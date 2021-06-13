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Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден

Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що немає "гарантії" змінити поведінку такого лідера, як президент Росії Володимир Путін. Водночас він зазначив, що Росія має власні проблеми, які США можуть використовувати для переговорів.

Про це Байден заявив на пресконференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському графстві Корнуолл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Немає жодної гарантії, що ви можете змінити поведінку людини", - сказав Байден на запитання, як він діятиме на зустрічі з Путіним.

Він наголосив, що автократи мають величезну владу і їм не потрібно відповідати перед публікою у середині країни.

Байден вважає, що Росія має "свої дилеми", такі як економіка, COVID-19, а також Сирія і Лівія.

Читайте також: Відновлення особистих контактів, взаємодія у низці напрямків, - Путін про цілі саміту з Байденом

На запитання, чому, на його думку, Путін не змінив свою поведінку у відповідь на всі дії, вжиті США до цього моменту, Байден сказав зі сміхом: "Це Володимир Путін".

"Я маю сісти з ним і я буду радий поговорити після цього (запровадження санкцій. - Ред.)", - сказав Байден.

Американський президент пригадав про порушення Росією міжнародних норм, що й стало причиною погіршення відносин.

"Дозвольте сказати так: Росія брала участь у діяльності, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вони також відкусили деякі реальні проблеми, з пережовуванням яких вони матимуть проблеми", - додав Байден.

Він також зазначив, що його підбадьорили коментарі Путіна сьогодні вранці про те, що Росія готова видати США кіберзлочинців на взаємній основі - якщо США будуть робити те саме.

Читайте також: Путін про можливість видачі США кіберзлочинців: Тільки в разі двосторонніх домовленостей та аналогічних дій із боку Америки

Автор: 

Байден (2883) путін (23750)


