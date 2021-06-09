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Участок на Трухановом острове, захваченный связанной с Медведчуком фирмой, окончательно вернули государству, - суд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Участок на Трухановом острове, захваченный связанной с Медведчуком фирмой, окончательно вернули государству, - суд

Верховный суд постановил вернуть Киевскому городскому совету земельный участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве, который захватила частная охранная фирма "Шторм".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, обязывающее организацию вернуть земельный участок территориальной общине Киева. Кроме этого, организацию обязали привести участок в пригодное для использования состоянии и снести расположенную на нем недвижимость.

Смотрите: На Трухановом острове в Киеве демонтируют самовольно установленный ограждающий забор, - Нацполиция. ВИДЕО

Добиться этого решения удалось благодаря работе прокуратуры, сообщают в Офисе генпрокурора. Она установила, что общественная организация заняла эту землю без каких-либо оснований и поставила там забор, мешающий гражданам проходить к реке Десенка.

"Ранее Киевской городской прокуратурой доказана в суде, что горсоветом не принималось никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность общественной организации, также отсутствуют разрешительные документы на проведение строительных работ", - сказано в сообщении.

Также читайте: Столичная прокуратура требует отменить договора на аренду земли на Трухановом острове, где незаконно построены здания. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
а ділянку, захвачену зв'язаним з Зеленським Ткаченко, повернули?
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09.06.2021 16:12
+8
пэцьо тупо был тормозом, но на словах......
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09.06.2021 16:07
+6
ти чукча, не второпав, що то був суд? Аж четвертої інстанції?
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09.06.2021 16:10
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пэцьо тупо был тормозом, но на словах......
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09.06.2021 16:07 Ответить
ти чукча, не второпав, що то був суд? Аж четвертої інстанції?
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09.06.2021 16:10 Ответить
не хрюкай

4 ****. 2020 г. - Детали: Хозяйственный суд города Киев 3 ****ря в полном объеме ... метров территории Труханова острова, которую по данным расследования Bihus.​info, ... "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, ... на землю (решение Киевского городского совета, договора и т.п.).
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09.06.2021 16:15 Ответить
Bihus - это название борделя?!
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09.06.2021 16:20 Ответить
кобила ти Dob ro, ржать тобі, а не цитувати!
Захопили вони землю влітку 2019-го. І без жодного рішення Київради чи мерії!
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09.06.2021 16:23 Ответить
И еще один вопрос: почему не арестованы бандиты из мертведчуковской охранной опг? Почему не изьято у них оружие?
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09.06.2021 16:12 Ответить
зелесос, напомни, сколько тысяч воинов ВСУ освободил из плена твой шут?
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09.06.2021 17:00 Ответить
а ділянку, захвачену зв'язаним з Зеленським Ткаченко, повернули?
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09.06.2021 16:12 Ответить
16.09.2019 23:01

ОХОРОНЦІ МЕДВЕДЧУКА ОБЛАШТУВАЛИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ТРЕНУВАЛЬНУ БАЗУ - РОЗСЛІДУВАННЯ

Нині на Трухановому острові територію над Дніпром, що належить столиці, обгородили парканом та встановили камери спостереження

Охоронці народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука зробили тренувальну базу на території Труханового острова в Києві. Про це розповідають журналісти-розслідувачі в новому сюжеті BIHUS.info.
Так, кореспонденти з'ясували, що на березі рекреаційної зони розташована тренувальна база охоронної фірми "Шторм", яка займається охороною кума Путіна - Віктора Медведчука - та забезпечує безпеку його маєтків.
Територію площею 11 тис. кв. м над Дніпром, що належить столиці, обгородили парканом та встановили камери спостереження. А вхід на територію для сторонніх заборонений.
Журналісти також розповіли, що за парканом розташовані спортмайданчик, брезентова палатка та кількаповерхова споруда, ймовірно житлова. А з території лунають накази на зразок військових. А паркан, який відділяє територію тренувального табору від іншої частини острова, заходить у воду, незаконного перекриваючи доступ до берега.
У сюжеті також видно, що із закритої території Труханового острова до журналістів вийшли чоловіки спортивної статури, які заявили, що це "приватна територія". Один з них був одягнутий у футболку з логотипом "Шторму".
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09.06.2021 16:21 Ответить
о, уже є куди "посадіть 1000 деревьєв".
давай ще
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09.06.2021 16:24 Ответить
я таки помилився.
блазень хоче на гектар вперти 3300 дерев
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10.06.2021 03:12 Ответить
Там много ещё негодяев...Злочевский с замком, Ткаченко министр культуры с виллой..........
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09.06.2021 16:25 Ответить
Медленно, но уверенно двигаемся в правильном направлении.
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09.06.2021 16:30 Ответить
Нефтегаз- банкрот, укрзализынця - банкрот, энергоатом - банкрот, центрэнерго - банкрот, укроборонопром - банкрот. Это ты называешь правильное направление?!
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09.06.2021 17:02 Ответить
ПЛАТІЖКИ ЗА КОМУНАЛКУ ЗА РІК ЗБІЛЬШИЛИСЬ НА 56%
ДЕРЖСТАТ
Правильным путем идете, товарищи Слуги
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09.06.2021 17:27 Ответить
Есть решения судов о признании банкротами или лишь бы позвездеть?
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09.06.2021 18:11 Ответить
В правильном,это в каком? Врагам тюрьмы, своим ткаченкам можно?
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09.06.2021 17:05 Ответить
Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове в Киеве по меньшей мере с 2016 года, хотя до сих пор не декларировал этого.


Такой вывод делают журналисты проекта BIHUS INFO на основании фотографий в соцсетях самого Ткаченко и его жены Анны.

Так, снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016 года.
По мнению журналистов, это свидетельствует о "систематическом использовании" Ткаченками этого дома в рекреационной зоне в течение уже как минимум трех лет.


https://ww w.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/5/7231028/
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09.06.2021 17:09 Ответить
Суд разрешил продолжить арендовать землю под домом министра Ткаченко на Трухановом острове...
5 ноября 2020

https://kievvlast.com.ua/news/sud-razreshil-prodolzhit-arendovat-zemlyu-pod-domom-ministra-tkachenko-na-truhanovom-ostrove?noredirect=true
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09.06.2021 17:12 Ответить
Чем Ткаченко оличается от Мудачука?
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09.06.2021 17:14 Ответить
Тем, что при власти Ділянку на Трухановому острові, захоплену пов'язаною з Медведчуком фірмою, остаточно повернули державі, - суд - Цензор.НЕТ 6432
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09.06.2021 18:23 Ответить
А як і чому Ткаченко в 2016 році поселився на острові? Ви до кого з претензіями?
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09.06.2021 18:24 Ответить
А що Ткаченко?
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09.06.2021 18:21 Ответить
новость хорошая! только не понятно зачем сносить на дiлянке элитную недвижимость?
ведь можно сделать в етих зданиях реабилитационный центр для ветеранов АТО или детский Дом
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09.06.2021 19:14 Ответить
це перший гектар з мільйону для дерев.
залишилось ще 999 999 га
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10.06.2021 03:18 Ответить
 
 