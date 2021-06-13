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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський заявить Путіну, що нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, - Арестович

Зеленський заявить Путіну, що нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, - Арестович

Україна рухається політико-дипломатичним шляхом, для цього ініційовано зустріч президента держави Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. Це дуже серйозний крок, адже дозволяє вирішити якщо не стратегічні питання протистояння, то хоча б приватні.

Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" повідомив речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, які теми для переговорів двох лідерів Офіс президента України запропонував Москві. Насамперед йдеться про безпеку в Східній Європі, зокрема про збройну агресію Російської Федерації проти України.

"Президент Зеленський вважає, що, з точки зору російського керівництва, нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, бо це - мільярди доларів, які витрачає Росія. Загальний збиток Росії від санкцій, як зазначають російські фахівці, - до 500 млрд дол. Це тисячі життів із обох боків. Це перетворення Росії на державу-ізгоя, а Путіна - на того, кого відкрито називають вбивцею. Ми пам'ятаємо, скільки приїхало на парад на 9 Травня до росіян. Головне державне свято - один президент Таджикистану і все! Єдиний іноземний гість. Ця ізоляція Росії у всіх сенсах, перетворення її на нерукоподатний суб'єкт - це ціна, яку Росія платить за агресію проти України", - сказав Арестович.

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На його думку, президент Зеленський вважає, що це - нераціональна поведінка, яку потрібно усвідомити і виправити. А в України залишаються два великі вибори. Перший - відкрита війна з РФ під відкритими прапорами. Або утримання їх на політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту, не даючи їм переходити до регіонального загострення, загострення на фронті в зоні ООС, повномасштабної війни тощо.

"На мою думку, росіяни усвідомили за спільними зусиллями Заходу та України, що військовий шлях - безперспективний. Значить, залишається політико-дипломатичний. І яким би він неефективним не був, проте це краще, ніж відкрита війна. Тому вибір президента Зеленського однозначний: ми йдемо політико-дипломатичним шляхом, для цього ініційовано зустріч лідерів Росії та України. Зазвичай після такої зустрічі вдається обміняти частину взаємно утримуваних осіб, розв'язати якісь питання гуманітарного характеру. І заради хоча б цього на них варто йти", - додав спікер української делегації в ТКГ.

Другий напрямок, за словами Арестовича, - посилення і прокачування системи національної безпеки й оборони.

"Розуміючи, що з такими сусідами, як Російська Федерація, - це необхідна складова. Крім того, наша вага на політико-дипломатичному шляху прямопропорційна тому, наскільки наші Збройні сили та інші силові структури здатні забезпечити мирний діалог. Адже перше завдання армії - це навіть не війна, не ведення війни, а запобігання війні. Ми це дуже добре розуміємо, тому ми йдемо тим шляхом, який ми обрали", - пояснив Олексій Арестович.

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Нагадаємо, дату зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна ще не визначено. Порядок денний для переговорів багато в чому залежить від зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом. 16 червня Байден має зустрітися з Путіним у Женеві. На порядку денному саміту США - РФ - питання двосторонніх відносин, а також врегулювання ситуації в Україні та Білорусі.

Автор: 

Зеленський (23667) путін (23750) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+69
Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 8355
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13.06.2021 19:39
+62
Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 4856
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13.06.2021 19:42
+61
Люсе трындеть .....

