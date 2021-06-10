Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит угрозы государственному украинскому языку в законопроекте о возможности гражданам других государств получать образование в украинских высших учебных заведениях на иностранном языке.

"Здесь не надо заниматься манипуляцией, здесь вопрос о языке, тем более государственном языке точно не идет. Это не распространяется на граждан Украины", - сказал Разумков на брифинге в четверг во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в законопроекте речь идет "исключительно об иностранцах", которые в настоящее время не могут получать знания на украинском языке. По его словам, в законопроекте говорится об обучении "на других языках" и нет уточнений, что это "русский или венгерский языки".

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Кроме этого, спикер подчеркнул, что возможность получать зарубежным гражданам высшее образование на иностранных языках позволит украинским вузам создать конкурентные условия и даст дополнительные финансовые возможности.

Разумков прогнозирует, что при обсуждении законопроекта на пленарном заседании "дискуссия будет 100%".

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №3717 о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства