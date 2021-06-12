Приєднання України сприятиме зміцненню оборонного потенціалу НАТО, - Хомчак
Отримання Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору зміцнить не лише оборонний потенціал країни, а й посилить НАТО.
Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак у зверненні з нагоди річниці початку Програми НАТО "Партнерство розширених можливостей" для України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЗСУ.
"Приєднання до найпотужнішої у світі системи колективної безпеки сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не лише України, а й посиленню Організації Північноатлантичного договору", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Він зазначив, що вже сьогодні Збройні сили України є справжнім щитом Європи і роблять колосальний внесок у зміцнення європейської безпеки. Статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями відкриває перед державою та її армією нові можливості і водночас покладає серйозну відповідальність.
Серед основних переваг, які надає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - збільшення переліку заходів підготовки персоналу і підрозділів, зокрема участь у навчаннях НАТО за тематикою колективної безпеки (стаття 5 Північноатлантичного договору), допуск до навчань із кібербезпеки, поглиблення обміну інформацією, а також збільшення представництва у штабах та структурах НАТО на посадах, які закриті для інших країн-партнерів.
Він підкреслив, що набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - ЕОР) стало визнанням значного внеску нашої держави до зусиль Альянсу з підтримання міжнародного миру та безпеки, а також підтвердженням незворотності євроатлантичного курсу.
"Подальше ефективне використання статусу ЕОР сприятиме досягненню Україною відповідних військових критеріїв набуття повноправного членства в НАТО – стратегічної мети нашої зовнішньої політики", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ і додав: "Спільними зусиллями ми переможемо! Україна, сильна і вільна, неодмінно посяде гідне місце у колі союзників!"
Нагадаємо, Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.
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Бенісуела цікава лише фуйлу.
вы за два года ухитрились добиться того что спецы уходят с контракта, медиков вы вообще сократили больше чем на 1000 единиц, питание просрано и возвращено к временам яныка. оборонный заказ провален второй год подряд. вы - лузеры. нахер вы нужны НАТО? все реформы и переход на стандарты и принципы альянса похерены зелеными кнопками
Кабінет міністрів схвалив проєкт листа до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги https://nv.ua/ukr/tags/sudan.html Судану . Йдеться про виділення шести мільйонів доларів Україною на виплату боргу африканської країни МВФ.
У 2018 році відносини між Україною та Суданом різко загострилися. Тоді Судан проголосував проти https://www.un.org/press/en/2018/ga12108.doc.htm резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації Росією окупованого Криму. Зокрема у цій резолюції містилися вимоги до Росії як до держави-окупанта вивести її війська з Криму і без зволікань припинити тимчасову окупацію території України.
Відносини погіршилися й через гучні заяви суданського посла у Росії Надіра Юсуфа Бабікера.
Зокрема, дипломат в https://iz.ru/795215/elnar-bainazarov-kirill-gulov-dmitrii-laru/krymskii-referendum-sootvetstvuet-mezhdunarodnomu-pravu інтерв'ю російському виданню Ізвєстія заявив, що Судан визнає результати кримського референдуму у 2014 році.
Халявщики и вымогатели всегда служат усилению. Стопудово.
И сказал это говнокомандующий Хомчак, который бросил под Иловайском своих подчиненных и драпал, теряя портки.
но Украина еще долго там не будет.
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КАК ТОЛЬКО рабSSия ЗАШЕВЕЛИТСЯ НА ДОНБАССЕ,УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВСЕ.... ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЙ СВОБОДЫ И ДЕМОКРАТИИ,конец цитаты...
Другими словами США дадут Украине то,что когда валили в СССР,танки пушки самолеты Студєбєккері для Катюш и прочую тушонку Рузвельта с миллионами тоннам медикаментов... которых в советском союзе сраном не производили от слова СОВСЕМ... вояки долбанные...
