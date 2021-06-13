Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович

Украина идет политико-дипломатическим путем, для этого инициирована встреча президента государства Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Это очень серьезный шаг, потому что позволяет решить если не стратегические вопросы противостояния, то хотя бы частные.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, какие темы для переговоров двух лидеров Офис Президента Украины предложил Москве. В первую очередь, речь идет о безопасности в Восточной Европе, в том числе, о вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Президент Зеленский считает, что с точки зрения российского руководства, нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, потому что это - миллиарды долларов, которые тратит Россия. Общий ущерб России от санкций - до 500 млрд долл. называют российские специалисты. Это тысячи жизней с обеих сторон. Это превращение России в государство-изгой, а Путина - в того, кого называют убийцей в открытую. Мы помним, сколько приехало на парад на 9 Мая к россиянам. Главный государственный праздник - один президент Таджикистана, и все! Единственный иностранный гость. Эта изоляция России во всех смыслах, превращение ее в нерукопожатный субъект - это цена, которую Россия платит за агрессию против Украины", - сказал Арестович.

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По его мнению, президент Зеленский считает, что это - нерациональное поведение, которое нужно осознать и исправить. А у Украины остаются два больших выбора. Первый - открытая война с РФ под открытыми флагами. Либо удержание их на политико-дипломатическом пути урегулирования конфликта, не давая им переходить к региональному обострению, обострению на фронте в зоне ООС, полномасштабной войне и так далее.

"По-моему, россияне осознали по совместным усилиям Запада и Украины, что военный путь - бесперспективен. Значит, остаётся политико-дипломатический. И каким бы он неэффективным ни был, всё равно, это лучше, чем открытая война. Поэтому выбор президента Зеленского однозначен - мы идем политико-дипломатическим путем, для этого инициирована встреча лидеров России и Украины. Обычно после такой встречи удается обменять часть взаимно удерживаемых лиц, решить какие-то вопросы гуманитарного характера. И ради одного этого на них стоит идти", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Второе направление, по словам Арестовича, - усиление и прокачивание системы национальной безопасности и обороны.

"Понимая, что с такими соседями, как Российская Федерация - это необходимая составляющая. Более того, наш вес на политико-дипломатическом пути прямо пропорционален тому, насколько наши Вооружённые силы и другие силовые структуры способны обеспечить мирный диалог. Потому что первая задача армии - это даже не война, не ведение войны, а предотвращение войны. Мы это очень хорошо понимаем, поэтому мы идем тем путем, который мы выбрали", - пояснил Алексей Арестович.

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Напомним, дата встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина еще не определена. Повестка для переговоров во многом зависит от встречи Путина с президентом США Джо Байденом. 16 июня Байден должен встретиться с Путиным в Женеве. На повестке дня саммита США - РФ - вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование ситуации в Украине и Беларуси.