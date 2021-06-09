Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская

Депутат Соломия Бобровская заявила, что "Голос" могут покинуть десять нардепов. Окончательного решения пока нет, но оно в процессе обсуждения.

Об этом она сказала в комментарии изданию "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы совместно будем принимать решение о дальнейшем нашем пребывании в партии. На этом я ставлю точку. Потому что у нас идет обсуждение давно. Есть отдельное решение от Сергея Притулы, за ним вышел Белоцерковский центр и, я так понимаю, выходят другие коллеги из фракции Киевсовета. Но наше решение будет отдельным, оно обсуждается и не привязано к Сергею. Мы будем принимать решение о дальнейших шагах самостоятельно. Пока нет такого решения, оно в процессе обсуждения", - рассказала Бобровская.

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Нардеп подтвердила, что, кроме нее, из партии могут выйти Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

По словам Бобровской, эти депутаты находятся в оппозиции к руководству партии с февраля.

"Мы делали все от нас зависящие шаги по изменению устава партии, собраниям партии и так далее. Они на прошлой неделе исключили без объяснений трех руководителей областных организаций, которые были с момента парламентских выборов, и это является фактически зачисткой партийной, заменой на людей, которые не имеют отношения к тем или иным областям от слова совсем. По-моему, это просто рейдерство Киры Рудик и приближенных людей", - добавила нардеп.

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Бобровская рассказала, что выход из партии может состояться в любой момент.

"Но для нас всех важно, чтобы это было консолидированное решение и понимание, что это последнее, возможно, решение в данной ситуации. Для нас важно сохранить людей, партию, которую мы делали с самого начала, когда Киры Рудик еще не было в партии", - отметила она.

Она предположила, что депутаты могут выйти из партии, но остаться во фракции.