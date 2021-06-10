Лерос: У Зеленского полный консенсус со всеми олигархами
Предлагая принять закон об олигархах, Зеленский повторяет путь Путина и Лукашенко.
Такого мнения придерживается народный депутат Гео Лерос, сообщает Цензор.НЕТ.
"Зеленский стал президентом, в частности, благодаря каналу олигарха. Со второго-третьего месяца работы парламента он начал платить депутатам деньги в конвертах, которые поступали от олигархов. До сих пор средства от них идут в так называемый "общак" Офиса президента, а оттуда выдаются парламентариям из большинства", - считает Лерос.
По его мнению, у Зеленского сейчас "полный консенсус со всеми олигархами", а крупные телеканалы не критикуют президента.
"Единственное, для чего Зеленскому нужен этот закон, чтобы в любой удобный момент он смог "зачистить" поле под свое окружение. Лет десять назад так же поступал с бизнес-окружением Лукашенко, чтобы остаться единственным олигархом в стране. ... Можно провести аналогию с молодым Путиным 2003-2004 года, ведь мы наблюдаем подобные действия, заявления и желание "укорениться" во власти", - считает Лерос.
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Ведь без их согласия и финансовой помощи еще ни один кандидат в президенты непришел к власти.
https://www.youtube.com/watch?v=OUALlz7uLDA
Другого не дано.
Беда всех украинцев в данном,конкретном ,случае.
Пока украинцы будут согласны с такой расстановкой сил,ничего меняться не будет априори.
Верить в то,что новый президент будет думать о народе,априори глупо и безрассудно.
Чудо,только чудо спасет Украину..ИМХО.
Написано багато віків тому, але нічого не змінилося...