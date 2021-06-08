Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии "Голос"

Белоцерковское отделение партии "Голос" прекращает свое существование.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая последние действия руководителей партии "Голос", а именно:

- полную узурпацию власти руководителем партии;

- принятие конъюнктурных решений, противоречащих основам и принципам партии;

- отказ слышать голос ячеек партии со всей Украины;

- откровенный саботаж решения проблем, которые назрели в "Голосе";

- попытка руководства партии избавиться от нежелательных членов партии и откровенные репрессивные методы руководства;

- нежелание идти навстречу здравому смыслу и пытаться преодолеть внутренние проблемы;

- абсолютное неприятие конструктивной критики действий некоторых членов партии,

мы вынуждены сообщить вам о том, что Белоцерковское отделение партии "Голос" прекращает свое существование.

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Мы, команда действенных и неравнодушных людей, которые не привыкли оставаться в стороне от проблем гражданского общества, в свое время увидели в декларируемых ценностях партии "Голос" возможность влиять на политические процессы в государстве, не переступая при этом через свои личные принципы и не изменяя своим ценностям.

Впрочем, как оказалось, для руководства партии "Голос" такие ценности только декларировались на бумаге и громко озвучивались руководителем политсилы.

Мы пытались, со своей стороны, любым способом и средствами повлиять на процесс распада всередине партии, но с нами, нашими мнениями и нашими стремлениями не считались, продолжая делать то, что мы считаем категорически неправильным и недопустимым.

Мы благодарны тем членам партии "Голос", которые все это время относились к нам с уважением и пониманием и сотрудничали с нами, но мы слишком дорожим своей репутацией, наработанной годами каждым из членов нашей ячейки, поэтому предпочитаем прекратить свою работу от имени партии "Голос".

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Но !!! мы не прекращаем работать на благо общества, как по отдельности, так и одной командой.

С какими бы подводными камнями мы не встретились на нашем общественном и политическом пути - мы будем работать на благо Белоцерковской территориальной громады и Украины, и в дальнейшем плодотворно сотрудничая с другими выходцами из "Голоса".

Мы рядом ... Мы работаем ... Мы вместе ...

Потому что нам не все равно !!!" - заявил Москаленко.





Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.