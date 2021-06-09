Состоялась презентация документального фильма об украинском образовании "2045: Новая национальная идея": "Куда движется система образования и что с ней будет через 10-15 лет"

Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян презентовал полнометражный документальный фильм об украинском образовании "2045: Новая национальная идея".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе его команды.

В фильме показаны истории 60 героев. Среди них учителя, директора школ, преподаватели университетов, ректоры и руководители образовательных учебных заведений, талантливые школьники и студенты, осужденные несовершеннолетние и военные кадеты, академики и молодые ученые.

"Мы проехали всю страну от прифронтовой линии на востоке до западной границы и пообщались со многими, кто являются неотъемлемыми частицами огромного механизма под названием "украинская образовательная система". Общаясь с людьми в разных уголках Украины, мы осознали, что именно образование имеет все шансы объединить страну и не только предоставить молодому поколению качественные знания, но и привить правильные ценности, заключающиеся в любви к своей стране", - рассказал Бно-Айриян.

По его словам, если изменить подходы к образовательному процессу, если в центр образовательной политики поставить педагога, то сегодняшние первоклашки в 2045 году станут новым успешным поколением, которое изменит страну и сделает ее гораздо сильнее.

К созданию фильма также присоединились известные ученые и лидеры общественного мнения в образовательной сфере.

"Наш фильм не о критике и не об обвинениях. Он о тех кто учится и о тех, кто учит. Нам было интересно понять куда движется наша система образования, и что с ней будет через 10-15 лет. Сейчас могу с уверенностью сказать: пока у нас есть такие учителя и преподаватели, которые готовы отдавать частичку себя ради каждого ученика или студента, у нас есть будущее. Но государство должно развернуться лицом к учителю, продолжить неизбежные реформы", - подытожил Бно-Айриян.

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