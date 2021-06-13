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Зеленський хоче, щоб найкращі викладачі майбутнього президентського університету отримували від 4 тисяч "доларів або євро", - Шкарлет

Зеленський хоче, щоб найкращі викладачі майбутнього президентського університету отримували від 4 тисяч

Глава держави Володимир Зеленський хоче, щоб для найкращих викладачів майбутнього президентського університету зарплата стартувала з 4 тисяч "доларів або євро".

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні", – наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливості забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша мета, щоб мінімальна зарплата вчителів була не меншою за середню зарплату по країні, - Шмигаль

31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік в ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.

Зеленський (23659) Університет (180) зарплата (2236) Шкарлет (353)


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Топ коментарі
+53
Шкарлет - "Зеленский хочет, чтобы .........."

Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели будущего президентского университета получали от 4 тысяч "долларов или евро", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3087
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13.06.2021 00:31
+42
Москалі програли !!!
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13.06.2021 00:31
+41
"Героям слава!" - прилетело от бельгийцев.
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13.06.2021 00:39
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Комунизьм возможен, в одном, отдельно взятом, университете.
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13.06.2021 02:15 Відповісти
пнх зелох...
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13.06.2021 02:19 Відповісти
А чому тільки 4000 , більше брехнути таланту не вистачає
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13.06.2021 02:44 Відповісти
Дорогенький президенте, ви справді дурень.
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13.06.2021 03:32 Відповісти
Кто бы зелени рты позашивал.
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13.06.2021 03:36 Відповісти
4 тис доларів чи євро чи гривень. какая разніца!
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13.06.2021 03:45 Відповісти
огласите весь список - чего оно хочет а чего нет.
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13.06.2021 04:08 Відповісти
Кто ещё хочет ?
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13.06.2021 06:39 Відповісти
Милованов уже был "лучшим экономистом"... А вообще в нормальных странах с академическими и научными традициями университет должен открывать и платить зарплату меценат думающий о будущем страны... до тех пор пока заведение само экономически не станет на ноги... а бардак за счет бюджета и Янукович мог бы устроить... но так измываться над людьми даже он не мог.
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13.06.2021 05:49 Відповісти
Абсолютно! Это в богатой Америке всякие Стэнфорды да Карнеги выделяют деньги на образование, а в нищей Украине, - пилите бюджет Шура!
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13.06.2021 09:50 Відповісти
зеленый блазень уже педагогам обещал 4000 долл перед выборами ---- У ЗЕЛЕНОЙ МАРИОНЕТКИ КОЛОМОЙСКОГО БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНЕ ЖИВЕТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ . а оно все языком чешет . то инвестняни . то новый университет за 7 ярдов --- оно хоть знает что пенсия у миллионов наших стариков меньше 100 долл в месяц . или дерьмак не докладывает об этом --- ты мудила зеленая вместо воров в законе или ***** про олигархов на рнбо обсуди как при таких тарифах на комуналку и ценах на продукты физически выживать в стране где тебя зебуины выбрали президентом
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13.06.2021 06:13 Відповісти
Вы абсолютно правы!Нет будущего у страны,которая обрекает на полуголодное существование стариков!
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13.06.2021 12:23 Відповісти
Пусть туда Киву ректором назначит...
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13.06.2021 06:25 Відповісти
Эректором.
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13.06.2021 06:38 Відповісти
никакой кива, я иду преподом , у меня пенсия маленькая
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13.06.2021 10:04 Відповісти
Вы только вдумайтесь в эту цифру - 7 лярдов! За эти деньги можно обеспечить жильем минимум 14 тыс учителей. Карл, 14 тыс учителям дать квартиры за их каторжный труд. А хотя накуя учителям жилье, если можно эти деньги просто украсть.
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13.06.2021 06:42 Відповісти
А че учителям? А если на эти деньги накупить пряников и раздать детям? Или построить скворешники для птиц.
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13.06.2021 07:04 Відповісти
На миллиард деревьев - миллиард скворечников!
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13.06.2021 11:47 Відповісти
А пока деревья вырастут, деньги на скворечники побудут у Бени.
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13.06.2021 15:55 Відповісти
А чого ж тільки викладачам одного університетету? Два роки назад пафосно обіцяв всім вчителям. Невже батьки не вчили, що обдурювати людей божий гріх?
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13.06.2021 06:52 Відповісти
Этому чмо ,осталось 2,5 года, а такие проекты ,как будто он там ещё лет на десять 🤦🙄🤣
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13.06.2021 06:57 Відповісти
Это не проекты. Это ссанина прямо в рот зетипиллам. Без этой ссанины зетипиллы могут прозреть шо президент - это Кловун из квартала95.
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13.06.2021 07:06 Відповісти
Какие 2,5 года ? Монобольшинство уже давно взяло курс на Авторитаризм а там и до тоталитаризма ну совсем чуть чуть ! Идёт полная зачистка поля молодых политиков а старые нынче обгажены за деньги ФСБ Бигусом и его компанией! Чёрный кардинал Ермак учит как стать украинским Путлером и остаться на вечно править Украиной!

