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Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить

Після ухвалення законопроєкту про олігархів депутати не зможуть зустрічатися з ними у неформальній обстановці - зокрема і депутати "Слуги народу".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав нардеп СН Владлен Неклюдов.

"Я підтримую цей законопроєкт і сподіваюся, що і мої колеги так само вчинять. Хотілося б вірити, що всі з них налаштовані голосувати. Тому що у нас є певні представники олігархів (не буду їх називати), які чинять негативний вплив на законотворчу діяльність і взагалі на суспільне життя. Прямо чи опосередковано вони підривають авторитет партії президента, адже не просувають його ініціативи", - сказав він.

Неклюдов нагадав, що після ухвалення законопроєкту депутати повинні будуть декларувати кожну зустріч з олігархами.

"Відбулася у чиновника зустріч з олігархом - задекларував. Все прозоро і поставить всіх у рівні умови. Олігархи займатимуться бізнесом. Депутати - працюватимуть, не озираючись на підказки олігархів. Це обмежить таке спілкування, неформальні зустрічі і так звані "Prosecco party"", - додав "слуга народу".

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Критикують законопроєкт, на його думку, ті, хто може потрапити в реєстр олігархів.

"Врешті-решт, якщо у когось виникатимуть запитання щодо рішення про внесення до реєстру, можна звернутися в суд. Повторюся: критикують ті, хто хвилюється. Не треба хвилюватися. Суспільство розбереться. А ми допоможемо", - підсумував Неклюдов.
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Топ коментарі
+4
)))))нда...оно само поняло,что несёт?
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10.06.2021 19:43
+4
Там нечем, там мозга нету от слова совсем. Оно призналось в нарушении законов и Конституции и даже само не понимает этого.
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10.06.2021 19:44
+4
Есть законы, есть Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, есть зантикоррупционное законодательство и т.д. А они вместо этого лепят очередную чушь и еще рассказывают об этом с каждого утюга.
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10.06.2021 19:49
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оставили ЗЕльоных без шашлыков и БЕниных котлеток.
ой біда!
ой біда ! Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами - Цензор.НЕТ 4715
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10.06.2021 20:25 Відповісти
Сците? Правильно. Это не вы, тупые недоумки.
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10.06.2021 19:41 Відповісти
Овухрительносс.. сказал поручик Ржевский
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10.06.2021 19:41 Відповісти
На производство и потребление просекко это абсолютно не отразится. Слуга народа Неклюдов: Закон об олигархах ограничит "Prosecco party" с депутатами - Цензор.НЕТ 9765
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10.06.2021 19:42 Відповісти
)))))нда...оно само поняло,что несёт?
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10.06.2021 19:43 Відповісти
Там нечем, там мозга нету от слова совсем. Оно призналось в нарушении законов и Конституции и даже само не понимает этого.
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10.06.2021 19:44 Відповісти
Есть законы, есть Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, есть зантикоррупционное законодательство и т.д. А они вместо этого лепят очередную чушь и еще рассказывают об этом с каждого утюга.
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10.06.2021 19:49 Відповісти
Слуга народа Неклюдов: Закон об олигархах ограничит "Prosecco party" с депутатами - Цензор.НЕТ 1882
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10.06.2021 19:43 Відповісти
всцятися... і більш нічого культяпками не чіпати))))
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10.06.2021 19:47 Відповісти
а не хотят чиновники декларировать свои расходы ? (ну и доходы...при чем и семейство тоже)
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10.06.2021 19:46 Відповісти
поки що з доходами не розібралися.
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10.06.2021 21:04 Відповісти
та да....но с расходами еще прикольнее)))
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10.06.2021 21:08 Відповісти
Так ... Як про того, з Миколаєва, у якого тонель з золотом знайшли.
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11.06.2021 02:10 Відповісти
Встречайтесь под камерами в присутствии журналистов и адвокатов. Красота!
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10.06.2021 19:48 Відповісти
у олигархов появятся посредники для встреч с народными депутатами... все чисто будет)
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10.06.2021 19:49 Відповісти
ну що воно втирае ...- хто в це повірить ...- хотя їм уже давно пох на все це...
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10.06.2021 19:51 Відповісти
"Произошла у чиновника встреча с олигархом - задекларировал. Все прозрачно и поставит всех в равные условия. Олигархи будут заниматься бизнесом. Депутаты - работать, не оглядываясь на подсказки олигархов. Это ограничит такое общение, неформальные встречи и так называемые "Prosecco party"", - добавил "слуга народа"Источник: https://censor.net/ru/n3270709

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он думает что это так просто, он думает что он умнее олигархов и самый умный вообще
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10.06.2021 19:51 Відповісти
Эту пургу стоит понимать,как то ,что этот "закон" обяжет всю Раду чипироваться ?)))))
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10.06.2021 19:52 Відповісти
Основатель Олигархии в Украине Леонид Данилыч обидицца на земелю Зелю... Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами - Цензор.НЕТ 5884Данилыч с 1994 года придя к власти устроил себе за 2 каденции шикарный камильфо... Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами - Цензор.НЕТ 5884бабло капало в карман автоматом....,зятек Пинчук подсобил с миллиардами...
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10.06.2021 19:52 Відповісти
Либо он тотально-безапелляционный идиот, либо он держит своих поклонников за таких. Думаю, его поклонники именно из этой породы.
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10.06.2021 19:52 Відповісти
Зара на прямому Порошенко.
Розвінчує міфи зелених секти .
Я вражена просто бігусовою брехнею. І мовчанням інших журналістів, які знають факти або можуть легко їх перевірити.
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10.06.2021 19:53 Відповісти
2 года назад я на цензоре говорил... кричал...Бигус шестерка ФСБшная...,не верили и получили 73 % дятлов... Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами - Цензор.НЕТ 3974,кажись в феврале или марте 2019 года,Бигус крыса Путлера
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10.06.2021 19:57 Відповісти
Це якийсь черговий маланєц сцить рагулям просто в пики.
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10.06.2021 20:05 Відповісти
Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами - Цензор.НЕТ 9007
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10.06.2021 20:10 Відповісти
ця публіка тільки патякати може. Як говорив Станіславський - "не верю", Ви прийміть закон спочатку, а то розказують, що вони приймуть. Так це все бажання сподобатись-ось які ми чесні і перед богом чисті. А якщо бог золотий тілець, то як щодо чистоти помислів. Ви колі котлети спитайте про закон, він як моральний авторитет для поца повинен говорити святу правду.
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10.06.2021 20:10 Відповісти
Критикують законопроєкт, на його думку, ті, хто може потрапити в реєстр олігархів.
Я олігарх ... Ги ... Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами - Цензор.НЕТ 5589
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10.06.2021 21:03 Відповісти
А хіба депутатам обов"язково зустрічатись з олігархами для того - щоб виконувати їх вказівки? Це "зелене чудо" чуло про такі речі - як смартфони, соц. мережі, месенджери?
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10.06.2021 21:06 Відповісти
Не вопрос. Будут виски пати.

Хвост не может ограничить собаку, которая им виляет.
ЗЕ и СН не могут ограничить Коломойского и Ахметова, которые ими управляют.
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10.06.2021 21:13 Відповісти
без конвертов олигархов зесрань разбежится за 2 минуты, а то за что пОльта и сумки покупать
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10.06.2021 21:31 Відповісти
по ихнему закону коломой не олигарх а бизнесьмен. ну вы поняли
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10.06.2021 21:32 Відповісти
должно быть понятие преступник не преступник, а не какие-то звания
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10.06.2021 21:33 Відповісти
 
 