Блокирован вывоз из страны 13 старинных книг, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники ночью блокировали попутку вывоза из Украины 50-летним гражданином Словакии 13 книг начала ХХ века.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, представляющих культурную ценность. Их нашли во время осмотра легкового автомобиля "Volkswagen", которым через пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины ехал 50-летний гражданин Словакии", - сказано в сообщении.

Среди других предметов в салоне автомобиля нашли 13 книг начала ХХ века. Среди них книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за рубежом.

"Сейчас предметы старины изъяты сотрудниками таможни. Их историческую и культурную ценность будет установлено соответствующим экспертом", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ. ФОТОрепортаж





Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ. ФОТОрепортаж