Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що немає "гарантії" змінити поведінку такого лідера, як президент Росії Володимир Путін. Водночас він зазначив, що Росія має власні проблеми, які США можуть використовувати для переговорів.

Про це Байден заявив на пресконференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському графстві Корнуолл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Немає жодної гарантії, що ви можете змінити поведінку людини", - сказав Байден на запитання, як він діятиме на зустрічі з Путіним.

Він наголосив, що автократи мають величезну владу і їм не потрібно відповідати перед публікою у середині країни.

Байден вважає, що Росія має "свої дилеми", такі як економіка, COVID-19, а також Сирія і Лівія.

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На запитання, чому, на його думку, Путін не змінив свою поведінку у відповідь на всі дії, вжиті США до цього моменту, Байден сказав зі сміхом: "Це Володимир Путін".

"Я маю сісти з ним і я буду радий поговорити після цього (запровадження санкцій. - Ред.)", - сказав Байден.

Американський президент пригадав про порушення Росією міжнародних норм, що й стало причиною погіршення відносин.

"Дозвольте сказати так: Росія брала участь у діяльності, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вони також відкусили деякі реальні проблеми, з пережовуванням яких вони матимуть проблеми", - додав Байден.

Він також зазначив, що його підбадьорили коментарі Путіна сьогодні вранці про те, що Росія готова видати США кіберзлочинців на взаємній основі - якщо США будуть робити те саме.

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