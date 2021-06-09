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Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партію

Депутатка Соломія Бобровська заявила, що "Голос" можуть покинути десять нардепів. Остаточного рішення поки немає, але воно в процесі обговорення.

Про це вона сказала в коментарі виданню "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми спільно будемо ухвалювати рішення щодо подальшого нашого перебування у партії. На цьому я ставлю крапку. Тому що у нас іде обговорення давно. Є окреме рішення від Сергія Притули, за ним вийшов Білоцерківський осередок і, я так розумію, виходять інші колеги із фракції Київради. Але наше рішення буде окремим, воно обговорюється і не прив’язане до Сергія. Ми будемо приймати рішення щодо подальший кроків самостійно. Наразі немає цього рішення, воно в процесі обговорення", — сказала вона.

Нардепка підтвердила, що, крім неї, своє рішення про перебування в партії будуть також приймати Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

За її словами, ці депутати перебувають в опозиції з лютого.

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"Ми робили всі від нас залежні кроки зі зміни статуту партії, зборів партії і так далі. Вони минулого тижня виключили без пояснень трьох керівників обласних організацій, які були з моменту парламентських виборів, і це є фактично зачисткою партійною, заміною на людей, які не мають стосунку до тих чи інших областей від слова зовсім. По-моєму, це просто рейдерство Кіри Рудик і наближених людей", — додала нардепка.

Бобровська розповіла, що вихід з партії може відбутися в будь-який момент.

"Але для нас всіх важливо, щоб це було консолідоване рішення і розуміння, що це останнє, можливо, рішення в цій ситуації. Для нас важливо зберегти людей, партію, яку ми робили з самого початку, коли Кіри Рудик ще не було в партії", — зазначила вона.

