Состоялась презентация документального фильма об украинском образовании "2045: Новая национальная идея": "Куда движется система образования и что с ней будет через 10-15 лет"
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Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян презентовал полнометражный документальный фильм об украинском образовании "2045: Новая национальная идея".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе его команды.
В фильме показаны истории 60 героев. Среди них учителя, директора школ, преподаватели университетов, ректоры и руководители образовательных учебных заведений, талантливые школьники и студенты, осужденные несовершеннолетние и военные кадеты, академики и молодые ученые.
"Мы проехали всю страну от прифронтовой линии на востоке до западной границы и пообщались со многими, кто являются неотъемлемыми частицами огромного механизма под названием "украинская образовательная система". Общаясь с людьми в разных уголках Украины, мы осознали, что именно образование имеет все шансы объединить страну и не только предоставить молодому поколению качественные знания, но и привить правильные ценности, заключающиеся в любви к своей стране", - рассказал Бно-Айриян.
По его словам, если изменить подходы к образовательному процессу, если в центр образовательной политики поставить педагога, то сегодняшние первоклашки в 2045 году станут новым успешным поколением, которое изменит страну и сделает ее гораздо сильнее.
К созданию фильма также присоединились известные ученые и лидеры общественного мнения в образовательной сфере.
"Наш фильм не о критике и не об обвинениях. Он о тех кто учится и о тех, кто учит. Нам было интересно понять куда движется наша система образования, и что с ней будет через 10-15 лет. Сейчас могу с уверенностью сказать: пока у нас есть такие учителя и преподаватели, которые готовы отдавать частичку себя ради каждого ученика или студента, у нас есть будущее. Но государство должно развернуться лицом к учителю, продолжить неизбежные реформы", - подытожил Бно-Айриян.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Бо на даний час учитель 40% робочого часу витрачає на писанину!
Класні журнали, перевірка робіт, табелі, щоденники, звіти, списки і вся інша мура, яка не має до освітньо-виховної роботи ніякого відношення!
Движется в никуда, сельским школам приказали долго жить. А через 10-15 лет образование будет ниже уровня медицины. Дураками ведь легче управлять, а которые по умней, уедут безвозвратно учиться за границу.