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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) ОАЭ (184) водительские права (149)

Кабмин утвердил взаимное признание водительских прав между Украиной и ОАЭ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил взаимное признание водительских прав между Украиной и ОАЭ

Кабинет Министров утвердил Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", это постановление было принято на заседании правительства.

"Проект акта предлагает утвердить меморандум, устанавливающий обязательства сторон признавать и обменивать национальные удостоверения водителя на основе принципа взаимности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что 14 февраля 2021 в Абу-Даби был подписан меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

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Целью меморандума, как сообщили в МВД Украины, является создание возможности для украинских и граждан ОАЭ, которые переезжают на жительство в государство другой стороны, осуществлять обмен национальных удостоверений водителя по упрощенной процедуре.

В пояснительной записке уточняется, что такой обмен осуществляется без необходимости прохождения соответствующих практического и теоретического экзаменов.

Также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств, определяется механизм взаимодействия между компетентными органами для подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена, и другие условия, необходимые для осуществления такого обмена.

Меморандум заключен на неопределенный срок, он вступит в силу через 60 дней после получения последнего письменного уведомления, направленного по дипломатическим каналам, которыми стороны информируют друг друга о выполнении своих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

"Издание (постановления. - Ред.) позволит выполнить внутригосударственную процедуру с украинской стороны, что является необходимым условием для вступления в силу меморандумом", - уточняется в пояснительной записке.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Так їх же ще з часів Ющенка визнають.
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09.06.2021 14:55
+2
а в том и фишка. нужно ехать на своей. Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ - Цензор.НЕТ 3276
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09.06.2021 15:14
+1
Ну слава богу наконец-то решили один из наиважнейших вопросов для нашего народа. Кабмин утвердил взаимное признание водительских прав между Украиной и ОАЭ - Цензор.НЕТ 8838
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09.06.2021 14:55
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А вот и инвесторы засветились...
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09.06.2021 14:50 Ответить
Поди для ОАЭ уже и земелька выделена под сельхозпродукцию.
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09.06.2021 14:51 Ответить
Так їх же ще з часів Ющенка визнають.
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09.06.2021 14:55 Ответить
Это не так! В прошлом году были в ОАЭ - на наши права машину в прокате не выдали !!!
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09.06.2021 15:11 Ответить
а в том и фишка. нужно ехать на своей. Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ - Цензор.НЕТ 3276
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09.06.2021 15:14 Ответить
Согласен! Для бешеной собаки и 5000 км - не круг! Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ - Цензор.НЕТ 9727
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09.06.2021 15:42 Ответить
Ну слава богу наконец-то решили один из наиважнейших вопросов для нашего народа. Кабмин утвердил взаимное признание водительских прав между Украиной и ОАЭ - Цензор.НЕТ 8838
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09.06.2021 14:55 Ответить
Пфуууу… ну слав богу…!
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09.06.2021 14:55 Ответить
как я этого ждал!!! завтра сутра завожу машину - и в ОАЭ!
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09.06.2021 15:14 Ответить
"куплю права с отливом - и в эмираты!!" ))
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09.06.2021 15:21 Ответить
а говорят нет достижений этой власти... Так вот ОНО!!!
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09.06.2021 16:46 Ответить
Заживем!
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09.06.2021 17:25 Ответить
 
 