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Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партию

Депутат Соломия Бобровская заявила, что "Голос" могут покинуть десять нардепов. Окончательного решения пока нет, но оно в процессе обсуждения.

Об этом она сказала в комментарии изданию "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы совместно будем принимать решение о дальнейшем нашем пребывании в партии. На этом я ставлю точку. Потому что у нас идет обсуждение давно. Есть отдельное решение от Сергея Притулы, за ним вышел Белоцерковский центр и, я так понимаю, выходят другие коллеги из фракции Киевсовета. Но наше решение будет отдельным, оно обсуждается и не привязано к Сергею. Мы будем принимать решение о дальнейших шагах самостоятельно. Пока нет такого решения, оно в процессе обсуждения", - рассказала Бобровская.

Читайте: Притула вышел из партии "Голос": "Партийные "верхи" не слышат "низов"

Нардеп подтвердила, что, кроме нее, из партии могут выйти Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

По словам Бобровской, эти депутаты находятся в оппозиции к руководству партии с февраля.

"Мы делали все от нас зависящие шаги по изменению устава партии, собраниям партии и так далее. Они на прошлой неделе исключили без объяснений трех руководителей областных организаций, которые были с момента парламентских выборов, и это является фактически зачисткой партийной, заменой на людей, которые не имеют отношения к тем или иным областям от слова совсем. По-моему, это просто рейдерство Киры Рудик и приближенных людей", - добавила нардеп.

Также читайте: Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии "Голос"

Бобровская рассказала, что выход из партии может состояться в любой момент.

"Но для нас всех важно, чтобы это было консолидированное решение и понимание, что это последнее, возможно, решение в данной ситуации. Для нас важно сохранить людей, партию, которую мы делали с самого начала, когда Киры Рудик еще не было в партии", - отметила она.

