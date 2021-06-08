Блінкен візьме участь у зустрічі Байдена з Путіним у Женеві, - Держдеп
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Державний секретар США Ентоні Блінкен супроводжуватиме президента Джозефа Байдена-молодшого під час його візитів у червні в Корнуолл (Велика Британія), Брюссель (Бельгія), а також Женеву (Швейцарія).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.
Зазначається, що 10-12 червня держсекретар США візьме участь у двосторонніх переговорах президента Байдена на полях саміту G7 у Корнуоллі. Потім, 14 червня, Блінкен супроводжуватиме Байдена на саміті НАТО, а також 15 липня на саміті США - ЄС. Обидва саміти відбудуться в Брюсселі.
"Нарешті, він візьме участь у двосторонній зустрічі президента Байдена з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Женеві", - наголошують у Держдепартаменті.
Нагадаємо, президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 16 червня в Женеві - після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 червня президенти України і США провели телефонну розмову. Байден повідомив, що чекає можливості прийняти Зеленського в Білому домі після свого повернення з турне Європою.
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