Вона висловила припущення, що депутати можуть вийти з партії, але залишитися у фракції.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Хорошего мало. Раздробление и ослабление демократических партий Украины нужно только ее врагам. Позор тем, кто забыл, что политика - это выполнение обязательств перед своим народом, а не халявная кормушка за счет этого же самого народа.
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09.06.2021 17:31
+17
Голос з самого початку був фальшивий,але пройшов бо в українському суспільстві нема музикального слуху...Йому руський медвідь на вухо наступив...з того часу і обираємо всяке лайно...
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09.06.2021 17:28
+13
Голос- это та же чистоплюйская Садонемощь. И ее ждет тот же бесславный конец.
Сольются под Слуг
Зря Пинчук их спонсировал.
Хотя там есть приличные люди
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09.06.2021 17:31
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а что в ней делать если перестали платить ?
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09.06.2021 17:24 Відповісти
А який сенс її існування?
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09.06.2021 17:27 Відповісти
подпевать, там, где надо олигархам, партия на сезон, говно
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09.06.2021 18:44 Відповісти
так і сезону не пройшло, а вже пшик.
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09.06.2021 19:38 Відповісти
Голос з самого початку був фальшивий,але пройшов бо в українському суспільстві нема музикального слуху...Йому руський медвідь на вухо наступив...з того часу і обираємо всяке лайно...
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09.06.2021 17:28 Відповісти
для хорошого керівного голосу потрібні яйця, а коли кастрат, то і голос вже не командний.
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09.06.2021 19:39 Відповісти
Голос- это та же чистоплюйская Садонемощь. И ее ждет тот же бесславный конец.
Сольются под Слуг
Зря Пинчук их спонсировал.
Хотя там есть приличные люди
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09.06.2021 17:31 Відповісти
Хорошего мало. Раздробление и ослабление демократических партий Украины нужно только ее врагам. Позор тем, кто забыл, что политика - это выполнение обязательств перед своим народом, а не халявная кормушка за счет этого же самого народа.
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09.06.2021 17:31 Відповісти
Зря Вакарчук всё это затеял .
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09.06.2021 17:34 Відповісти
думаешь Вакарчук затеял? Вакарчук скорее всего исполнил свою роль и свалил. Не думаю, что он режиссер этого действа.
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09.06.2021 17:44 Відповісти
Я прогнозував що Рудик розвалить і партію і депутатську фракцію в парламенті після втечі з парламенту вождя))!! Це коли ВОНА назвала Порошенка своїм найбільшим конкурентом-противником в парламенті)). Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 3550
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09.06.2021 17:34 Відповісти
Шо с сявикам писняка давить будут. Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 5280 Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 5280 Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 5280
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09.06.2021 17:35 Відповісти
Не доплачивают по тарифам? перекупили?
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09.06.2021 17:38 Відповісти
суки бездарные,сидят у народа на шее за жирную зп и льготы,ниуя не делают,просто пустое место..
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09.06.2021 17:38 Відповісти
та замініть цю рудик, виберіть іншу людину!!!! В чому проблема??????
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09.06.2021 17:39 Відповісти
в пінчуку
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09.06.2021 17:41 Відповісти
а типа там решает рудык, а не инвестор
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09.06.2021 17:42 Відповісти
Пінчук дарма влаштував "чистку". Йому дешевше було би махнути рукою на цей проект, і припинити фінансування. Йому час запускати нову партію "пиль в глаза".
Але... хазяїн - барин... Що хоче, то хай робить...
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09.06.2021 17:40 Відповісти
"Голос", как политический проект оказался нежизнеспособным... денег нет, распределять нечего, доплаты членам делать не с чего, расброд и шатания предвесники конца... будут играть траурную мызыку... политика для партии подходит к концу, скоро на мусор.
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09.06.2021 17:45 Відповісти
по мне так вообще у нас Рада бесполезна. Все они там одинаковые. Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 4545
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09.06.2021 17:46 Відповісти
а моет даже и вредна, судя по тому, сколько бабла они поглощают Партию "Голос" могут покинуть 10 нардепов, - Бобровская - Цензор.НЕТ 3799
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09.06.2021 17:47 Відповісти
может
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09.06.2021 17:48 Відповісти
Нічого неочікуваного в її розпаді нема. Штучна "партія" - проект олігарха від початку і до кінця. Шкода непоганих хлопців та дівчат, які туди побігли зі своєю свіжою кров'ю боротися проти старих політиків. Тепер персональні утриманці Пінчука безперервно на його "Свободі слова", а ідейні нікому стали непотрібні. Лише виконали волю господ в прийнятті потрібних їм рішень на шкоду Україні.
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09.06.2021 17:50 Відповісти
Такая же участь ждёт и ПЕС.
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09.06.2021 17:59 Відповісти
С чего это ?
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09.06.2021 18:05 Відповісти
він сплутав з уродами
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09.06.2021 18:19 Відповісти
в ОПЗжопы другая участь, их финансирует кремль....
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09.06.2021 18:07 Відповісти
Tю. Пинчук и Фридман поссорились.
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09.06.2021 18:05 Відповісти
їм після виборів цик дала кучу бабла, рудик з залізняком щось там хімічили, їх хотіли оштрафувати. Підвязався вовк з ОАСК, "порішали" з Єрмаком. хто ці гроші "оприходує" -точно рудий залізняк. Або пінчук через свою жадобу забере.
