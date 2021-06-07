Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
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В Киеве полиции задержала мошенника, обменявшего сувенирные купюры на 20 тыс. долл.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию Киева от мужчины поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Ярославской мошенническим путем завладел 20 тыс. долларов США.
Правоохранители пообщались с заявителем и установили, что он через объявления в интернете нашел выгодный для себя курс об обмене иностранной валюты на национальную и договорился с фигурантом о встрече. Через некоторое время нарушитель приехал на согласованное место на такси и для осуществления сделки пригласил потерпевшего в салон машины, где обменял 20 тыс. долларов на сувенирные деньги, после чего с наличными в руках убежал.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Винницкой области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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Или сувенирные банкноты запрещено продавать? Поврос цены - у нас свободный рынок и свободное ценообразование)