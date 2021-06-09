Участок на Трухановом острове, захваченный связанной с Медведчуком фирмой, окончательно вернули государству, - суд
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Верховный суд постановил вернуть Киевскому городскому совету земельный участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве, который захватила частная охранная фирма "Шторм".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, обязывающее организацию вернуть земельный участок территориальной общине Киева. Кроме этого, организацию обязали привести участок в пригодное для использования состоянии и снести расположенную на нем недвижимость.
Добиться этого решения удалось благодаря работе прокуратуры, сообщают в Офисе генпрокурора. Она установила, что общественная организация заняла эту землю без каких-либо оснований и поставила там забор, мешающий гражданам проходить к реке Десенка.
"Ранее Киевской городской прокуратурой доказана в суде, что горсоветом не принималось никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность общественной организации, также отсутствуют разрешительные документы на проведение строительных работ", - сказано в сообщении.
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4 ****. 2020 г. - Детали: Хозяйственный суд города Киев 3 ****ря в полном объеме ... метров территории Труханова острова, которую по данным расследования Bihus.info, ... "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, ... на землю (решение Киевского городского совета, договора и т.п.).
Захопили вони землю влітку 2019-го. І без жодного рішення Київради чи мерії!
ОХОРОНЦІ МЕДВЕДЧУКА ОБЛАШТУВАЛИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ТРЕНУВАЛЬНУ БАЗУ - РОЗСЛІДУВАННЯ
Нині на Трухановому острові територію над Дніпром, що належить столиці, обгородили парканом та встановили камери спостереження
Охоронці народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука зробили тренувальну базу на території Труханового острова в Києві. Про це розповідають журналісти-розслідувачі в новому сюжеті BIHUS.info.
Так, кореспонденти з'ясували, що на березі рекреаційної зони розташована тренувальна база охоронної фірми "Шторм", яка займається охороною кума Путіна - Віктора Медведчука - та забезпечує безпеку його маєтків.
Територію площею 11 тис. кв. м над Дніпром, що належить столиці, обгородили парканом та встановили камери спостереження. А вхід на територію для сторонніх заборонений.
Журналісти також розповіли, що за парканом розташовані спортмайданчик, брезентова палатка та кількаповерхова споруда, ймовірно житлова. А з території лунають накази на зразок військових. А паркан, який відділяє територію тренувального табору від іншої частини острова, заходить у воду, незаконного перекриваючи доступ до берега.
У сюжеті також видно, що із закритої території Труханового острова до журналістів вийшли чоловіки спортивної статури, які заявили, що це "приватна територія". Один з них був одягнутий у футболку з логотипом "Шторму".
давай ще
блазень хоче на гектар вперти 3300 дерев
ДЕРЖСТАТ
Правильным путем идете, товарищи Слуги
Такой вывод делают журналисты проекта BIHUS INFO на основании фотографий в соцсетях самого Ткаченко и его жены Анны.
Так, снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016 года.
По мнению журналистов, это свидетельствует о "систематическом использовании" Ткаченками этого дома в рекреационной зоне в течение уже как минимум трех лет.
https://ww w.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/5/7231028/
5 ноября 2020
https://kievvlast.com.ua/news/sud-razreshil-prodolzhit-arendovat-zemlyu-pod-domom-ministra-tkachenko-na-truhanovom-ostrove?noredirect=true
ведь можно сделать в етих зданиях реабилитационный центр для ветеранов АТО или детский Дом
залишилось ще 999 999 га