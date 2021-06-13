Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели будущего президентского университета получали от 4 тысяч "долларов или евро", - Шкарлет
Глава государства Владимир Зеленский хочет, чтобы для лучших преподавателей будущего президентского университета зарплата стартовала с 4 тысяч "долларов или евро".
Об этом в интервью Радіо Свобода сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4000, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны", - отметил Шкарлет.
Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.
31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
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Изучайте молодого Путина и вы увидите зеркальные заявления и действия Зеленского.
Ну какие они кардиналы, какой путлер?
есть группа олигархов. у каломойши - свои артемоны, у ахметки также
- нет,опять хочет...
А тут,бац, и конец эпохи бедности и начинаем вставать с колен и ползти по дорогам Великого Крадивництва!
Лучше расскажи как дети в сёлах в школу добираются
А у школах так. По селах позакривали. Вчителів розігнали. Здається 120 осіб лишились без роботи. А дітей порадили возити в інше село. На чому ? За що купувати пальне ? Сказали - то ваші місцеві проблеми.
Падлюки транжирять народні гроші, тварі!
Я слухала Буткевича , він якраз розповідав про ті укнівери.
В свій час такий хотів побудувати Назарбаєв у Казахстані.
Вбухав туди мільярди доларів. Закупив найновіші лабораторії, оснащення. Запросив працювати відомого японського вченого. І що ??? Цей універ займає п'яте місце серед казахських вузів. ЛИШЕ.
Чому подібні заклади дуже ефективні в силіконовій долині ? Бо кампуси побудовані конкретно під промисловість. Туди випускають спеціалістів. Питається - куди будуть випускати з нашого універу майбутнього ? Брєд же полнєший..
Пятый клас -пять минимальных и.т. д. Т.п
Остальное научные труды пусть зарабатывают
А так пролезут ,,друзья ,,
И вся идея чистый фикс
Зебуїни в курсі КІЛЬКОСТІ вишів в Україні? Невже до сих пір потрібна така велика кількість вищих освіт? Невже не можна організувати цей університет на базі іншого???
Тепер друге питання - з "якого...перепугу" ми маємо платити за чиюсь освіту шалені гроші?
112 000 зарплати і мізерні пенсії в 2-3к це як?
ДЕРЖАВНІ замовлення є в усіх напрямах. Кожна дитина УЖЕ має шанс.
Замість побудови дурні виділіть ці кошти на армію.
Ублюдки проклятые, вы хоть на бумаге придумайте - какие предметы вы собираетесь преподавать? Специалистов ЧЕГО вы собираетесь выпускать?
Инноваторов по франшбуллингу?
В конвертах?)
-Б-б-б-е-е-ез коментарів,бо ото є державна таємниця!
-М-м-м-е-е-ене,любимого Іллюшу, він влаштує.