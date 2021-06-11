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Розвиток культури в регіонах є інструментом економічного зростання, - Ткаченко

Розвиток культури в регіонах є інструментом економічного зростання, - Ткаченко

Розвиток культури в регіонах є інструментом для економічного зростання і збільшення туристичних потоків.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час Першого міжнародного інвестиційного форуму "Південна стратегія розвитку", що відбувається в Херсонській області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури.

"Серед ключових цілей МКІП – продовжувати розвивати культуру в регіонах. Вона є інструментом для економічного піднесення та збільшення туристичних потоків", - заявив міністр.

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Він розповів про флагманський проєкт МКІП "Велика реставрація" і зазначив, що скоро відбудеться наступний етап відбору об'єктів.

Під час заходу йшлося також про розвиток туризму на Херсонщині, зокрема екологічного.

"Еко- та зелений туризм справді набирає популярності в Україні та у всьому світі протягом останніх кількох років. Цей вид туризму став чи не єдиним, на який позитивно вплинула пандемія Covid-19, у межах внутрішнього туризму. Відсутність масових скупчень людей, мінімальний контакт із зовнішнім світом, природою та чистим повітрям – все це стало надзвичайно вагомим з огляду на карантинні обмеження та обмеження у великих містах та агломераціях", - підкреслив Ткаченко.

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На форумі багато уваги приділили питанню інформаційної безпеки. Зазначалося, що МКІП спільно з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення працюють над поширенням українських наративів, з особливим посиленням - на території Криму та ОРДЛО. Для поширення тут правдивої інформації в 2019 році Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення встановив на своїх об'єктах у Херсонській області потужні цифрові передавачі.

"Надалі будемо рухатися в тому ж напрямку, бо інформаційна війна триває, знати поточний перебіг подій і суспільно-важливу інформацію – право всіх громадян", - наголосив Ткаченко.

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Автор: 

Міністерство культури (756) Ткаченко Олександр (509)


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Звіздіти,не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!)))
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11.06.2021 00:21 Відповісти
Коли ти вже від мови відчепишся, лобіст російськомовного лайна
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11.06.2021 00:22 Відповісти
Мовне питання це елемент гібридної війни,продовження асиміляціі українців московитами !!!))
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11.06.2021 00:25 Відповісти
трускавецька школа.
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11.06.2021 00:22 Відповісти
Он рассказал о флагманском проекте МКИП "Большая реставрация"
Львов отреставрируйте! -- ...и будет вам вторая Вена, не хуже первой -- под боком...*)
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11.06.2021 00:31 Відповісти
це вони тіпа намікають шо треба більше концертів 95 квартала робити?
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11.06.2021 01:17 Відповісти
Дуже великий вклад в російську культуру зробив президент України пан Вальдемар Зеленський - всі кінофільми і програми "95 кварталу" на російській мові і за українські гроші на українській землі, бо квитки купують українці. А ще в цих програмах дуже багато Вальдемар зробив для дискридитації України і українців. Ще не забудьте реставрувати за наш бюджет пам'ятник шлюсі Каті в Одесі, яка ніякого відношення до Коцюбіва (Хаджибея)не має, але має пряме відношення до знищення козаків і державності Україна. Ще відреставруйте пам'ятники потьомкіну в Миколаєві і жюкові в Харкові.
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11.06.2021 08:34 Відповісти
Якже він спаскудився цим - лагідна українізація. Запроданець.Біля бені мабуть всі такі.
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11.06.2021 10:41 Відповісти
 
 