Крымская платформа должна иметь постоянно действующий офис, - Кориневич
Постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает необходимым, чтобы Крымская платформа имела постоянно действующий офис - для обеспечения постоянства и стабильности этого процесса.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в ходе выступления на международном инвестиционном форуме "Южная стратегия развития", который проходит на Херсонщине на Арабатской Стрелке.
"Постоянно действующий офис, который будет обслуживать эту идею Крымской платформы, - это, мне кажется, одна из ключевых вещей, о которых мы должны говорить", - отметил Кориневич.
По его словам, постоянно действующий офис необходим для того, чтобы было обеспечено постоянство и стабильность процесса Крымской платформы, чтобы это было постоянное явление, а не один саммит или саммиты, которые пройдут в течение определенного периода времени.
Как известно на Херсонщине вблизи временно оккупированной территории АР Крым, на Арабатской Стрелке, 10-11 июня проходит международный инвестиционный форум "Южная стратегия развития". Форум проходит под патронатом Президента и глав пяти облгосадминистраций юга Украины.
Во время форума представители местного самоуправления юга Украины поддержали совместное заявление в поддержку Крымской платформы и призвали к развитию местного уровня Крымской платформы.
Крымская платформа - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины. Он имеет целью повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма; ответы вызовам безопасности; усиление международного давления на Россию; предупреждения дальнейших нарушений прав человека; защиту жертв оккупационного режима и в конце концов деоккупации Крыму. Украина активно предлагает другим присоединиться к этой международной инициативы. Первый саммит международной Крымской платформы запланирован на 23 августа в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сукины дети! Еще офис первой леди не открыли!
Скільки країн повинно приєднатися до цієї "платформи", скільки офісів відкритись, щоб побачити результати її роботи?
В чому суть цього створіння? В пишних з'їздах і селфіках з відосіками, чи є конкретна, пропрацьована прогама дій?
...прям у Зеленского слова списал из тетрадки... -- это плагиат! *)
-- в зарплатной ведомости...