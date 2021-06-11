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Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас

Витренко: Штаты могут остановить

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что администрация США имеет все возможности уже сейчас остановить проект Nord Stream 2, и в этом вопросе существуют положительные тенденции.

Об этом он сказал журналистам в Вашингтоне по итогам встреч в столице США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Приоритетный план наш состоит в том, чтобы все-таки вместе с администрацией США, исполнительной ветвью власти, остановить "Северный поток 2". Для этого имеются положительные тенденции", - рассказал руководитель Нафтогаза.

Он пояснил, что увидел благоприятные сигналы, в частности, во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена перед Конгрессом, где тот прямо заявил, что администрация будет рассматривать возможность отмены так называемого отказа от санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Кроме того, добавил Витренко, глава Госдепа сказал, что рассматривает возможность введения ограничений для сертификации трубопровода.

Читайте: Витренко полетел в США добиваться санкций против "Северного потока-2"

В то же время, по словам главы Нафтогаза, параллельные процессы происходят в Конгрессе США: "Уже есть положительные тенденции, когда демократы публично и не публично говорят администрации, что нужно применять эти санкции, и как раз в интересах национальной безопасности США - остановить этот проект".

Витренко уточнил, что Конгресс рассматривает также "резервный вариант", предусматривающий принятие дополнительного законодательства, которое заставит администрацию ввести жесткие санкции или сделает невозможным применение отказа от санкций со стороны Белого дома. То есть, продолжил он, "этот вопрос (введения санкций. - Ред.) остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток 2" сейчас".

Также читайте: Достройка "Северного потока-2" станет победой Путина и ударом по Западу, - Витренко

Комментируя двусторонние переговоры между США и Германией по Nord Stream 2, Витренко подчеркнул, что "в принципе, неправильно договариваться за спиной" Украины. "Нет никаких легких вариантов, как можно предать, условно, интересы Украины и при этом сделать вид, что все для всех выглядит хорошо. Мы показали, что это все не так, и подобная разъяснительная работа была важна", - резюмировал Витренко.

Автор: 

санкции (11247) США (26313) Северный поток (1448) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+14
Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас - Цензор.НЕТ 6807
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11.06.2021 23:02
+12
Ага. Можуть... Відразу після того, як:
ЗЕ зупинить війну
ЗЕ забеспесить $4000 зарплатні вчителям
ЗЕ відмовиться від кортежів
ЗЕ віддасть палаци в Кончі дітям
ЗЕ зменшить комуналку в 2 рази
ЗЕ забеспечить зростання економіки на 40%
ЗЕ піде у відставку, якщо порушить закон....

Перераховувати можна до безкінечності....
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11.06.2021 23:12
+11
После захвата Нафтогаза Ермаком и Витренкой не стоит кивать на США.

Скажем так, США теперь проще разобраться с Витренкой и Ермаком, чем портить отношения с Германией.
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11.06.2021 22:55
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Правила форума Совет форумчан
Я даже вращение Земли могу остановить, но зачем мне это?
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11.06.2021 22:53 Ответить
ИИИ????
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11.06.2021 22:55 Ответить
и всё....
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11.06.2021 23:42 Ответить
После захвата Нафтогаза Ермаком и Витренкой не стоит кивать на США.

