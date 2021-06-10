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Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков

Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит угрозы государственному украинскому языку в законопроекте о возможности гражданам других государств получать образование в украинских высших учебных заведениях на иностранном языке.

"Здесь не надо заниматься манипуляцией, здесь вопрос о языке, тем более государственном языке точно не идет. Это не распространяется на граждан Украины", - сказал Разумков на брифинге в четверг во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в законопроекте речь идет "исключительно об иностранцах", которые в настоящее время не могут получать знания на украинском языке. По его словам, в законопроекте говорится об обучении "на других языках" и нет уточнений, что это "русский или венгерский языки".

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Кроме этого, спикер подчеркнул, что возможность получать зарубежным гражданам высшее образование на иностранных языках позволит украинским вузам создать конкурентные условия и даст дополнительные финансовые возможности.

Разумков прогнозирует, что при обсуждении законопроекта на пленарном заседании "дискуссия будет 100%".

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №3717 о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства

Автор: 

ВР (29233) иностранец (490) образование (2264) украинский язык (1189) язык (3779) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+25
Зелену-ватне лайно зовсім не палиться.
Якого буя українські виші повинні надавати навчальні послуги іншими мовами? Де брати для цього викладачів, підручникі, навчальний матеріал і т.п.? За чий кошт і навіщо?
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10.06.2021 14:53
+24
Згідно ригоаналівських міркувань якщо зовсім заборонити українську мову, то загрози їй теж не буде.
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10.06.2021 14:51
+22
Як же цій падалі муляє мова....
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10.06.2021 14:53
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Згідно ригоаналівських міркувань якщо зовсім заборонити українську мову, то загрози їй теж не буде.
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10.06.2021 14:51 Ответить
https://mobile.twitter.com/NDmytriiev Nick Dmytriiev @NDmytriiev

"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська

Загрози українській мові в законопроєкті, який дозволяє іноземцям отримувати освіту у вишах іншими мовами, немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 2825
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10.06.2021 15:42 Ответить
Ага, особливо коли заради псячої все це робиться...
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10.06.2021 14:52 Ответить
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!!! Мовне питання ,це елемент гібридної війни,засіб багатовікової асиміляціі українців московитами !!!))
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10.06.2021 15:01 Ответить
Як же цій падалі муляє мова....
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10.06.2021 14:53 Ответить
Для україномовних українців мовного питання не існує !!!)))
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10.06.2021 15:02 Ответить
Зелену-ватне лайно зовсім не палиться.
Якого буя українські виші повинні надавати навчальні послуги іншими мовами? Де брати для цього викладачів, підручникі, навчальний матеріал і т.п.? За чий кошт і навіщо?
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10.06.2021 14:53 Ответить
А га таке собі пояснення в стилі - "зебіли все одно схавають".
В процесі навчання береть участь дві сторони - якщо хтось отримує послугу на іноземній то зрозуміло що державні ВНЗ мають і надавати цю послугу іноземною і очевидно російською...
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10.06.2021 14:58 Ответить
От сволота! А якій мові тоді буде навчання для іноземців? На есперанто?
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10.06.2021 14:55 Ответить
не "иностранцам получать образование в вузах на других языках", а конкретно зробити кацапську альтернативою українській у вузах

брехливе ти прокацапське лайно
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10.06.2021 14:56 Ответить
Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 3915
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10.06.2021 14:56 Ответить
Он отметил, что в законопроекте речь идет "исключительно об иностранцах", которые в настоящее время не могут получать знания на украинском языке. По его словам, в законопроекте говорится об обучении "на других языках" и нет уточнений, что это "русский или венгерский языки". Источник: https://censor.net/ru/n3270617

ЦЕ ЯК БИ ЯНУКОВОЩ ЗНОВУ КЕРУВАВ В УКРАЇНІ -
українофобство процвітає і рєгіональні мови залишаються без змін вже по закону.
До речі мавпа розумков знову якісь масонські знаки подає, мабуть щоб його підтримали
свої
НА ТЮРМУ УКРАЇНОФОБІВ

Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 6040
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10.06.2021 14:56 Ответить
На яких ще "другіх язиках" ? Кажи правду, що мова йде про російську мову. "Какая разніца на каком язикє говоріть ? Главноє, чтоби по-русскі !".
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10.06.2021 14:59 Ответить
"украинскому языку " угроз нет
Українській мові загрози є .
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10.06.2021 14:59 Ответить
Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8017
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10.06.2021 15:00 Ответить
Ось і не варто,Разумкову та іншій "зелені",маніпулювати! В Україні знання повинні надаватись державною або,для іноземних студентів,англійською! Для студентів з Африки чи Сходу саме англійська ,а не російська,є доступним варіантом!
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10.06.2021 15:01 Ответить
это в наших ВУЗах где кивы яйца чешут в аудитории и получают академиков?))) да кто сюда поедет, кому наш диплом вообще нужен будет после ТАКИХ зашкваров?
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10.06.2021 15:01 Ответить
разумков уже в эксперты выбился ?
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10.06.2021 15:02 Ответить
при чому лінгвоексперт
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10.06.2021 15:33 Ответить
А в чем проблема? В России - ок.3,5 млн этнических украинцев. Или примерно 2% населения.
Нехай сделают 2% школ с украинским, тогда и поговорим про русские школы тут.
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10.06.2021 15:02 Ответить
мова йде за вузи. про школи явно тут не мова.
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10.06.2021 15:34 Ответить
ну, най буде ВНЗ, "какая разница". Суть-то та сама.
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10.06.2021 15:40 Ответить
Эй, свиньи! А сколько украинских школ в Крыму? Донецке? Луганске?
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10.06.2021 15:02 Ответить
Не маєте чого вчепитись, то вчепіться сухої верби. Мова, все не дає їм спокою.
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10.06.2021 15:05 Ответить
бо мова це наріжний камінь українства. Вони ж вороги, тільки про це часто забувають.
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10.06.2021 17:41 Ответить
іншою мовою може бути англійська, французька ... головне щоби не московська.
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10.06.2021 15:11 Ответить
але сформульовано так, що і російська.
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10.06.2021 15:35 Ответить
У этой твари малоросской даже морда ватная. И вот это будет вместо бубы, когда его погонят нах рашка?! Не, только ХУНТА! Коывонос, Пастор, вылазьте вже!
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10.06.2021 15:13 Ответить
Бог дав прізвище - Разумков, та розуму зовсім не дав! Бо Мова, Віра, Армія- три кити на яких тримається держава і народ!
Не буде мови - не буде і України!
Білорусь приклад!
Білорусь є, та народу білоруського нема!
Вони там в зелебенських також всі Ківи!
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10.06.2021 15:14 Ответить
А идиоты не думают, что ребенок, изучавший химию, физику, алгебру, биологию на русском/венгерском/цыганском /болгарском и т.п., будет "немного" себя неуютно чувствовать в ВУЗах, на работе, где НЕТ терминологии на этих языках?
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10.06.2021 15:14 Ответить
у таких випадках термін ще повинен даватись у лапках англійською мовою, як то "цькування (bulling)"
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10.06.2021 15:36 Ответить
А якщо наука ПОВНІСТЮ складається з термінів?
Хотів бі почути циганською "кошторис", "похідна", "лужний баланс"...
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10.06.2021 15:42 Ответить
у такому випадку береться термін англійсько чи українською, а пояснюється циганською. ти ж користуєшся словом компутер, айфон, і не напрягаєшся пошуком ріжномовного еквівалента цим словам. ці слова вже аклімтизувались в мові.
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10.06.2021 15:46 Ответить
дійсно, от у кацапів є ісконноє слово транзістор, чи демократія, чи радіація, а що нам українощелепним робити ???
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10.06.2021 17:43 Ответить
Лазівка уже зроблена, бо не названа конкретно мова викладання для іноземних студентів.
А прийом будуть використовувати такий: на прохання 3-х студентів із Африки або із Венесуели ( завербованих ФСБ) викладання буде російською мовою. Офіс Конспіролога.
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10.06.2021 15:18 Ответить
