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Новини За кордоном
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Блінкен візьме участь у зустрічі Байдена з Путіним у Женеві, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен візьме участь у зустрічі Байдена з Путіним у Женеві, - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен супроводжуватиме президента Джозефа Байдена-молодшого під час його візитів у червні в Корнуолл (Велика Британія), Брюссель (Бельгія), а також Женеву (Швейцарія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Зазначається, що 10-12 червня держсекретар США візьме участь у двосторонніх переговорах президента Байдена на полях саміту G7 у Корнуоллі. Потім, 14 червня, Блінкен супроводжуватиме Байдена на саміті НАТО, а також 15 липня на саміті США - ЄС. Обидва саміти відбудуться в Брюсселі.

"Нарешті, він візьме участь у двосторонній зустрічі президента Байдена з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Женеві", - наголошують у Держдепартаменті.

Нагадаємо, президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 16 червня в Женеві - після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 червня президенти України і США провели телефонну розмову. Байден повідомив, що чекає можливості прийняти Зеленського в Білому домі після свого повернення з турне Європою.

Також читайте: Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
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А Бубачка всюди тягає з собою Козиря.
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08.06.2021 08:38 Відповісти
Еще бы Кличка туда что бы несколько раз врезал этой кремлевской моли -для ума
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08.06.2021 08:43 Відповісти
Буде тлумачити дементивні бздури жо байдена.
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08.06.2021 08:52 Відповісти
А Джозеф Байден-старший что будет делать? Готовить верёвку,мыло и табуретку для ботоксной гниды?
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08.06.2021 09:02 Відповісти
Все,готуй кремлівський виродку мило для своєї сЦарської с***ки!
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08.06.2021 09:11 Відповісти
деда надо контролировать
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08.06.2021 10:44 Відповісти
Такого в Америке еще никогда не было.)
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08.06.2021 11:09 Відповісти
 
 