Зеленський заявить Путіну, що нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, - Арестович
Україна рухається політико-дипломатичним шляхом, для цього ініційовано зустріч президента держави Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. Це дуже серйозний крок, адже дозволяє вирішити якщо не стратегічні питання протистояння, то хоча б приватні.
Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" повідомив речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, які теми для переговорів двох лідерів Офіс президента України запропонував Москві. Насамперед йдеться про безпеку в Східній Європі, зокрема про збройну агресію Російської Федерації проти України.
"Президент Зеленський вважає, що, з точки зору російського керівництва, нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, бо це - мільярди доларів, які витрачає Росія. Загальний збиток Росії від санкцій, як зазначають російські фахівці, - до 500 млрд дол. Це тисячі життів із обох боків. Це перетворення Росії на державу-ізгоя, а Путіна - на того, кого відкрито називають вбивцею. Ми пам'ятаємо, скільки приїхало на парад на 9 Травня до росіян. Головне державне свято - один президент Таджикистану і все! Єдиний іноземний гість. Ця ізоляція Росії у всіх сенсах, перетворення її на нерукоподатний суб'єкт - це ціна, яку Росія платить за агресію проти України", - сказав Арестович.
На його думку, президент Зеленський вважає, що це - нераціональна поведінка, яку потрібно усвідомити і виправити. А в України залишаються два великі вибори. Перший - відкрита війна з РФ під відкритими прапорами. Або утримання їх на політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту, не даючи їм переходити до регіонального загострення, загострення на фронті в зоні ООС, повномасштабної війни тощо.
"На мою думку, росіяни усвідомили за спільними зусиллями Заходу та України, що військовий шлях - безперспективний. Значить, залишається політико-дипломатичний. І яким би він неефективним не був, проте це краще, ніж відкрита війна. Тому вибір президента Зеленського однозначний: ми йдемо політико-дипломатичним шляхом, для цього ініційовано зустріч лідерів Росії та України. Зазвичай після такої зустрічі вдається обміняти частину взаємно утримуваних осіб, розв'язати якісь питання гуманітарного характеру. І заради хоча б цього на них варто йти", - додав спікер української делегації в ТКГ.
Другий напрямок, за словами Арестовича, - посилення і прокачування системи національної безпеки й оборони.
"Розуміючи, що з такими сусідами, як Російська Федерація, - це необхідна складова. Крім того, наша вага на політико-дипломатичному шляху прямопропорційна тому, наскільки наші Збройні сили та інші силові структури здатні забезпечити мирний діалог. Адже перше завдання армії - це навіть не війна, не ведення війни, а запобігання війні. Ми це дуже добре розуміємо, тому ми йдемо тим шляхом, який ми обрали", - пояснив Олексій Арестович.
Нагадаємо, дату зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна ще не визначено. Порядок денний для переговорів багато в чому залежить від зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом. 16 червня Байден має зустрітися з Путіним у Женеві. На порядку денному саміту США - РФ - питання двосторонніх відносин, а також врегулювання ситуації в Україні та Білорусі.
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А то его там возьмут в заложники, а Украина скажет: оставьте себе !
До Путена сразу дойдет
Еще 2 года назад Арестович говорил, что за ЗЕ во время войны могли проголосовать только полные дегенераты. А самого ЗЕ называл проклятым клоуном.
А теперь оно делает вид, что верит в то, что несет про "ЗЕ заявит Путину".
(хоча насправді жалю воно не гідне... навіть коли тягнутимуть у льох на страту і воно буде верещати, ридати, благати і гидко сучити ніжками, а потім із тонким пердінням ріденько обгидиться - без жалю поставити до стіни і пустити кулю зі стовбура в потилицю)
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Зєлю геть. Дострокові. Досить бути народом-дебілом.
підералідера"!
в последнем тигрином прыжке повыцарапает зеньки порвйт глотку..... мдя ну это не тот случай
думаю логика этой свиданки простая на самом деле - "помочь" отвернуться тем кто искренне
хочет нам помочь и начать таки сепаратные переговорьчики.....
Анекдот.
Смішно.
"війна не раціональна" - потрібен психіатр.
Не до сміху.
А Путин-то и не знает. Щас ему Зеленский зенки откроет, Путин как посмотрит, схватится за голову и такой "е@аааать, чо реально я изгой? внатуре 500 лярдов долларов потерял?" - и сразу прикажет вернуть Донбасс и Крым Украине и денег на дорогу даст, лишь бы санкции отменили и на 9 мая приехали. Ведь все эти годы Путину мешало только одно - он не знал, что всё так плохо!
Ну теперь-то всё изменится. Или нет. Потому что свою позицию Пыня уже сто раз озвучивал - "наших войск на Донбассе нет, мы не сторона конфликта, мы миротворцы, так что договаривайтесь с Мотороллой или кто там у них сейчас". И надеяться, что он её изменит, после того как Зеленский заглянет Путину в глаза и скажет то, что Путину давно известно - надо быть совсем долбо.....ом. Потому что это инфантильное желание из разряда "чтобы снизили цены на коммуналку, надо чтобы президент подписал указ о снижении цен, и всё". Ага, именно так всё и работает.
Вряд ли Арестович и Ермак настолько уж идиоты, что озвучивают инфантильные тезисы и сливают переговорную позицию президента в СМИ накануне переговоров. Скорее всего это "имитация идиотизма" - не для Путина, а для своего электората. "Смотрите, я предлагал ему мир, аргументы весомые приводил, а он не захотел. Выходит что война не заканчивается, потому что Путин не хочет! Выходит, я не виноват в том, что не могу выполнить своё предвыборное обещание "закончить войну". Это Путин виноват, ну и Порошенко конечно, кто ж ещё."
И что характерно - избиратель схавает. Вот почему большинство политпроектов делает ставку не на грамотный средний класс, а на люмпен-долбо....ов. Их на порядок больше и ими проще манипулировать.
Об Арестовиче говорить не стоит. По крайней мере здесь.