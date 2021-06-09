Участок на Трухановом острове, захваченный связанной с Медведчуком фирмой, окончательно вернули государству, - суд

Верховный суд постановил вернуть Киевскому городскому совету земельный участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве, который захватила частная охранная фирма "Шторм".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, обязывающее организацию вернуть земельный участок территориальной общине Киева. Кроме этого, организацию обязали привести участок в пригодное для использования состоянии и снести расположенную на нем недвижимость.

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Добиться этого решения удалось благодаря работе прокуратуры, сообщают в Офисе генпрокурора. Она установила, что общественная организация заняла эту землю без каких-либо оснований и поставила там забор, мешающий гражданам проходить к реке Десенка.

"Ранее Киевской городской прокуратурой доказана в суде, что горсоветом не принималось никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность общественной организации, также отсутствуют разрешительные документы на проведение строительных работ", - сказано в сообщении.

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