УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7651 відвідувач онлайн
Новини
8 461 55

Вітренко: Штати можуть зупинити "Північний потік 2" просто зараз

Вітренко: Штати можуть зупинити

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що адміністрація США має всі можливості вже зараз зупинити проєкт Nord Stream 2, і в цьому питанні є позитивні тенденції.

Про це він заявив журналістам у Вашингтоні за результатами зустрічей у столиці США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пріоритетний план наш полягає в тому, щоб усе ж таки разом з адміністрацією США, виконавчою гілкою влади, зупинити "Північний потік 2". Для цього є позитивні тенденції", - розповів керівник Нафтогазу.

Він пояснив, що побачив сприятливі сигнали, зокрема, під час виступу держсекретаря Ентоні Блінкена перед Конгресом, де той прямо заявив, що адміністрація розглядатиме можливість скасування так званої відмови від санкцій проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Крім того, додав Вітренко, глава Держдепу сказав, що розглядає можливість запровадження обмежень для сертифікації трубопроводу.

Водночас, за словами очільника Нафтогазу, паралельні процеси відбуваються в Конгресі США: "Вже є позитивні тенденції, коли демократи публічно і не публічно кажуть адміністрації, що потрібно застосовувати ці санкції, і як раз в інтересах національної безпеки США - зупинити цей проєкт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США вживатиме нових заходів щодо "Північного потоку-2", - Прайс

Вітренко уточнив, що Конгрес розглядає також "резервний варіант", який передбачає ухвалення додаткового законодавства, яке змусить адміністрацію ввести жорсткі санкції або унеможливить застосування відмови від санкції з боку Білого дому. Тобто, продовжив він, "це питання (введення санкцій – ред.) залишається відкритим, і адміністрація США може зупинити "Північний потік 2" зараз".

Коментуючи двосторонні перемовини між США й Німеччиною щодо Nord Stream 2, Вітренко підкреслив, що "в принципі, неправильно домовлятися за спиною" України. "Немає ніяких легких варіантів, як можна зрадити, умовно, інтереси України і при цьому вдати, що все для всіх виглядає добре. Ми показали, що це все не так, і така роз’яснювальна робота була важливою", - резюмував Вітренко.

Читайте також: Добудова "Північного потоку-2" стане перемогою Путіна й ударом по Заходу, - Вітренко

Автор: 

санкції (11744) США (22395) Північний потік (2460) Вітренко Юрій (632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас - Цензор.НЕТ 6807
показати весь коментар
11.06.2021 23:02
+12
Ага. Можуть... Відразу після того, як:
ЗЕ зупинить війну
ЗЕ забеспесить $4000 зарплатні вчителям
ЗЕ відмовиться від кортежів
ЗЕ віддасть палаци в Кончі дітям
ЗЕ зменшить комуналку в 2 рази
ЗЕ забеспечить зростання економіки на 40%
ЗЕ піде у відставку, якщо порушить закон....

Перераховувати можна до безкінечності....
показати весь коментар
11.06.2021 23:12
+11
После захвата Нафтогаза Ермаком и Витренкой не стоит кивать на США.

Скажем так, США теперь проще разобраться с Витренкой и Ермаком, чем портить отношения с Германией.
показати весь коментар
11.06.2021 22:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я даже вращение Земли могу остановить, но зачем мне это?
показати весь коментар
11.06.2021 22:53 Відповісти
ИИИ????
показати весь коментар
11.06.2021 22:55 Відповісти
и всё....
показати весь коментар
11.06.2021 23:42 Відповісти
После захвата Нафтогаза Ермаком и Витренкой не стоит кивать на США.