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Топ коментарі
+15
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно!
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!!!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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13.06.2021 18:59
+14
Какие гарантии может дать человек с психическим расстройством возникшей на почве абсолютной власти? Да какие угодно.🙂
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13.06.2021 18:47
+12
Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден - Цензор.НЕТ 8615 НАТО в кожну ХАТУ...
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13.06.2021 18:54
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Гарантия одна - это объединённая Сила, военная, экономическая, информационная. Всё остальное дешёвая демагогия, которая только раззадоривает бункерного сидельца и толкает на новые "подвиги"
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13.06.2021 18:47 Відповісти
Дозволю собі заперечити. Гарантія ще мінімум друга, що чорти путінХУЙЛО заберуть до себе, в пеклі йому прогули вже років 30 пишуть. І ця гарантія, вона 100%, і тільки з одне питання - як скоро?
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14.06.2021 00:54 Відповісти
Гитлер звонит Путлеру и говорит : вова,я твой союз обосрал навечно всего за 3 месяца 5 млн пленных...,вова ты ЛОХ...
Путлер подумал и отвечает...у меня сегодня рОкеты 28 Махов,Адольф напади еще раз...
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13.06.2021 18:47 Відповісти
Какие гарантии может дать человек с психическим расстройством возникшей на почве абсолютной власти? Да какие угодно.🙂
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13.06.2021 18:47 Відповісти
нужно было 21 год чтобы это понять...?
читать это ***** нужно было в 1999 году...!
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13.06.2021 18:48 Відповісти
Если нет ни какой гарантии---так вычеркните этого из списка живущих на этом свете! При его жизни.
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13.06.2021 18:48 Відповісти
ещё рано - свиноцабаки ещё не всё просрали...!
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13.06.2021 18:53 Відповісти
хм.. та это ясно было еще 10 лет назад после Грузии, а эти миротворцы-перезагрузки только прозрели !
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13.06.2021 18:48 Відповісти
Кто бы не сидел в кремле,быдло есть быдло и в Африке...оно самое...стадо баранов...
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13.06.2021 18:50 Відповісти
Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден - Цензор.НЕТ 4387
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13.06.2021 18:52 Відповісти
Недавно Порошенко говорил с Байденом 4 часа...,думаю Алексеевич доказал Байдену что ОН ЧМО...
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13.06.2021 18:51 Відповісти
И предатель... Украины...
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13.06.2021 18:52 Відповісти
Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден - Цензор.НЕТ 8615 НАТО в кожну ХАТУ...
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13.06.2021 18:54 Відповісти
Вообще Байден против Порошенко, считает его коррупционером, и только на цензоре об жтом странные коллажи)
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14.06.2021 00:23 Відповісти
Ещё один заглядыватель в различные части организма ху*ла в поисках мира
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13.06.2021 18:55 Відповісти
Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден - Цензор.НЕТ 5780
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13.06.2021 18:56 Відповісти
АН-124 доставил на Филиппины новейшие Вертолеты США в количестве 6 единиц из Серии Сикорский,доставка остальных 50 единиц также поручена КБ Антонов...
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13.06.2021 18:57 Відповісти
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно!
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!!!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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13.06.2021 18:59 Відповісти
Бачу креатив Нестеренка - одразу вподобайка 👍
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13.06.2021 19:12 Відповісти
Сегодня на ЕВРО в 22 : 00 ...,Голландия-Украина,думаю будет ничья...хотя Бельгия-РАБссия 3:0 я угадал за сутки до игры...
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13.06.2021 19:02 Відповісти
Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден - Цензор.НЕТ 1452
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13.06.2021 19:04 Відповісти
Убийца - это навсегда.
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13.06.2021 19:08 Відповісти
Эм, гарантия, как раз есть! поведение не изменится! Пользуйтесь)
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13.06.2021 19:11 Відповісти
Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден - Цензор.НЕТ 2841
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13.06.2021 19:13 Відповісти
Вот так нужно "изменятьть" поведение неадеквата!
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13.06.2021 20:58 Відповісти
Зато, есть стопроцентная гарантия, что бешеная собака никогда не успокоиться, поэтому никаких полумер, только полное уничтожение...
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13.06.2021 19:16 Відповісти
Меркель з Макроном і рештою подібних оце розкажи.
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13.06.2021 19:16 Відповісти
Они знают , но бабло побеждает зло 😀
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13.06.2021 19:40 Відповісти
Про обмін кіберзлочинцями феєрична дурня(((
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13.06.2021 19:40 Відповісти
ага - Рейгана на пУтлера просто немае ...
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13.06.2021 19:40 Відповісти
Про що можна розмовляти із психічнохворим фюрером і жорстоким маньяком , який сидить в кремлі вже 21 рік ! ?
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13.06.2021 19:42 Відповісти
Какие гарантии Байден ждет от серийного убийцы, ниоборот, гарантии от Гааги ждет кремлевский мясник, иначе он не остановится, нет никакого смысла, хоть весь мир провалится в преисподнюю.
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13.06.2021 19:44 Відповісти
Кремлёвская крыса зашла слишком далеко в конфронтации с США, с НАТО, с миропорядком и соблюдением границ, чтобы Байден всё это спустил на тормозах и не поставил кремлёвского террориста на место...
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13.06.2021 19:46 Відповісти
Лидеры "Большой семёрки" по итогам саммита признали Путина киллером 👍🏼👍🏼👍🏼😋
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13.06.2021 19:55 Відповісти
Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден - Цензор.НЕТ 9109.
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13.06.2021 20:26 Відповісти
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13.06.2021 21:29 Відповісти
Ваши играют в Челси за хорошие бабки, а этот сброд, который вы выгнали на поле - за обычную баланду. Вот Лукака их и поставил раком.
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13.06.2021 22:35 Відповісти
Так зачем с ним встречаться лично? Можно и по скайпу было сообщить все свои претензии. Но личная встреча Байден-хуйло сама по себе необоснованна и нелогична после слов ,что путин убийца. При желании Штатов агрессия рассеи против Украины закончится уже завтра при реальной поддержке летальным оружием. Но аморфность ,как мировая тенденция, позволяет гопнику оставаться безнаказанным и узаконенным противовесом зла добру. То есть, очередной аналог мадуро , асада ,лукашенко, которые тоже есть бранчами или почками режима кремля , останется больным, требующим дальнейшего лечения, изучения и уговоров. Бред какой-то , с этим 'больным' уже все ясно. Уже третий американский президе6т собирается его лечить. Сколько можно. Казнить, нельзя помиловать
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13.06.2021 20:45 Відповісти
Нехай Байден вдягне маску Ганди на перемовини.Це примножить шанс на успiх
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13.06.2021 20:45 Відповісти
Конечно нет никакой гарантии, если ты клоун, отменяешь санкции.
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14.06.2021 02:18 Відповісти
 
 