"Слуга народа" Неклюдов: Закон об олигархах ограничит "Prosecco party" с депутатами

После принятия законопроекта об олигархах депутаты не смогут встречаться с ними в неформальной обстановке - в том числе и депутаты "Слуги народа".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал нардеп СН Владлен Неклюдов.

"Я поддерживаю этот законопроект и надеюсь, что и мои коллеги так же поступят. Хотелось бы верить, что все из них настроены голосовать. Потому что у нас есть определенные представители олигархов (не буду их называть), которые оказывают негативное влияние на законотворческую деятельность и вообще на общественную жизнь. Прямо или косвенно они подрывают авторитет партии президента, ведь не продвигают его инициативы", - сказал он.

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Неклюдов напомнил, что после принятия законопроекта депутаты должны будут декларировать каждую встречу с олигархами.

"Произошла у чиновника встреча с олигархом - задекларировал. Все прозрачно и поставит всех в равные условия. Олигархи будут заниматься бизнесом. Депутаты - работать, не оглядываясь на подсказки олигархов. Это ограничит такое общение, неформальные встречи и так называемые "Prosecco party"", - добавил "слуга народа"

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Критикуют законопроект, по его мнению, те, кто может попасть в реестр олигархов.

"В конце концов, если у кого-то будут возникать вопросы относительно решения о внесении в реестр, можно обратиться в суд. Повторюсь: критикуют те, кто волнуется. Не надо волноваться. Общество разберется. А мы поможем", - подытожил Неклюдов.