Киевский форум по безопасности проведет ежегодные молодежные собрания, посвященные евроатлантической интеграции Украины
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Киевский Форум по безопасности 11 июня проведет девятые ежегодные молодежные собрания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
Форум для молодежи состоится накануне саммита НАТО в Брюсселе, запланированного на 14 июня, и будет посвящен интеграции Украины и стран нашего региона в НАТО.
"Масштабная встреча объединит известных украинских и иностранных политиков, дипломатов, экспертов, а также более четырех десятков молодых профессионалов из всех регионов нашей страны и молодых коллег из Грузии. Еще несколько десятков участников будут присутствовать онлайн в течение всех панельных дискуссий и будут иметь возможность задавать вопросы спикерам", - отметили организаторы.
Цель форума по безопасности - обратиться к государствам-членам НАТО с твердой поддержкой и четким требованием вступления Украины и Грузии в Альянс.
Спикерами Киевского Форума по безопасности будут:
- глава Форума Арсений Яценюк;
- заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк;
- вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- пятый президент Украины Петр Порошенко;
- нардеп "Европейской Солидарности", глава Комитета Верховной Рады по интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- нардеп "Голоса" Сергей Рахманин;
- журналист Виталий Портников;
- директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
К участникам обратятся Специальный представитель Генерального секретаря НАТО и заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, Государственный секретарь США в 2005-2009 годах Кондолиза Райс, Верховный Главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах генерал Филип Бридлав, посол Литовской Республики в США в 2010-2015 годах и депутат Литовского Сейма Жигимантас Павиленис, Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне, а также известные международные члены Атлантического Совета.
В ходе молодежных собраний обсудят следующие вопросы:
- как объединить национальные силы Украины для евроатлантической цели?
- как объединить усилия Украины и Грузии и других государств региона для получения членства в НАТО?
- какое послание шлет молодежь Украины и Грузии НАТО и чего ожидает от саммита Альянса в Брюсселе?
Форум будет транслироваться 11 июня в 11:00.
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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У Києві на Арт-Заводі Платформа відбувається з'їзд партії «Європейська Солідарність». Більше тисячі делегатів з усіх куточків України зібралися в найбільшому креативному просторі держави.
Учасників з'їзду привітав Президент Європейської народної партії Дональд Туск, який надіслав листа до з'їзду. «Від імені ЄНП я радий вітати делегатів нашої сестринської партії «Європейська Солідарність» і передати слова подяки за ваші щирі зусилля у розбудові європейської, демократичної, незалежної України. Сьогодні і Україна, і ЄС переживають період складних системних викликів - від коронавірусної пандемії, яка змінила наше життя, вразила наші економіки та соціальні системи, до безпекових загроз - агресивної поведінки Росії, посилення авторитарних режимів Путіна та Лукашенка. Ці проблеми важкі і потребують потужних, ефективних, а головне солідарних відповідей. І пошук цих відповідей - наше спільне завдання. Будьте певні, що ЄС, а головне представники нашої найвпливовішої політичної родини Європейської народної партії незмінно підтримують український народ у вашій боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і європейське майбутнє. Ми вдячні «Європейській Солідарності» та її керівництву за збереження лідерства у просуванні демократичного та європейського порядку денного в українському політичному і суспільному житті, за просування наших спільних європейських цінностей та активну роль у діяльності родини ЄНП. Дорогі учасники з'їзду, я бажаю вам плідної роботи, змістовних дискусій, світлих ідей, які зміцнять ваші позиції у політичному житті України і сприятимуть процвітанню держави через інтеграцію до ЄС і безпеці через інтеграцію до НАТО. Ви можете завжди розраховувати на підтримку ЄНП в цій складній боротьбі за наше спільне майбутнє. Я залишаюся твердо переконаним, що немає Європи без України», - йдеться у привітанні Президента ЄНП Дональда Туска.
Привітав учасників «Європейської Солідарності» міський голова Києва Віталій Кличко. «Сьогодні всі проєвропейські сили мають зробити все для незворотності України на європейському шляху розвитку. Бо майбутнє нашої держави у великій європейській родині. І український народ свій вибір зробив. Ми повинні бути сильними і наполегливими, щоб побудувати успішну, заможну і європейську Україну. Як би не було складно, наша держава не повинна втратити шанс на демократичне і вільне майбутнє. Вірте в себе. Вірте в Україну», - сказав Кличко у відеозверненні.
«Діалог із владою в Україні - не така проста штука, і наша історія не багато таких періодів знала. Але він був і був дуже продуктивний. Це відбивалося і на тому загальному суспільному нерві, суспільному настрої, який формував волонтерський рух, добровольчі батальйони. Який також формував особливу культурно-мистецьку активність - виникнення нових фестивалів, загалом мистецьких проектів. Великий стрибок вгору і вперед у книго-видавничій справі, звичайно кінематограф. На сьогодні цього діалогу просто немає. Тому що влада в Україні його уникає. Вона виходить із тих навиків, якими володіє, а це навики телевізійного шоу-бізнесу. Взаємодія із владою. яка була можливою і навіть бажана в попередній політичній каденції, на сьогодні фактично зупинена. Але слід весь час бути напоготові, тому що серіал передбачає несподівані дуже ходи. Таким несподіваним ходом може бути щось таке, що ми прокинемося завтра в іншій країні. Тому засинати не можна, і весь час стежити, і бути напоготові», - закликав Український поет, прозаїк, перекладач Юрій Андрухович.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.