Скажем так, США теперь проще разобраться с Витренкой и Ермаком, чем портить отношения с Германией.
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11.06.2021 22:55 Ответить
"СП-2, на месте стой! Раз-два."
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11.06.2021 22:58 Ответить
Кто будет покупать российский газ сразу попадают под санкции США и ни могут ни купить ни продать в США вот и всё раз два! Лапоть Ватный!
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11.06.2021 23:00 Ответить
Значит никто газ из СП-2 покупать не будет, дебил упоротый?
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11.06.2021 23:03 Ответить
Если США скажет то не будут. Ватник гнойный!
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12.06.2021 00:39 Ответить
Германии сказали и шо ? , тепер Германия - крупнейший европейский газовый ХАБ , это её купленный газ предназначенный для всей Европы, не будь ватой .
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12.06.2021 09:46 Ответить
Гетьман мог бы остановить Северный поток даже бы для старушки Меркель нашел бы аргументы но мудрому нарид выбрал клоуна-наркомана! На хлеб ведь 1.5 миллиардов долларов ведь не намажешь правда?!
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11.06.2021 22:58 Ответить
По тролінгу - залік.
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12.06.2021 02:51 Ответить
ну да, на двоих бы сообразили и он бы убедил отказаться от миллиардных прибылей
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12.06.2021 06:21 Ответить
Могут, но есть Китай. Против которого, достаточно, выгодно иметь в союзниках Рашку. А аппетиты у Рашки скромненькие, относительно Китая. А кто решит поспорить? Назовите мне реальную войну Рашки с американцами, или когда они небыли союзниками в мировых войнах? А вот я, могу вам назвать войны, когда Рашка наступала на горло Китаю. Одна огромнейшая Сибирь чего стоит(не говоря уж про навязывания коммунистического режима в Китае) .
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11.06.2021 22:59 Ответить
рашка - это самый галимый союзник которого можно придумать. Проще с китайцами договорится, чем с упоротыми лаптями
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11.06.2021 23:01 Ответить
лапте - це с румынского молоко
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12.06.2021 09:48 Ответить
Еще один сказочный зебил, этот ваш витренчиха
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11.06.2021 22:59 Ответить
США ? воно є і будуть самі для себе ,але підправити свої позиції перед Заходом за рахунок України, це як раз те саме для США ...
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11.06.2021 23:00 Ответить
Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас - Цензор.НЕТ 6807
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11.06.2021 23:02 Ответить
витренко поумнее бы был - держал бы рот закрытым,

бо "Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко" - ето обычный криворогатый рейдеровский наезд, одобреный и санкционированный бубой...
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11.06.2021 23:07 Ответить
Ляпают не думая совсем. Вроде на высоком уровне работал этот. Вечные вечерники, заочники и второгодники!
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11.06.2021 23:07 Ответить
Ясно.В усіх наших бідах винні США.І трішечки,-ЄС.
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11.06.2021 23:10 Ответить
Ага. Можуть... Відразу після того, як:
ЗЕ зупинить війну
ЗЕ забеспесить $4000 зарплатні вчителям
ЗЕ відмовиться від кортежів
ЗЕ віддасть палаци в Кончі дітям
ЗЕ зменшить комуналку в 2 рази
ЗЕ забеспечить зростання економіки на 40%
ЗЕ піде у відставку, якщо порушить закон....

Перераховувати можна до безкінечності....
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11.06.2021 23:12 Ответить
Все дуже просто .Нам намагаються впарити тези,що Америка не наш союзник.Нічого дивного .Скоріш за все само про це домовився ЗЕ в Омані ,коли зустрічався там з Ратрушевим.Но не тільки з Америкою ,но і з іншими країнами Заходу,які до приходу ЗЕ ,були нашими союзниками.
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11.06.2021 23:18 Ответить
Могут. Они могут сделать даже так, что через полчаса вообще не будет никакой рашки. Но вот будут ли ?
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11.06.2021 23:27 Ответить
Не будут ! Е вопрос, а хто останется писля на цей земли, знова мамонти та динозаври ))
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12.06.2021 09:54 Ответить
Витренко лучше бы ты в свое время сбросил маму с поезда Или сам засох на разрезе ее жопы когда она тебя делала после пьянки в обкоме кпсс
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11.06.2021 23:32 Ответить
Бундестаг отклонил резолюцию фракции «Зеленых» с требованием пересмотреть политику в отношении России и отказаться от строительства трубопровода «Северный поток-2».
Предложение было отклонено после прямого голосования. Против проголосовали даже партии входящие в оппозицию вместе с Зелеными, Левые и Альтернатива для Германии. За проголосовали только сами Зеленые.