Про це https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/10693-ukraina-izmenila-taktiku-po-sblizheniyu-s-nato-kuleba-obyasnil-prichinu заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми Велика п'ятниця на каналі Україна 24 в суботу, 12 червня.
«Тактика змінилася з однієї простої причини. У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті було схвалене рішення, де написано: «Україна і Грузія будуть членами НАТО, доручаємо міністрам МЗС країн-членів НАТО розглянути питання надання Україні та Грузії ПДЧ». З 2008 року для виконання цього рішення НАТО не зробило нічого від слова взагалі. Минуло 13 років, за які дуже поглибилася взаємодія із НАТО. НАТО надавало і надає принципову підтримку в боротьбі з російською агресією. Ми цінуємо цю підтримку. Але саме у питанні ПДЧ за 13 років нуль дій», - сказав Кулеба.
Міністр додав, що українська держава «має повне право поставити запитання: може пора хоча б зрушити з місця?».
«Ми ж не говоримо: негайно, завтра візьміть нас до НАТО. Між наданням ПДЧ і членством у НАТО є невизначений період часу. Ми говоримо: дайте політичний сигнал, виконайте власну обіцянку, яку дали нам нам 13 років тому. Тим більше що за цей час прогрес у реформуванні ЗСУ, в реформах дуже вагомий. Якщо відповідь Альянсу буде «ні», то український народ має це почути, і ми маємо змінити свою політику. Але я переконаний, що Україна буде членом НАТО. Ми пройдемо цей шлях. Тому що це й в інтересах НАТО, щоб Україна була членом. Все чого ми хочемо - зрушити з місця», - підсумував Кулеба.
США отправили миноносец в Черное море накануне переговоров Путин-Байден
http://rusjev.net/2021/06/12/ssha-otpravili-minonosecz-v-chernoe-more-nakanune-peregovorov-putin-bajden/ Posted on12.06.2021 http://rusjev.net/author/vitr/ ByVitR http://rusjev.net/2021/06/12/ssha-otpravili-minonosecz-v-chernoe-more-nakanune-peregovorov-putin-bajden/#respond Комментариевк записи США отправили миноносец в Черное море накануне переговоров Путин-Байден нет
Эскадренный миноносец USS Laboon военно-морских сил США направляется в Черное море, https://twitter.com/USNavyEurope/status/1403217670561046530 сообщило в пятницу командование Шестого флота США.Эсминец, входящий в ударную группу авианосца Dwight D. Eisenhower, способный нести на борту 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров, вышел из греческого порта Суда Бэй, где находился с 3 июня.
Так допотопна ворожа Україні як і всьому вільному демократичному світу фашистська личакова ********* паРаша вона взагалі зовсім ніщо не може протиставити НАТО і США, оскільки її військовий бюджет за останні роки становив у межах всього жалюгідних 45 - 50 мільярдів доларів. «При цьому в братській Україні країні США (військовий бюджет - прим.« Лента.Ру ») більше 700 мільярдів доларів. А бюджет всіх 30 дружніх нам країн НАТО за останні роки складав в сукупності більш 900 млрд доларів, і він більший ніж військовий бюджет проклятої паРаші в 20 разів !!! І навіть більший буквально повністю всіх - всіх інших країн в світі (більше 52% всіх світових військових витрат). Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI). Який встановив, що в останні роки оборонні витрати в Європі дуже сильно виросли в порівнянні з попередніми на 12 %. А причина такого різкого зростання оборонних витрат Європи всім зрозуміла. І це виходить через яка стала фашистською, загроза від цієї жахливої личакової ********* паРаші .
Так страшна небезпека, з її гібридними кривавими окупаційними війнами як в Україні. Так що Україні беззастережно треба і притому негайно входити в НАТО.--
В НАТО давно (а взагалі-то ніколи!) не було військових підрозділів яким забороняли б стріляти та проводити розвідку.
Ми їм привнесемо ноу-хау від клоунів