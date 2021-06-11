Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что администрация США имеет все возможности уже сейчас остановить проект Nord Stream 2, и в этом вопросе существуют положительные тенденции.
Об этом он сказал журналистам в Вашингтоне по итогам встреч в столице США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Приоритетный план наш состоит в том, чтобы все-таки вместе с администрацией США, исполнительной ветвью власти, остановить "Северный поток 2". Для этого имеются положительные тенденции", - рассказал руководитель Нафтогаза.
Он пояснил, что увидел благоприятные сигналы, в частности, во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена перед Конгрессом, где тот прямо заявил, что администрация будет рассматривать возможность отмены так называемого отказа от санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Кроме того, добавил Витренко, глава Госдепа сказал, что рассматривает возможность введения ограничений для сертификации трубопровода.
В то же время, по словам главы Нафтогаза, параллельные процессы происходят в Конгрессе США: "Уже есть положительные тенденции, когда демократы публично и не публично говорят администрации, что нужно применять эти санкции, и как раз в интересах национальной безопасности США - остановить этот проект".
Витренко уточнил, что Конгресс рассматривает также "резервный вариант", предусматривающий принятие дополнительного законодательства, которое заставит администрацию ввести жесткие санкции или сделает невозможным применение отказа от санкций со стороны Белого дома. То есть, продолжил он, "этот вопрос (введения санкций. - Ред.) остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток 2" сейчас".
Комментируя двусторонние переговоры между США и Германией по Nord Stream 2, Витренко подчеркнул, что "в принципе, неправильно договариваться за спиной" Украины. "Нет никаких легких вариантов, как можно предать, условно, интересы Украины и при этом сделать вид, что все для всех выглядит хорошо. Мы показали, что это все не так, и подобная разъяснительная работа была важна", - резюмировал Витренко.
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Скажем так, США теперь проще разобраться с Витренкой и Ермаком, чем портить отношения с Германией.
бо "Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко" - ето обычный криворогатый рейдеровский наезд, одобреный и санкционированный бубой...
ЗЕ зупинить війну
ЗЕ забеспесить $4000 зарплатні вчителям
ЗЕ відмовиться від кортежів
ЗЕ віддасть палаци в Кончі дітям
ЗЕ зменшить комуналку в 2 рази
ЗЕ забеспечить зростання економіки на 40%
ЗЕ піде у відставку, якщо порушить закон....
Перераховувати можна до безкінечності....
Предложение было отклонено после прямого голосования. Против проголосовали даже партии входящие в оппозицию вместе с Зелеными, Левые и Альтернатива для Германии. За проголосовали только сами Зеленые.
шельфов сев.полюса и битва вокруг сп-2 покажется детским лепетом
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
в самом низу статьи
Свої претензії на володіння Арктикою пред'явили також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Абхазія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-6 [6] .
если с бритами хоть както логично то апхизия с претензиями на арктику вызывает гомеричес-
кий хохот..... эвенки блть причерноморские....
теперь по сути - там конечно огромные запасы нефти и газа но не это главное а главное на
сегодня нанотехнологии то есть редкоземельные и цветные металлы.... но и это ещё не всё
даже учитывая претензии туманного альбиона, а вся фигня заключается в том что если Китай
отламывает у расиси сибирь то они тоже входят этот в клуб а штаты зделают всё что бы этого
не случилось..... а вот теперь малята думайте...........
Развели Украину на третий по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, как глупую козу за пучок соломы. Или же Буднапештский меморандум - это самое большое преступление Христопродавца Рыжего Чёрта Кучмы против украинского народа и государства в интересах США, Великобритании и России (прямых доказательств нет, но косвенные в наличии).
По-друге, китайці мають власну складну і потужну космічну програму (доставка на Землю місячного грунту, посадка зонда на невидимому боці Місяця і таке інше), тому технологічні "ноу-хау" українського ракетобудування вже давно вкрали (в Україні продається все і недорого).
По-третє, а з якого дива Китай озброюватиме Україну ядерними ************?
По-перше, зі слів учасників мені відома подія, яка сталася у тепер ліквідованому Сумському артилерійському училищі - після закінчення ядерного роззброєння України до Сумського училища (а це було найбільше і найкраще училище СРСР, бо тільки воно спеціалізувалося на самохідній артилерії, решта - на причепній) раптово приїхала делегація військових США з інспекцією. У велетенському парку (безліч ангарів) для зберігання самохідних арт.установок американці миттєво відшукали ангар, в якому зберігався один-єдиний учбовий посібник - справжній восьмивісний тягач зі справжнім транспортно-пусковим контейнером, але з учбовою ракетою середньої дальності, відповідно, з учбовим макетом ядерної бойової частини (для ознайомчих занять курсантів-артилеристів). Американці "навпомацки" переконалися, що ракета з бойовою частиною - небоєздатні макети, але взяли на контроль подальше знищення тягача з контейнером. Це пояснюється тільки тим, що американці відстежували (засобами космічної та агентурної розвідки) кожний ядерний боєзаряд і носій.
По-друге, після завершення ядерного роззброєння України посольство США з найчисельнішої за штатом категорії скоротилося до найнижчої - відпала необхідність утримувати велику резидентуру для агентурного відстеження понад 3 тисяч ядерних *********ів та носіїв.
По-третє, зараз не прийнято згадувати, але напередодні розпаду СРСР в Київ приїжджав Буш-старший та Маргарет Тетчер і обоє агітували Україну ... за збереження Союзу! Всю дорогу Штати і Залізна Леді розхитували Союз, а коли він почав сипатися, вони ж першими і перелякалися ("Chicken Kiev speech" - тролінг промови Буша-старшого в Києві 01.08.1991). А причина їхнього переляка - невизначеність долі 3-ого в світі ядерного арсеналу: - у кого виявиться кнопка ?; - а що, якщо розповзеться? і т.п.
ВИСНОВОК: зважаючи на вищевикладене, США та Великобританія не для того здійснили ядерне роззброєння України, щоб зараз дозволити Україні озброїтися ядерними *********ами, чим додати собі багатовартісного клопоту, якого вони нещодавно так вдало (для себе) позбулися.
но..... как же можно быть адекватным после жырных заносов и раздачи должностей
в грязьпромах..........
Де їх таких лише набирають.