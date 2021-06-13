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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович

Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович

Украина идет политико-дипломатическим путем, для этого инициирована встреча президента государства Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Это очень серьезный шаг, потому что позволяет решить если не стратегические вопросы противостояния, то хотя бы частные.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, какие темы для переговоров двух лидеров Офис Президента Украины предложил Москве. В первую очередь, речь идет о безопасности в Восточной Европе, в том числе, о вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Президент Зеленский считает, что с точки зрения российского руководства, нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, потому что это - миллиарды долларов, которые тратит Россия. Общий ущерб России от санкций - до 500 млрд долл. называют российские специалисты. Это тысячи жизней с обеих сторон. Это превращение России в государство-изгой, а Путина - в того, кого называют убийцей в открытую. Мы помним, сколько приехало на парад на 9 Мая к россиянам. Главный государственный праздник - один президент Таджикистана, и все! Единственный иностранный гость. Эта изоляция России во всех смыслах, превращение ее в нерукопожатный субъект - это цена, которую Россия платит за агрессию против Украины", - сказал Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет никакой гарантии по изменению поведения Путина, - Байден

По его мнению, президент Зеленский считает, что это - нерациональное поведение, которое нужно осознать и исправить. А у Украины остаются два больших выбора. Первый - открытая война с РФ под открытыми флагами. Либо удержание их на политико-дипломатическом пути урегулирования конфликта, не давая им переходить к региональному обострению, обострению на фронте в зоне ООС, полномасштабной войне и так далее.

"По-моему, россияне осознали по совместным усилиям Запада и Украины, что военный путь - бесперспективен. Значит, остаётся политико-дипломатический. И каким бы он неэффективным ни был, всё равно, это лучше, чем открытая война. Поэтому выбор президента Зеленского однозначен - мы идем политико-дипломатическим путем, для этого инициирована встреча лидеров России и Украины. Обычно после такой встречи удается обменять часть взаимно удерживаемых лиц, решить какие-то вопросы гуманитарного характера. И ради одного этого на них стоит идти", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Второе направление, по словам Арестовича, - усиление и прокачивание системы национальной безопасности и обороны.

"Понимая, что с такими соседями, как Российская Федерация - это необходимая составляющая. Более того, наш вес на политико-дипломатическом пути прямо пропорционален тому, насколько наши Вооружённые силы и другие силовые структуры способны обеспечить мирный диалог. Потому что первая задача армии - это даже не война, не ведение войны, а предотвращение войны. Мы это очень хорошо понимаем, поэтому мы идем тем путем, который мы выбрали", - пояснил Алексей Арестович.

Также читайте: Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом

Напомним, дата встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина еще не определена. Повестка для переговоров во многом зависит от встречи Путина с президентом США Джо Байденом. 16 июня Байден должен встретиться с Путиным в Женеве. На повестке дня саммита США - РФ - вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование ситуации в Украине и Беларуси.

Автор: 

Зеленский (20210) путин (31203) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+69
Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 8355
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13.06.2021 19:39
+62
Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 4856
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13.06.2021 19:42
+61
Люсе трындеть .....

Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 4349
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13.06.2021 19:37
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это анклав боснийский в сербии
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14.06.2021 00:31 Ответить
я там миротворцем был и Жепу мы младовичу не отдали ,из 12.7 ****** когда они подходили .потом договор и эвакуация
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14.06.2021 00:36 Ответить
Зеленскому лучше сидеть тихо и не рыпаться.
А то его там возьмут в заложники, а Украина скажет: оставьте себе !
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14.06.2021 00:39 Ответить
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14.06.2021 00:44 Ответить
козеля про это только и мечтает, и люто завидует евнуховощу.
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14.06.2021 01:10 Ответить
Яка журбинка буде... Ой, який сум і невимовна втрата... )))0))0)))
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14.06.2021 05:48 Ответить
Дозволю собі, колего, Вам заперечити. Всі ми добре знаємо, хто такий Бідоносець, і в чому полягає його деструктивний талант. То чи не краще відрядити його з гастролями у двомісячний тур на расію? Ну, так, щоб було з гарантією; так би мовити - зі знаком якості.
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14.06.2021 09:56 Ответить
Да-да, именно так пусть и заявит:это нерационально!
До Путена сразу дойдет
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14.06.2021 00:44 Ответить
Так и представляю, как путинХУЙЛО себя по лысине шлёп! и такой "Твою мать, ай-яй-яй! Вот спасибо коллега. а я то смотрю, ну что за фигня!?! Ай-яй-яй, сорян, какая обидная ошибачка!" ОМГ, они там похоже все на кацапском коксе сидят плотно.
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14.06.2021 01:09 Ответить
Один дятел розповідає про те, що діється у хворій голові другого, Верховного Дятла.
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14.06.2021 01:02 Ответить
Паскудний придворний блазень стало президентом (о, боги! І справді у українців розум забрали за якісь гріхи!). Але воно твердо засвоїло - при дворі мусить бути блазень! Ось аферистович в акурат підвернувся. Тобто іншими словами, не можна чекати в політиці України при цьому зе-ро хоть когось мудрого. Перелякане и підлабузне зе-ро просто не зможе терпіти коло себе таких людей, воно буде відчувати щосекунди свою нікчемність. А для кожного недомірка на вершині влади то саме страшне. Тому тут вихода 2. 1. Закривати проект Україна-держава. 2. Щось вирішувати з зе-ро і то якнайшвидше.
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14.06.2021 01:05 Ответить
От тільки у відкриту вбивцею його називають Байден, Порошенко, але не зеленський )
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14.06.2021 01:16 Ответить
у них в правлении - умертвление центральной канвой идет.
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14.06.2021 06:29 Ответить
Удивительные метаморфозы.

