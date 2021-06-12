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Новини Україна-НАТО
2 004 32

Приєднання України сприятиме зміцненню оборонного потенціалу НАТО, - Хомчак

Приєднання України сприятиме зміцненню оборонного потенціалу НАТО, - Хомчак

Отримання Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору зміцнить не лише оборонний потенціал країни, а й посилить НАТО.

Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак у зверненні з нагоди річниці початку Програми НАТО "Партнерство розширених можливостей" для України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЗСУ.

"Приєднання до найпотужнішої у світі системи колективної безпеки сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не лише України, а й посиленню Організації Північноатлантичного договору", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що вже сьогодні Збройні сили України є справжнім щитом Європи і роблять колосальний внесок у зміцнення європейської безпеки. Статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями відкриває перед державою та її армією нові можливості і водночас покладає серйозну відповідальність.

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Серед основних переваг, які надає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями, - збільшення переліку заходів підготовки персоналу і підрозділів, зокрема участь у навчаннях НАТО за тематикою колективної безпеки (стаття 5 Північноатлантичного договору), допуск до навчань із кібербезпеки, поглиблення обміну інформацією, а також збільшення представництва у штабах та структурах НАТО на посадах, які закриті для інших країн-партнерів.

Він підкреслив, що набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - ЕОР) стало визнанням значного внеску нашої держави до зусиль Альянсу з підтримання міжнародного миру та безпеки, а також підтвердженням незворотності євроатлантичного курсу.

"Подальше ефективне використання статусу ЕОР сприятиме досягненню Україною відповідних військових критеріїв набуття повноправного членства в НАТО – стратегічної мети нашої зовнішньої політики", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ і додав: "Спільними зусиллями ми переможемо! Україна, сильна і вільна, неодмінно посяде гідне місце у колі союзників!"

Нагадаємо, Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.

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Автор: 

НАТО (6403) членство в НАТО (1711) Хомчак (246)


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Топ коментарі
+8
Не брешіть.
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12.06.2021 19:04
+8
Реальна боротьба з корупцією, і реальні реформи, а не їх імітація, будуть сприяти прийняттю України і в НАТО, і в ЄС.
Бенісуела цікава лише фуйлу.
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12.06.2021 19:06
+6
Бла-бла-бла. Попытка сделать хорошую мину при абсолютно просраной игре. Будет, но не при вас. Власть кукол олигархата и манкуртов просто сейчас токсична для Запада. Как во времена позднего Кучмы
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12.06.2021 19:05
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Не брешіть.
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12.06.2021 19:04 Відповісти
Якщо Хомчак буде й далі Начальником Генерально штабу, то військових реформ на ще довго чекати і вступ в НАТО буде перспективою ще 100 років!
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12.06.2021 20:14 Відповісти
ежели к возу прицепить ишо один то кобыла будет бежать быстрее
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12.06.2021 19:03 Відповісти
Бла-бла-бла. Попытка сделать хорошую мину при абсолютно просраной игре. Будет, но не при вас. Власть кукол олигархата и манкуртов просто сейчас токсична для Запада. Как во времена позднего Кучмы
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12.06.2021 19:05 Відповісти
Реальна боротьба з корупцією, і реальні реформи, а не їх імітація, будуть сприяти прийняттю України і в НАТО, і в ЄС.
Бенісуела цікава лише фуйлу.
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12.06.2021 19:06 Відповісти
угу
вы за два года ухитрились добиться того что спецы уходят с контракта, медиков вы вообще сократили больше чем на 1000 единиц, питание просрано и возвращено к временам яныка. оборонный заказ провален второй год подряд. вы - лузеры. нахер вы нужны НАТО? все реформы и переход на стандарты и принципы альянса похерены зелеными кнопками
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12.06.2021 19:12 Відповісти
та да...так старались последние два года...так старались...столько наговорили - набалакали... сели на жо*** ручки на брюшке и.... стали жалобить...
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12.06.2021 19:18 Відповісти
Оце тут прочитав , не знаю навіть - як на це реагувати . Це вже кінець - епохи здорового глузду , чи вже початок епохи маразму .? .............-Україна допоможе погасити борг Судану перед МВФ, хоча країна визнає Крим російським https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukrajina-vidilit-groshi-na-pogashennya-borgu-sudanu-yakiy-viznav-krim-rosiyskim-ostanni-novini-50165420.html

Кабінет міністрів схвалив проєкт листа до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги https://nv.ua/ukr/tags/sudan.html Судану . Йдеться про виділення шести мільйонів доларів Україною на виплату боргу африканської країни МВФ.