Вітренко: Штати можуть зупинити "Північний потік 2" прямо зараз - Цензор.НЕТ 6213
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11.06.2021 23:47 Ответить
всё это уже понятно гдето лет с 5
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12.06.2021 00:29 Ответить
А почему должно быть по-другому ? Украина уже 7 лет ведёт войну против агрессора и трубит об этом на весь мир. Но при этом не прерваны дипломатические отношения, не закрыт въезд гражданам страны-агрессора. Ведётся активная торговля. Немцы логично рассуждают - если им можно, почему нам нельзя ?
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12.06.2021 10:23 Ответить
"даже" - это в данном случае не удивление. Известно, что и левые, и альтернатива поддерживают СП-2. Они в оппозиции будут при любой коалиции, так как их туда не позовут. Левые - это коммунисты, а альтернатива - евроскептики. Против СП-2 в Германии выступают зеленые и свободные демократы, но их голосов недостаточно для формирования коалиции.
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12.06.2021 14:01 Ответить
Але не зупинять, бо усім щиро похер на Україну.
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11.06.2021 23:59 Ответить
понимаете тут такая фигня нарисовывается что начинаются серьёзные тёрки вокруг освоения
шельфов сев.полюса и битва вокруг сп-2 покажется детским лепетом
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

в самом низу статьи
Свої претензії на володіння Арктикою пред'явили також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Абхазія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-6 [6] .

