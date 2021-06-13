Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели будущего президентского университета получали от 4 тысяч "долларов или евро", - Шкарлет

Глава государства Владимир Зеленский хочет, чтобы для лучших преподавателей будущего президентского университета зарплата стартовала с 4 тысяч "долларов или евро".

Об этом в интервью Радіо Свобода сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4000, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны", - отметил Шкарлет.

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО

31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.