У 2018 році відносини між Україною та Суданом різко загострилися. Тоді Судан проголосував проти https://www.un.org/press/en/2018/ga12108.doc.htm резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації Росією окупованого Криму. Зокрема у цій резолюції містилися вимоги до Росії як до держави-окупанта вивести її війська з Криму і без зволікань припинити тимчасову окупацію території України.
Відносини погіршилися й через гучні заяви суданського посла у Росії Надіра Юсуфа Бабікера.
Зокрема, дипломат в https://iz.ru/795215/elnar-bainazarov-kirill-gulov-dmitrii-laru/krymskii-referendum-sootvetstvuet-mezhdunarodnomu-pravu інтерв'ю російському виданню Ізвєстія заявив, що Судан визнає результати кримського референдуму у 2014 році.
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12.06.2021 19:20 Відповісти
Размечтался Хомчак..Лучше бы не шел на поводу "зелени"с главковерхом,а лично укреплял обороноспособность Державы,добивался увеличения финансирования ВСУ,внедрял передовую технику с вооружением в ее ряды..,А ведь НАТО может нам и не помочь с ушлыми там колбасниками и лягушатниками..
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12.06.2021 19:26 Відповісти
Точняк. Причем вот именно ЗЕ, Ермак и вся эта ватная ЗЕленая шелупонь.

Халявщики и вымогатели всегда служат усилению. Стопудово.

И сказал это говнокомандующий Хомчак, который бросил под Иловайском своих подчиненных и драпал, теряя портки.
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12.06.2021 19:31 Відповісти
А клоун его за это ещё и наградил и в звании повысил, вот прям " молодца"...
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12.06.2021 21:05 Відповісти
нужно сначала половина генералов расстрелять а потом в нато проситься
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12.06.2021 19:36 Відповісти
А в первую очередь хомчака...
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12.06.2021 21:07 Відповісти
Думаю,дело не во власти. Можно дерьма лить и петь дифирамбы,
но Украина еще долго там не будет.
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12.06.2021 19:47 Відповісти
Ой, вэй! И, шо, на этом НАТО кончается для нас весь мир? Понятно, шо нас держали "стальной рукой", за наш интерес эти их демократические принципы. Да, да еще и их поддержка нашего желания присоединится к ним в этом самом коллективном походе к будущему. Не ну это не только мудрость наших властей, а и убедительные действия в поддержку "коллективного похода к будущему" населением страны, через те самые майданы. Ну, а сегодня, не хотят они нас видить в этом своем НАТО, ну и хрен с ними. Ведь не все члены ЕС, являются этими самыми членами НАТО. Точно также, как и не все члены ЕС, остались членами ЕС. Так, шо, как оно ни странно, но те самые "демократические принципы", остаются таки главным нашим интересом. Правда, не хрен душой кривить, но и западная поддержка тоже для нас кое-что да значит. Так шо, коли так, то идем себе путем, которым и ранее шли с нашим главным интересом и конечно же с их поддержкой. А новые проблемы, которые начинают назревать у них с Кремлем, ну, у этих самых "умников из НАТО", пусть они и готовятся решать, но без нас!
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12.06.2021 20:04 Відповісти
С РАБссией воюет только Украина в 21 веке...Сирию Путлэр паБЕДил 4 раза маршал ШойХу докладывал...,мы победили Сирийцев... ах да..еще Грузию побелили и Чечению 2 раза...Вояки СРАНЫЕ...
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12.06.2021 20:05 Відповісти
Мавзолейное быдло...,радость большая для вам ..Порошенко отменил БезВиз и Ассоциацию с ЕС...,а также запретил ТОМОС и НАТО...,Байден приказал...,Радуйтесь ШАРИКОВЫ... хором хрюкните : Байден Наш
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12.06.2021 20:10 Відповісти
Ось яке лихо трапляється з порохоботом, який замість одного відсмокче одразу два надвеликих льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості. Всотування організмом порохобота подвоєної дози надактивного інгрідієнта льодяників - Нудотного Порош(ен)ка (новітній винахід лабораторії токсикогенноі порохоботологіі) спричиняє впадіння звуженої свідомості порохобота у кататонічний ступор, більш відомий широкому загалу як стан "упоротий порохобот", що характеризується надмірно масованим виверженням у медійний простір особливо бридкого блювотиння.
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13.06.2021 08:14 Відповісти
При всех негараздах в Украине - она единственная и еще Грузия которые реально воюют против той силы ради которой создан блок НАТО .И никакие требования по реформам в Украине не превалируют над реальной защитой ценностей свободного мира. А приняв страну в НАТО и введя туда их контингент по принуждению устранят коррупцию ,воровство и прочиее зло. А все остальное БЛА-БЛА. А вот когда в Украину зайдет путин он именно по принуждению развернет весь потенциал страны против НАТО