Еще 2 года назад Арестович говорил, что за ЗЕ во время войны могли проголосовать только полные дегенераты. А самого ЗЕ называл проклятым клоуном.
Зеленський заявить Путіну, що нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, - Арестович - Цензор.НЕТ 6100

А теперь оно делает вид, что верит в то, что несет про "ЗЕ заявит Путину".
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14.06.2021 01:19 Ответить
Яка жалюгідна повія Люська Арештівна
(хоча насправді жалю воно не гідне... навіть коли тягнутимуть у льох на страту і воно буде верещати, ридати, благати і гидко сучити ніжками, а потім із тонким пердінням ріденько обгидиться - без жалю поставити до стіни і пустити кулю зі стовбура в потилицю)
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14.06.2021 04:47 Ответить
Арестович про ЗЕ год назад:
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14.06.2021 01:26 Ответить
Какое выбрано осторожное,нейтральное слово,нерационально.можно было сказать не очень хорошо,или как-то не очень.боиться зеля.
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14.06.2021 05:39 Ответить
Гундос серливий ! Позорисько!
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14.06.2021 07:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k6jNLxSHv1A
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14.06.2021 08:35 Ответить
Как выскочу, как выпрыгну, как заявлю!
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14.06.2021 08:38 Ответить
Щоб Зєля подзвонив пуйлу і сказав, що пуйло помиляється, а потім відразу був посланий на йух, скільки українці мають заплатити? Продати всю свою землю з майном? Витратити на утримання Зєлі і його шобли 2/3 дохлого бюджету? Терпіти Зєліну зраду і корупцію? Змиритись з славою народа-дебіла, що обирає собі лідера, який стукає прутнем по клавішах? І це все за один телефонний дзвінок???
_______________
Зєлю геть. Дострокові. Досить бути народом-дебілом.
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14.06.2021 08:39 Ответить
"Змиритись з славою народа-дебіла, що обирає собі лідера, який стукає прутнем по клавішах?" Написав дібіл який і обрав цього "підера лідера"!
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14.06.2021 12:57 Ответить
Легше повірити що їжак згвалтував згвалтував жирафу, ніж те що Лутін послухається Зеленського.
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14.06.2021 08:42 Ответить
Быть убийцей нерационально.
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14.06.2021 08:45 Ответить
как будто нет возможности заявить это не заглядывая в газки... или голоборотько таки кинется
в последнем тигрином прыжке повыцарапает зеньки порвйт глотку..... мдя ну это не тот случай
думаю логика этой свиданки простая на самом деле - "помочь" отвернуться тем кто искренне
хочет нам помочь и начать таки сепаратные переговорьчики.....
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14.06.2021 08:47 Ответить
Пан Ніхто ЗАЯВИТЬ!!! х.йлу!
Анекдот.
Смішно.
"війна не раціональна" - потрібен психіатр.
Не до сміху.
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14.06.2021 08:47 Ответить
Вот мне интересно обыграть такую ситуацию , к примеру ночью ворвались к Зеленскому пять здоровенных бугая и начали Ленку насиловать или Мендельшу . А Зеленский такой бегает вокруг и уговаривает их , что это не рационально , давайте поговорим , при том что насилуют Ленку не его Что можно обсуждать с бандитом и Террористом ****** рационально
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14.06.2021 09:02 Ответить
Тю,так Путин еще не стал убийцей...только движется....Надо чувака предупредить....
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14.06.2021 09:16 Ответить
пукін в логіку і раціональність не вміє.... Там суцільні містика, фантазії і психічні відхилення!
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14.06.2021 09:21 Ответить
Воно трохи не сповна розуму.....
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14.06.2021 09:34 Ответить
Шукати "раціональне" в політиці Московщини - це одне з найсмішніших занять за всю історію людства... Світ цим активно займається вже 852-й рік, і досі сидить на "НУЛЕВІ". Краще було б примусити якось Арестовича із Зеленським прочитати Шевченкового "Кобзаря" чи Карела Гавлічека-Боровського (великого чеха). Або хоча б книгу "Московство" нашого геніального москвознавця Павла Штепи.
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14.06.2021 10:17 Ответить
Це сон
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14.06.2021 10:27 Ответить
И пальчиком ему еще грозно так: "ай-яй-яй, Володя!"
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14.06.2021 10:32 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26848533.html ТА ТЫ ШО !!!

