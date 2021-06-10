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"Слуга народа" Неклюдов: Закон об олигархах ограничит "Prosecco party" с депутатами

После принятия законопроекта об олигархах депутаты не смогут встречаться с ними в неформальной обстановке - в том числе и депутаты "Слуги народа".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал нардеп СН Владлен Неклюдов.

"Я поддерживаю этот законопроект и надеюсь, что и мои коллеги так же поступят. Хотелось бы верить, что все из них настроены голосовать. Потому что у нас есть определенные представители олигархов (не буду их называть), которые оказывают негативное влияние на законотворческую деятельность и вообще на общественную жизнь. Прямо или косвенно они подрывают авторитет партии президента, ведь не продвигают его инициативы", - сказал он.

Читайте: Рада сможет проголосовать в первом чтении за законопроект Зеленского об олигархах до конца текущей сессии, - "слуга народа" Кравчук

Неклюдов напомнил, что после принятия законопроекта депутаты должны будут декларировать каждую встречу с олигархами.

"Произошла у чиновника встреча с олигархом - задекларировал. Все прозрачно и поставит всех в равные условия. Олигархи будут заниматься бизнесом. Депутаты - работать, не оглядываясь на подсказки олигархов. Это ограничит такое общение, неформальные встречи и так называемые "Prosecco party"", - добавил "слуга народа"

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Критикуют законопроект, по его мнению, те, кто может попасть в реестр олигархов.

"В конце концов, если у кого-то будут возникать вопросы относительно решения о внесении в реестр, можно обратиться в суд. Повторюсь: критикуют те, кто волнуется. Не надо волноваться. Общество разберется. А мы поможем", - подытожил Неклюдов.

Автор: 

законопроект (3220) олигарх (1027) Слуга народа (2629) Неклюдов Владлен (13)


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Топ комментарии
+4
)))))нда...оно само поняло,что несёт?
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10.06.2021 19:43
+4
Там нечем, там мозга нету от слова совсем. Оно призналось в нарушении законов и Конституции и даже само не понимает этого.
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10.06.2021 19:44
+4
Есть законы, есть Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, есть зантикоррупционное законодательство и т.д. А они вместо этого лепят очередную чушь и еще рассказывают об этом с каждого утюга.
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10.06.2021 19:49
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оставили ЗЕльоных без шашлыков и БЕниных котлеток.
ой біда!
ой біда !
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10.06.2021 20:25 Ответить
Сците? Правильно. Это не вы, тупые недоумки.
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10.06.2021 19:41 Ответить
Овухрительносс.. сказал поручик Ржевский
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10.06.2021 19:41 Ответить
На производство и потребление просекко это абсолютно не отразится.
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10.06.2021 19:42 Ответить
)))))нда...оно само поняло,что несёт?
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10.06.2021 19:43 Ответить
Там нечем, там мозга нету от слова совсем. Оно призналось в нарушении законов и Конституции и даже само не понимает этого.
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10.06.2021 19:44 Ответить
Есть законы, есть Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, есть зантикоррупционное законодательство и т.д. А они вместо этого лепят очередную чушь и еще рассказывают об этом с каждого утюга.
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10.06.2021 19:49 Ответить
Слуга народа Неклюдов: Закон об олигархах ограничит "Prosecco party" с депутатами - Цензор.НЕТ 1882
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10.06.2021 19:43 Ответить
всцятися... і більш нічого культяпками не чіпати))))
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10.06.2021 19:47 Ответить
а не хотят чиновники декларировать свои расходы ? (ну и доходы...при чем и семейство тоже)
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10.06.2021 19:46 Ответить
поки що з доходами не розібралися.
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10.06.2021 21:04 Ответить
та да....но с расходами еще прикольнее)))
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10.06.2021 21:08 Ответить
Так ... Як про того, з Миколаєва, у якого тонель з золотом знайшли.
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11.06.2021 02:10 Ответить
Встречайтесь под камерами в присутствии журналистов и адвокатов. Красота!
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10.06.2021 19:48 Ответить
у олигархов появятся посредники для встреч с народными депутатами... все чисто будет)
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10.06.2021 19:49 Ответить
ну що воно втирае ...- хто в це повірить ...- хотя їм уже давно пох на все це...
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10.06.2021 19:51 Ответить
"Произошла у чиновника встреча с олигархом - задекларировал. Все прозрачно и поставит всех в равные условия. Олигархи будут заниматься бизнесом. Депутаты - работать, не оглядываясь на подсказки олигархов. Это ограничит такое общение, неформальные встречи и так называемые "Prosecco party"", - добавил "слуга народа"Источник: https://censor.net/ru/n3270709

---------
он думает что это так просто, он думает что он умнее олигархов и самый умный вообще
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10.06.2021 19:51 Ответить
Эту пургу стоит понимать,как то ,что этот "закон" обяжет всю Раду чипироваться ?)))))
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10.06.2021 19:52 Ответить
Основатель Олигархии в Украине Леонид Данилыч обидицца на земелю Зелю... Данилыч с 1994 года придя к власти устроил себе за 2 каденции шикарный камильфо... бабло капало в карман автоматом....,зятек Пинчук подсобил с миллиардами...
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10.06.2021 19:52 Ответить
Либо он тотально-безапелляционный идиот, либо он держит своих поклонников за таких. Думаю, его поклонники именно из этой породы.
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10.06.2021 19:52 Ответить
Зара на прямому Порошенко.
Розвінчує міфи зелених секти .
Я вражена просто бігусовою брехнею. І мовчанням інших журналістів, які знають факти або можуть легко їх перевірити.
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10.06.2021 19:53 Ответить
2 года назад я на цензоре говорил... кричал...Бигус шестерка ФСБшная...,не верили и получили 73 % дятлов... ,кажись в феврале или марте 2019 года,Бигус крыса Путлера
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10.06.2021 19:57 Ответить
Це якийсь черговий маланєц сцить рагулям просто в пики.
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10.06.2021 20:05 Ответить
Слуга народу Неклюдов: Закон про олігархів обмежить "Prosecco party" з депутатами - Цензор.НЕТ 9007
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10.06.2021 20:10 Ответить
ця публіка тільки патякати може. Як говорив Станіславський - "не верю", Ви прийміть закон спочатку, а то розказують, що вони приймуть. Так це все бажання сподобатись-ось які ми чесні і перед богом чисті. А якщо бог золотий тілець, то як щодо чистоти помислів. Ви колі котлети спитайте про закон, він як моральний авторитет для поца повинен говорити святу правду.
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10.06.2021 20:10 Ответить
Критикують законопроєкт, на його думку, ті, хто може потрапити в реєстр олігархів.
Я олігарх ... Ги ...
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10.06.2021 21:03 Ответить
А хіба депутатам обов"язково зустрічатись з олігархами для того - щоб виконувати їх вказівки? Це "зелене чудо" чуло про такі речі - як смартфони, соц. мережі, месенджери?
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10.06.2021 21:06 Ответить
Не вопрос. Будут виски пати.

Хвост не может ограничить собаку, которая им виляет.
ЗЕ и СН не могут ограничить Коломойского и Ахметова, которые ими управляют.
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10.06.2021 21:13 Ответить
без конвертов олигархов зесрань разбежится за 2 минуты, а то за что пОльта и сумки покупать
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10.06.2021 21:31 Ответить
по ихнему закону коломой не олигарх а бизнесьмен. ну вы поняли
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10.06.2021 21:32 Ответить
должно быть понятие преступник не преступник, а не какие-то звания
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10.06.2021 21:33 Ответить
 
 