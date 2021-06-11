Развитие культуры в регионах является инструментом экономического роста, - Ткаченко

Развитие культуры в регионах является инструментом для экономического роста и увеличения туристических потоков.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время Первого международного инвестиционного форума "Южная стратегия развития", проходящего в Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

"Среди ключевых целей МКИП - продолжать развивать культуру в регионах. Она является инструментом для экономического подъема и увеличения туристических потоков", — заявил министр.

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Он рассказал о флагманском проекте МКИП "Большая реставрация" и отметил, что скоро состоится следующий этап отбора объектов.

Во время мероприятия речь шла также о развитии туризма на Херсонщине, в частности экологического.

"Эко- и зеленый туризм действительно набирает популярность в Украине и во всем мире в течение последних нескольких лет. Этот вид туризма стал едва ли не единственным, на который положительно повлияла пандемия COVID-19, в пределах внутреннего туризма. Отсутствие массовых скоплений людей, минимальный контакт с внешним миром, природа и чистый воздух - все это стало чрезвычайно весомым, учитывая карантин и ограничения в крупных городах и агломерациях", - подчеркнул Ткаченко.

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На форуме много внимания уделили вопросу информационной безопасности. Отмечалось, что МКИП совместно с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания работают над распространением украинских нарративов, с особым усилением - на территории Крыма и ОРДЛО. Для распространения здесь правдивой информации в 2019 году Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения установил на своих объектах в Херсонской области мощные цифровые передатчики.

"В дальнейшем будем двигаться в том же направлении, потому что информационная война продолжается, знать текущий ход событий и общественно-важную информацию - право всех граждан", - подчеркнул Ткаченко.

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