Она предположила, что депутаты могут выйти из партии, но остаться во фракции.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Хорошего мало. Раздробление и ослабление демократических партий Украины нужно только ее врагам. Позор тем, кто забыл, что политика - это выполнение обязательств перед своим народом, а не халявная кормушка за счет этого же самого народа.
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09.06.2021 17:31
+17
Голос з самого початку був фальшивий,але пройшов бо в українському суспільстві нема музикального слуху...Йому руський медвідь на вухо наступив...з того часу і обираємо всяке лайно...
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09.06.2021 17:28
+13
Голос- это та же чистоплюйская Садонемощь. И ее ждет тот же бесславный конец.
Сольются под Слуг
Зря Пинчук их спонсировал.
Хотя там есть приличные люди
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09.06.2021 17:31
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Правила форума Совет форумчан
а что в ней делать если перестали платить ?
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09.06.2021 17:24 Ответить
А який сенс її існування?
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09.06.2021 17:27 Ответить
подпевать, там, где надо олигархам, партия на сезон, говно
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09.06.2021 18:44 Ответить
так і сезону не пройшло, а вже пшик.
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09.06.2021 19:38 Ответить
Голос з самого початку був фальшивий,але пройшов бо в українському суспільстві нема музикального слуху...Йому руський медвідь на вухо наступив...з того часу і обираємо всяке лайно...
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09.06.2021 17:28 Ответить
для хорошого керівного голосу потрібні яйця, а коли кастрат, то і голос вже не командний.
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09.06.2021 19:39 Ответить
Голос- это та же чистоплюйская Садонемощь. И ее ждет тот же бесславный конец.
Сольются под Слуг
Зря Пинчук их спонсировал.
Хотя там есть приличные люди
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09.06.2021 17:31 Ответить
Хорошего мало. Раздробление и ослабление демократических партий Украины нужно только ее врагам. Позор тем, кто забыл, что политика - это выполнение обязательств перед своим народом, а не халявная кормушка за счет этого же самого народа.
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09.06.2021 17:31 Ответить
Зря Вакарчук всё это затеял .
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09.06.2021 17:34 Ответить
думаешь Вакарчук затеял? Вакарчук скорее всего исполнил свою роль и свалил. Не думаю, что он режиссер этого действа.
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09.06.2021 17:44 Ответить
Я прогнозував що Рудик розвалить і партію і депутатську фракцію в парламенті після втечі з парламенту вождя))!! Це коли ВОНА назвала Порошенка своїм найбільшим конкурентом-противником в парламенті)). Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 3550
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09.06.2021 17:34 Ответить
Шо с сявикам писняка давить будут. Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 5280 Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 5280 Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 5280
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09.06.2021 17:35 Ответить
Не доплачивают по тарифам? перекупили?
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09.06.2021 17:38 Ответить
суки бездарные,сидят у народа на шее за жирную зп и льготы,ниуя не делают,просто пустое место..
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09.06.2021 17:38 Ответить
та замініть цю рудик, виберіть іншу людину!!!! В чому проблема??????
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09.06.2021 17:39 Ответить
в пінчуку
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09.06.2021 17:41 Ответить
а типа там решает рудык, а не инвестор
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09.06.2021 17:42 Ответить
Пінчук дарма влаштував "чистку". Йому дешевше було би махнути рукою на цей проект, і припинити фінансування. Йому час запускати нову партію "пиль в глаза".
Але... хазяїн - барин... Що хоче, то хай робить...
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09.06.2021 17:40 Ответить
"Голос", как политический проект оказался нежизнеспособным... денег нет, распределять нечего, доплаты членам делать не с чего, расброд и шатания предвесники конца... будут играть траурную мызыку... политика для партии подходит к концу, скоро на мусор.
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09.06.2021 17:45 Ответить
по мне так вообще у нас Рада бесполезна. Все они там одинаковые. Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 4545
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09.06.2021 17:46 Ответить
а моет даже и вредна, судя по тому, сколько бабла они поглощают Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 3799
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09.06.2021 17:47 Ответить
может
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09.06.2021 17:48 Ответить
Нічого неочікуваного в її розпаді нема. Штучна "партія" - проект олігарха від початку і до кінця. Шкода непоганих хлопців та дівчат, які туди побігли зі своєю свіжою кров'ю боротися проти старих політиків. Тепер персональні утриманці Пінчука безперервно на його "Свободі слова", а ідейні нікому стали непотрібні. Лише виконали волю господ в прийнятті потрібних їм рішень на шкоду Україні.
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09.06.2021 17:50 Ответить
Такая же участь ждёт и ПЕС.
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09.06.2021 17:59 Ответить
С чего это ?
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09.06.2021 18:05 Ответить
він сплутав з уродами
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09.06.2021 18:19 Ответить
в ОПЗжопы другая участь, их финансирует кремль....
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09.06.2021 18:07 Ответить
Tю. Пинчук и Фридман поссорились.
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09.06.2021 18:05 Ответить
їм після виборів цик дала кучу бабла, рудик з залізняком щось там хімічили, їх хотіли оштрафувати. Підвязався вовк з ОАСК, "порішали" з Єрмаком. хто ці гроші "оприходує" -точно рудий залізняк. Або пінчук через свою жадобу забере.
