ответить
штати не будуть загострювати відносини з Германією
якраз навпаки
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07.06.2021 07:53 Ответить
Ради кого ? Ради доходов Коломойского на трубе "Нафтогаза"? Где реформа корпоризации гос.предприятий?
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07.06.2021 08:40 Ответить
Байден тоже оуел когда на него начал буксовать клоун покупая при этом у кацапов и Луки электроэнергию.
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07.06.2021 07:55 Ответить
на шашлыках дошло
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07.06.2021 08:03 Ответить
это говорит тот, кто воду в крым собирался продавать недорого
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07.06.2021 08:13 Ответить
Послали бубочку. И почему я не удивлен?
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07.06.2021 08:14 Ответить
А, уж как Байден удивлен Зеленским!
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07.06.2021 08:16 Ответить
Цьому Зеленому Йолопу потрібно заборонити відкривати ротяку.
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07.06.2021 08:17 Ответить
Чучело которое обеспечивает ресурсами Рашку и покупает у нее уголь из донбасса, недовольно строительством северного потока. \
Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3261
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07.06.2021 08:19 Ответить
Сколько критики не валили на клоуна но здесь он прав!Все это время Адольфовна совместно с Х#йлом втирала очки ... но каким образом там оказался Жозефин это пока загадка...
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07.06.2021 08:19 Ответить
Важен результат, а Украина просто оказалась разменной монетой в руках Сша, продажной европы и Пукина.
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07.06.2021 08:29 Ответить
вовик, а шо ж ты всё это время вместе со своим великим стратегом внешней политики Украины ермаком не чухались??? всё было хорошо и классно??? ну а теперь наслаждайся поговоркой - поздно пить Боржоми когда ж.па отвалилась! продолжай продавать титан в рашку.... мля как эти зелёные надоели...
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07.06.2021 08:33 Ответить
Байден!
Останови трбопровод!!!

Ця зелена шавка свої гнилі кіношки в Рашку продає санкційним каналам, своїм спонсорам дозволяє торгувати з нею, а Беню взагалі захищає (в США на нього накладені санкції на відміну від України).
Зенена курва має просто стулити писок і спостерігати, що вирішать великі дяді і тьоті!
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07.06.2021 08:33 Ответить
При этом Зеленский умалчивает о своих решениях по "Нафтогазу" как будо это не имееет отношения к Сев.Потоку-2. Американцы не дадут возможности Коломойскому зарабатывать на украинской трубе.
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07.06.2021 08:36 Ответить
сам допустив добудову з 37% до 95%, тепер ще скаржиться...
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07.06.2021 08:38 Ответить
То фігня. Знало б воно як неприємно був здивований Байден, коли дізнався, що нарід 3/4 під час війни обрав собі за лідера стада, головнокомандувача і гаранта законності... Ото був подив! А це... Цьому не дивуватись треба, а просто розуміти. Але для цього є перешкода. Розум. В сенсі повна його відсутність у шмарклі. Все інше - то вже наслідки першопричини.
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07.06.2021 08:46 Ответить
А как мы были удивленны, когда мудрый нарид выбрал клоуна себе в Гавнокомандующие..
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07.06.2021 08:53 Ответить
Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3614
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07.06.2021 09:02 Ответить
Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3023
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07.06.2021 09:49 Ответить
Вспоминайте желчь готорую выливали на каждом канале
У россиии нет техники построить СП-2
Развалится керченский мост - стоит
За последние годы в москве построено больше 70 станций метро
Мы не осилили оотремонтировать мост через днепр
У россии есть запас прочности в экономике
Украина развалила экономику /спиртовой завод убыточный /
Надо продать - кто будет покупать убыточное
Перевозчики пассажиров -убыточны -почему все лезут туда?
Сделали рынок газа эл.энергии просто добавили
прокладки с одним кабинетом и как
,,знера,,уставной фонд 1000гвн
Просто грубая форма наживы /дозволенная государством,,
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07.06.2021 09:26 Ответить
Це так смішно

Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3414

Людина, яка зробила своє ім'я, кар'єру і статки дякуючи олігархічним телеканалам...

Людина, яка перемогла на президентських виборах дякуючи грошам і медіа-підтримці олігархів...

Людина, яка завела в парламент депутатів, що отримують в конвертах гроші від олігархів...

Людина, в чий уряд потрапляють міністри по квоті олігархів...

Людина, за два роки президенства якої більшість олігархів збільшили свої статки...

Людина, чий перший помічник ночами їздить в маєтки олігархів...

... у своєму відеозверненні розповідає нам, що в Україні 30 років ніхто з олігархами не боровся.

І, маючи монобільшість у парламенті, не має впевненості, що ця монобільшість підтримає його законопроект «проти олігархів». Та погрожує референдумом.

І, будучи дипломованим юристом, не знає (або вдає, що не знає), що президент не має повноважень ініціювати референдум, а закони на референдумі не приймаються.

А тих, хто хоч трохи дозволяє собі сумніватися у відповідності його законопроекту верховенству права і Конституції, дуже легко оголошує прислужникам олігархів, вживаючи слово «експерти» в зневажливій тональності.

Ще раз - людина, яка розважала олігархів на корпоративах, звинувачує вчених-конституціоналістів, що критикують законопроект, в «роботі на олігархів».

І очі при цьому такі чесні-чесні...
Олександр Черненко
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07.06.2021 09:33 Ответить
Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8088
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07.06.2021 09:43 Ответить
Сначала нацрем на ваши реформы и вернем своих на потоки в нафтогазе, а потом будем как целки губки дуть шо этот поток нам кто-то там не отстоял.

С какого члена байдену впрягаться за этих мухлежников.

Украина абсолютно ненадежный партнер и показывает это при каждом удобном случае.
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07.06.2021 10:02 Ответить
Пока наши комментаторы не поймут, что окрысиваться нужно не на своих политиков, а на внешние силы - толку не будет.
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07.06.2021 10:54 Ответить
Дорогой Зеля, дипломатия - это не со сцены орать выпучив глаза!
Тут три раза нужно подумать, прежде чем сказать!
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07.06.2021 11:33 Ответить
В комментариях ватное собрание дупоцилувальныков барыги и ненавистников Украины, которые будучи её гражданами считают своим долгом высраться на пороге собственного дома.
Мелкие, злобные мрази)))
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07.06.2021 12:03 Ответить
Нужно довести торговлю Украины с лаптестаном до нуля или хотя бы до мизера в пару сотен лямов и тогда можно выкатывать такие претензии.Хотя Байден похоже будет таким же мягкотелым чмошником как Обама.Вступление в НАТО скорее всего он для нас не выбьет.
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07.06.2021 13:08 Ответить
Oleg Gonchar А вереск чуеш, що транзит газу вимкнуть?
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07.06.2021 13:18 Ответить
Настала черга сваритись з Мерикою))))
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07.06.2021 13:15 Ответить
Трамп - огенд кримля?
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08.06.2021 23:24 Ответить
 
 