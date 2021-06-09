Партію "Голос" можуть покинути 10 нардепів, - Бобровська
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутатка Соломія Бобровська заявила, що "Голос" можуть покинути десять нардепів. Остаточного рішення поки немає, але воно в процесі обговорення.
Про це вона сказала в коментарі виданню "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми спільно будемо ухвалювати рішення щодо подальшого нашого перебування у партії. На цьому я ставлю крапку. Тому що у нас іде обговорення давно. Є окреме рішення від Сергія Притули, за ним вийшов Білоцерківський осередок і, я так розумію, виходять інші колеги із фракції Київради. Але наше рішення буде окремим, воно обговорюється і не прив’язане до Сергія. Ми будемо приймати рішення щодо подальший кроків самостійно. Наразі немає цього рішення, воно в процесі обговорення", — сказала вона.
Нардепка підтвердила, що, крім неї, своє рішення про перебування в партії будуть також приймати Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.
За її словами, ці депутати перебувають в опозиції з лютого.
"Ми робили всі від нас залежні кроки зі зміни статуту партії, зборів партії і так далі. Вони минулого тижня виключили без пояснень трьох керівників обласних організацій, які були з моменту парламентських виборів, і це є фактично зачисткою партійною, заміною на людей, які не мають стосунку до тих чи інших областей від слова зовсім. По-моєму, це просто рейдерство Кіри Рудик і наближених людей", — додала нардепка.
Бобровська розповіла, що вихід з партії може відбутися в будь-який момент.
"Але для нас всіх важливо, щоб це було консолідоване рішення і розуміння, що це останнє, можливо, рішення в цій ситуації. Для нас важливо зберегти людей, партію, яку ми робили з самого початку, коли Кіри Рудик ще не було в партії", — зазначила вона.
Вона висловила припущення, що депутати можуть вийти з партії, але залишитися у фракції.
Будь ласка, зачекайте...
Сольются под Слуг
Зря Пинчук их спонсировал.
Хотя там есть приличные люди
Але... хазяїн - барин... Що хоче, то хай робить...
І перестав бути потрібен на наступний день після виборів. А це агонія.
Жінка зеленого міністра оборони була 2-гим номером в списку Голоса)
Это украиномовный брат криворогого шлимазла вовочки