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09.06.2021 18:08 Ответить
Мета створення голосу під вибори була цілком конкретна: розпорошити нац-патріотичний електорат. Тому не випадково Славко відразу після виборів його залишив, виконавши угоду. Так само залишать і ті хто зрозумів як їх було використано. А Рудик ще трохи понадуває щоки, малюючи із себе лідера та і піде за Славком
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09.06.2021 18:10 Ответить
закономірний фінал олігархічного політичного проєкту.
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09.06.2021 18:15 Ответить
Партія "Голос" це продажна партія. Я думаю їм добре заплатили щоб проголосувати за розпродаж землі. Зебіл не ставить на голосування якщо не впевнений що не буде 226голосів. Голос пообіцяв дати голоси за гроші, Порошенко щоб його не чіпали. Аце зрада. Та взагалі депутати від Голосу в парламенті для зароблення грошей. Вони прекрасно знають що їх вже ніколи не виберуть
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09.06.2021 18:42 Ответить
да какая это партия, купа говна, подпевающая, за бабло олигархам
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09.06.2021 18:43 Ответить
посоветуйте пинчуку, когда будет новую партию создавать, то пусть не берет проктологов и гинекологов, а то назовут соответственно
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09.06.2021 18:46 Ответить
За продажу чернозёма евреям проголосовали? Теперь можно самораспускаться.
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09.06.2021 18:50 Ответить
Философия на примерах: пришли ниоткуда --ушли в никуда(партия "Голос")..Жаль только потерянных народных денег+ ещё нагадят засранцы.
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09.06.2021 18:53 Ответить
"Голос" був потрібен щоб відкусити голоса ЕС, з чим він і справився.
І перестав бути потрібен на наступний день після виборів. А це агонія.
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09.06.2021 18:57 Ответить
Ніхто й нічого відкусювати у сиволапого гетьмана не збирався. У тутешніх дописувачів коротка пам'ять. Пєнь-чуг спершу хотів виліпити зі шлавіка прізідєнта. Навіть до Оксфорду вчитися його послав. Але тут, як Пилип з конопель, вистрибнув вувузєла - і шлавік виявився іще нікчемнішим, ніж клован. Проте певної інерції політичного руху шлавік уже набув, і пєнь-чуг, щоби не виявитися лохом, який здря викинув гроші, вирішив, що нехай хоча б фракція у Верховній раді йому обломиться. Обломилася. Але на цьому все й скінчилося, бо проект "шлавік" вичерпав сенс свого існування. Подальший розвал став лише питанням часу.
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09.06.2021 19:30 Ответить
До сраки пінчуку той Голос коли в нього є слуга народу. Едина функція Голосу була роздрібнення реальної опозиції в лиці ЕС на користь фейкових клоунських проектів - СН і За Майбутнє.
Жінка зеленого міністра оборони була 2-гим номером в списку Голоса)
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09.06.2021 19:44 Ответить
Я ж казала, що в них нема майбутнього.
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09.06.2021 18:57 Ответить
Соросята нашли новые кормушки и бегут с тонущего корабля. Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська - Цензор.НЕТ 8402
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09.06.2021 18:57 Ответить
посыпались голоса, что было предсказуемо с самого начала
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09.06.2021 19:02 Ответить
Да.. а как все перспективно начиналось.. Песенно ( черный юмор).., были надежды на появление новой силы.. А судьба одна - сначала " Гражданская позиция", потом " Самопомощь", теперь вот " Голос" кто следующий в эту нишу... ( признаюсь поэтапно за все это время голосовал сам и агитировал за них в этом же порядке..) Облом. В итоге устойчивое желание больше не ходить на выборы, как впрочем и у семьи тоже) Ну а теперь конкретно по " Голосу". Началось это не с парламентских выборов, началось это раньше , на выборах президентских , когда Святослав Вакарчук не захотел выдвигаться ( кто то его " уговорил", догадываюсь кто), возможно он бы их и не выиграл, но на набранных очках, позже на парламентских выборах " Голос" бы набрал в два- три раза больше голосов и мандатов как минимум, а это другой расклад. Ну а потом пошла вторая часть " марлезонского балета" Славик вообще " слился" и это уже второй раз.. ( хоть этот раз божился что идет всерьез и надолго), это по сути был "гвоздь" в труну новой партии. Потом уже была чехарда в руководстве, спикерах партии они стали уходить с постов, по тихому сливаться. Теперь пришла пора Притулы.., за ним пошел уже полный разграй.. Все приплыли. Так и хочется сказать "не долго музыка играла, не долго фраер танцевал" Если после " Гражданской позиции" и особенно " Самопомощи" хоть следы остались, то после " Голоса" не останется вообще ничего. Да ребята.. а мы за вас голосовали. Особый привет Славику, песенному патриоту. " Как говорил Мюллер, никому верить нельзя. Мне можно" так вот в Украине верить вообще никому нельзя. Одни фанфароны - пустозвоны, другие дельцы- стяжатели ( за иуд я вообще не говорю, это уже другая история )
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09.06.2021 19:15 Ответить
А шо ж ти, сказочнік, виявився таким нерозумним та недалекоглядним йолопом, га? Та ще й агітував за порожнє місце.
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09.06.2021 19:33 Ответить
В Україні є одна ідеологічна й РЕАЛЬНА проукраїнська партія. Це - ВО Свобода. Все решта - диванні проєкти.
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09.06.2021 19:35 Ответить
тю, Тягнибок вже рухлять, пора замінять. і щось по голосуванню не видно тобою сказаного.
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09.06.2021 19:40 Ответить
...і та фінансується з крємля Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська - Цензор.НЕТ 1787
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09.06.2021 22:32 Ответить
а как там жидкий воробей?))) Хорошая партия чепушил ска
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09.06.2021 19:49 Ответить
Все, к чему прикачается Вакарчук - превращается в гавно! Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська - Цензор.НЕТ 6622
Это украиномовный брат криворогого шлимазла вовочки Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська - Цензор.НЕТ 2238
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09.06.2021 22:31 Ответить
 
 