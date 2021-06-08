Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос"
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Білоцерківське відділення партії "Голос" припиняє своє існування.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на останні дії очільників партії Голос, а саме:
- повну узурпацію влади керівником партії;
- прийняття кон’юнктурних рішень, що протирічать засадам і принципам партії;
- відмову чути голос осередків партії зі всієї України;
- відверте саботування вирішення проблем, які назріли в "Голосі";
- намагання керівництва партії позбутись небажаних членів партії і відверті репресивні методи керуванння;
- небажання йти на зустріч здоровому глузду і намагатися подолати внутрішні проблеми;
- абсолютне несприйняття конструктивної критики дій деяких членів партії,
ми змушені повідомити вас про те, що Білоцерківський осередок партії "Голос" припиняє своє існування.
Ми, команда дієвих і небайдужих людей, які не звикли лишатися осторонь проблем громадянського суспільства, у свій час побачили у декларованих цінностях партії "Голос" можливість впливати на політичні процеси у державі, не переступаючи при цьому через свої особисті принципи та не зраджуючи своїм цінностям.
Втім, як виявилось, для керівництва партії "Голос" такі цінності лише декларувались на папері та голосно озвучувались керівником політсили.
Ми намагались, зі свого боку, в будь-який спосіб і засобами вплинути на процес розпаду у середині партії, але на нас, наші думки і наші прагнення не зважали, продовжуючи робити те, що ми вважаємо категорично неправильним і неприпустимим.
Ми вдячні тим членам партії "Голос", які увесь цей час ставились до нас з повагою та розумінням і співпрацювали з нами, але ми занадто цінуємо свою репутацію, напрацьовану роками кожним із членів нашого осередку, тому вважаємо за краще припинити свою роботу від імені партії Голос.
Але!!! Ми не припиняємо працювати на благо громади, як кожен окремо, так і однією командою.
З якими б підводними каменями ми не зустрілися на нашому громадському і політичному шляху – ми працюватимемо на благо Білоцерківської територіальної громади та України й надалі плідно співпрацюючи з іншими вихідцями з Голосу.
Ми поруч ... Ми працюємо ... Ми разом ... Тому що нам не все одно !!!"- заявив Москаленко.
Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.
Будь ласка, зачекайте...
Что вы принимаете такое забористое, или это у вас врожденное?
Только вот скажи. А что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2 года?.Все, что нарид начал и закончил сам? Может Донбасс уже освободили и всех орков уже перестреляли? Может экономика растет и тарифы с ценами все упали? Может я что-то пропустил?
Если посмотреть кооменты, то только порохоботы пишут про "насрал в штаны" и "убиенного брата". Вы что-то знаете?
І почав контрнаступ. Теж відразу після інавгурації ) Так же було ? Так, було.
А пауза була потрібна для концентрації військ, які тільки закінчували бойове злагодження.
Тільки дебіл не може цього розуміти.
А от наприклад твоє "зруйнувало добровольчій рух" і цікаво як само ? Те що всі добробати було зачислено у склад ЗСУ, що їм було виділено зброю, бронетехніку, важке озброєння, зарплати ? Всім би такого "знищення"
Знаєш ким стає зеленобот, коли умішає ? Він стає порохоботом Поміркуй над цим
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
Вакарчук ушел не зря- понял откуда ноги растут и на чьи деньги. даже Саака привлекли - фоткались с ним. а Рудик заявляла, что ей лучше работать с Зеленским, чем с Порошенко (торчат уши Пинчука-Ахметова).
точнше це партія,що підібрала частину патріотично- демократичного електорату,що КАТЕГОРИЧНО НЕ СПРИЙМАВ БАРИГУ...