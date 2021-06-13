Зеленський заявить Путіну, що нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, - Арестович

Україна рухається політико-дипломатичним шляхом, для цього ініційовано зустріч президента держави Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. Це дуже серйозний крок, адже дозволяє вирішити якщо не стратегічні питання протистояння, то хоча б приватні.

Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" повідомив речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, які теми для переговорів двох лідерів Офіс президента України запропонував Москві. Насамперед йдеться про безпеку в Східній Європі, зокрема про збройну агресію Російської Федерації проти України.

"Президент Зеленський вважає, що, з точки зору російського керівництва, нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, бо це - мільярди доларів, які витрачає Росія. Загальний збиток Росії від санкцій, як зазначають російські фахівці, - до 500 млрд дол. Це тисячі життів із обох боків. Це перетворення Росії на державу-ізгоя, а Путіна - на того, кого відкрито називають вбивцею. Ми пам'ятаємо, скільки приїхало на парад на 9 Травня до росіян. Головне державне свято - один президент Таджикистану і все! Єдиний іноземний гість. Ця ізоляція Росії у всіх сенсах, перетворення її на нерукоподатний суб'єкт - це ціна, яку Росія платить за агресію проти України", - сказав Арестович.

Читайте також: Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден

На його думку, президент Зеленський вважає, що це - нераціональна поведінка, яку потрібно усвідомити і виправити. А в України залишаються два великі вибори. Перший - відкрита війна з РФ під відкритими прапорами. Або утримання їх на політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту, не даючи їм переходити до регіонального загострення, загострення на фронті в зоні ООС, повномасштабної війни тощо.

"На мою думку, росіяни усвідомили за спільними зусиллями Заходу та України, що військовий шлях - безперспективний. Значить, залишається політико-дипломатичний. І яким би він неефективним не був, проте це краще, ніж відкрита війна. Тому вибір президента Зеленського однозначний: ми йдемо політико-дипломатичним шляхом, для цього ініційовано зустріч лідерів Росії та України. Зазвичай після такої зустрічі вдається обміняти частину взаємно утримуваних осіб, розв'язати якісь питання гуманітарного характеру. І заради хоча б цього на них варто йти", - додав спікер української делегації в ТКГ.

Другий напрямок, за словами Арестовича, - посилення і прокачування системи національної безпеки й оборони.

"Розуміючи, що з такими сусідами, як Російська Федерація, - це необхідна складова. Крім того, наша вага на політико-дипломатичному шляху прямопропорційна тому, наскільки наші Збройні сили та інші силові структури здатні забезпечити мирний діалог. Адже перше завдання армії - це навіть не війна, не ведення війни, а запобігання війні. Ми це дуже добре розуміємо, тому ми йдемо тим шляхом, який ми обрали", - пояснив Олексій Арестович.

Читайте також: Відновлення особистих контактів, взаємодія у низці напрямків, - Путін про цілі саміту з Байденом

Нагадаємо, дату зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна ще не визначено. Порядок денний для переговорів багато в чому залежить від зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом. 16 червня Байден має зустрітися з Путіним у Женеві. На порядку денному саміту США - РФ - питання двосторонніх відносин, а також врегулювання ситуації в Україні та Білорусі.