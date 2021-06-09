УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12926 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 058 18
Кабмін (6258) ОАЕ (137) посвідчення водія (107)

Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ

Кабінет Міністрів затвердив Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", ця постанова була прийнята на засіданні уряду.

"Проєкт акта пропонує затвердити меморандум, який встановлює зобов’язання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що 14 лютого 2021 року в Абу-Дабі було учинено меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Метою меморандуму, як поінформували у МВС України, є створення можливості для українців та громадян ОАЕ, які переїжджають на проживання у державу іншої сторони, здійснювати обмін національних посвідчень водія за спрощеною процедурою.

У пояснювальній записці уточнюється, що такий обмін здійснюється без необхідності проходження відповідних практичного та теоретичного іспитів.

Також читайте: Переселенцям без реєстрації спростили отримання водійських прав, - МВС

Також встановлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав, визначається механізм взаємодії між компетентними органами для підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну, та інші умови, необхідні для здійснення такого обміну.

Меморандум укладено на невизначений строк, він набере чинності через 60 днів після отримання останнього письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами, якими сторони інформують одна одну про виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

"Видання (постанови – ред.) дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру з української сторони, що є необхідною умовою для набрання чинності меморандумом", - уточнюється у пояснювальній записці.

Також читайте: ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Так їх же ще з часів Ющенка визнають.
показати весь коментар
09.06.2021 14:55
+2
а в том и фишка. нужно ехать на своей. Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ - Цензор.НЕТ 3276
показати весь коментар
09.06.2021 15:14
+1
Ну слава богу наконец-то решили один из наиважнейших вопросов для нашего народа. Кабмин утвердил взаимное признание водительских прав между Украиной и ОАЭ - Цензор.НЕТ 8838
показати весь коментар
09.06.2021 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вот и инвесторы засветились...
показати весь коментар
09.06.2021 14:50 Відповісти
Поди для ОАЭ уже и земелька выделена под сельхозпродукцию.
показати весь коментар
09.06.2021 14:51 Відповісти
Так їх же ще з часів Ющенка визнають.
показати весь коментар
09.06.2021 14:55 Відповісти
Это не так! В прошлом году были в ОАЭ - на наши права машину в прокате не выдали !!!
показати весь коментар
09.06.2021 15:11 Відповісти
а в том и фишка. нужно ехать на своей. Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ - Цензор.НЕТ 3276
показати весь коментар
09.06.2021 15:14 Відповісти
Согласен! Для бешеной собаки и 5000 км - не круг! Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ - Цензор.НЕТ 9727
показати весь коментар
09.06.2021 15:42 Відповісти
Ну слава богу наконец-то решили один из наиважнейших вопросов для нашего народа. Кабмин утвердил взаимное признание водительских прав между Украиной и ОАЭ - Цензор.НЕТ 8838
показати весь коментар
09.06.2021 14:55 Відповісти
Пфуууу… ну слав богу…!
показати весь коментар
09.06.2021 14:55 Відповісти
как я этого ждал!!! завтра сутра завожу машину - и в ОАЭ!
показати весь коментар
09.06.2021 15:14 Відповісти
"куплю права с отливом - и в эмираты!!" ))
показати весь коментар
09.06.2021 15:21 Відповісти
а говорят нет достижений этой власти... Так вот ОНО!!!
показати весь коментар
09.06.2021 16:46 Відповісти
Заживем!
показати весь коментар
09.06.2021 17:25 Відповісти
 
 