.
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12.06.2021 20:12 Відповісти
недавно була опублікована заява хомчака міністру про надання квартири у звязку з одруженням. стиль та проста грамотність "зашкалює". А тут такий опус, та потрібно що небудь сказати. А як же 100 мм снаряди, Дана для 1 дивізіону, а відібрані снайперські комплекси, які він привселюдно визнав непридатними. Найкращі в світі "баррети" а він віщує -непотріб. Та навіть бронежилет одів при поцу навиворіт. Одним словом кремлівский курсант. Коли україна буде в НАТО, то не буде ганяти контрабас військовими літаками. А те, що при втечі в Іловайську кинув радіомашину, то тільки лінивий не говорить. Того і попав при поцу в командування військ, бо рахувався у ворожому таборі до Пороха. Неоцінений "геній" У вермахті за таке залишення поля бою. негайно потрапив би під трибунал і судили б такі ж генерали а не цивільний суд.
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12.06.2021 20:19 Відповісти
НАТО бесполезная шарашка, они только могут бедуинов на ослах бомбить, ссср и даже россия, разхерачили бы Гейропу за 2 недели. От нашествия Орды, гейропу спасает исключительная тупость и трусость кацапов. Послать нахер вечно озабоченных нато и заключить военный союз с США или даже с Китаем.
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12.06.2021 20:19 Відповісти
Ллойд Остин начальник Пентагона сказал совсем недавно следующее...
КАК ТОЛЬКО рабSSия ЗАШЕВЕЛИТСЯ НА ДОНБАССЕ,УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВСЕ.... ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЙ СВОБОДЫ И ДЕМОКРАТИИ,конец цитаты...
Другими словами США дадут Украине то,что когда валили в СССР,танки пушки самолеты Студєбєккері для Катюш и прочую тушонку Рузвельта с миллионами тоннам медикаментов... которых в советском союзе сраном не производили от слова СОВСЕМ... вояки долбанные...
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12.06.2021 20:43 Відповісти
Ну так-"повзучі генерали" НАТО й не снились! Немає аналогів!
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12.06.2021 20:47 Відповісти
вы армию накормите и генштаб свой от баласта почистите, реформируйте его, до стандартов Нато, епрст!
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12.06.2021 20:59 Відповісти
Хомчак має рацію: приєднанння України до НАТО = то повний п-ц росії. Ні в яке порівняння не йдуть такі "бойові побратими" Альянсу, як Литва, Естонія, Угорщина, Румунія чи Болгарія - то мертвий баласт, транзитна територія і гарматне м"ясо.
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12.06.2021 21:42 Відповісти
Хомчукча, весь понт шо ты с тараном, ермаком и зеленским,как огромная куча насраного дерьма перед дверями в нато, войти надо срочно но хз как вас перепрыгнуть?
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12.06.2021 23:59 Відповісти
Україна від прохань надати План дій щодо членства в НАТО перейшла до вимог, так як за 13 років після Бухарестського саміту Альянс не виконав своєї обіцянки про ПДЧ для України.
Про це https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/10693-ukraina-izmenila-taktiku-po-sblizheniyu-s-nato-kuleba-obyasnil-prichinu заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми Велика п'ятниця на каналі Україна 24 в суботу, 12 червня.
«Тактика змінилася з однієї простої причини. У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті було схвалене рішення, де написано: «Україна і Грузія будуть членами НАТО, доручаємо міністрам МЗС країн-членів НАТО розглянути питання надання Україні та Грузії ПДЧ». З 2008 року для виконання цього рішення НАТО не зробило нічого від слова взагалі. Минуло 13 років, за які дуже поглибилася взаємодія із НАТО. НАТО надавало і надає принципову підтримку в боротьбі з російською агресією. Ми цінуємо цю підтримку. Але саме у питанні ПДЧ за 13 років нуль дій», - сказав Кулеба.
Міністр додав, що українська держава «має повне право поставити запитання: може пора хоча б зрушити з місця?».
«Ми ж не говоримо: негайно, завтра візьміть нас до НАТО. Між наданням ПДЧ і членством у НАТО є невизначений період часу. Ми говоримо: дайте політичний сигнал, виконайте власну обіцянку, яку дали нам нам 13 років тому. Тим більше що за цей час прогрес у реформуванні ЗСУ, в реформах дуже вагомий. Якщо відповідь Альянсу буде «ні», то український народ має це почути, і ми маємо змінити свою політику. Але я переконаний, що Україна буде членом НАТО. Ми пройдемо цей шлях. Тому що це й в інтересах НАТО, щоб Україна була членом. Все чого ми хочемо - зрушити з місця», - підсумував Кулеба.
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13.06.2021 01:35 Відповісти
з рашкою "проходить" лише "політика канонерок"