Скажем так, США теперь проще разобраться с Витренкой и Ермаком, чем портить отношения с Германией.
показати весь коментар
11.06.2021 22:55 Відповісти
"СП-2, на месте стой! Раз-два."
показати весь коментар
11.06.2021 22:58 Відповісти
Кто будет покупать российский газ сразу попадают под санкции США и ни могут ни купить ни продать в США вот и всё раз два! Лапоть Ватный!
показати весь коментар
11.06.2021 23:00 Відповісти
Значит никто газ из СП-2 покупать не будет, дебил упоротый?
показати весь коментар
11.06.2021 23:03 Відповісти
Если США скажет то не будут. Ватник гнойный!
показати весь коментар
12.06.2021 00:39 Відповісти
Германии сказали и шо ? , тепер Германия - крупнейший европейский газовый ХАБ , это её купленный газ предназначенный для всей Европы, не будь ватой .
показати весь коментар
12.06.2021 09:46 Відповісти
Гетьман мог бы остановить Северный поток даже бы для старушки Меркель нашел бы аргументы но мудрому нарид выбрал клоуна-наркомана! На хлеб ведь 1.5 миллиардов долларов ведь не намажешь правда?!
показати весь коментар
11.06.2021 22:58 Відповісти
По тролінгу - залік.
показати весь коментар
12.06.2021 02:51 Відповісти
ну да, на двоих бы сообразили и он бы убедил отказаться от миллиардных прибылей
показати весь коментар
12.06.2021 06:21 Відповісти
Могут, но есть Китай. Против которого, достаточно, выгодно иметь в союзниках Рашку. А аппетиты у Рашки скромненькие, относительно Китая. А кто решит поспорить? Назовите мне реальную войну Рашки с американцами, или когда они небыли союзниками в мировых войнах? А вот я, могу вам назвать войны, когда Рашка наступала на горло Китаю. Одна огромнейшая Сибирь чего стоит(не говоря уж про навязывания коммунистического режима в Китае) .
показати весь коментар
11.06.2021 22:59 Відповісти
рашка - это самый галимый союзник которого можно придумать. Проще с китайцами договорится, чем с упоротыми лаптями
показати весь коментар
11.06.2021 23:01 Відповісти
лапте - це с румынского молоко
показати весь коментар
12.06.2021 09:48 Відповісти
Еще один сказочный зебил, этот ваш витренчиха
показати весь коментар
11.06.2021 22:59 Відповісти
США ? воно є і будуть самі для себе ,але підправити свої позиції перед Заходом за рахунок України, це як раз те саме для США ...
показати весь коментар
11.06.2021 23:00 Відповісти
Витренко: Штаты могут остановить "Северный поток 2" прямо сейчас - Цензор.НЕТ 6807
показати весь коментар
11.06.2021 23:02 Відповісти
витренко поумнее бы был - держал бы рот закрытым,

бо "Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко" - ето обычный криворогатый рейдеровский наезд, одобреный и санкционированный бубой...
показати весь коментар
11.06.2021 23:07 Відповісти
Ляпают не думая совсем. Вроде на высоком уровне работал этот. Вечные вечерники, заочники и второгодники!
показати весь коментар
11.06.2021 23:07 Відповісти
Ясно.В усіх наших бідах винні США.І трішечки,-ЄС.
показати весь коментар
11.06.2021 23:10 Відповісти
Ага. Можуть... Відразу після того, як:
ЗЕ зупинить війну
ЗЕ забеспесить $4000 зарплатні вчителям
ЗЕ відмовиться від кортежів
ЗЕ віддасть палаци в Кончі дітям
ЗЕ зменшить комуналку в 2 рази
ЗЕ забеспечить зростання економіки на 40%
ЗЕ піде у відставку, якщо порушить закон....

Перераховувати можна до безкінечності....
показати весь коментар
11.06.2021 23:12 Відповісти
Все дуже просто .Нам намагаються впарити тези,що Америка не наш союзник.Нічого дивного .Скоріш за все само про це домовився ЗЕ в Омані ,коли зустрічався там з Ратрушевим.Но не тільки з Америкою ,но і з іншими країнами Заходу,які до приходу ЗЕ ,були нашими союзниками.
показати весь коментар
11.06.2021 23:18 Відповісти
Могут. Они могут сделать даже так, что через полчаса вообще не будет никакой рашки. Но вот будут ли ?
показати весь коментар
11.06.2021 23:27 Відповісти
Не будут ! Е вопрос, а хто останется писля на цей земли, знова мамонти та динозаври ))
показати весь коментар
12.06.2021 09:54 Відповісти
Витренко лучше бы ты в свое время сбросил маму с поезда Или сам засох на разрезе ее жопы когда она тебя делала после пьянки в обкоме кпсс
показати весь коментар
11.06.2021 23:32 Відповісти
Бундестаг отклонил резолюцию фракции «Зеленых» с требованием пересмотреть политику в отношении России и отказаться от строительства трубопровода «Северный поток-2».
Предложение было отклонено после прямого голосования. Против проголосовали даже партии входящие в оппозицию вместе с Зелеными, Левые и Альтернатива для Германии. За проголосовали только сами Зеленые.

