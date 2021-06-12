Приєднання України сприятиме зміцненню оборонного потенціалу НАТО, - Хомчак

Отримання Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору зміцнить не лише оборонний потенціал країни, а й посилить НАТО.

Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак у зверненні з нагоди річниці початку Програми НАТО "Партнерство розширених можливостей" для України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЗСУ.

"Приєднання до найпотужнішої у світі системи колективної безпеки сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не лише України, а й посиленню Організації Північноатлантичного договору", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що вже сьогодні Збройні сили України є справжнім щитом Європи і роблять колосальний внесок у зміцнення європейської безпеки. Статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями відкриває перед державою та її армією нові можливості і водночас покладає серйозну відповідальність.

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Серед основних переваг, які надає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - збільшення переліку заходів підготовки персоналу і підрозділів, зокрема участь у навчаннях НАТО за тематикою колективної безпеки (стаття 5 Північноатлантичного договору), допуск до навчань із кібербезпеки, поглиблення обміну інформацією, а також збільшення представництва у штабах та структурах НАТО на посадах, які закриті для інших країн-партнерів.

Він підкреслив, що набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - ЕОР) стало визнанням значного внеску нашої держави до зусиль Альянсу з підтримання міжнародного миру та безпеки, а також підтвердженням незворотності євроатлантичного курсу.

"Подальше ефективне використання статусу ЕОР сприятиме досягненню Україною відповідних військових критеріїв набуття повноправного членства в НАТО – стратегічної мети нашої зовнішньої політики", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ і додав: "Спільними зусиллями ми переможемо! Україна, сильна і вільна, неодмінно посяде гідне місце у колі союзників!"

Нагадаємо, Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.

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