Изучайте молодого Путина и вы увидите зеркальные заявления и действия Зеленского.
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13.06.2021 07:46 Відповісти
Вы полностью правы за хотелки зебобы,но никто ему этого не подарит-Запад слишком много втюхал в нас,чтоб просто отдать-они уже начали мочить этого дебила
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13.06.2021 08:09 Відповісти
Ты б закусывал иногда
Ну какие они кардиналы, какой путлер?
есть группа олигархов. у каломойши - свои артемоны, у ахметки также
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13.06.2021 10:20 Відповісти
Какая охрененная порция дерьма для зебилов...я так скоро и восхищаться этим идиотом зелей начну за то,как оно имеет этих всех"лишбынепорошенко")))))
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13.06.2021 07:22 Відповісти
Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели будущего президентского университета получали от 4 тысяч "долларов или евро", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7274
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13.06.2021 07:22 Відповісти
а кактус невидимые лучи из компьютера ловит...
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13.06.2021 07:29 Відповісти
Не просто ловит, а вместо компьютера стоит.
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13.06.2021 07:35 Відповісти
Да не принимайте это серьезно, это просто выступление 95 квартала, ну что президент не может пошутить.
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13.06.2021 07:24 Відповісти
Почему не может пошутить? Вполне,особенно,если рупором его маниловщины выступает второй,после Кивы,грамотей Шкарпет(ка)!
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13.06.2021 13:36 Відповісти
Бубочке нравится мокать зетипиллов в одно и тоже гамно. Насрал два года тому назад на стадионе и макает. А те облизываются и просят еще. Прям обоюдное удовольствие.
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13.06.2021 07:26 Відповісти
- шо ,так уже было по 4
- нет,опять хочет...
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13.06.2021 07:27 Відповісти
Это спецом хайпануть и поржать.
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13.06.2021 07:52 Відповісти
А Вот и дождались зарплаты для учителей в 4000 зелёных,а вы говорили: клоун клоун!

А тут,бац, и конец эпохи бедности и начинаем вставать с колен и ползти по дорогам Великого Крадивництва!
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13.06.2021 07:30 Відповісти
Шкарлет , хватит выслуживаться с трускавецким универсом !!!!