Вітренко: Штати можуть зупинити "Північний потік 2" прямо зараз - Цензор.НЕТ 6213
показати весь коментар
11.06.2021 23:47 Відповісти
всё это уже понятно гдето лет с 5
показати весь коментар
12.06.2021 00:29 Відповісти
А почему должно быть по-другому ? Украина уже 7 лет ведёт войну против агрессора и трубит об этом на весь мир. Но при этом не прерваны дипломатические отношения, не закрыт въезд гражданам страны-агрессора. Ведётся активная торговля. Немцы логично рассуждают - если им можно, почему нам нельзя ?
показати весь коментар
12.06.2021 10:23 Відповісти
"даже" - это в данном случае не удивление. Известно, что и левые, и альтернатива поддерживают СП-2. Они в оппозиции будут при любой коалиции, так как их туда не позовут. Левые - это коммунисты, а альтернатива - евроскептики. Против СП-2 в Германии выступают зеленые и свободные демократы, но их голосов недостаточно для формирования коалиции.
показати весь коментар
12.06.2021 14:01 Відповісти
Але не зупинять, бо усім щиро похер на Україну.
показати весь коментар
11.06.2021 23:59 Відповісти
понимаете тут такая фигня нарисовывается что начинаются серьёзные тёрки вокруг освоения
шельфов сев.полюса и битва вокруг сп-2 покажется детским лепетом
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

в самом низу статьи
Свої претензії на володіння Арктикою пред'явили також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Абхазія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-6 [6] .

