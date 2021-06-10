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Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами

Пропонуючи ухвалити закон про олігархів, Зеленський повторює шлях Путіна і Лукашенка.

Такої думки дотримується народний депутат Гео Лерос, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зеленський став президентом, зокрема, завдяки каналу олігарха. З другого-третього місяця роботи парламенту він почав платити депутатам гроші в конвертах, які надходили від олігархів. Досі кошти від них ідуть у так званий "общак" Офісу президента, а звідти видаються парламентаріям з більшості", - вважає Лерос.

На його думку, у Зеленського зараз "повний консенсус з усіма олігархами", а великі телеканали не критикують президента.

"Єдине, для чого Зеленському потрібен цей закон, щоб у будь-який зручний момент він зміг "зачистити" поле під своє оточення. Років десять тому так само чинив із бізнес-оточенням Лукашенко, щоб залишитися єдиним олігархом у країні. ... Можна провести аналогію з молодим Путіним 2003-2004 років, адже ми спостерігаємо подібні дії, заяви і бажання "вкоренитися" у владі", - вважає Лерос.

Читайте також: Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами
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Топ коментарі
+30
Мало того, зеленский и есть консенсус олигархов.
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10.06.2021 20:37
+24
👍 10050%. Их продукт для захвата полной власти в стране.
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10.06.2021 20:39
+22
Від згадки про Порошенка він сциться.
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10.06.2021 20:42
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Водічкі захотіли?
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18.06.2021 09:55 Відповісти
Консенсус с олигархами,да кто бы в этом сомневался,ведь они его же и назначили кандидатом в президенты.
Ведь без их согласия и финансовой помощи еще ни один кандидат в президенты непришел к власти.
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10.06.2021 20:48 Відповісти
Народ безмолвствует. (с)
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10.06.2021 20:51 Відповісти
А что народ,с народом играют у выборы и демократию,и неважно кого народ изберет а важно на кого покажут олигархи счетной комиссии ЦИК.
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10.06.2021 21:16 Відповісти
Делай это нежно, делай это медленно...(с) *)
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10.06.2021 21:26 Відповісти
Был Павлик Морозовым -- стал Леросом...*)
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10.06.2021 20:50 Відповісти
И клоун под руководством д'Ермака согласится
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10.06.2021 20:52 Відповісти
+++
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10.06.2021 23:00 Відповісти
Позовите санитара, человеку плохо
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10.06.2021 21:12 Відповісти
а може краще нарколога вам та вашому зє наркоману позвати? Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 2334 Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 4375
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10.06.2021 21:19 Відповісти
А за те, що хтось назве Мародера - мародером, кримінальна відповідальність Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 1209
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10.06.2021 21:31 Відповісти
ти на довічне добрехався
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10.06.2021 21:44 Відповісти
+100500
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10.06.2021 23:00 Відповісти
Вот же она, настоящая ночная бабочка, крьільішками бяк-бяк-бяк...
Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 2080
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10.06.2021 21:04 Відповісти
Зеленский о том, как перед Медведевым и Януковичем в халатах выступал.

https://www.youtube.com/watch?v=OUALlz7uLDA
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10.06.2021 21:08 Відповісти
хто віддасть дійну "корову" ...
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10.06.2021 20:57 Відповісти
а с каких пор договорняки стали називать консенсусом?
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10.06.2021 21:08 Відповісти
от і я не вірю Гео Лепрозу. Рівно і до всіх флюгерів, на просто політичних шльондр. Без винятку...
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10.06.2021 21:08 Відповісти
НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!! И ТОЛЬКО ОН МОЖЕТ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ !!!
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10.06.2021 21:15 Відповісти
Тот народ,который мог решить все проблемы Украины,или уже далече,или в своей земле лежит. Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 742
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10.06.2021 21:34 Відповісти
НУ И ПОЧЕМУ ЖЕ ОН МОЛЧИТ ???
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11.06.2021 08:08 Відповісти
К большому сожалению, так исторически сложилось,что у руля Украины с 1991-го ,или олигарх,или,его ставленник.
Другого не дано.
Беда всех украинцев в данном,конкретном ,случае.
Пока украинцы будут согласны с такой расстановкой сил,ничего меняться не будет априори.
Верить в то,что новый президент будет думать о народе,априори глупо и безрассудно.
Чудо,только чудо спасет Украину..ИМХО.
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10.06.2021 21:32 Відповісти
ЗеЛя слуга олигархов
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10.06.2021 21:41 Відповісти
Кто б сомневался ? Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 597
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10.06.2021 21:53 Відповісти
Лєроса в прези на дострокових
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10.06.2021 21:52 Відповісти
Да ладно
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10.06.2021 21:54 Відповісти
Всё нормально, закон об олигархах, как и закон о неприкосновенности призЕдента и дэбудадоф, вроде и есть, но политик наша№2 и нет! Не сможет простой типа "коп", остановить и арестовать бандюка с корочкой, только через зЕняшу№2, у которой зряплата очень низкая, жаловалась!
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10.06.2021 22:48 Відповісти
Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами - Цензор.НЕТ 1646
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10.06.2021 23:01 Відповісти
Золотые слова говорит Лерос. Браво!!!
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10.06.2021 23:18 Відповісти
у меня вопрос - а что Зеля со своими кварталами, лигами смеха, фильмами про сватом и про голожопенко, роялти от медеопродукции и т.д. разве сам не является каким-ниаким олигархом? тогда пусть себя тоже в список включит, так честно будет!!!!!
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10.06.2021 23:33 Відповісти
мнение копеечного дэу ланоса очень важно.
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11.06.2021 05:18 Відповісти
"...Якщо тебе обрали королем, а корона виявилася завеликою, то спочатку вона впаде тобі на очі... І ти нічого побачиш! Потім вона опуститься на вуха... І ти нічого не почуєш! Далі вона сповзе на твої вуста... І ти нічого не зможеш сказати! Зрештою, вона впаде тобі на шию... і стане тобі нашийником... за який тебе твої ж раби поведуть на страту!..."
Написано багато віків тому, але нічого не змінилося...
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11.06.2021 05:47 Відповісти
ДА КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ !!!!
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11.06.2021 08:08 Відповісти
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