Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами

Пропонуючи ухвалити закон про олігархів, Зеленський повторює шлях Путіна і Лукашенка.

Такої думки дотримується народний депутат Гео Лерос, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зеленський став президентом, зокрема, завдяки каналу олігарха. З другого-третього місяця роботи парламенту він почав платити депутатам гроші в конвертах, які надходили від олігархів. Досі кошти від них ідуть у так званий "общак" Офісу президента, а звідти видаються парламентаріям з більшості", - вважає Лерос.

На його думку, у Зеленського зараз "повний консенсус з усіма олігархами", а великі телеканали не критикують президента.

"Єдине, для чого Зеленському потрібен цей закон, щоб у будь-який зручний момент він зміг "зачистити" поле під своє оточення. Років десять тому так само чинив із бізнес-оточенням Лукашенко, щоб залишитися єдиним олігархом у країні. ... Можна провести аналогію з молодим Путіним 2003-2004 років, адже ми спостерігаємо подібні дії, заяви і бажання "вкоренитися" у владі", - вважає Лерос.

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