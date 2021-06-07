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Киев (24552) мошенничество (1129) Нацполиция (15749) правоохранительные органы (2944) обмен валюты (50)

Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве полиции задержала мошенника, обменявшего сувенирные купюры на 20 тыс. долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию Киева от мужчины поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Ярославской мошенническим путем завладел 20 тыс. долларов США. 

Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция 01

Правоохранители пообщались с заявителем и установили, что он через объявления в интернете нашел выгодный для себя курс об обмене иностранной валюты на национальную и договорился с фигурантом о встрече. Через некоторое время нарушитель приехал на согласованное место на такси и для осуществления сделки пригласил потерпевшего в салон машины, где обменял 20 тыс. долларов на сувенирные деньги, после чего с наличными в руках убежал.

Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция 02

Также смотрите: Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Винницкой области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция 03

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Смотрите: Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
А в чем собственно преступление? Человек купил сувенирной продукции на 20 000 $
Или сувенирные банкноты запрещено продавать? Поврос цены - у нас свободный рынок и свободное ценообразование)
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07.06.2021 19:04
+8
дайте фото лоха в студию тоже ..! Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8549
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07.06.2021 19:05
+2
Зачем квадратики?Морду надо знать в лицо...
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07.06.2021 18:58
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Правила форума Совет форумчан
поигрался с курсом...менял в такси))) очень доверчивый чел ))))
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07.06.2021 18:46 Ответить
утирок спіймав жлоба на його "основной інстінкт"
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07.06.2021 18:53 Ответить
Зачем квадратики?Морду надо знать в лицо...
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07.06.2021 18:58 Ответить
Я вот просто не в курсе где можно взять(20 000Х28) больше полумиллиона сувенирных гривен Может в типографии напечатал Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1599
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07.06.2021 19:01 Ответить
а зачем вообще печатать сувенирные гривны? вот кому оно надо в принципе?
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07.06.2021 21:00 Ответить
Для обмена на настоящие,вечнозелёные американские Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 467 20 000
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07.06.2021 21:06 Ответить
Нашел себе на ж*пу выгодный курс
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07.06.2021 19:02 Ответить
А в чем собственно преступление? Человек купил сувенирной продукции на 20 000 $
Или сувенирные банкноты запрещено продавать? Поврос цены - у нас свободный рынок и свободное ценообразование)
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07.06.2021 19:04 Ответить
дайте фото лоха в студию тоже ..! Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8549
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07.06.2021 19:05 Ответить
жадность человека незнает границ
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07.06.2021 19:06 Ответить
жаль что нашли и как.((((
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07.06.2021 19:35 Ответить
Бєз лохА і жизнь плохА... Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5955
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07.06.2021 19:42 Ответить
Ну почему Боженька дает идиоту зелень...
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07.06.2021 19:47 Ответить
Мабуть проколовся на тому, що викликав таксі на свій номер. А "установіть лічность" по номеру раз плюнути.
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07.06.2021 19:59 Ответить
Теперь у него будет время подумать над ошибками! Лох кинул лоха! Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8573 В плюсе будут только мусора.
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07.06.2021 21:03 Ответить
 
 