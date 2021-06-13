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Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден

Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что нет "гарантии" изменить поведение такого лидера, как президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что Россия имеет собственные проблемы, которые США могут использовать для переговоров.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  CNN.

"Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека", - сказал Байден на вопрос, как он будет действовать на встрече с Путиным.

Он подчеркнул, что автократы имеют огромную власть, и им не нужно отвечать перед публикой в середине страны.

Байден считает, что Россия имеет "свои дилеммы", такие, как экономика, COVID-19, а также Сирия и Ливия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом

На вопрос, почему, по его мнению, Путин не изменил свое поведение в ответ на все действия, предпринятые США до этого момента, Байден сказал со смехом: "Это Владимир Путин".

"Я должен сесть с ним и я буду рад поговорить после этого (введения санкций - ред.)", - сказал Байден.

Американский президент вспомнил о нарушении Россией международных норм, что и стало причиной ухудшения отношений.

"Позвольте сказать так: Россия принимала участие в деятельности, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но они также откусили некоторые реальные проблемы с пережевыванием которых у них будут проблемы", - добавил Байден.

Он также отметил, что его подбодрили комментарии Путина сегодня утром о том, что Россия готова выдать США киберпреступников на взаимной основе - если США будут делать то же самое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о возможности выдачи США киберпреступников: Только в случае двусторонних договоренностей и аналогичных действий со стороны Америки

Байден (2785) путин (31203)


