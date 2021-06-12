Кримська платформа повинна мати постійно діючий офіс, - Кориневич

Постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич вважає за необхідне, щоб Кримська платформа мала постійно діючий офіс - для забезпечення постійності і стабільності цього процесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у ході виступу на міжнародному інвестиційному форумі "Південна стратегія розвитку", що триває на Херсонщині на Арабатській Стрілці.

"Постійно діючий офіс, який обслуговуватиме цю ідею Кримської платформи, - це є, мені видається, одна з ключових речей, про які ми повинні говорити", - зазначив Кориневич.

За його словами, постійно діючий офіс необхідний для того, щоб була забезпечена постійність і стабільність процесу Кримської платформи, щоб це було постійне явище, а не один саміт чи не саміти, які відбуватимуться протягом певного періоду часу.

Як відомо на Херсонщині поблизу тимчасово окупованої території АР Крим, на Арабатській Стрілці, 10-11 червня відбувається міжнародний інвестиційний форум "Південна стратегія розвитку". Форум проходить під патронатом Президента та голів п'яти облдержадміністрацій півдня України.

Читайте також: Боррель в ООН привітав ініціативу Кримської платформи і заявив про участь у саміті

Під час форуму представники місцевого самоврядування півдня України підтримали спільну заяву на підтримку Кримської платформи та закликали до розвитку місцевого рівня Кримської платформи.

Кримська платформа – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму та зрештою деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи. Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований на 23 серпня в Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація Нідерландів приїде на саміт Кримської платформи і святкування 30-річчя незалежності України, - радник прем'єра Лювен