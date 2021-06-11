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Развитие культуры в регионах является инструментом экономического роста, - Ткаченко

Развитие культуры в регионах является инструментом экономического роста, - Ткаченко

Развитие культуры в регионах является инструментом для экономического роста и увеличения туристических потоков.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время Первого международного инвестиционного форума "Южная стратегия развития", проходящего в Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

"Среди ключевых целей МКИП - продолжать развивать культуру в регионах. Она является инструментом для экономического подъема и увеличения туристических потоков", — заявил министр.

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Он рассказал о флагманском проекте МКИП "Большая реставрация" и отметил, что скоро состоится следующий этап отбора объектов.

Во время мероприятия речь шла также о развитии туризма на Херсонщине, в частности экологического.

"Эко- и зеленый туризм действительно набирает популярность в Украине и во всем мире в течение последних нескольких лет. Этот вид туризма стал едва ли не единственным, на который положительно повлияла пандемия COVID-19, в пределах внутреннего туризма. Отсутствие массовых скоплений людей, минимальный контакт с внешним миром, природа и чистый воздух - все это стало чрезвычайно весомым, учитывая карантин и ограничения в крупных городах и агломерациях", - подчеркнул Ткаченко.

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На форуме много внимания уделили вопросу информационной безопасности. Отмечалось, что МКИП совместно с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания работают над распространением украинских нарративов, с особым усилением - на территории Крыма и ОРДЛО. Для распространения здесь правдивой информации в 2019 году Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения установил на своих объектах в Херсонской области мощные цифровые передатчики.

"В дальнейшем будем двигаться в том же направлении, потому что информационная война продолжается, знать текущий ход событий и общественно-важную информацию - право всех граждан", - подчеркнул Ткаченко.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (773) Ткаченко Александр (429)


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Звіздіти,не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!)))
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11.06.2021 00:21 Ответить
Коли ти вже від мови відчепишся, лобіст російськомовного лайна
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11.06.2021 00:22 Ответить
Мовне питання це елемент гібридної війни,продовження асиміляціі українців московитами !!!))
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11.06.2021 00:25 Ответить
трускавецька школа.
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11.06.2021 00:22 Ответить
Он рассказал о флагманском проекте МКИП "Большая реставрация"
Львов отреставрируйте! -- ...и будет вам вторая Вена, не хуже первой -- под боком...*)
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11.06.2021 00:31 Ответить
це вони тіпа намікають шо треба більше концертів 95 квартала робити?
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11.06.2021 01:17 Ответить
Дуже великий вклад в російську культуру зробив президент України пан Вальдемар Зеленський - всі кінофільми і програми "95 кварталу" на російській мові і за українські гроші на українській землі, бо квитки купують українці. А ще в цих програмах дуже багато Вальдемар зробив для дискридитації України і українців. Ще не забудьте реставрувати за наш бюджет пам'ятник шлюсі Каті в Одесі, яка ніякого відношення до Коцюбіва (Хаджибея)не має, але має пряме відношення до знищення козаків і державності Україна. Ще відреставруйте пам'ятники потьомкіну в Миколаєві і жюкові в Харкові.
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11.06.2021 08:34 Ответить
Якже він спаскудився цим - лагідна українізація. Запроданець.Біля бені мабуть всі такі.
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11.06.2021 10:41 Ответить
 
 