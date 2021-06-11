Вітренко: Штати можуть зупинити "Північний потік 2" просто зараз
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що адміністрація США має всі можливості вже зараз зупинити проєкт Nord Stream 2, і в цьому питанні є позитивні тенденції.
Про це він заявив журналістам у Вашингтоні за результатами зустрічей у столиці США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Пріоритетний план наш полягає в тому, щоб усе ж таки разом з адміністрацією США, виконавчою гілкою влади, зупинити "Північний потік 2". Для цього є позитивні тенденції", - розповів керівник Нафтогазу.
Він пояснив, що побачив сприятливі сигнали, зокрема, під час виступу держсекретаря Ентоні Блінкена перед Конгресом, де той прямо заявив, що адміністрація розглядатиме можливість скасування так званої відмови від санкцій проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Крім того, додав Вітренко, глава Держдепу сказав, що розглядає можливість запровадження обмежень для сертифікації трубопроводу.
Водночас, за словами очільника Нафтогазу, паралельні процеси відбуваються в Конгресі США: "Вже є позитивні тенденції, коли демократи публічно і не публічно кажуть адміністрації, що потрібно застосовувати ці санкції, і як раз в інтересах національної безпеки США - зупинити цей проєкт".
Вітренко уточнив, що Конгрес розглядає також "резервний варіант", який передбачає ухвалення додаткового законодавства, яке змусить адміністрацію ввести жорсткі санкції або унеможливить застосування відмови від санкції з боку Білого дому. Тобто, продовжив він, "це питання (введення санкцій – ред.) залишається відкритим, і адміністрація США може зупинити "Північний потік 2" зараз".
Коментуючи двосторонні перемовини між США й Німеччиною щодо Nord Stream 2, Вітренко підкреслив, що "в принципі, неправильно домовлятися за спиною" України. "Немає ніяких легких варіантів, як можна зрадити, умовно, інтереси України і при цьому вдати, що все для всіх виглядає добре. Ми показали, що це все не так, і така роз’яснювальна робота була важливою", - резюмував Вітренко.
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Скажем так, США теперь проще разобраться с Витренкой и Ермаком, чем портить отношения с Германией.
бо "Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко" - ето обычный криворогатый рейдеровский наезд, одобреный и санкционированный бубой...
ЗЕ зупинить війну
ЗЕ забеспесить $4000 зарплатні вчителям
ЗЕ відмовиться від кортежів
ЗЕ віддасть палаци в Кончі дітям
ЗЕ зменшить комуналку в 2 рази
ЗЕ забеспечить зростання економіки на 40%
ЗЕ піде у відставку, якщо порушить закон....
Перераховувати можна до безкінечності....
Предложение было отклонено после прямого голосования. Против проголосовали даже партии входящие в оппозицию вместе с Зелеными, Левые и Альтернатива для Германии. За проголосовали только сами Зеленые.
шельфов сев.полюса и битва вокруг сп-2 покажется детским лепетом
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
в самом низу статьи
Свої претензії на володіння Арктикою пред'явили також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Абхазія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-6 [6] .
если с бритами хоть както логично то апхизия с претензиями на арктику вызывает гомеричес-
кий хохот..... эвенки блть причерноморские....
теперь по сути - там конечно огромные запасы нефти и газа но не это главное а главное на
сегодня нанотехнологии то есть редкоземельные и цветные металлы.... но и это ещё не всё
даже учитывая претензии туманного альбиона, а вся фигня заключается в том что если Китай
отламывает у расиси сибирь то они тоже входят этот в клуб а штаты зделают всё что бы этого
не случилось..... а вот теперь малята думайте...........
Развели Украину на третий по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, как глупую козу за пучок соломы. Или же Буднапештский меморандум - это самое большое преступление Христопродавца Рыжего Чёрта Кучмы против украинского народа и государства в интересах США, Великобритании и России (прямых доказательств нет, но косвенные в наличии).
По-друге, китайці мають власну складну і потужну космічну програму (доставка на Землю місячного грунту, посадка зонда на невидимому боці Місяця і таке інше), тому технологічні "ноу-хау" українського ракетобудування вже давно вкрали (в Україні продається все і недорого).
По-третє, а з якого дива Китай озброюватиме Україну ядерними ************?
По-перше, зі слів учасників мені відома подія, яка сталася у тепер ліквідованому Сумському артилерійському училищі - після закінчення ядерного роззброєння України до Сумського училища (а це було найбільше і найкраще училище СРСР, бо тільки воно спеціалізувалося на самохідній артилерії, решта - на причепній) раптово приїхала делегація військових США з інспекцією. У велетенському парку (безліч ангарів) для зберігання самохідних арт.установок американці миттєво відшукали ангар, в якому зберігався один-єдиний учбовий посібник - справжній восьмивісний тягач зі справжнім транспортно-пусковим контейнером, але з учбовою ракетою середньої дальності, відповідно, з учбовим макетом ядерної бойової частини (для ознайомчих занять курсантів-артилеристів). Американці "навпомацки" переконалися, що ракета з бойовою частиною - небоєздатні макети, але взяли на контроль подальше знищення тягача з контейнером. Це пояснюється тільки тим, що американці відстежували (засобами космічної та агентурної розвідки) кожний ядерний боєзаряд і носій.
По-друге, після завершення ядерного роззброєння України посольство США з найчисельнішої за штатом категорії скоротилося до найнижчої - відпала необхідність утримувати велику резидентуру для агентурного відстеження понад 3 тисяч ядерних *********ів та носіїв.
По-третє, зараз не прийнято згадувати, але напередодні розпаду СРСР в Київ приїжджав Буш-старший та Маргарет Тетчер і обоє агітували Україну ... за збереження Союзу! Всю дорогу Штати і Залізна Леді розхитували Союз, а коли він почав сипатися, вони ж першими і перелякалися ("Chicken Kiev speech" - тролінг промови Буша-старшого в Києві 01.08.1991). А причина їхнього переляка - невизначеність долі 3-ого в світі ядерного арсеналу: - у кого виявиться кнопка ?; - а що, якщо розповзеться? і т.п.
ВИСНОВОК: зважаючи на вищевикладене, США та Великобританія не для того здійснили ядерне роззброєння України, щоб зараз дозволити Україні озброїтися ядерними *********ами, чим додати собі багатовартісного клопоту, якого вони нещодавно так вдало (для себе) позбулися.
но..... как же можно быть адекватным после жырных заносов и раздачи должностей
в грязьпромах..........
Де їх таких лише набирають.