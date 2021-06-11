Крымская платформа должна иметь постоянно действующий офис, - Кориневич

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает необходимым, чтобы Крымская платформа имела постоянно действующий офис - для обеспечения постоянства и стабильности этого процесса.



Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в ходе выступления на международном инвестиционном форуме "Южная стратегия развития", который проходит на Херсонщине на Арабатской Стрелке.

"Постоянно действующий офис, который будет обслуживать эту идею Крымской платформы, - это, мне кажется, одна из ключевых вещей, о которых мы должны говорить", - отметил Кориневич.

По его словам, постоянно действующий офис необходим для того, чтобы было обеспечено постоянство и стабильность процесса Крымской платформы, чтобы это было постоянное явление, а не один саммит или саммиты, которые пройдут в течение определенного периода времени.

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Как известно на Херсонщине вблизи временно оккупированной территории АР Крым, на Арабатской Стрелке, 10-11 июня проходит международный инвестиционный форум "Южная стратегия развития". Форум проходит под патронатом Президента и глав пяти облгосадминистраций юга Украины.

Во время форума представители местного самоуправления юга Украины поддержали совместное заявление в поддержку Крымской платформы и призвали к развитию местного уровня Крымской платформы.

Крымская платформа - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины. Он имеет целью повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма; ответы вызовам безопасности; усиление международного давления на Россию; предупреждения дальнейших нарушений прав человека; защиту жертв оккупационного режима и в конце концов деоккупации Крыму. Украина активно предлагает другим присоединиться к этой международной инициативы. Первый саммит международной Крымской платформы запланирован на 23 августа в Киеве.

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