если с бритами хоть както логично то апхизия с претензиями на арктику вызывает гомеричес-
кий хохот..... эвенки блть причерноморские....
теперь по сути - там конечно огромные запасы нефти и газа но не это главное а главное на
сегодня нанотехнологии то есть редкоземельные и цветные металлы.... но и это ещё не всё
даже учитывая претензии туманного альбиона, а вся фигня заключается в том что если Китай
отламывает у расиси сибирь то они тоже входят этот в клуб а штаты зделают всё что бы этого
не случилось..... а вот теперь малята думайте...........
показати весь коментар
12.06.2021 00:09 Відповісти
Я не так уже й давно реферат на цю тему писала ...
показати весь коментар
12.06.2021 08:32 Відповісти
акционерами строящегося севпотока-2 являются шесть корпораций ЕС плюс Раша...а вот эти шесть корп имеют 80 процентов АКТИВОВ по переработке сжиженного газа в США
показати весь коментар
12.06.2021 00:12 Відповісти
Ещё более остро, глубоко и проникновенно получится философствовать на тему "Что могут США", если при этом подтирать обосранную жопу Будапештским меморандумом.
показати весь коментар
12.06.2021 00:29 Відповісти
США его и не нарушали. В Будапешстском меморандуме нет никаких гарантий, как в том же договоре НАТО о коллективной обороне. В нем лишь обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН, а также консультаций между 3 странами. Только вот как это сделать, если одна из этих 3 стран и оказалась агрессором с правом вето в радбезе оон, а на предложение консультаций просто послала всех подальше?
показати весь коментар
12.06.2021 00:44 Відповісти
Конечно же не нарушали! Ибо как можно нарушить то, что нельзя нарушить в принципе? Нарушить можно "договор", потому как договор правоустанавливает обязательства, тогда как "меморандум" - это "дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-либо вопрос"© (Викисловарь) Меморандум подписывают тогда, когда не достигнут договор, но имеют быть намерения продолжить усилия по достижению договора в будущем. По сему, всякий меморандум, включая Будапештский, с точки зрения обязательств годится только на то, чтобы им подтереть обосранную жопу.
Развели Украину на третий по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, как глупую козу за пучок соломы. Или же Буднапештский меморандум - это самое большое преступление Христопродавца Рыжего Чёрта Кучмы против украинского народа и государства в интересах США, Великобритании и России (прямых доказательств нет, но косвенные в наличии).
показати весь коментар
12.06.2021 06:19 Відповісти
А що як, враховуючи те, що Будапештський меморандум, як складова режиму нерозповсюдження ядерної зброї, був порушений одним з гарантів при повній безпорадності інших, у, скажімо, Китаю з'являться носії. дивним чином, схожі на Р-36М "Сатана", а у України - певна кількість боєголовок?
показати весь коментар
12.06.2021 10:30 Відповісти
По-перше, Будапештський меморандум, як і будь-який інший меморандум, що є неправоустановлюючим документом, неможливо порушити.
По-друге, китайці мають власну складну і потужну космічну програму (доставка на Землю місячного грунту, посадка зонда на невидимому боці Місяця і таке інше), тому технологічні "ноу-хау" українського ракетобудування вже давно вкрали (в Україні продається все і недорого).
По-третє, а з якого дива Китай озброюватиме Україну ядерними ************?
показати весь коментар
12.06.2021 10:55 Відповісти
А крім Китаю нікого більше у світі нема? Це по-перше. А по-друге - Будапештський меморандум привів до цілком реальних наслідків для України, і робити вигляд - "мивамнічогоневинні" не вийде, режим нерозповсюдження ядерної зброї вже розмито.
показати весь коментар
13.06.2021 07:16 Відповісти
У світі нема нікого, хто не тільки не надасть, а навіть не дозволить виробити Україні хоча б один ядерний *********.
По-перше, зі слів учасників мені відома подія, яка сталася у тепер ліквідованому Сумському артилерійському училищі - після закінчення ядерного роззброєння України до Сумського училища (а це було найбільше і найкраще училище СРСР, бо тільки воно спеціалізувалося на самохідній артилерії, решта - на причепній) раптово приїхала делегація військових США з інспекцією. У велетенському парку (безліч ангарів) для зберігання самохідних арт.установок американці миттєво відшукали ангар, в якому зберігався один-єдиний учбовий посібник - справжній восьмивісний тягач зі справжнім транспортно-пусковим контейнером, але з учбовою ракетою середньої дальності, відповідно, з учбовим макетом ядерної бойової частини (для ознайомчих занять курсантів-артилеристів). Американці "навпомацки" переконалися, що ракета з бойовою частиною - небоєздатні макети, але взяли на контроль подальше знищення тягача з контейнером. Це пояснюється тільки тим, що американці відстежували (засобами космічної та агентурної розвідки) кожний ядерний боєзаряд і носій.
По-друге, після завершення ядерного роззброєння України посольство США з найчисельнішої за штатом категорії скоротилося до найнижчої - відпала необхідність утримувати велику резидентуру для агентурного відстеження понад 3 тисяч ядерних *********ів та носіїв.
По-третє, зараз не прийнято згадувати, але напередодні розпаду СРСР в Київ приїжджав Буш-старший та Маргарет Тетчер і обоє агітували Україну ... за збереження Союзу! Всю дорогу Штати і Залізна Леді розхитували Союз, а коли він почав сипатися, вони ж першими і перелякалися ("Chicken Kiev speech" - тролінг промови Буша-старшого в Києві 01.08.1991). А причина їхнього переляка - невизначеність долі 3-ого в світі ядерного арсеналу: - у кого виявиться кнопка ?; - а що, якщо розповзеться? і т.п.
ВИСНОВОК: зважаючи на вищевикладене, США та Великобританія не для того здійснили ядерне роззброєння України, щоб зараз дозволити Україні озброїтися ядерними *********ами, чим додати собі багатовартісного клопоту, якого вони нещодавно так вдало (для себе) позбулися.
показати весь коментар
30.06.2021 20:05 Відповісти
С полноценным договором можно было бы хотя бы что-то требовать. Но еще Рамзес II говорил, что слабого никакой договор не спасет, договора имеют смысл только между относительно равными. Даже с НАТО не все так просто: например объявят ли они войну рф, если она вторгнется в страны Балтии?
показати весь коментар
13.06.2021 02:11 Відповісти
значит на сегодня оон фикция и её надо распускать или пусть адекватно реагируют.....
но..... как же можно быть адекватным после жырных заносов и раздачи должностей
в грязьпромах..........
показати весь коментар
12.06.2021 07:50 Відповісти
Потяг вже зник за поворотом. Пізненько ти, Юрчику, вибіг на перон.
показати весь коментар
12.06.2021 02:54 Відповісти
высер засчитан
показати весь коментар
12.06.2021 03:05 Відповісти
Они много чего могут. Но ничего не делают...
показати весь коментар
12.06.2021 06:07 Відповісти
От дурник.....
Де їх таких лише набирають.
показати весь коментар
12.06.2021 06:10 Відповісти
там где и гиперлупщиков, 5 лет мозг засирал омельян и все, новые пришли
показати весь коментар
12.06.2021 06:23 Відповісти
Фантазёр!
показати весь коментар
12.06.2021 06:40 Відповісти
Могут, к примеру разбомбить Германию, а все.
показати весь коментар
12.06.2021 06:45 Відповісти
Новая администрация в штатах будет делать все против У
показати весь коментар
12.06.2021 13:10 Відповісти
 
 