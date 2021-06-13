Зеленський хоче, щоб найкращі викладачі майбутнього президентського університету отримували від 4 тисяч "доларів або євро", - Шкарлет
Глава держави Володимир Зеленський хоче, щоб для найкращих викладачів майбутнього президентського університету зарплата стартувала з 4 тисяч "доларів або євро".
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
"Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні", – наголосив Шкарлет.
Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливості забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.
31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік в ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.
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Изучайте молодого Путина и вы увидите зеркальные заявления и действия Зеленского.
Ну какие они кардиналы, какой путлер?
есть группа олигархов. у каломойши - свои артемоны, у ахметки также
- нет,опять хочет...
А тут,бац, и конец эпохи бедности и начинаем вставать с колен и ползти по дорогам Великого Крадивництва!
Лучше расскажи как дети в сёлах в школу добираются
А у школах так. По селах позакривали. Вчителів розігнали. Здається 120 осіб лишились без роботи. А дітей порадили возити в інше село. На чому ? За що купувати пальне ? Сказали - то ваші місцеві проблеми.
Падлюки транжирять народні гроші, тварі!
Я слухала Буткевича , він якраз розповідав про ті укнівери.
В свій час такий хотів побудувати Назарбаєв у Казахстані.
Вбухав туди мільярди доларів. Закупив найновіші лабораторії, оснащення. Запросив працювати відомого японського вченого. І що ??? Цей універ займає п'яте місце серед казахських вузів. ЛИШЕ.
Чому подібні заклади дуже ефективні в силіконовій долині ? Бо кампуси побудовані конкретно під промисловість. Туди випускають спеціалістів. Питається - куди будуть випускати з нашого універу майбутнього ? Брєд же полнєший..
Пятый клас -пять минимальных и.т. д. Т.п
Остальное научные труды пусть зарабатывают
А так пролезут ,,друзья ,,
И вся идея чистый фикс
Зебуїни в курсі КІЛЬКОСТІ вишів в Україні? Невже до сих пір потрібна така велика кількість вищих освіт? Невже не можна організувати цей університет на базі іншого???
Тепер друге питання - з "якого...перепугу" ми маємо платити за чиюсь освіту шалені гроші?
112 000 зарплати і мізерні пенсії в 2-3к це як?
ДЕРЖАВНІ замовлення є в усіх напрямах. Кожна дитина УЖЕ має шанс.
Замість побудови дурні виділіть ці кошти на армію.
Ублюдки проклятые, вы хоть на бумаге придумайте - какие предметы вы собираетесь преподавать? Специалистов ЧЕГО вы собираетесь выпускать?
Инноваторов по франшбуллингу?
В конвертах?)
-Б-б-б-е-е-ез коментарів,бо ото є державна таємниця!
-М-м-м-е-е-ене,любимого Іллюшу, він влаштує.