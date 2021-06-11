Розвиток культури в регіонах є інструментом економічного зростання, - Ткаченко

Розвиток культури в регіонах є інструментом для економічного зростання і збільшення туристичних потоків.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час Першого міжнародного інвестиційного форуму "Південна стратегія розвитку", що відбувається в Херсонській області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури.

"Серед ключових цілей МКІП – продовжувати розвивати культуру в регіонах. Вона є інструментом для економічного піднесення та збільшення туристичних потоків", - заявив міністр.

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Він розповів про флагманський проєкт МКІП "Велика реставрація" і зазначив, що скоро відбудеться наступний етап відбору об'єктів.

Під час заходу йшлося також про розвиток туризму на Херсонщині, зокрема екологічного.

"Еко- та зелений туризм справді набирає популярності в Україні та у всьому світі протягом останніх кількох років. Цей вид туризму став чи не єдиним, на який позитивно вплинула пандемія Covid-19, у межах внутрішнього туризму. Відсутність масових скупчень людей, мінімальний контакт із зовнішнім світом, природою та чистим повітрям – все це стало надзвичайно вагомим з огляду на карантинні обмеження та обмеження у великих містах та агломераціях", - підкреслив Ткаченко.

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На форумі багато уваги приділили питанню інформаційної безпеки. Зазначалося, що МКІП спільно з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення працюють над поширенням українських наративів, з особливим посиленням - на території Криму та ОРДЛО. Для поширення тут правдивої інформації в 2019 році Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення встановив на своїх об'єктах у Херсонській області потужні цифрові передавачі.

"Надалі будемо рухатися в тому ж напрямку, бо інформаційна війна триває, знати поточний перебіг подій і суспільно-важливу інформацію – право всіх громадян", - наголосив Ткаченко.

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