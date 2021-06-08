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Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії

Білоцерківське відділення партії "Голос" припиняє своє існування.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив волонтер Юрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на останні дії очільників партії Голос, а саме:

- повну узурпацію влади керівником партії;

- прийняття кон’юнктурних рішень, що протирічать засадам і принципам партії;

- відмову чути голос осередків партії зі всієї України;

- відверте саботування вирішення проблем, які назріли в "Голосі";

- намагання керівництва партії позбутись небажаних членів партії і відверті репресивні методи керуванння;

- небажання йти на зустріч здоровому глузду і намагатися подолати внутрішні проблеми;

- абсолютне несприйняття конструктивної критики дій деяких членів партії,

ми змушені повідомити вас про те, що Білоцерківський осередок партії "Голос" припиняє своє існування.

Ми, команда дієвих і небайдужих людей, які не звикли лишатися осторонь проблем громадянського суспільства, у свій час побачили у декларованих цінностях партії "Голос" можливість впливати на політичні процеси у державі, не переступаючи при цьому через свої особисті принципи та не зраджуючи своїм цінностям.

Втім, як виявилось, для керівництва партії "Голос" такі цінності лише декларувались на папері та голосно озвучувались керівником політсили.

Ми намагались, зі свого боку, в будь-який спосіб і засобами вплинути на процес розпаду у середині партії, але на нас, наші думки і наші прагнення не зважали, продовжуючи робити те, що ми вважаємо категорично неправильним і неприпустимим.

Ми вдячні тим членам партії "Голос", які увесь цей час ставились до нас з повагою та розумінням і співпрацювали з нами, але ми занадто цінуємо свою репутацію, напрацьовану роками кожним із членів нашого осередку, тому вважаємо за краще припинити свою роботу від імені партії Голос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів"

Але!!! Ми не припиняємо працювати на благо громади, як кожен окремо, так і однією командою.

З якими б підводними каменями ми не зустрілися на нашому громадському і політичному шляху – ми працюватимемо на благо Білоцерківської територіальної громади та України й надалі плідно співпрацюючи з іншими вихідцями з Голосу.

Ми поруч ... Ми працюємо ... Ми разом ... Тому що нам не все одно !!!"- заявив Москаленко.

Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії Голос 01
Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії Голос 02

Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Нет, останется ядро, привязанное к деньгам Пинчука. А сам "Голос" таким был с самого рождения, партия за деньги Пинчука, рожденная из его проекта "Новые лидеры". Просто название "Голос" теперь стало токсичным, вот и побежали.
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08.06.2021 15:50
+16
Слабый "голос" совести был изначально подавлен шелестом зеленых купюр.
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08.06.2021 15:51
+15
Только голоса избирателей оттянули. Молодая поросль...
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08.06.2021 15:48
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"Голос" потух
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08.06.2021 15:36 Відповісти
Начинали за здравие, продолжают за упокой. Видимо шалэни и дурни гроши , а также неадекватные амбиции слегка подсломали неокрепшую психику и остатки совести
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08.06.2021 15:40 Відповісти
Слабый "голос" совести был изначально подавлен шелестом зеленых купюр.
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08.06.2021 15:51 Відповісти
Нет, останется ядро, привязанное к деньгам Пинчука. А сам "Голос" таким был с самого рождения, партия за деньги Пинчука, рожденная из его проекта "Новые лидеры". Просто название "Голос" теперь стало токсичным, вот и побежали.
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08.06.2021 15:50 Відповісти
ні, чув, що там як раз пінчуковські програли і владу в партії отримали фрідманські.
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08.06.2021 15:52 Відповісти
Рудик -- плоть от плоти Пинчука. Хотя мне их сучья свадьба давно абсолютно фиолетово.
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08.06.2021 15:56 Відповісти
Це не я сказав! Було завданя - відтягти від "Пороха" електорат! Вони це зробили А тепер Пінчук урізав "пайку"
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08.06.2021 15:53 Відповісти
Навпаки , це було зрозуміло , що цей проект - розробка пороха для відтягування голосів виборців від слуги народу . Але порошенко прорахувався , нарід не хотів за нього голосувати навіть вдруге і втретє ( на подальшіх виборах ) .
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08.06.2021 16:07 Відповісти
За шо хотив нарид голосовать, уже понятно - за татарова, воду в Крым, и торговлю с рашей Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 8880
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08.06.2021 16:36 Відповісти
Ага, это Порох сам себе мешал на своем же лекторальном поле. А потом он еще мешал Кличко победить за один тур, выдвинув в противовес заведомо непроходного Притулу.
Что вы принимаете такое забористое, или это у вас врожденное?
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08.06.2021 16:38 Відповісти
Порохоботи, ідіть у сраку разом з сиволапим гетьманом, агентом кремля. Ця гнида є набагато небезпечнішою за вувузєлу, бо значно за нього розумніша й хитріша. Воно спустило в унітаз патріотичний порив народу в 2014 році, зруйнувало добровольчій рух і реанімувало мумію мертвечука. І справа не в Бігусі, куплений він чи ні, а в тих плівках, які він оприлюднив. І харе киздіти про 73% - ваш роботодавець так дістав людей своєю жадібністю (підняв ціну газу з 1 до 7 грн/куб через свого вовка в НКРЕКП), а патріотичну публіку відштовхнув своєю промосковською діяльністю, що люди проголосували за кота в мішку. Не пам'ятаєте, хто перший запровадив принцип "главноє - пєрестать стрєлять"? Правильно: сиволапий гетьман, який зразу після інавгурації проголосив одностороннє припинення вогню.
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08.06.2021 16:52 Відповісти
Вова, остынь! Сходи в туалет и попробуй выкакать свой бигус, а потом возвращайся к клавиатуре.
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08.06.2021 16:57 Відповісти
Выпорожнился? Полегчало? Забыл тему убиенного брата Без неё не зачет.