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Топ комментарии
+15
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно!
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!!!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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13.06.2021 18:59
+14
Какие гарантии может дать человек с психическим расстройством возникшей на почве абсолютной власти? Да какие угодно.🙂
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13.06.2021 18:47
+12
Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден - Цензор.НЕТ 8615 НАТО в кожну ХАТУ...
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13.06.2021 18:54
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Правила форума Совет форумчан
Гарантия одна - это объединённая Сила, военная, экономическая, информационная. Всё остальное дешёвая демагогия, которая только раззадоривает бункерного сидельца и толкает на новые "подвиги"
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13.06.2021 18:47 Ответить
Дозволю собі заперечити. Гарантія ще мінімум друга, що чорти путінХУЙЛО заберуть до себе, в пеклі йому прогули вже років 30 пишуть. І ця гарантія, вона 100%, і тільки з одне питання - як скоро?
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14.06.2021 00:54 Ответить
Гитлер звонит Путлеру и говорит : вова,я твой союз обосрал навечно всего за 3 месяца 5 млн пленных...,вова ты ЛОХ...
Путлер подумал и отвечает...у меня сегодня рОкеты 28 Махов,Адольф напади еще раз...
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13.06.2021 18:47 Ответить
Какие гарантии может дать человек с психическим расстройством возникшей на почве абсолютной власти? Да какие угодно.🙂
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13.06.2021 18:47 Ответить
нужно было 21 год чтобы это понять...?
читать это ***** нужно было в 1999 году...!
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13.06.2021 18:48 Ответить
Если нет ни какой гарантии---так вычеркните этого из списка живущих на этом свете! При его жизни.
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13.06.2021 18:48 Ответить
ещё рано - свиноцабаки ещё не всё просрали...!
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13.06.2021 18:53 Ответить
хм.. та это ясно было еще 10 лет назад после Грузии, а эти миротворцы-перезагрузки только прозрели !
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13.06.2021 18:48 Ответить
Кто бы не сидел в кремле,быдло есть быдло и в Африке...оно самое...стадо баранов...
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13.06.2021 18:50 Ответить
Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден - Цензор.НЕТ 4387
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13.06.2021 18:52 Ответить
Недавно Порошенко говорил с Байденом 4 часа...,думаю Алексеевич доказал Байдену что ОН ЧМО...
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13.06.2021 18:51 Ответить
И предатель... Украины...
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13.06.2021 18:52 Ответить
Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден - Цензор.НЕТ 8615 НАТО в кожну ХАТУ...
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13.06.2021 18:54 Ответить
Вообще Байден против Порошенко, считает его коррупционером, и только на цензоре об жтом странные коллажи)
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14.06.2021 00:23 Ответить
Ещё один заглядыватель в различные части организма ху*ла в поисках мира
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13.06.2021 18:55 Ответить
Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден - Цензор.НЕТ 5780
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13.06.2021 18:56 Ответить
АН-124 доставил на Филиппины новейшие Вертолеты США в количестве 6 единиц из Серии Сикорский,доставка остальных 50 единиц также поручена КБ Антонов...
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13.06.2021 18:57 Ответить
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно!
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!!!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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13.06.2021 18:59 Ответить
Бачу креатив Нестеренка - одразу вподобайка 👍
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13.06.2021 19:12 Ответить
Сегодня на ЕВРО в 22 : 00 ...,Голландия-Украина,думаю будет ничья...хотя Бельгия-РАБссия 3:0 я угадал за сутки до игры...
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13.06.2021 19:02 Ответить
Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден - Цензор.НЕТ 1452
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13.06.2021 19:04 Ответить
Убийца - это навсегда.
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13.06.2021 19:08 Ответить
Эм, гарантия, как раз есть! поведение не изменится! Пользуйтесь)
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13.06.2021 19:11 Ответить
Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден - Цензор.НЕТ 2841
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13.06.2021 19:13 Ответить
Вот так нужно "изменятьть" поведение неадеквата!
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13.06.2021 20:58 Ответить
Зато, есть стопроцентная гарантия, что бешеная собака никогда не успокоиться, поэтому никаких полумер, только полное уничтожение...
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13.06.2021 19:16 Ответить
Меркель з Макроном і рештою подібних оце розкажи.
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13.06.2021 19:16 Ответить
Они знают , но бабло побеждает зло 😀
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13.06.2021 19:40 Ответить
Про обмін кіберзлочинцями феєрична дурня(((
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13.06.2021 19:40 Ответить
ага - Рейгана на пУтлера просто немае ...
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13.06.2021 19:40 Ответить
Про що можна розмовляти із психічнохворим фюрером і жорстоким маньяком , який сидить в кремлі вже 21 рік ! ?
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13.06.2021 19:42 Ответить
Какие гарантии Байден ждет от серийного убийцы, ниоборот, гарантии от Гааги ждет кремлевский мясник, иначе он не остановится, нет никакого смысла, хоть весь мир провалится в преисподнюю.
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13.06.2021 19:44 Ответить
Кремлёвская крыса зашла слишком далеко в конфронтации с США, с НАТО, с миропорядком и соблюдением границ, чтобы Байден всё это спустил на тормозах и не поставил кремлёвского террориста на место...
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13.06.2021 19:46 Ответить
Лидеры "Большой семёрки" по итогам саммита признали Путина киллером 👍🏼👍🏼👍🏼😋
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13.06.2021 19:55 Ответить
Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден - Цензор.НЕТ 9109.
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13.06.2021 20:26 Ответить
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13.06.2021 21:29 Ответить
Ваши играют в Челси за хорошие бабки, а этот сброд, который вы выгнали на поле - за обычную баланду. Вот Лукака их и поставил раком.
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13.06.2021 22:35 Ответить
Так зачем с ним встречаться лично? Можно и по скайпу было сообщить все свои претензии. Но личная встреча Байден-хуйло сама по себе необоснованна и нелогична после слов ,что путин убийца. При желании Штатов агрессия рассеи против Украины закончится уже завтра при реальной поддержке летальным оружием. Но аморфность ,как мировая тенденция, позволяет гопнику оставаться безнаказанным и узаконенным противовесом зла добру. То есть, очередной аналог мадуро , асада ,лукашенко, которые тоже есть бранчами или почками режима кремля , останется больным, требующим дальнейшего лечения, изучения и уговоров. Бред какой-то , с этим 'больным' уже все ясно. Уже третий американский президе6т собирается его лечить. Сколько можно. Казнить, нельзя помиловать
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13.06.2021 20:45 Ответить
Нехай Байден вдягне маску Ганди на перемовини.Це примножить шанс на успiх
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13.06.2021 20:45 Ответить
Конечно нет никакой гарантии, если ты клоун, отменяешь санкции.
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14.06.2021 02:18 Ответить
 
 