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09.06.2021 18:08 Відповісти
Мета створення голосу під вибори була цілком конкретна: розпорошити нац-патріотичний електорат. Тому не випадково Славко відразу після виборів його залишив, виконавши угоду. Так само залишать і ті хто зрозумів як їх було використано. А Рудик ще трохи понадуває щоки, малюючи із себе лідера та і піде за Славком
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09.06.2021 18:10 Відповісти
закономірний фінал олігархічного політичного проєкту.
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09.06.2021 18:15 Відповісти
Партія "Голос" це продажна партія. Я думаю їм добре заплатили щоб проголосувати за розпродаж землі. Зебіл не ставить на голосування якщо не впевнений що не буде 226голосів. Голос пообіцяв дати голоси за гроші, Порошенко щоб його не чіпали. Аце зрада. Та взагалі депутати від Голосу в парламенті для зароблення грошей. Вони прекрасно знають що їх вже ніколи не виберуть
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09.06.2021 18:42 Відповісти
да какая это партия, купа говна, подпевающая, за бабло олигархам
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09.06.2021 18:43 Відповісти
посоветуйте пинчуку, когда будет новую партию создавать, то пусть не берет проктологов и гинекологов, а то назовут соответственно
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09.06.2021 18:46 Відповісти
За продажу чернозёма евреям проголосовали? Теперь можно самораспускаться.
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09.06.2021 18:50 Відповісти
Философия на примерах: пришли ниоткуда --ушли в никуда(партия "Голос")..Жаль только потерянных народных денег+ ещё нагадят засранцы.
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09.06.2021 18:53 Відповісти
"Голос" був потрібен щоб відкусити голоса ЕС, з чим він і справився.
І перестав бути потрібен на наступний день після виборів. А це агонія.
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09.06.2021 18:57 Відповісти
Ніхто й нічого відкусювати у сиволапого гетьмана не збирався. У тутешніх дописувачів коротка пам'ять. Пєнь-чуг спершу хотів виліпити зі шлавіка прізідєнта. Навіть до Оксфорду вчитися його послав. Але тут, як Пилип з конопель, вистрибнув вувузєла - і шлавік виявився іще нікчемнішим, ніж клован. Проте певної інерції політичного руху шлавік уже набув, і пєнь-чуг, щоби не виявитися лохом, який здря викинув гроші, вирішив, що нехай хоча б фракція у Верховній раді йому обломиться. Обломилася. Але на цьому все й скінчилося, бо проект "шлавік" вичерпав сенс свого існування. Подальший розвал став лише питанням часу.
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09.06.2021 19:30 Відповісти
До сраки пінчуку той Голос коли в нього є слуга народу. Едина функція Голосу була роздрібнення реальної опозиції в лиці ЕС на користь фейкових клоунських проектів - СН і За Майбутнє.
Жінка зеленого міністра оборони була 2-гим номером в списку Голоса)
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09.06.2021 19:44 Відповісти
Я ж казала, що в них нема майбутнього.
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09.06.2021 18:57 Відповісти
Соросята нашли новые кормушки и бегут с тонущего корабля. Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська - Цензор.НЕТ 8402
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09.06.2021 18:57 Відповісти
посыпались голоса, что было предсказуемо с самого начала
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09.06.2021 19:02 Відповісти
Да.. а как все перспективно начиналось.. Песенно ( черный юмор).., были надежды на появление новой силы.. А судьба одна - сначала " Гражданская позиция", потом " Самопомощь", теперь вот " Голос" кто следующий в эту нишу... ( признаюсь поэтапно за все это время голосовал сам и агитировал за них в этом же порядке..) Облом. В итоге устойчивое желание больше не ходить на выборы, как впрочем и у семьи тоже) Ну а теперь конкретно по " Голосу". Началось это не с парламентских выборов, началось это раньше , на выборах президентских , когда Святослав Вакарчук не захотел выдвигаться ( кто то его " уговорил", догадываюсь кто), возможно он бы их и не выиграл, но на набранных очках, позже на парламентских выборах " Голос" бы набрал в два- три раза больше голосов и мандатов как минимум, а это другой расклад. Ну а потом пошла вторая часть " марлезонского балета" Славик вообще " слился" и это уже второй раз.. ( хоть этот раз божился что идет всерьез и надолго), это по сути был "гвоздь" в труну новой партии. Потом уже была чехарда в руководстве, спикерах партии они стали уходить с постов, по тихому сливаться. Теперь пришла пора Притулы.., за ним пошел уже полный разграй.. Все приплыли. Так и хочется сказать "не долго музыка играла, не долго фраер танцевал" Если после " Гражданской позиции" и особенно " Самопомощи" хоть следы остались, то после " Голоса" не останется вообще ничего. Да ребята.. а мы за вас голосовали. Особый привет Славику, песенному патриоту. " Как говорил Мюллер, никому верить нельзя. Мне можно" так вот в Украине верить вообще никому нельзя. Одни фанфароны - пустозвоны, другие дельцы- стяжатели ( за иуд я вообще не говорю, это уже другая история )
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09.06.2021 19:15 Відповісти
А шо ж ти, сказочнік, виявився таким нерозумним та недалекоглядним йолопом, га? Та ще й агітував за порожнє місце.
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09.06.2021 19:33 Відповісти
В Україні є одна ідеологічна й РЕАЛЬНА проукраїнська партія. Це - ВО Свобода. Все решта - диванні проєкти.
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09.06.2021 19:35 Відповісти
тю, Тягнибок вже рухлять, пора замінять. і щось по голосуванню не видно тобою сказаного.
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09.06.2021 19:40 Відповісти
...і та фінансується з крємля Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська - Цензор.НЕТ 1787
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09.06.2021 22:32 Відповісти
а как там жидкий воробей?))) Хорошая партия чепушил ска
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09.06.2021 19:49 Відповісти
Все, к чему прикачается Вакарчук - превращается в гавно! Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська - Цензор.НЕТ 6622
Это украиномовный брат криворогого шлимазла вовочки Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська - Цензор.НЕТ 2238
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09.06.2021 22:31 Відповісти
 
 