А Путин-то и не знает. Щас ему Зеленский зенки откроет, Путин как посмотрит, схватится за голову и такой "е@аааать, чо реально я изгой? внатуре 500 лярдов долларов потерял?" - и сразу прикажет вернуть Донбасс и Крым Украине и денег на дорогу даст, лишь бы санкции отменили и на 9 мая приехали. Ведь все эти годы Путину мешало только одно - он не знал, что всё так плохо!

Ну теперь-то всё изменится. Или нет. Потому что свою позицию Пыня уже сто раз озвучивал - "наших войск на Донбассе нет, мы не сторона конфликта, мы миротворцы, так что договаривайтесь с Мотороллой или кто там у них сейчас". И надеяться, что он её изменит, после того как Зеленский заглянет Путину в глаза и скажет то, что Путину давно известно - надо быть совсем долбо.....ом. Потому что это инфантильное желание из разряда "чтобы снизили цены на коммуналку, надо чтобы президент подписал указ о снижении цен, и всё". Ага, именно так всё и работает.

Вряд ли Арестович и Ермак настолько уж идиоты, что озвучивают инфантильные тезисы и сливают переговорную позицию президента в СМИ накануне переговоров. Скорее всего это "имитация идиотизма" - не для Путина, а для своего электората. "Смотрите, я предлагал ему мир, аргументы весомые приводил, а он не захотел. Выходит что война не заканчивается, потому что Путин не хочет! Выходит, я не виноват в том, что не могу выполнить своё предвыборное обещание "закончить войну". Это Путин виноват, ну и Порошенко конечно, кто ж ещё."

И что характерно - избиратель схавает. Вот почему большинство политпроектов делает ставку не на грамотный средний класс, а на люмпен-долбо....ов. Их на порядок больше и ими проще манипулировать.
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14.06.2021 10:53 Ответить
пригласи придурок его на дуэт с пианиной, може поведется
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14.06.2021 11:12 Ответить
Путин своей позиции и своих требований не изменит. Встреча Зеленского с Путиным - ощутимый вред для Украины и шаг к сдаче её интереов. Всё, что заявляет Арестович, Путину и всем хорошо известно. Сказать: "Путин, оставьте Украину в покое" - это то же самое, что сказать: "Путин, откажитесь от власти." Но Зеленский это понять не способен. Артист КВН заботится только о своём рейтинге.
Об Арестовиче говорить не стоит. По крайней мере здесь.
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14.06.2021 12:00 Ответить
повии проходимцы и просто полезные идиоты шо ещё впереди.. 3 ляма задолженость по больничным с января не могу получить..кому плячу за шо
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14.06.2021 13:11 Ответить
Рациональность это не для Ху*ла , у него в голове собственные тараканы. Как собственно и не для Зеленского , иначе он давно бы уже понял,что встречаться с Ху*лом - нерационально! Рационально с ним станет встречаться после освобождения оккупированых территорий ,для обсуждения выплат нам компенсаций за принесенный ущерб!
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14.06.2021 13:14 Ответить
Не спроста эта особа , вдруг круто у госкорыта позеленевшая, печется о потерянных рашей млрд...Неуж-то Зе со товарищи, затеяли пойти на попятную в споре с рашей?Ведь и дураку(окрамя зебилья)уже ясно,что заглядывание в кровавые глаза пу до добра не доводит..
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14.06.2021 14:10 Ответить
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