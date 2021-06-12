Присоединение Украины будет способствовать укреплению оборонного потенциала НАТО, - Хомчак

Получение Украиной полноправного членства в Организации Североатлантического договора укрепит не только оборонный потенциал страны, но и усилит НАТО.

Такую уверенность высказал главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак в обращении по случаю годовщины начала Программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей" для Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"Присоединение к самой мощной в мире системе коллективной безопасности будет способствовать укреплению оборонного потенциала не только Украины, но и усилению Организации Североатлантического договора", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что уже сегодня Вооруженные силы Украины являются настоящим щитом Европы и вносят колоссальный вклад в укрепление европейской безопасности. Статус страны-партнера НАТО с расширенными возможностями открывает перед государством и его армией новые возможности и в то же время возлагает серьезную ответственность.

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Среди основных преимуществ, которые предоставляет Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - увеличение перечня мероприятий подготовки персонала и подразделений, в том числе участие в учениях НАТО по тематике коллективной безопасности (статья 5 Североатлантического договора), допуск к учениям по кибербезопасности, углубление обмена информацией, а также увеличение представительства в штабах и структурах НАТО на должностях, закрытых для других стран-партнеров.

Он подчеркнул, что приобретение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner - ЕОР) стало признанием значительного вклада нашего государства к усилиям Альянса по поддержанию международного мира и безопасности, а также подтверждением необратимости его евроатлантического курса.

"Дальнейшее эффективное использование статуса ЕОР будет способствовать достижению Украиной соответствующих военных критериев приобретения полноправного членства в НАТО - стратегической цели нашей внешней политики", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ и добавил: "Совместными усилиями мы победим! Украина, сильная и свободная, непременно займет достойное место в кругу союзников!"

Напомним, Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО 12 июня 2020 года.

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