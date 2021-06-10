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Лерос: У Зеленского полный консенсус со всеми олигархами

Лерос: У Зеленского полный консенсус со всеми олигархами

Предлагая принять закон об олигархах, Зеленский повторяет путь Путина и Лукашенко.

Такого мнения придерживается народный депутат Гео Лерос, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зеленский стал президентом, в частности, благодаря каналу олигарха. Со второго-третьего месяца работы парламента он начал платить депутатам деньги в конвертах, которые поступали от олигархов. До сих пор средства от них идут в так называемый "общак" Офиса президента, а оттуда выдаются парламентариям из большинства", - считает Лерос.

По его мнению, у Зеленского сейчас "полный консенсус со всеми олигархами", а крупные телеканалы не критикуют президента.

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"Единственное, для чего Зеленскому нужен этот закон, чтобы в любой удобный момент он смог "зачистить" поле под свое окружение. Лет десять назад так же поступал с бизнес-окружением Лукашенко, чтобы остаться единственным олигархом в стране. ... Можно провести аналогию с молодым Путиным 2003-2004 года, ведь мы наблюдаем подобные действия, заявления и желание "укорениться" во власти", - считает Лерос.

Автор: 

законопроект (3220) Зеленский Владимир (20268) олигарх (1027) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+30
Мало того, зеленский и есть консенсус олигархов.
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10.06.2021 20:37
+24
👍 10050%. Их продукт для захвата полной власти в стране.
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10.06.2021 20:39
+22
Від згадки про Порошенка він сциться.
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10.06.2021 20:42
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Водічкі захотіли?
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18.06.2021 09:55 Ответить
Консенсус с олигархами,да кто бы в этом сомневался,ведь они его же и назначили кандидатом в президенты.
Ведь без их согласия и финансовой помощи еще ни один кандидат в президенты непришел к власти.
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10.06.2021 20:48 Ответить
Народ безмолвствует. (с)
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10.06.2021 20:51 Ответить
А что народ,с народом играют у выборы и демократию,и неважно кого народ изберет а важно на кого покажут олигархи счетной комиссии ЦИК.
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10.06.2021 21:16 Ответить
Делай это нежно, делай это медленно...(с) *)
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10.06.2021 21:26 Ответить
Был Павлик Морозовым -- стал Леросом...*)
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10.06.2021 20:50 Ответить
И клоун под руководством д'Ермака согласится
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10.06.2021 20:52 Ответить
+++
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10.06.2021 23:00 Ответить
Позовите санитара, человеку плохо
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10.06.2021 21:12 Ответить
а може краще нарколога вам та вашому зє наркоману позвати?
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10.06.2021 21:19 Ответить
А за те, що хтось назве Мародера - мародером, кримінальна відповідальність
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10.06.2021 21:31 Ответить
ти на довічне добрехався
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10.06.2021 21:44 Ответить
+100500
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10.06.2021 23:00 Ответить
Вот же она, настоящая ночная бабочка, крьільішками бяк-бяк-бяк...
Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 2080
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10.06.2021 21:04 Ответить
Зеленский о том, как перед Медведевым и Януковичем в халатах выступал.

https://www.youtube.com/watch?v=OUALlz7uLDA
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10.06.2021 21:08 Ответить
хто віддасть дійну "корову" ...
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10.06.2021 20:57 Ответить
а с каких пор договорняки стали називать консенсусом?
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10.06.2021 21:08 Ответить
от і я не вірю Гео Лепрозу. Рівно і до всіх флюгерів, на просто політичних шльондр. Без винятку...
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10.06.2021 21:08 Ответить
НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!! И ТОЛЬКО ОН МОЖЕТ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ !!!
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10.06.2021 21:15 Ответить
Тот народ,который мог решить все проблемы Украины,или уже далече,или в своей земле лежит.
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10.06.2021 21:34 Ответить
НУ И ПОЧЕМУ ЖЕ ОН МОЛЧИТ ???
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11.06.2021 08:08 Ответить
К большому сожалению, так исторически сложилось,что у руля Украины с 1991-го ,или олигарх,или,его ставленник.
Другого не дано.
Беда всех украинцев в данном,конкретном ,случае.
Пока украинцы будут согласны с такой расстановкой сил,ничего меняться не будет априори.
Верить в то,что новый президент будет думать о народе,априори глупо и безрассудно.
Чудо,только чудо спасет Украину..ИМХО.
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10.06.2021 21:32 Ответить
ЗеЛя слуга олигархов
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10.06.2021 21:41 Ответить
Кто б сомневался ?
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10.06.2021 21:53 Ответить
Лєроса в прези на дострокових
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10.06.2021 21:52 Ответить
Да ладно
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10.06.2021 21:54 Ответить
Всё нормально, закон об олигархах, как и закон о неприкосновенности призЕдента и дэбудадоф, вроде и есть, но политик наша№2 и нет! Не сможет простой типа "коп", остановить и арестовать бандюка с корочкой, только через зЕняшу№2, у которой зряплата очень низкая, жаловалась!
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10.06.2021 22:48 Ответить
Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 1646
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10.06.2021 23:01 Ответить
Золотые слова говорит Лерос. Браво!!!
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10.06.2021 23:18 Ответить
у меня вопрос - а что Зеля со своими кварталами, лигами смеха, фильмами про сватом и про голожопенко, роялти от медеопродукции и т.д. разве сам не является каким-ниаким олигархом? тогда пусть себя тоже в список включит, так честно будет!!!!!
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10.06.2021 23:33 Ответить
мнение копеечного дэу ланоса очень важно.
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11.06.2021 05:18 Ответить
"...Якщо тебе обрали королем, а корона виявилася завеликою, то спочатку вона впаде тобі на очі... І ти нічого побачиш! Потім вона опуститься на вуха... І ти нічого не почуєш! Далі вона сповзе на твої вуста... І ти нічого не зможеш сказати! Зрештою, вона впаде тобі на шию... і стане тобі нашийником... за який тебе твої ж раби поведуть на страту!..."
Написано багато віків тому, але нічого не змінилося...
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11.06.2021 05:47 Ответить
ДА КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ !!!!
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11.06.2021 08:08 Ответить
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