Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Пропонуючи ухвалити закон про олігархів, Зеленський повторює шлях Путіна і Лукашенка.
Такої думки дотримується народний депутат Гео Лерос, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зеленський став президентом, зокрема, завдяки каналу олігарха. З другого-третього місяця роботи парламенту він почав платити депутатам гроші в конвертах, які надходили від олігархів. Досі кошти від них ідуть у так званий "общак" Офісу президента, а звідти видаються парламентаріям з більшості", - вважає Лерос.
На його думку, у Зеленського зараз "повний консенсус з усіма олігархами", а великі телеканали не критикують президента.
"Єдине, для чого Зеленському потрібен цей закон, щоб у будь-який зручний момент він зміг "зачистити" поле під своє оточення. Років десять тому так само чинив із бізнес-оточенням Лукашенко, щоб залишитися єдиним олігархом у країні. ... Можна провести аналогію з молодим Путіним 2003-2004 років, адже ми спостерігаємо подібні дії, заяви і бажання "вкоренитися" у владі", - вважає Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
Ведь без их согласия и финансовой помощи еще ни один кандидат в президенты непришел к власти.
https://www.youtube.com/watch?v=OUALlz7uLDA
Другого не дано.
Беда всех украинцев в данном,конкретном ,случае.
Пока украинцы будут согласны с такой расстановкой сил,ничего меняться не будет априори.
Верить в то,что новый президент будет думать о народе,априори глупо и безрассудно.
Чудо,только чудо спасет Украину..ИМХО.
Написано багато віків тому, але нічого не змінилося...