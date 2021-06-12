УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7651 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
788 27

Кримська платформа повинна мати постійно діючий офіс, - Кориневич

Кримська платформа повинна мати постійно діючий офіс, - Кориневич

Постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає за необхідне, щоб Кримська платформа мала постійно діючий офіс - для забезпечення постійності і стабільності цього процесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у ході виступу на міжнародному інвестиційному форумі "Південна стратегія розвитку", що триває на Херсонщині на Арабатській Стрілці.

"Постійно діючий офіс, який обслуговуватиме цю ідею Кримської платформи, - це є, мені видається, одна з ключових речей, про які ми повинні говорити", - зазначив Кориневич.

За його словами, постійно діючий офіс необхідний для того, щоб була забезпечена постійність і стабільність процесу Кримської платформи, щоб це було постійне явище, а не один саміт чи не саміти, які відбуватимуться протягом певного періоду часу.

Як відомо на Херсонщині поблизу тимчасово окупованої території АР Крим, на Арабатській Стрілці, 10-11 червня відбувається міжнародний інвестиційний форум "Південна стратегія розвитку". Форум проходить під патронатом Президента та голів п'яти облдержадміністрацій півдня України.

Читайте також: Боррель в ООН привітав ініціативу Кримської платформи і заявив про участь у саміті

Під час форуму представники місцевого самоврядування півдня України підтримали спільну заяву на підтримку Кримської платформи та закликали до розвитку місцевого рівня Кримської платформи.

Кримська платформа – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму та зрештою деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи. Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований на 23 серпня в Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація Нідерландів приїде на саміт Кримської платформи і святкування 30-річчя незалежності України, - радник прем'єра Лювен

Автор: 

Кориневич Антон (91) Кримська платформа (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
да и штат дармоедов...
показати весь коментар
11.06.2021 19:06
+8
великiй платформi - великий офiс. велике "крадiвництво" присутнє в будь-якiй iнiциативi зе.
показати весь коментар
11.06.2021 19:08
+7
На Чонгаре откройте этот офис. Прямо на КВВП.
показати весь коментар
11.06.2021 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да и штат дармоедов...
показати весь коментар
11.06.2021 19:06 Відповісти
охфіс і бюджет!!!!! мільярт! Щоб у нас з часом з'являлись нові маленькі яценюки!
показати весь коментар
11.06.2021 19:10 Відповісти
ну а шо не так-то ? В Херсоне есть же прокуратура Крыма. Полиция Крыма. Причём именно они признаны всем цивилизованным миром, а не оккупационные.
показати весь коментар
11.06.2021 20:26 Відповісти
И намыляться открывать офис не на админграницу с оккупированным Крымом, а в Женеву или Варшаву.
показати весь коментар
11.06.2021 19:18 Відповісти
В Женеве обязательно.
показати весь коментар
11.06.2021 20:00 Відповісти
И кстати, почему этот постоянный представитель еврей, а не украинец, или например, не крымский татарин?
показати весь коментар
11.06.2021 19:23 Відповісти
великiй платформi - великий офiс. велике "крадiвництво" присутнє в будь-якiй iнiциативi зе.
показати весь коментар
11.06.2021 19:08 Відповісти
Навіщо на дрібязок розмінюватись,створити міністерство !!!)))
показати весь коментар
11.06.2021 19:42 Відповісти
На Чонгаре откройте этот офис. Прямо на КВВП.
показати весь коментар
11.06.2021 19:13 Відповісти
За чей счет? Если бы это дело провести через ООН....
показати весь коментар
11.06.2021 19:18 Відповісти
За рахунок "мудрого" наріду. Через ООН розпилу не буде, а без розилу, яка платформа?
показати весь коментар
11.06.2021 19:21 Відповісти
В очередь сукины дети! Еще офис первой леди не открыли!
показати весь коментар
11.06.2021 19:19 Відповісти
Корупційні гниди плодяться з геометричною прогресією !!!))))
показати весь коментар
11.06.2021 19:46 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2021 20:15 Відповісти
Шоу продовжується.
Скільки країн повинно приєднатися до цієї "платформи", скільки офісів відкритись, щоб побачити результати її роботи?
В чому суть цього створіння? В пишних з'їздах і селфіках з відосіками, чи є конкретна, пропрацьована прогама дій?
показати весь коментар
11.06.2021 19:20 Відповісти
...платформа утонула ещё в том месяце -- нужен срочно подводный ОП -- Офис Платформы! *)
показати весь коментар
11.06.2021 19:24 Відповісти
"Постоянно действующий офис, который будет обслуживать эту идею Крымской платформы, - это, мне кажется, одна из ключевых вещей, о которых мы должны говорить", - отметил Кориневич.
...прям у Зеленского слова списал из тетрадки... -- это плагиат! *)
показати весь коментар
11.06.2021 19:23 Відповісти
И ПОСТОЯННО действующий, это как? Это в расчёте на то, что РФ никогда не вернет украденный у Украины полуостров?
показати весь коментар
11.06.2021 19:25 Відповісти
И ПОСТОЯННО действующий, это как?
-- в зарплатной ведомости...
показати весь коментар
11.06.2021 19:30 Відповісти
Мне бы такую работу...
показати весь коментар
11.06.2021 20:08 Відповісти
Постоянно действующий потому что никогда ничего никуда уже не вернется а кусять дармоедам хоцца!!!
показати весь коментар
11.06.2021 19:38 Відповісти
Никогда не говори "никогда" ! В 1990м тоже все пели "союз нерушимый", а через год его не стало. Так же и рашка твоя развалится
показати весь коментар
11.06.2021 20:29 Відповісти
Украина столько кормушек сза счёт бюджета открыла, что скоро будет не хватать мажоров чтобы из возглавлять. Надо чтобы олигархи и коррупционеры быстрее размножались хотябы во время этой зелёной плесени. Куча вакантных мест...
показати весь коментар
11.06.2021 19:58 Відповісти
"Крымская платформа должна иметь постоянно действующий офис" Мда, у нас в Германии так не веселят... 1:0 в пользу Украины
показати весь коментар
11.06.2021 20:04 Відповісти
Уже есть постоянно получающий зарплату реформатор Саакашвили. Результаты впечатляющие!
показати весь коментар
11.06.2021 20:21 Відповісти
Он ? Или не ?

Крымская платформа должна иметь постоянно действующий офис, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2871
показати весь коментар
11.06.2021 20:22 Відповісти
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/voda-krim-pro-vidobutok-vodi-z-pid-azovskogo-morya-mozhna-zabuti-aksonov.htm У Криму вирішили відмовитися від видобутку води з-під Азовського моря: Аксьонов...
показати весь коментар
12.06.2021 06:11 Відповісти
 
 