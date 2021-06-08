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Новости За рубежом
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Блинкен примет участие во встрече Байдена с Путиным в Женеве, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Блинкен примет участие во встрече Байдена с Путиным в Женеве, - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет сопровождать президента Джозефа Байдена-младшего во время его визитов в июне в Корнуолл (Великобритания), Брюссель (Бельгия), а также Женеву (Швейцария).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Отмечается, что что 10-12 июня госсекретарь США примет участие в двусторонних переговорах президента Байдена на полях саммита G7 в Корнуолле. Затем, 14 июня, Блинкен будет сопровождать Байдена на саммите НАТО, а также 15 июля на саммите США - ЕС. Оба саммита состоятся в Брюсселе.

"Наконец, он примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве", - подчеркивают в Госдепартаменте.

Напомним, президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве - после участия в саммитах G7, НАТО и ЕС-США.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июня президенты Украины и США провели телефонную беседу. Байден сообщил, что ждет возможности принять Зеленского в Белом доме после своего возвращения из турне по Европе.

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Автор: Ірина Дашківська
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А Бубачка всюди тягає з собою Козиря.
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08.06.2021 08:38 Ответить
Еще бы Кличка туда что бы несколько раз врезал этой кремлевской моли -для ума
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08.06.2021 08:43 Ответить
Буде тлумачити дементивні бздури жо байдена.
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08.06.2021 08:52 Ответить
А Джозеф Байден-старший что будет делать? Готовить верёвку,мыло и табуретку для ботоксной гниды?
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08.06.2021 09:02 Ответить
Все,готуй кремлівський виродку мило для своєї сЦарської с***ки!
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08.06.2021 09:11 Ответить
деда надо контролировать
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08.06.2021 10:44 Ответить
Такого в Америке еще никогда не было.)
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08.06.2021 11:09 Ответить
 
 