США отправили миноносец в Черное море накануне переговоров Путин-Байден
http://rusjev.net/2021/06/12/ssha-otpravili-minonosecz-v-chernoe-more-nakanune-peregovorov-putin-bajden/ Posted on12.06.2021 http://rusjev.net/author/vitr/ ByVitR http://rusjev.net/2021/06/12/ssha-otpravili-minonosecz-v-chernoe-more-nakanune-peregovorov-putin-bajden/#respond Комментариевк записи США отправили миноносец в Черное море накануне переговоров Путин-Байден нет

Эскадренный миноносец USS Laboon военно-морских сил США направляется в Черное море, https://twitter.com/USNavyEurope/status/1403217670561046530 сообщило в пятницу командование Шестого флота США.Эсминец, входящий в ударную группу авианосца Dwight D. Eisenhower, способный нести на борту 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров, вышел из греческого порта Суда Бэй, где находился с 3 июня.
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13.06.2021 03:01 Відповісти

Так допотопна ворожа Україні як і всьому вільному демократичному світу фашистська личакова ********* паРаша вона взагалі зовсім ніщо не може протиставити НАТО і США, оскільки її військовий бюджет за останні роки становив у межах всього жалюгідних 45 - 50 мільярдів доларів. «При цьому в братській Україні країні США (військовий бюджет - прим.« Лента.Ру ») більше 700 мільярдів доларів. А бюджет всіх 30 дружніх нам країн НАТО за останні роки складав в сукупності більш 900 млрд доларів, і він більший ніж військовий бюджет проклятої паРаші в 20 разів !!! І навіть більший буквально повністю всіх - всіх інших країн в світі (більше 52% всіх світових військових витрат). Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI). Який встановив, що в останні роки оборонні витрати в Європі дуже сильно виросли в порівнянні з попередніми на 12 %. А причина такого різкого зростання оборонних витрат Європи всім зрозуміла. І це виходить через яка стала фашистською, загроза від цієї жахливої личакової ********* паРаші .
Так страшна небезпека, з її гібридними кривавими окупаційними війнами як в Україні. Так що Україні беззастережно треба і притому негайно входити в НАТО.--
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13.06.2021 06:51 Відповісти
Ото да!
В НАТО давно (а взагалі-то ніколи!) не було військових підрозділів яким забороняли б стріляти та проводити розвідку.
Ми їм привнесемо ноу-хау від клоунів
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13.06.2021 08:44 Відповісти
 
 