если с бритами хоть както логично то апхизия с претензиями на арктику вызывает гомеричес-
кий хохот..... эвенки блть причерноморские....
теперь по сути - там конечно огромные запасы нефти и газа но не это главное а главное на
сегодня нанотехнологии то есть редкоземельные и цветные металлы.... но и это ещё не всё
даже учитывая претензии туманного альбиона, а вся фигня заключается в том что если Китай
отламывает у расиси сибирь то они тоже входят этот в клуб а штаты зделают всё что бы этого
не случилось..... а вот теперь малята думайте...........
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12.06.2021 00:09 Ответить
Я не так уже й давно реферат на цю тему писала ...
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12.06.2021 08:32 Ответить
акционерами строящегося севпотока-2 являются шесть корпораций ЕС плюс Раша...а вот эти шесть корп имеют 80 процентов АКТИВОВ по переработке сжиженного газа в США
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12.06.2021 00:12 Ответить
Ещё более остро, глубоко и проникновенно получится философствовать на тему "Что могут США", если при этом подтирать обосранную жопу Будапештским меморандумом.
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12.06.2021 00:29 Ответить
США его и не нарушали. В Будапешстском меморандуме нет никаких гарантий, как в том же договоре НАТО о коллективной обороне. В нем лишь обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН, а также консультаций между 3 странами. Только вот как это сделать, если одна из этих 3 стран и оказалась агрессором с правом вето в радбезе оон, а на предложение консультаций просто послала всех подальше?
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12.06.2021 00:44 Ответить
Конечно же не нарушали! Ибо как можно нарушить то, что нельзя нарушить в принципе? Нарушить можно "договор", потому как договор правоустанавливает обязательства, тогда как "меморандум" - это "дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-либо вопрос"© (Викисловарь) Меморандум подписывают тогда, когда не достигнут договор, но имеют быть намерения продолжить усилия по достижению договора в будущем. По сему, всякий меморандум, включая Будапештский, с точки зрения обязательств годится только на то, чтобы им подтереть обосранную жопу.
Развели Украину на третий по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, как глупую козу за пучок соломы. Или же Буднапештский меморандум - это самое большое преступление Христопродавца Рыжего Чёрта Кучмы против украинского народа и государства в интересах США, Великобритании и России (прямых доказательств нет, но косвенные в наличии).
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12.06.2021 06:19 Ответить
А що як, враховуючи те, що Будапештський меморандум, як складова режиму нерозповсюдження ядерної зброї, був порушений одним з гарантів при повній безпорадності інших, у, скажімо, Китаю з'являться носії. дивним чином, схожі на Р-36М "Сатана", а у України - певна кількість боєголовок?
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12.06.2021 10:30 Ответить
По-перше, Будапештський меморандум, як і будь-який інший меморандум, що є неправоустановлюючим документом, неможливо порушити.
По-друге, китайці мають власну складну і потужну космічну програму (доставка на Землю місячного грунту, посадка зонда на невидимому боці Місяця і таке інше), тому технологічні "ноу-хау" українського ракетобудування вже давно вкрали (в Україні продається все і недорого).
По-третє, а з якого дива Китай озброюватиме Україну ядерними ************?
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12.06.2021 10:55 Ответить
А крім Китаю нікого більше у світі нема? Це по-перше. А по-друге - Будапештський меморандум привів до цілком реальних наслідків для України, і робити вигляд - "мивамнічогоневинні" не вийде, режим нерозповсюдження ядерної зброї вже розмито.
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13.06.2021 07:16 Ответить
У світі нема нікого, хто не тільки не надасть, а навіть не дозволить виробити Україні хоча б один ядерний *********.
По-перше, зі слів учасників мені відома подія, яка сталася у тепер ліквідованому Сумському артилерійському училищі - після закінчення ядерного роззброєння України до Сумського училища (а це було найбільше і найкраще училище СРСР, бо тільки воно спеціалізувалося на самохідній артилерії, решта - на причепній) раптово приїхала делегація військових США з інспекцією. У велетенському парку (безліч ангарів) для зберігання самохідних арт.установок американці миттєво відшукали ангар, в якому зберігався один-єдиний учбовий посібник - справжній восьмивісний тягач зі справжнім транспортно-пусковим контейнером, але з учбовою ракетою середньої дальності, відповідно, з учбовим макетом ядерної бойової частини (для ознайомчих занять курсантів-артилеристів). Американці "навпомацки" переконалися, що ракета з бойовою частиною - небоєздатні макети, але взяли на контроль подальше знищення тягача з контейнером. Це пояснюється тільки тим, що американці відстежували (засобами космічної та агентурної розвідки) кожний ядерний боєзаряд і носій.
По-друге, після завершення ядерного роззброєння України посольство США з найчисельнішої за штатом категорії скоротилося до найнижчої - відпала необхідність утримувати велику резидентуру для агентурного відстеження понад 3 тисяч ядерних *********ів та носіїв.
По-третє, зараз не прийнято згадувати, але напередодні розпаду СРСР в Київ приїжджав Буш-старший та Маргарет Тетчер і обоє агітували Україну ... за збереження Союзу! Всю дорогу Штати і Залізна Леді розхитували Союз, а коли він почав сипатися, вони ж першими і перелякалися ("Chicken Kiev speech" - тролінг промови Буша-старшого в Києві 01.08.1991). А причина їхнього переляка - невизначеність долі 3-ого в світі ядерного арсеналу: - у кого виявиться кнопка ?; - а що, якщо розповзеться? і т.п.
ВИСНОВОК: зважаючи на вищевикладене, США та Великобританія не для того здійснили ядерне роззброєння України, щоб зараз дозволити Україні озброїтися ядерними *********ами, чим додати собі багатовартісного клопоту, якого вони нещодавно так вдало (для себе) позбулися.
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30.06.2021 20:05 Ответить
С полноценным договором можно было бы хотя бы что-то требовать. Но еще Рамзес II говорил, что слабого никакой договор не спасет, договора имеют смысл только между относительно равными. Даже с НАТО не все так просто: например объявят ли они войну рф, если она вторгнется в страны Балтии?
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13.06.2021 02:11 Ответить
значит на сегодня оон фикция и её надо распускать или пусть адекватно реагируют.....
но..... как же можно быть адекватным после жырных заносов и раздачи должностей
в грязьпромах..........
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12.06.2021 07:50 Ответить
Потяг вже зник за поворотом. Пізненько ти, Юрчику, вибіг на перон.
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12.06.2021 02:54 Ответить
высер засчитан
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12.06.2021 03:05 Ответить
Они много чего могут. Но ничего не делают...
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12.06.2021 06:07 Ответить
От дурник.....
Де їх таких лише набирають.
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12.06.2021 06:10 Ответить
там где и гиперлупщиков, 5 лет мозг засирал омельян и все, новые пришли
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12.06.2021 06:23 Ответить
Фантазёр!
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12.06.2021 06:40 Ответить
Могут, к примеру разбомбить Германию, а все.
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12.06.2021 06:45 Ответить
Новая администрация в штатах будет делать все против У
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12.06.2021 13:10 Ответить
 
 