Зеленский заявит Путину, что нерационально продолжать вооруженную агрессию против Украины, - Арестович - Цензор.НЕТ 4349
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13.06.2021 19:37
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это анклав боснийский в сербии
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14.06.2021 00:31 Відповісти
я там миротворцем был и Жепу мы младовичу не отдали ,из 12.7 ****** когда они подходили .потом договор и эвакуация
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14.06.2021 00:36 Відповісти
Зеленскому лучше сидеть тихо и не рыпаться.
А то его там возьмут в заложники, а Украина скажет: оставьте себе !
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14.06.2021 00:39 Відповісти
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14.06.2021 00:44 Відповісти
козеля про это только и мечтает, и люто завидует евнуховощу.
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14.06.2021 01:10 Відповісти
Яка журбинка буде... Ой, який сум і невимовна втрата... )))0))0)))
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14.06.2021 05:48 Відповісти
Дозволю собі, колего, Вам заперечити. Всі ми добре знаємо, хто такий Бідоносець, і в чому полягає його деструктивний талант. То чи не краще відрядити його з гастролями у двомісячний тур на расію? Ну, так, щоб було з гарантією; так би мовити - зі знаком якості.
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14.06.2021 09:56 Відповісти
Да-да, именно так пусть и заявит:это нерационально!
До Путена сразу дойдет
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14.06.2021 00:44 Відповісти
Так и представляю, как путинХУЙЛО себя по лысине шлёп! и такой "Твою мать, ай-яй-яй! Вот спасибо коллега. а я то смотрю, ну что за фигня!?! Ай-яй-яй, сорян, какая обидная ошибачка!" ОМГ, они там похоже все на кацапском коксе сидят плотно.
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14.06.2021 01:09 Відповісти
Один дятел розповідає про те, що діється у хворій голові другого, Верховного Дятла.
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14.06.2021 01:02 Відповісти
Паскудний придворний блазень стало президентом (о, боги! І справді у українців розум забрали за якісь гріхи!). Але воно твердо засвоїло - при дворі мусить бути блазень! Ось аферистович в акурат підвернувся. Тобто іншими словами, не можна чекати в політиці України при цьому зе-ро хоть когось мудрого. Перелякане и підлабузне зе-ро просто не зможе терпіти коло себе таких людей, воно буде відчувати щосекунди свою нікчемність. А для кожного недомірка на вершині влади то саме страшне. Тому тут вихода 2. 1. Закривати проект Україна-держава. 2. Щось вирішувати з зе-ро і то якнайшвидше.
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14.06.2021 01:05 Відповісти
От тільки у відкриту вбивцею його називають Байден, Порошенко, але не зеленський )
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14.06.2021 01:16 Відповісти
у них в правлении - умертвление центральной канвой идет.
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14.06.2021 06:29 Відповісти
Удивительные метаморфозы.

Еще 2 года назад Арестович говорил, что за ЗЕ во время войны могли проголосовать только полные дегенераты. А самого ЗЕ называл проклятым клоуном.
Зеленський заявить Путіну, що нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, - Арестович - Цензор.НЕТ 6100

А теперь оно делает вид, что верит в то, что несет про "ЗЕ заявит Путину".
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14.06.2021 01:19 Відповісти
Яка жалюгідна повія Люська Арештівна
(хоча насправді жалю воно не гідне... навіть коли тягнутимуть у льох на страту і воно буде верещати, ридати, благати і гидко сучити ніжками, а потім із тонким пердінням ріденько обгидиться - без жалю поставити до стіни і пустити кулю зі стовбура в потилицю)
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14.06.2021 04:47 Відповісти
Арестович про ЗЕ год назад:
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14.06.2021 01:26 Відповісти
Какое выбрано осторожное,нейтральное слово,нерационально.можно было сказать не очень хорошо,или как-то не очень.боиться зеля.
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14.06.2021 05:39 Відповісти
Гундос серливий ! Позорисько!
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14.06.2021 07:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k6jNLxSHv1A
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14.06.2021 08:35 Відповісти
Как выскочу, как выпрыгну, как заявлю!
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14.06.2021 08:38 Відповісти
Щоб Зєля подзвонив пуйлу і сказав, що пуйло помиляється, а потім відразу був посланий на йух, скільки українці мають заплатити? Продати всю свою землю з майном? Витратити на утримання Зєлі і його шобли 2/3 дохлого бюджету? Терпіти Зєліну зраду і корупцію? Змиритись з славою народа-дебіла, що обирає собі лідера, який стукає прутнем по клавішах? І це все за один телефонний дзвінок???
_______________
Зєлю геть. Дострокові. Досить бути народом-дебілом.
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14.06.2021 08:39 Відповісти
"Змиритись з славою народа-дебіла, що обирає собі лідера, який стукає прутнем по клавішах?" Написав дібіл який і обрав цього "підера лідера"!
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14.06.2021 12:57 Відповісти
Легше повірити що їжак згвалтував згвалтував жирафу, ніж те що Лутін послухається Зеленського.
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14.06.2021 08:42 Відповісти
Быть убийцей нерационально.
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14.06.2021 08:45 Відповісти
как будто нет возможности заявить это не заглядывая в газки... или голоборотько таки кинется
в последнем тигрином прыжке повыцарапает зеньки порвйт глотку..... мдя ну это не тот случай
думаю логика этой свиданки простая на самом деле - "помочь" отвернуться тем кто искренне
хочет нам помочь и начать таки сепаратные переговорьчики.....
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14.06.2021 08:47 Відповісти
Пан Ніхто ЗАЯВИТЬ!!! х.йлу!
Анекдот.
Смішно.
"війна не раціональна" - потрібен психіатр.
Не до сміху.
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14.06.2021 08:47 Відповісти
Вот мне интересно обыграть такую ситуацию , к примеру ночью ворвались к Зеленскому пять здоровенных бугая и начали Ленку насиловать или Мендельшу . А Зеленский такой бегает вокруг и уговаривает их , что это не рационально , давайте поговорим , при том что насилуют Ленку не его Что можно обсуждать с бандитом и Террористом ****** рационально
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14.06.2021 09:02 Відповісти
Тю,так Путин еще не стал убийцей...только движется....Надо чувака предупредить....
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14.06.2021 09:16 Відповісти
пукін в логіку і раціональність не вміє.... Там суцільні містика, фантазії і психічні відхилення!
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14.06.2021 09:21 Відповісти
Воно трохи не сповна розуму.....
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14.06.2021 09:34 Відповісти
Шукати "раціональне" в політиці Московщини - це одне з найсмішніших занять за всю історію людства... Світ цим активно займається вже 852-й рік, і досі сидить на "НУЛЕВІ". Краще було б примусити якось Арестовича із Зеленським прочитати Шевченкового "Кобзаря" чи Карела Гавлічека-Боровського (великого чеха). Або хоча б книгу "Московство" нашого геніального москвознавця Павла Штепи.
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14.06.2021 10:17 Відповісти
Це сон
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14.06.2021 10:27 Відповісти
И пальчиком ему еще грозно так: "ай-яй-яй, Володя!"
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14.06.2021 10:32 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26848533.html ТА ТЫ ШО !!!