Только вот скажи. А что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2 года?.Все, что нарид начал и закончил сам? Может Донбасс уже освободили и всех орков уже перестреляли? Может экономика растет и тарифы с ценами все упали? Может я что-то пропустил?
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08.06.2021 17:34 Відповісти
"Забыл тему убиенного брата Без неё не зачет." - подскажите почему эту тему постоянно поднимают сторонники Порошенко?
Если посмотреть кооменты, то только порохоботы пишут про "насрал в штаны" и "убиенного брата". Вы что-то знаете?
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08.06.2021 18:10 Відповісти
Нет, у сторонников Порошенко просто хорошая память и они очень хорошо помнят весь поток тупых фейков и лжи, лившийся на него с 2017 года с каждого утюга. И "Убиенный брат" стал идеальной вишенкой на торте этих фекалий и по своей тупости превзошел все, даже "агента Лолиту". Стал своеобразным мемом и символом дремучей и непроглядной тупости люмпена. Тож чем теперь недовольны, что вас постоянно тыкают носом в ваши-же тупые испражнения? Нечего на зеркало пенять.
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08.06.2021 18:21 Відповісти
> який зразу після інавгурації проголосив одностороннє припинення вогню

І почав контрнаступ. Теж відразу після інавгурації ) Так же було ? Так, було.
А пауза була потрібна для концентрації військ, які тільки закінчували бойове злагодження.
Тільки дебіл не може цього розуміти.

А от наприклад твоє "зруйнувало добровольчій рух" і цікаво як само ? Те що всі добробати було зачислено у склад ЗСУ, що їм було виділено зброю, бронетехніку, важке озброєння, зарплати ? Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 6223 Всім би такого "знищення"
Знаєш ким стає зеленобот, коли умішає ? Він стає порохоботом Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 100 Поміркуй над цим
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09.06.2021 02:44 Відповісти
А что делает эта дама в штабе Зели на выборах? Просто интересно.

Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 3854
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08.06.2021 16:43 Відповісти
Нічого не залишиться. Навіщо Пінчукові, чи Фрідману поламана іграшка? У нього є можливість нову купити. Та й іграшка не настільки крута була, щоб дорожити нею, як пам'яттю.
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08.06.2021 16:21 Відповісти
Может быть. Два самых узнаваемых фейса свое отработали и ушли на запасные пути. А остальные -- так, мелочь пузатая. Хотя могут и поддерживать их на плаву на всякий "пожарный" случай внеочередных выборов.
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08.06.2021 16:31 Відповісти
...не успев прорезаться
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08.06.2021 15:50 Відповісти
протух
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08.06.2021 16:34 Відповісти
голос потерял голос
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08.06.2021 16:41 Відповісти
Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9093
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08.06.2021 18:43 Відповісти
Партію давно треба переназвати "Безголосся".
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08.06.2021 16:45 Відповісти
"Шепіт" Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 7114
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08.06.2021 20:54 Відповісти
пРотух....
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08.06.2021 18:05 Відповісти
Правильно , что он опять начал петь . Это у него лучше получается . Песни - красиво , политика - грязь . Верное решение .
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08.06.2021 15:38 Відповісти
Они и выполнили свою часть грязной работы.
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08.06.2021 15:53 Відповісти
Голос пропав. Скоро навіть Шепоту не почуємо. 😁
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08.06.2021 15:42 Відповісти
вирвав я зі сраки волос! це і є партія голос!
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08.06.2021 15:46 Відповісти
Только голоса избирателей оттянули. Молодая поросль...
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08.06.2021 15:48 Відповісти
Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9349

Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 7811
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08.06.2021 15:54 Відповісти
Колись був такий ИВАН ИВАНОВ і було у нього своє учєніе. І так один раз училки-дурілки притягли єто чучело нам у школу. щоб лекцію прочитав, ну тіпа про здоровий образ життя. ну про урінотерапію не було, а ото про те, що робить деп"ютат було і правильно деп"ютат робить.
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08.06.2021 16:44 Відповісти
ось оці послідовувачі нам казали, що козявки треба їсти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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08.06.2021 16:47 Відповісти
і до кого вони тепер подадуться?
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08.06.2021 15:56 Відповісти
Ще один проект партії ЄС зазнає краху .
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08.06.2021 15:57 Відповісти
Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 2097 ес снова тебе штаны утяжелил?
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08.06.2021 16:01 Відповісти
Не , я посмотрел видео в ютубе , - где беслер рассказывает о поставках оружия . А потом сравнил с видео из четырёхсерийного извесного фильма о медведчуке . И сразу всё стало как -то на свои места .
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08.06.2021 16:36 Відповісти
Это видео из Горловки? С Зе?
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08.06.2021 16:37 Відповісти
Uzer юзер , - это видео примерно 2015 года . )
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08.06.2021 16:51 Відповісти
Та не, точно 2014года, там ещё Зе призывал "шатать действующую власть" Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 863
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08.06.2021 17:33 Відповісти
неплохо...но надо было в первую очередь разваливать слуг...
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08.06.2021 16:00 Відповісти
Просто признайтесь, что вас цинично поимели и все. На кой эти громкогласные заявления?
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08.06.2021 16:02 Відповісти
ЗЫ: где же они теперь харчеваться станут?
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08.06.2021 16:03 Відповісти
недолго музыка играла, недолго голос танцював
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08.06.2021 16:04 Відповісти
Шаную творчість Слави Вакарчука , - його пісні і музика це справжній проф. і драйв . Але не підтримував його в політиці . Гадаю , що талановитій людині в творчості нема чого робити в політиці , - треба займатись чимось одним . ( Але від щирого серця ) ... . )) .
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08.06.2021 16:20 Відповісти
залишився проржавілий рудий залізняк
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08.06.2021 16:42 Відповісти
Я честно признаюсь что голосовала за голос, о чем очень раскаиваюсь . Се ля ви
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08.06.2021 16:50 Відповісти
Пінчуківський "голос" пертворився на пшик
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08.06.2021 18:51 Відповісти
этого следовало ожидать, искусственно созданная партия, чтобы отобрать голоса у Порошенко.
Вакарчук ушел не зря- понял откуда ноги растут и на чьи деньги. даже Саака привлекли - фоткались с ним. а Рудик заявляла, что ей лучше работать с Зеленским, чем с Порошенко (торчат уши Пинчука-Ахметова).
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08.06.2021 19:52 Відповісти
ні.
точнше це партія,що підібрала частину патріотично- демократичного електорату,що КАТЕГОРИЧНО НЕ СПРИЙМАВ БАРИГУ...
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08.06.2021 20:57 Відповісти
На що перетворилась партія Бариги з її нікчемними 8%? Вірно, на посміховисько ))
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08.06.2021 20:03 Відповісти
я тоже не понимаю, Кира Рудык - голова партии Голос, только потому, что она инвалид?
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08.06.2021 22:47 Відповісти
 
 