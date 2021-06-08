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Блоковано вивезення з країни 13 старовинних книг, - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Прикордонники вночі блокували спробу вивезення з України 50-річним громадянином Словаччини 13 книг початку ХХ століття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного вивезення за кордон партії книг, які, можливо, становлять культурну цінність. Їх знайшли під час огляду легкового автомобіля "Volkswagen", яким через пункт пропуску "Малий Березний" на виїзд з України їхав 50-річний громадянин Словаччини", - сказано в повідомленні.

Серед інших предметів у салоні автомобіля знайшли 13 книг початку ХХ століття. Серед яких книги на релігійну тематику та твори іноземних авторів, видані в Україні та за кордоном.

"Наразі предмети старовини вилучено співробітниками митниці. Їх історичну та культурну цінність буде встановлено відповідним експертом", - йдеться в повідомленні.

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Блоковано вивезення з країни 13 старовинних книг, - Держприкордонслужба 01

Блоковано вивезення з країни 13 старовинних книг, - Держприкордонслужба 02
Блоковано вивезення з країни 13 старовинних книг, - Держприкордонслужба 03

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Автор: Анастасія Потіха
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Початок 20 ст старовина? Подуріли геть.
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08.06.2021 12:28 Відповісти
Збірник Жуковського- 150-200 грн. Псалтир трішки дорожчий- 1000-1500 грн. Оце так цінність. Блок цигарок контрабандних дорожче коштує
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08.06.2021 12:31 Відповісти
Хех! Я купую блок за 230 гривень. Блокирован вывоз из страны 13 старинных книг, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 32
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08.06.2021 12:39 Відповісти
Ти їх у Італії продай)))
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08.06.2021 16:24 Відповісти
У мене є Євангеліє 1888 року.
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08.06.2021 12:40 Відповісти
Любые книги старше 50 лет по закону историческая ценность, вывозить их свободно закон запрещает.
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08.06.2021 13:28 Відповісти
Взятку не дал, потому что не считал это контрабандой. А пограничники посчитали контрабандой, именно потому что взятку не дал.
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08.06.2021 15:12 Відповісти
 
 