Лучше расскажи как дети в сёлах в школу добираются
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13.06.2021 07:34 Відповісти
Вітаю, Софія.
А у школах так. По селах позакривали. Вчителів розігнали. Здається 120 осіб лишились без роботи. А дітей порадили возити в інше село. На чому ? За що купувати пальне ? Сказали - то ваші місцеві проблеми.
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13.06.2021 09:41 Відповісти
На всех денег не хватает, потому, что "свои" страдают троглодитскими аппетитами.
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13.06.2021 07:34 Відповісти
Каждому из посаженных миллиарду деревьев - по скворешнику! Уже вчера!
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13.06.2021 07:51 Відповісти
Потемкинская деревня
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13.06.2021 07:52 Відповісти
Мне что-то это напоминает! По стопам своего предшественника!!
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13.06.2021 07:52 Відповісти
И что именно тебе это напоминает?)сформулируй,дегенерат
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13.06.2021 08:10 Відповісти
Если ты, чмо, ничего не понял так тебе ущербному, даже не о чем говорить!!!
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13.06.2021 10:19 Відповісти
А остальных значит преподаватели "второго сорта". Занесло Вовку.
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13.06.2021 07:54 Відповісти
Хоча б Киву не забули у найкращі викладачі зарахувать, а то я вже начинаю хвилюватися, без нього універ ніщо!!!
Падлюки транжирять народні гроші, тварі!
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13.06.2021 07:57 Відповісти
І тата Сонцесяйного обов'язково!
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13.06.2021 09:23 Відповісти
Тормоз! Поки ще цей університет побудують, Фоффка вже стартонув. В Київскій школі Мілованова вчителі вже отримують ті 4000 і навіть більше
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13.06.2021 08:33 Відповісти
Це ті 4к що вчителі мають отримувати, чи це вже інша обіцянка?
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13.06.2021 09:00 Відповісти
Замечательная хотелка,а налогоплательщик хочет что ему шею посадили очередных дорогостоящих дармоедов-раздатчиков дипломов для вип казнокрадов?
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13.06.2021 09:23 Відповісти
Да, уж. Подростки на Луне. А када мы уже на Марс полетим?
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13.06.2021 09:24 Відповісти
Чергова утопія...
Я слухала Буткевича , він якраз розповідав про ті укнівери.
В свій час такий хотів побудувати Назарбаєв у Казахстані.
Вбухав туди мільярди доларів. Закупив найновіші лабораторії, оснащення. Запросив працювати відомого японського вченого. І що ??? Цей універ займає п'яте місце серед казахських вузів. ЛИШЕ.
Чому подібні заклади дуже ефективні в силіконовій долині ? Бо кампуси побудовані конкретно під промисловість. Туди випускають спеціалістів. Питається - куди будуть випускати з нашого універу майбутнього ? Брєд же полнєший..
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13.06.2021 09:27 Відповісти
Як куди? Працювати в ОПі президента Бубочки.
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13.06.2021 09:55 Відповісти
нашо нам кілька сотень заОПівців ?
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13.06.2021 10:11 Відповісти
З/п должна быть равна их класу -чиновника
Пятый клас -пять минимальных и.т. д. Т.п
Остальное научные труды пусть зарабатывают
А так пролезут ,,друзья ,,
И вся идея чистый фикс
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13.06.2021 09:34 Відповісти
4 тыс.$ как как гвоздиком прибито в мозгу клоуна. "Но это будут лучшие, которые способны", - отметил Шкарлет." Источник: https://censor.net/ru/n3271061 да, да уже есть один кандидат - кива
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13.06.2021 10:03 Відповісти
Тобто спочатку вбухаємо 7 мільярдів в ще один університет?
Зебуїни в курсі КІЛЬКОСТІ вишів в Україні? Невже до сих пір потрібна така велика кількість вищих освіт? Невже не можна організувати цей університет на базі іншого???
Тепер друге питання - з "якого...перепугу" ми маємо платити за чиюсь освіту шалені гроші?
112 000 зарплати і мізерні пенсії в 2-3к це як?
ДЕРЖАВНІ замовлення є в усіх напрямах. Кожна дитина УЖЕ має шанс.
Замість побудови дурні виділіть ці кошти на армію.
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13.06.2021 10:17 Відповісти
слуги нарота во главе с зе - унылое говно
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13.06.2021 10:20 Відповісти
Господи, какой маразм....
Ублюдки проклятые, вы хоть на бумаге придумайте - какие предметы вы собираетесь преподавать? Специалистов ЧЕГО вы собираетесь выпускать?
Инноваторов по франшбуллингу?
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13.06.2021 10:22 Відповісти
кива порешает
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13.06.2021 10:34 Відповісти
И чтобы во дворе была стартовая площадка для прямых полетов на Марс. Как тебе такое, Элон маск? Утрись, знай наших!
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13.06.2021 10:30 Відповісти
Зеля уже заплутався, а якже - "акакаяразніца"а
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13.06.2021 10:39 Відповісти
У него что, планка на 4000 долларов запала? Учителям не получилось и профессорам не думаю, что получится! Здесь ключевое слово "хочет"! Хотеть не вредно! "Своим", а что всем? Ах, как хочется быть батькой всей Украине! Уже не получится!
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13.06.2021 10:55 Відповісти
Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели будущего президентского университета получали от 4 тысяч "долларов"

