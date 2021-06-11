РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9518 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
788 27

Крымская платформа должна иметь постоянно действующий офис, - Кориневич

Крымская платформа должна иметь постоянно действующий офис, - Кориневич

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает необходимым, чтобы Крымская платформа имела постоянно действующий офис - для обеспечения постоянства и стабильности этого процесса.


Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в ходе выступления на международном инвестиционном форуме "Южная стратегия развития", который проходит на Херсонщине на Арабатской Стрелке.

"Постоянно действующий офис, который будет обслуживать эту идею Крымской платформы, - это, мне кажется, одна из ключевых вещей, о которых мы должны говорить", - отметил Кориневич.

По его словам, постоянно действующий офис необходим для того, чтобы было обеспечено постоянство и стабильность процесса Крымской платформы, чтобы это было постоянное явление, а не один саммит или саммиты, которые пройдут в течение определенного периода времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич

Как известно на Херсонщине вблизи временно оккупированной территории АР Крым, на Арабатской Стрелке, 10-11 июня проходит международный инвестиционный форум "Южная стратегия развития". Форум проходит под патронатом Президента и глав пяти облгосадминистраций юга Украины.

Во время форума представители местного самоуправления юга Украины поддержали совместное заявление в поддержку Крымской платформы и призвали к развитию местного уровня Крымской платформы.

Крымская платформа - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины. Он имеет целью повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма; ответы вызовам безопасности; усиление международного давления на Россию; предупреждения дальнейших нарушений прав человека; защиту жертв оккупационного режима и в конце концов деоккупации Крыму. Украина активно предлагает другим присоединиться к этой международной инициативы. Первый саммит международной Крымской платформы запланирован на 23 августа в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина пригласила Меркель на саммит "Крымской платформы", - Кулеба

Автор: 

Кориневич Антон (91) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
да и штат дармоедов...
показать весь комментарий
11.06.2021 19:06
+8
великiй платформi - великий офiс. велике "крадiвництво" присутнє в будь-якiй iнiциативi зе.
показать весь комментарий
11.06.2021 19:08
+7
На Чонгаре откройте этот офис. Прямо на КВВП.
показать весь комментарий
11.06.2021 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да и штат дармоедов...
показать весь комментарий
11.06.2021 19:06 Ответить
охфіс і бюджет!!!!! мільярт! Щоб у нас з часом з'являлись нові маленькі яценюки!
показать весь комментарий
11.06.2021 19:10 Ответить
ну а шо не так-то ? В Херсоне есть же прокуратура Крыма. Полиция Крыма. Причём именно они признаны всем цивилизованным миром, а не оккупационные.
показать весь комментарий
11.06.2021 20:26 Ответить
И намыляться открывать офис не на админграницу с оккупированным Крымом, а в Женеву или Варшаву.
показать весь комментарий
11.06.2021 19:18 Ответить
В Женеве обязательно.
показать весь комментарий
11.06.2021 20:00 Ответить
И кстати, почему этот постоянный представитель еврей, а не украинец, или например, не крымский татарин?
показать весь комментарий
11.06.2021 19:23 Ответить
великiй платформi - великий офiс. велике "крадiвництво" присутнє в будь-якiй iнiциативi зе.
показать весь комментарий
11.06.2021 19:08 Ответить
Навіщо на дрібязок розмінюватись,створити міністерство !!!)))
показать весь комментарий
11.06.2021 19:42 Ответить
На Чонгаре откройте этот офис. Прямо на КВВП.
показать весь комментарий
11.06.2021 19:13 Ответить
За чей счет? Если бы это дело провести через ООН....
показать весь комментарий
11.06.2021 19:18 Ответить
За рахунок "мудрого" наріду. Через ООН розпилу не буде, а без розилу, яка платформа?
показать весь комментарий
11.06.2021 19:21 Ответить
В очередь сукины дети! Еще офис первой леди не открыли!
показать весь комментарий
11.06.2021 19:19 Ответить
Корупційні гниди плодяться з геометричною прогресією !!!))))
показать весь комментарий
11.06.2021 19:46 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2021 20:15 Ответить
Шоу продовжується.
Скільки країн повинно приєднатися до цієї "платформи", скільки офісів відкритись, щоб побачити результати її роботи?
В чому суть цього створіння? В пишних з'їздах і селфіках з відосіками, чи є конкретна, пропрацьована прогама дій?
показать весь комментарий
11.06.2021 19:20 Ответить
...платформа утонула ещё в том месяце -- нужен срочно подводный ОП -- Офис Платформы! *)
показать весь комментарий
11.06.2021 19:24 Ответить
"Постоянно действующий офис, который будет обслуживать эту идею Крымской платформы, - это, мне кажется, одна из ключевых вещей, о которых мы должны говорить", - отметил Кориневич.
...прям у Зеленского слова списал из тетрадки... -- это плагиат! *)
показать весь комментарий
11.06.2021 19:23 Ответить
И ПОСТОЯННО действующий, это как? Это в расчёте на то, что РФ никогда не вернет украденный у Украины полуостров?
показать весь комментарий
11.06.2021 19:25 Ответить
И ПОСТОЯННО действующий, это как?
-- в зарплатной ведомости...
показать весь комментарий
11.06.2021 19:30 Ответить
Мне бы такую работу...
показать весь комментарий
11.06.2021 20:08 Ответить
Постоянно действующий потому что никогда ничего никуда уже не вернется а кусять дармоедам хоцца!!!
показать весь комментарий
11.06.2021 19:38 Ответить
Никогда не говори "никогда" ! В 1990м тоже все пели "союз нерушимый", а через год его не стало. Так же и рашка твоя развалится
показать весь комментарий
11.06.2021 20:29 Ответить
Украина столько кормушек сза счёт бюджета открыла, что скоро будет не хватать мажоров чтобы из возглавлять. Надо чтобы олигархи и коррупционеры быстрее размножались хотябы во время этой зелёной плесени. Куча вакантных мест...
показать весь комментарий
11.06.2021 19:58 Ответить
"Крымская платформа должна иметь постоянно действующий офис" Мда, у нас в Германии так не веселят... 1:0 в пользу Украины
показать весь комментарий
11.06.2021 20:04 Ответить
Уже есть постоянно получающий зарплату реформатор Саакашвили. Результаты впечатляющие!
показать весь комментарий
11.06.2021 20:21 Ответить
Он ? Или не ?

Крымская платформа должна иметь постоянно действующий офис, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2871
показать весь комментарий
11.06.2021 20:22 Ответить
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/voda-krim-pro-vidobutok-vodi-z-pid-azovskogo-morya-mozhna-zabuti-aksonov.htm У Криму вирішили відмовитися від видобутку води з-під Азовського моря: Аксьонов...
показать весь комментарий
12.06.2021 06:11 Ответить
 
 