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Блокирован вывоз из страны 13 старинных книг, - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники ночью блокировали попутку вывоза из Украины 50-летним гражданином Словакии 13 книг начала ХХ века.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, представляющих культурную ценность. Их нашли во время осмотра легкового автомобиля "Volkswagen", которым через пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины ехал 50-летний гражданин Словакии", - сказано в сообщении.

Среди других предметов в салоне автомобиля нашли 13 книг начала ХХ века. Среди них книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за рубежом.

"Сейчас предметы старины изъяты сотрудниками таможни. Их историческую и культурную ценность будет установлено соответствующим экспертом", - говорится в сообщении.

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Блокирован вывоз из страны 13 старинных книг, - Госпогранслужба 01

Блокирован вывоз из страны 13 старинных книг, - Госпогранслужба 02
Блокирован вывоз из страны 13 старинных книг, - Госпогранслужба 03

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Початок 20 ст старовина? Подуріли геть.
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08.06.2021 12:28 Ответить
Збірник Жуковського- 150-200 грн. Псалтир трішки дорожчий- 1000-1500 грн. Оце так цінність. Блок цигарок контрабандних дорожче коштує
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08.06.2021 12:31 Ответить
Хех! Я купую блок за 230 гривень. Блокирован вывоз из страны 13 старинных книг, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 32
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08.06.2021 12:39 Ответить
Ти їх у Італії продай)))
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08.06.2021 16:24 Ответить
У мене є Євангеліє 1888 року.
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08.06.2021 12:40 Ответить
Любые книги старше 50 лет по закону историческая ценность, вывозить их свободно закон запрещает.
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08.06.2021 13:28 Ответить
Взятку не дал, потому что не считал это контрабандой. А пограничники посчитали контрабандой, именно потому что взятку не дал.
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08.06.2021 15:12 Ответить
 
 