В конвертах?)
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13.06.2021 10:57 Відповісти
Зеленский хочет, чтобы у "лучших представителей слуг урода" закончилась "эпоха бедности".
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13.06.2021 11:03 Відповісти
Зачем еще один университет? У нас и так полно университетов.
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13.06.2021 11:11 Відповісти
Ему бы песочницу хорошую. Он бы там университеты, нотрдамы, пирамиды, соборы, готику...
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13.06.2021 11:26 Відповісти
Умник,придумал новый способ разбазарить скудный бюджет,придумай как привлечь инвестиции из нормальных стран и как создать нормальные условия для бизнеса,что бы в стране организовывались рабочие места для всех,а не только для избранных шакалов.
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13.06.2021 11:21 Відповісти
Этой манечке зели уже 2 года. Она прогрессирует. В следующий раз эти 4000 долларов в его мечтах будут получатьу же не учителя и не кандидаты, а академики.
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13.06.2021 11:25 Відповісти
Велике Крадівництво, Велике Садівництво, Велике Зарплатництво одним словом, ....Велике Мудівництво
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13.06.2021 11:31 Відповісти
Короче, это будет второй ОХМАТДЕТ
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13.06.2021 11:37 Відповісти
кожному викладачу, який посадить по 1 000 000 000 дерев, буде зарплата в 4 000 євро або дол.
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13.06.2021 11:38 Відповісти
любому вчителю, викладачу, лікарю та простому українцю, який посадить 1 000 000 000 дерев або відремонтує 1 000 км доріг буде зарплата в 4 000 євро або дол.
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13.06.2021 11:41 Відповісти
Этот шкарлет настолько тупой и не дальновидный жопализ зеленского , что бездумно повторяет дурацкие идеи этого недоумка и клоуна Зеленского!!Это же надо додуматься одним профессорам и ученым платить зарплату в 6000 гривен, а другим 4000 долларов , или евро!! Это по какому принципу будет производиться оплата труда ученых!!!! И кто и как будет определять кто лучший и кто худший учённый или преподаватель?? Этот придурок Шкарлет, купивший диплом или недоумок Зеленский???
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13.06.2021 11:42 Відповісти
Гомерический хохот!!!
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13.06.2021 11:49 Відповісти
Где то я уже это число слышал.
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13.06.2021 13:01 Відповісти
Сам хоче платити, чи хоче, щоб хтось платив?
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13.06.2021 13:05 Відповісти
-А майбутньом-м-м-у-у-у ректору ПНУ ,акОдИмЕку Киві, який оклад жалування буде призначено?
-Б-б-б-е-е-ез коментарів,бо ото є державна таємниця!
-М-м-м-е-е-ене,любимого Іллюшу, він влаштує.
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13.06.2021 13:12 Відповісти
Мабуть татка свого запросить викладати, і Ківу. Ну і проФФесора з ростова.
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13.06.2021 13:25 Відповісти
Зєля, як і всі порядочні монархи середньовіччя, дотримується принципу "розділяй та володарюй"
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13.06.2021 13:32 Відповісти
мабуть збираєтесь з ківою там бути викладачами? цікаво, а хто вашим випускникам дісертації писатиме? і скільки будете платити їм?
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13.06.2021 14:37 Відповісти
хочет, перехочет, перетерпит. при чем - легко, не напрягаясь)
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13.06.2021 14:52 Відповісти
вчителям 4 тут треба 10 тмсяч яке воно брехливе і негідне
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13.06.2021 15:13 Відповісти
Це ж надо додуматься такое говорить, мол, градация учителей баксами на тупых и розумных.
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13.06.2021 16:14 Відповісти
В который раз убеждаюсь , какие они дэбилы , эти зебилы.
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13.06.2021 16:23 Відповісти
Ага!.. А я все думав та гадав, яким саме "вчителям" це вони $4K зарплатні нараховували, коли Зк кандидатом був?.. ТакотоночоМіхальічь!
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13.06.2021 16:34 Відповісти
Із карману Зеленського.
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13.06.2021 19:27 Відповісти
Все это туфта! Предлагать всякую туфту лохам ( так они называют народ) - это и есть главная "работа" зеленой банды.
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13.06.2021 19:34 Відповісти
Языком болтать - не мешки ворочать. Зеля в своем амплуа. Ничему не научился...
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13.06.2021 19:37 Відповісти
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