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Новости Политика Украины
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Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии "Голос"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии

Белоцерковское отделение партии "Голос" прекращает свое существование.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая последние действия руководителей партии "Голос", а именно:

- полную узурпацию власти руководителем партии;

- принятие конъюнктурных решений, противоречащих основам и принципам партии;

- отказ слышать голос ячеек партии со всей Украины;

- откровенный саботаж решения проблем, которые назрели в "Голосе";

- попытка руководства партии избавиться от нежелательных членов партии и откровенные репрессивные методы руководства;

- нежелание идти навстречу здравому смыслу и пытаться преодолеть внутренние проблемы;

- абсолютное неприятие конструктивной критики действий некоторых членов партии,

мы вынуждены сообщить вам о том, что Белоцерковское отделение партии "Голос" прекращает свое существование.

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Мы, команда действенных и неравнодушных людей, которые не привыкли оставаться в стороне от проблем гражданского общества, в свое время увидели в декларируемых ценностях партии "Голос" возможность влиять на политические процессы в государстве, не переступая при этом через свои личные принципы и не изменяя своим ценностям.

Впрочем, как оказалось, для руководства партии "Голос" такие ценности только декларировались на бумаге и громко озвучивались руководителем политсилы.

Мы пытались, со своей стороны, любым способом и средствами повлиять на процесс распада всередине партии, но с нами, нашими мнениями и нашими стремлениями не считались, продолжая делать то, что мы считаем категорически неправильным и недопустимым.

Мы благодарны тем членам партии "Голос", которые все это время относились к нам с уважением и пониманием и сотрудничали с нами, но мы слишком дорожим своей репутацией, наработанной годами каждым из членов нашей ячейки, поэтому предпочитаем прекратить свою работу от имени партии "Голос".

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Но !!! мы не прекращаем работать на благо общества, как по отдельности, так и одной командой.

С какими бы подводными камнями мы не встретились на нашем общественном и политическом пути - мы будем работать на благо Белоцерковской территориальной громады и Украины, и в дальнейшем плодотворно сотрудничая с другими выходцами из "Голоса".

Мы рядом ... Мы работаем ... Мы вместе ...

Потому что нам не все равно !!!" - заявил Москаленко.

Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии Голос 01
Волонтерская группа Юрия Москаленко вышла из партии Голос 02

Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.
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Топ комментарии
+18
Нет, останется ядро, привязанное к деньгам Пинчука. А сам "Голос" таким был с самого рождения, партия за деньги Пинчука, рожденная из его проекта "Новые лидеры". Просто название "Голос" теперь стало токсичным, вот и побежали.
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08.06.2021 15:50
+16
Слабый "голос" совести был изначально подавлен шелестом зеленых купюр.
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08.06.2021 15:51
+15
Только голоса избирателей оттянули. Молодая поросль...
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08.06.2021 15:48
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"Голос" потух
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08.06.2021 15:36 Ответить
Начинали за здравие, продолжают за упокой. Видимо шалэни и дурни гроши , а также неадекватные амбиции слегка подсломали неокрепшую психику и остатки совести
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08.06.2021 15:40 Ответить
Слабый "голос" совести был изначально подавлен шелестом зеленых купюр.
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08.06.2021 15:51 Ответить
Нет, останется ядро, привязанное к деньгам Пинчука. А сам "Голос" таким был с самого рождения, партия за деньги Пинчука, рожденная из его проекта "Новые лидеры". Просто название "Голос" теперь стало токсичным, вот и побежали.
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08.06.2021 15:50 Ответить
ні, чув, що там як раз пінчуковські програли і владу в партії отримали фрідманські.
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08.06.2021 15:52 Ответить
Рудик -- плоть от плоти Пинчука. Хотя мне их сучья свадьба давно абсолютно фиолетово.
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08.06.2021 15:56 Ответить
Це не я сказав! Було завданя - відтягти від "Пороха" електорат! Вони це зробили А тепер Пінчук урізав "пайку"
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08.06.2021 15:53 Ответить
Навпаки , це було зрозуміло , що цей проект - розробка пороха для відтягування голосів виборців від слуги народу . Але порошенко прорахувався , нарід не хотів за нього голосувати навіть вдруге і втретє ( на подальшіх виборах ) .
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08.06.2021 16:07 Ответить
За шо хотив нарид голосовать, уже понятно - за татарова, воду в Крым, и торговлю с рашей Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 8880
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08.06.2021 16:36 Ответить
Ага, это Порох сам себе мешал на своем же лекторальном поле. А потом он еще мешал Кличко победить за один тур, выдвинув в противовес заведомо непроходного Притулу.
Что вы принимаете такое забористое, или это у вас врожденное?
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08.06.2021 16:38 Ответить
Порохоботи, ідіть у сраку разом з сиволапим гетьманом, агентом кремля. Ця гнида є набагато небезпечнішою за вувузєлу, бо значно за нього розумніша й хитріша. Воно спустило в унітаз патріотичний порив народу в 2014 році, зруйнувало добровольчій рух і реанімувало мумію мертвечука. І справа не в Бігусі, куплений він чи ні, а в тих плівках, які він оприлюднив. І харе киздіти про 73% - ваш роботодавець так дістав людей своєю жадібністю (підняв ціну газу з 1 до 7 грн/куб через свого вовка в НКРЕКП), а патріотичну публіку відштовхнув своєю промосковською діяльністю, що люди проголосували за кота в мішку. Не пам'ятаєте, хто перший запровадив принцип "главноє - пєрестать стрєлять"? Правильно: сиволапий гетьман, який зразу після інавгурації проголосив одностороннє припинення вогню.
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08.06.2021 16:52 Ответить
Вова, остынь! Сходи в туалет и попробуй выкакать свой бигус, а потом возвращайся к клавиатуре.
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08.06.2021 16:57 Ответить
Выпорожнился? Полегчало? Забыл тему убиенного брата Без неё не зачет.

