"Слуга народа" Неклюдов: Закон об олигархах ограничит "Prosecco party" с депутатами
После принятия законопроекта об олигархах депутаты не смогут встречаться с ними в неформальной обстановке - в том числе и депутаты "Слуги народа".
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал нардеп СН Владлен Неклюдов.
"Я поддерживаю этот законопроект и надеюсь, что и мои коллеги так же поступят. Хотелось бы верить, что все из них настроены голосовать. Потому что у нас есть определенные представители олигархов (не буду их называть), которые оказывают негативное влияние на законотворческую деятельность и вообще на общественную жизнь. Прямо или косвенно они подрывают авторитет партии президента, ведь не продвигают его инициативы", - сказал он.
Неклюдов напомнил, что после принятия законопроекта депутаты должны будут декларировать каждую встречу с олигархами.
"Произошла у чиновника встреча с олигархом - задекларировал. Все прозрачно и поставит всех в равные условия. Олигархи будут заниматься бизнесом. Депутаты - работать, не оглядываясь на подсказки олигархов. Это ограничит такое общение, неформальные встречи и так называемые "Prosecco party"", - добавил "слуга народа"
Критикуют законопроект, по его мнению, те, кто может попасть в реестр олигархов.
"В конце концов, если у кого-то будут возникать вопросы относительно решения о внесении в реестр, можно обратиться в суд. Повторюсь: критикуют те, кто волнуется. Не надо волноваться. Общество разберется. А мы поможем", - подытожил Неклюдов.
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ой біда!
ой біда !
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он думает что это так просто, он думает что он умнее олигархов и самый умный вообще
Розвінчує міфи зелених секти .
Я вражена просто бігусовою брехнею. І мовчанням інших журналістів, які знають факти або можуть легко їх перевірити.
Я олігарх ... Ги ...
Хвост не может ограничить собаку, которая им виляет.
ЗЕ и СН не могут ограничить Коломойского и Ахметова, которые ими управляют.