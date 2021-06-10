Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит угрозы государственному украинскому языку в законопроекте о возможности гражданам других государств получать образование в украинских высших учебных заведениях на иностранном языке.
"Здесь не надо заниматься манипуляцией, здесь вопрос о языке, тем более государственном языке точно не идет. Это не распространяется на граждан Украины", - сказал Разумков на брифинге в четверг во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в законопроекте речь идет "исключительно об иностранцах", которые в настоящее время не могут получать знания на украинском языке. По его словам, в законопроекте говорится об обучении "на других языках" и нет уточнений, что это "русский или венгерский языки".
Кроме этого, спикер подчеркнул, что возможность получать зарубежным гражданам высшее образование на иностранных языках позволит украинским вузам создать конкурентные условия и даст дополнительные финансовые возможности.
Разумков прогнозирует, что при обсуждении законопроекта на пленарном заседании "дискуссия будет 100%".
Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №3717 о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства
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"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська
Якого буя українські виші повинні надавати навчальні послуги іншими мовами? Де брати для цього викладачів, підручникі, навчальний матеріал і т.п.? За чий кошт і навіщо?
В процесі навчання береть участь дві сторони - якщо хтось отримує послугу на іноземній то зрозуміло що державні ВНЗ мають і надавати цю послугу іноземною і очевидно російською...
брехливе ти прокацапське лайно
ЦЕ ЯК БИ ЯНУКОВОЩ ЗНОВУ КЕРУВАВ В УКРАЇНІ -
українофобство процвітає і рєгіональні мови залишаються без змін вже по закону.
До речі мавпа розумков знову якісь масонські знаки подає, мабуть щоб його підтримали
свої
НА ТЮРМУ УКРАЇНОФОБІВ
Українській мові загрози є .
Нехай сделают 2% школ с украинским, тогда и поговорим про русские школы тут.
Не буде мови - не буде і України!
Білорусь приклад!
Білорусь є, та народу білоруського нема!
Вони там в зелебенських також всі Ківи!
Хотів бі почути циганською "кошторис", "похідна", "лужний баланс"...
А прийом будуть використовувати такий: на прохання 3-х студентів із Африки або із Венесуели ( завербованих ФСБ) викладання буде російською мовою. Офіс Конспіролога.
Якщо Разумков цього не притримується - то він займає не своє місце
Рыг был, рыгом и остался.