Только вот скажи. А что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2 года?.Все, что нарид начал и закончил сам? Может Донбасс уже освободили и всех орков уже перестреляли? Может экономика растет и тарифы с ценами все упали? Может я что-то пропустил?
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08.06.2021 17:34 Ответить
"Забыл тему убиенного брата Без неё не зачет." - подскажите почему эту тему постоянно поднимают сторонники Порошенко?
Если посмотреть кооменты, то только порохоботы пишут про "насрал в штаны" и "убиенного брата". Вы что-то знаете?
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08.06.2021 18:10 Ответить
Нет, у сторонников Порошенко просто хорошая память и они очень хорошо помнят весь поток тупых фейков и лжи, лившийся на него с 2017 года с каждого утюга. И "Убиенный брат" стал идеальной вишенкой на торте этих фекалий и по своей тупости превзошел все, даже "агента Лолиту". Стал своеобразным мемом и символом дремучей и непроглядной тупости люмпена. Тож чем теперь недовольны, что вас постоянно тыкают носом в ваши-же тупые испражнения? Нечего на зеркало пенять.
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08.06.2021 18:21 Ответить
> який зразу після інавгурації проголосив одностороннє припинення вогню

І почав контрнаступ. Теж відразу після інавгурації ) Так же було ? Так, було.
А пауза була потрібна для концентрації військ, які тільки закінчували бойове злагодження.
Тільки дебіл не може цього розуміти.

А от наприклад твоє "зруйнувало добровольчій рух" і цікаво як само ? Те що всі добробати було зачислено у склад ЗСУ, що їм було виділено зброю, бронетехніку, важке озброєння, зарплати ? Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 6223 Всім би такого "знищення"
Знаєш ким стає зеленобот, коли умішає ? Він стає порохоботом Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 100 Поміркуй над цим
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09.06.2021 02:44 Ответить
А что делает эта дама в штабе Зели на выборах? Просто интересно.

Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 3854
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08.06.2021 16:43 Ответить
Нічого не залишиться. Навіщо Пінчукові, чи Фрідману поламана іграшка? У нього є можливість нову купити. Та й іграшка не настільки крута була, щоб дорожити нею, як пам'яттю.
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08.06.2021 16:21 Ответить
Может быть. Два самых узнаваемых фейса свое отработали и ушли на запасные пути. А остальные -- так, мелочь пузатая. Хотя могут и поддерживать их на плаву на всякий "пожарный" случай внеочередных выборов.
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08.06.2021 16:31 Ответить
...не успев прорезаться
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08.06.2021 15:50 Ответить
протух
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08.06.2021 16:34 Ответить
голос потерял голос
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08.06.2021 16:41 Ответить
Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9093
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08.06.2021 18:43 Ответить
Партію давно треба переназвати "Безголосся".
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08.06.2021 16:45 Ответить
"Шепіт" Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 7114
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08.06.2021 20:54 Ответить
пРотух....
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08.06.2021 18:05 Ответить
Правильно , что он опять начал петь . Это у него лучше получается . Песни - красиво , политика - грязь . Верное решение .
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08.06.2021 15:38 Ответить
Они и выполнили свою часть грязной работы.
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08.06.2021 15:53 Ответить
Голос пропав. Скоро навіть Шепоту не почуємо. 😁
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08.06.2021 15:42 Ответить
вирвав я зі сраки волос! це і є партія голос!
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08.06.2021 15:46 Ответить
Только голоса избирателей оттянули. Молодая поросль...
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08.06.2021 15:48 Ответить
Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9349

Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 7811
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08.06.2021 15:54 Ответить
Колись був такий ИВАН ИВАНОВ і було у нього своє учєніе. І так один раз училки-дурілки притягли єто чучело нам у школу. щоб лекцію прочитав, ну тіпа про здоровий образ життя. ну про урінотерапію не було, а ото про те, що робить деп"ютат було і правильно деп"ютат робить.
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08.06.2021 16:44 Ответить
ось оці послідовувачі нам казали, що козявки треба їсти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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08.06.2021 16:47 Ответить
і до кого вони тепер подадуться?
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08.06.2021 15:56 Ответить
Ще один проект партії ЄС зазнає краху .
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08.06.2021 15:57 Ответить
Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 2097 ес снова тебе штаны утяжелил?
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08.06.2021 16:01 Ответить
Не , я посмотрел видео в ютубе , - где беслер рассказывает о поставках оружия . А потом сравнил с видео из четырёхсерийного извесного фильма о медведчуке . И сразу всё стало как -то на свои места .
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08.06.2021 16:36 Ответить
Это видео из Горловки? С Зе?
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08.06.2021 16:37 Ответить
Uzer юзер , - это видео примерно 2015 года . )
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08.06.2021 16:51 Ответить
Та не, точно 2014года, там ещё Зе призывал "шатать действующую власть" Волонтерська група Юрія Москаленка вийшла з партії "Голос" - Цензор.НЕТ 863
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08.06.2021 17:33 Ответить
неплохо...но надо было в первую очередь разваливать слуг...
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08.06.2021 16:00 Ответить
Просто признайтесь, что вас цинично поимели и все. На кой эти громкогласные заявления?
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08.06.2021 16:02 Ответить
ЗЫ: где же они теперь харчеваться станут?
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08.06.2021 16:03 Ответить
недолго музыка играла, недолго голос танцював
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08.06.2021 16:04 Ответить
Шаную творчість Слави Вакарчука , - його пісні і музика це справжній проф. і драйв . Але не підтримував його в політиці . Гадаю , що талановитій людині в творчості нема чого робити в політиці , - треба займатись чимось одним . ( Але від щирого серця ) ... . )) .
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08.06.2021 16:20 Ответить
залишився проржавілий рудий залізняк
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08.06.2021 16:42 Ответить
Я честно признаюсь что голосовала за голос, о чем очень раскаиваюсь . Се ля ви
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08.06.2021 16:50 Ответить
Пінчуківський "голос" пертворився на пшик
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08.06.2021 18:51 Ответить
этого следовало ожидать, искусственно созданная партия, чтобы отобрать голоса у Порошенко.
Вакарчук ушел не зря- понял откуда ноги растут и на чьи деньги. даже Саака привлекли - фоткались с ним. а Рудик заявляла, что ей лучше работать с Зеленским, чем с Порошенко (торчат уши Пинчука-Ахметова).
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08.06.2021 19:52 Ответить
ні.
точнше це партія,що підібрала частину патріотично- демократичного електорату,що КАТЕГОРИЧНО НЕ СПРИЙМАВ БАРИГУ...
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08.06.2021 20:57 Ответить
На що перетворилась партія Бариги з її нікчемними 8%? Вірно, на посміховисько ))
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08.06.2021 20:03 Ответить
я тоже не понимаю, Кира Рудык - голова партии Голос, только потому, что она инвалид?
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08.06.2021 22:47 Ответить
 
 