Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович
Украина идет политико-дипломатическим путем, для этого инициирована встреча президента государства Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Это очень серьезный шаг, потому что позволяет решить если не стратегические вопросы противостояния, то хотя бы частные.
Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, какие темы для переговоров двух лидеров Офис Президента Украины предложил Москве. В первую очередь, речь идет о безопасности в Восточной Европе, в том числе, о вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
"Президент Зеленский считает, что с точки зрения российского руководства, нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, потому что это - миллиарды долларов, которые тратит Россия. Общий ущерб России от санкций - до 500 млрд долл. называют российские специалисты. Это тысячи жизней с обеих сторон. Это превращение России в государство-изгой, а Путина - в того, кого называют убийцей в открытую. Мы помним, сколько приехало на парад на 9 Мая к россиянам. Главный государственный праздник - один президент Таджикистана, и все! Единственный иностранный гость. Эта изоляция России во всех смыслах, превращение ее в нерукопожатный субъект - это цена, которую Россия платит за агрессию против Украины", - сказал Арестович.
По его мнению, президент Зеленский считает, что это - нерациональное поведение, которое нужно осознать и исправить. А у Украины остаются два больших выбора. Первый - открытая война с РФ под открытыми флагами. Либо удержание их на политико-дипломатическом пути урегулирования конфликта, не давая им переходить к региональному обострению, обострению на фронте в зоне ООС, полномасштабной войне и так далее.
"По-моему, россияне осознали по совместным усилиям Запада и Украины, что военный путь - бесперспективен. Значит, остаётся политико-дипломатический. И каким бы он неэффективным ни был, всё равно, это лучше, чем открытая война. Поэтому выбор президента Зеленского однозначен - мы идем политико-дипломатическим путем, для этого инициирована встреча лидеров России и Украины. Обычно после такой встречи удается обменять часть взаимно удерживаемых лиц, решить какие-то вопросы гуманитарного характера. И ради одного этого на них стоит идти", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.
Второе направление, по словам Арестовича, - усиление и прокачивание системы национальной безопасности и обороны.
"Понимая, что с такими соседями, как Российская Федерация - это необходимая составляющая. Более того, наш вес на политико-дипломатическом пути прямо пропорционален тому, насколько наши Вооружённые силы и другие силовые структуры способны обеспечить мирный диалог. Потому что первая задача армии - это даже не война, не ведение войны, а предотвращение войны. Мы это очень хорошо понимаем, поэтому мы идем тем путем, который мы выбрали", - пояснил Алексей Арестович.
Напомним, дата встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина еще не определена. Повестка для переговоров во многом зависит от встречи Путина с президентом США Джо Байденом. 16 июня Байден должен встретиться с Путиным в Женеве. На повестке дня саммита США - РФ - вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование ситуации в Украине и Беларуси.
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А то его там возьмут в заложники, а Украина скажет: оставьте себе !
До Путена сразу дойдет
Еще 2 года назад Арестович говорил, что за ЗЕ во время войны могли проголосовать только полные дегенераты. А самого ЗЕ называл проклятым клоуном.
А теперь оно делает вид, что верит в то, что несет про "ЗЕ заявит Путину".
(хоча насправді жалю воно не гідне... навіть коли тягнутимуть у льох на страту і воно буде верещати, ридати, благати і гидко сучити ніжками, а потім із тонким пердінням ріденько обгидиться - без жалю поставити до стіни і пустити кулю зі стовбура в потилицю)
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Зєлю геть. Дострокові. Досить бути народом-дебілом.
підералідера"!
в последнем тигрином прыжке повыцарапает зеньки порвйт глотку..... мдя ну это не тот случай
думаю логика этой свиданки простая на самом деле - "помочь" отвернуться тем кто искренне
хочет нам помочь и начать таки сепаратные переговорьчики.....
Анекдот.
Смішно.
"війна не раціональна" - потрібен психіатр.
Не до сміху.
А Путин-то и не знает. Щас ему Зеленский зенки откроет, Путин как посмотрит, схватится за голову и такой "е@аааать, чо реально я изгой? внатуре 500 лярдов долларов потерял?" - и сразу прикажет вернуть Донбасс и Крым Украине и денег на дорогу даст, лишь бы санкции отменили и на 9 мая приехали. Ведь все эти годы Путину мешало только одно - он не знал, что всё так плохо!
Ну теперь-то всё изменится. Или нет. Потому что свою позицию Пыня уже сто раз озвучивал - "наших войск на Донбассе нет, мы не сторона конфликта, мы миротворцы, так что договаривайтесь с Мотороллой или кто там у них сейчас". И надеяться, что он её изменит, после того как Зеленский заглянет Путину в глаза и скажет то, что Путину давно известно - надо быть совсем долбо.....ом. Потому что это инфантильное желание из разряда "чтобы снизили цены на коммуналку, надо чтобы президент подписал указ о снижении цен, и всё". Ага, именно так всё и работает.
Вряд ли Арестович и Ермак настолько уж идиоты, что озвучивают инфантильные тезисы и сливают переговорную позицию президента в СМИ накануне переговоров. Скорее всего это "имитация идиотизма" - не для Путина, а для своего электората. "Смотрите, я предлагал ему мир, аргументы весомые приводил, а он не захотел. Выходит что война не заканчивается, потому что Путин не хочет! Выходит, я не виноват в том, что не могу выполнить своё предвыборное обещание "закончить войну". Это Путин виноват, ну и Порошенко конечно, кто ж ещё."
И что характерно - избиратель схавает. Вот почему большинство политпроектов делает ставку не на грамотный средний класс, а на люмпен-долбо....ов. Их на порядок больше и ими проще манипулировать.
Об Арестовиче говорить не стоит. По крайней мере здесь.