Блінкен візьме участь у зустрічі Байдена з Путіним у Женеві, - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен супроводжуватиме президента Джозефа Байдена-молодшого під час його візитів у червні в Корнуолл (Велика Британія), Брюссель (Бельгія), а також Женеву (Швейцарія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Зазначається, що 10-12 червня держсекретар США візьме участь у двосторонніх переговорах президента Байдена на полях саміту G7 у Корнуоллі. Потім, 14 червня, Блінкен супроводжуватиме Байдена на саміті НАТО, а також 15 липня на саміті США - ЄС. Обидва саміти відбудуться в Брюсселі.

"Нарешті, він візьме участь у двосторонній зустрічі президента Байдена з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Женеві", - наголошують у Держдепартаменті.

Нагадаємо, президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 16 червня в Женеві - після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 червня президенти України і США провели телефонну розмову. Байден повідомив, що чекає можливості прийняти Зеленського в Білому домі після свого повернення з турне Європою.

Також читайте: Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен