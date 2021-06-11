Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что администрация США имеет все возможности уже сейчас остановить проект Nord Stream 2, и в этом вопросе существуют положительные тенденции.

Об этом он сказал журналистам в Вашингтоне по итогам встреч в столице США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Приоритетный план наш состоит в том, чтобы все-таки вместе с администрацией США, исполнительной ветвью власти, остановить "Северный поток 2". Для этого имеются положительные тенденции", - рассказал руководитель Нафтогаза.

Он пояснил, что увидел благоприятные сигналы, в частности, во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена перед Конгрессом, где тот прямо заявил, что администрация будет рассматривать возможность отмены так называемого отказа от санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Кроме того, добавил Витренко, глава Госдепа сказал, что рассматривает возможность введения ограничений для сертификации трубопровода.

Читайте: Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2"

В то же время, по словам главы Нафтогаза, параллельные процессы происходят в Конгрессе США: "Уже есть положительные тенденции, когда демократы публично и не публично говорят администрации, что нужно применять эти санкции, и как раз в интересах национальной безопасности США - остановить этот проект".

Витренко уточнил, что Конгресс рассматривает также "резервный вариант", предусматривающий принятие дополнительного законодательства, которое заставит администрацию ввести жесткие санкции или сделает невозможным применение отказа от санкций со стороны Белого дома. То есть, продолжил он, "этот вопрос (введения санкций. - Ред.) остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток 2" сейчас".

Также читайте: Достройка "Северного потока-2" станет победой Путина и ударом по Западу, - Витренко

Комментируя двусторонние переговоры между США и Германией по Nord Stream 2, Витренко подчеркнул, что "в принципе, неправильно договариваться за спиной" Украины. "Нет никаких легких вариантов, как можно предать, условно, интересы Украины и при этом сделать вид, что все для всех выглядит хорошо. Мы показали, что это все не так, и подобная разъяснительная работа была важна", - резюмировал Витренко.