А Путин-то и не знает. Щас ему Зеленский зенки откроет, Путин как посмотрит, схватится за голову и такой "е@аааать, чо реально я изгой? внатуре 500 лярдов долларов потерял?" - и сразу прикажет вернуть Донбасс и Крым Украине и денег на дорогу даст, лишь бы санкции отменили и на 9 мая приехали. Ведь все эти годы Путину мешало только одно - он не знал, что всё так плохо!

Ну теперь-то всё изменится. Или нет. Потому что свою позицию Пыня уже сто раз озвучивал - "наших войск на Донбассе нет, мы не сторона конфликта, мы миротворцы, так что договаривайтесь с Мотороллой или кто там у них сейчас". И надеяться, что он её изменит, после того как Зеленский заглянет Путину в глаза и скажет то, что Путину давно известно - надо быть совсем долбо.....ом. Потому что это инфантильное желание из разряда "чтобы снизили цены на коммуналку, надо чтобы президент подписал указ о снижении цен, и всё". Ага, именно так всё и работает.

Вряд ли Арестович и Ермак настолько уж идиоты, что озвучивают инфантильные тезисы и сливают переговорную позицию президента в СМИ накануне переговоров. Скорее всего это "имитация идиотизма" - не для Путина, а для своего электората. "Смотрите, я предлагал ему мир, аргументы весомые приводил, а он не захотел. Выходит что война не заканчивается, потому что Путин не хочет! Выходит, я не виноват в том, что не могу выполнить своё предвыборное обещание "закончить войну". Это Путин виноват, ну и Порошенко конечно, кто ж ещё."

И что характерно - избиратель схавает. Вот почему большинство политпроектов делает ставку не на грамотный средний класс, а на люмпен-долбо....ов. Их на порядок больше и ими проще манипулировать.
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14.06.2021 10:53 Відповісти
пригласи придурок его на дуэт с пианиной, може поведется
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14.06.2021 11:12 Відповісти
Путин своей позиции и своих требований не изменит. Встреча Зеленского с Путиным - ощутимый вред для Украины и шаг к сдаче её интереов. Всё, что заявляет Арестович, Путину и всем хорошо известно. Сказать: "Путин, оставьте Украину в покое" - это то же самое, что сказать: "Путин, откажитесь от власти." Но Зеленский это понять не способен. Артист КВН заботится только о своём рейтинге.
Об Арестовиче говорить не стоит. По крайней мере здесь.
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14.06.2021 12:00 Відповісти
повии проходимцы и просто полезные идиоты шо ещё впереди.. 3 ляма задолженость по больничным с января не могу получить..кому плячу за шо
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14.06.2021 13:11 Відповісти
Рациональность это не для Ху*ла , у него в голове собственные тараканы. Как собственно и не для Зеленского , иначе он давно бы уже понял,что встречаться с Ху*лом - нерационально! Рационально с ним станет встречаться после освобождения оккупированых территорий ,для обсуждения выплат нам компенсаций за принесенный ущерб!
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14.06.2021 13:14 Відповісти
Не спроста эта особа , вдруг круто у госкорыта позеленевшая, печется о потерянных рашей млрд...Неуж-то Зе со товарищи, затеяли пойти на попятную в споре с рашей?Ведь и дураку(окрамя зебилья)уже ясно,что заглядывание в кровавые глаза пу до добра не доводит..
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14.06.2021 14:10 Відповісти
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