так це не так робиться: варіант 1: спеціальність і на неї фіксується мова викладання - уся спеціальність викладається цією мово. 2. предмет, пара предметів можуть мати дві мови викладання, бо є два препода у кожного по мові, або один може двома мовами і студенти можуть записатись на предмет, обравши мову: пн. 9:00 до 11:00 предмет англійською, вт. 9:00 до 11:00 предмет українською.
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10.06.2021 15:51 Ответить
Другими словами на русском. Вряд ли в Украине есть преподы знающие зимбабвийский или алжирский.
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10.06.2021 15:28 Ответить
мовчав разумков, мовчав. А як спалився в очах зеленського із декларуванням, почав коментувати все. Ось і закону про тероборону обіцяють гарячу дискусію. керівник "несогласних".А про мову для уроженців жарких стран, це притягнуто за вуха Ну який рускоговарящий препод буде нести науку на англійській чи німецькій мові. Він української незнає. Зараз будуть атакувати вчену раду, щоб повністю перейшли на "всемірно известній язік" бо іншого вони іншого не розуміють. Та і сам разумков, на плюсах калякав, що перестане говорити російською, мовою своїх предків, коли стане депутатом. Однак чешеться місце звідки виростає так звана пята колона,вірніше дві.
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10.06.2021 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hAs8OwEoh3A дивись, разумков, ватне ти падло, дивись й всотуй.
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10.06.2021 15:46 Ответить
так так у Європі - нульовий курс - це мовний курс.
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10.06.2021 16:13 Ответить
про що тут каже "узкоязичний" розумков? Тільки про захист ізика, яким він спілкується дома, з друзями і на роботі... Саме з-за таких як він Донецьк і Крим - в дупі...
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10.06.2021 15:56 Ответить
Суки сук рубають ,куди ***..і втікати будете з Києва вичистимо ,в разі чогось дамбаунского рів на 15 метрів копатимемо вже напевне .
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10.06.2021 15:57 Ответить
Предлагаю внести поправку в этот законопроект:"Разрешить иностр.студентам обучаться на любом языке-кроме языка страны агрессора,то есть на русском" Ну как-то так Что скажешь,рыганал товарисч разумков?
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10.06.2021 16:04 Ответить
іноземці проходять курс мовний перед початком навчання і тому негри в Україні володіють укр.мовою на відміну доморощених. і коли будь-ка людина обирає вуз, дивиться мовні вимоги і вирішує все ж таки обрати вуз, так вибір зроблено - дорослий свідомий вибір, якщо ні - он на рашці зашибісь вибір. Україна має пропонувати англійською або українською - і все.
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10.06.2021 16:05 Ответить
Ось коли мої онуки зможуть навчатися в США і у Великобританії українською мовою, тоді і в Україні можна робити викладання у ВНЗ англійською.
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10.06.2021 17:11 Ответить
Яка огида маланска пика.
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10.06.2021 16:07 Ответить
О и этот туда же. После такых миркувань надо ставить вопрос о засланом казачке и отстранять от работы. Этот спикарь не то спикает, за что получает деньги. Его дело соблюдать регламент, а не высказываться за Украинский Народ по поводу - что будет если не будет. У нас что нет умных на эту должность, что допустили такое недоразумение?
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10.06.2021 16:48 Ответить
хароший гебгейській мальчік.
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10.06.2021 17:45 Ответить
Цікаво, є хоч якийсь дурень - що повірить цьому "младо-ригу"...
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10.06.2021 18:30 Ответить
Комерційні ВУЗи можуть навчати будь-якою мовою якою захочуть - це їхній бюджет та їхні проблеми. Державні ВУЗи мають готувати ЛИШЕ ДЕРЖАВНОЮ.
Якщо Разумков цього не притримується - то він займає не своє місце
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10.06.2021 21:25 Ответить
Тобто ми за власний рахунок готуватимемо кадри для інших країн? Що за на?
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10.06.2021 21:26 Ответить
Загрози немає, але ... спортсмени, артисти на весь світ підіймають авторитет України. А вдома, свої ще й безплатно, нехтують можливістю просувати українське у світ. А українська в МДУ ім. М.В.Ломоносова загрожує росії? То чого там не навчають українською?
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10.06.2021 21:48 Ответить
розумков типічний жидокацапчик, хитрий та підступний, дешеві хохли на його заяви охоче ведуться.
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10.06.2021 23:46 Ответить
Из человека можно сделать рыга, из рыга человека никогда!
Рыг был, рыгом и остался.
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11.06.2021 00:13 Ответить
 
 