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Президент поблагодарил лидеров стран G7 за неизменную поддержку Украины

Президент поблагодарил лидеров стран G7 за неизменную поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский приветствует поддержку независимости и суверенитета Украины, а также важных реформ в нашем государстве, которая высказана в финальном коммюнике саммита лидеров государств "Группы семи".

Об этом говорится в публикации на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, участники саммита G7 в совместном заявлении по его результатам отметили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран G7 призвали Россию отвести войска от границ Украины и придерживаться режима прекращения огня на Донбассе, - коммюнике

Лидеры "Группы семи" призвали Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию на оккупированном Крымском полуострове.

Также участники саммита поддерживают Нормандский переговорный процесс для обеспечения реализации Минских договоренностей.

Лидеры стран "Группы семи" призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования снова взять на себя обязательства о прекращении огня.

Также читайте: Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее "дестабилизирующим действиям", - заявление "Большой семерки"

Автор: 

G7 (833) Зеленский Владимир (20224)


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Топ комментарии
+4
Який паскудний і довгий сон! Розбудіть мене вже, будь ласка. Насниться ж таке страхіття "Президент-виртуоз рояльной игры поблагодарил лидеров стран G7..."
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14.06.2021 00:50
+3
мендель уволили
кто же теперь пишет за вислюка посты и сообщения?
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14.06.2021 00:41
+3
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/mehanizm-bystrogo-reagirovaniya-kak-ssha-nakazhut-zelenskogo-za-korrupciyu-11062021-428050 "Механізм швидкого реагування". Як США покарають Зеленського за корупцію
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
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14.06.2021 00:42
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мендель уволили
кто же теперь пишет за вислюка посты и сообщения?
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14.06.2021 00:41 Ответить
странно.. там вроде бы за Украину никто и не вспоминал кроме косвенно из-за воя зелени про то что они теряют деньги из-за СП-2
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14.06.2021 00:59 Ответить
ленка
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14.06.2021 07:51 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/mehanizm-bystrogo-reagirovaniya-kak-ssha-nakazhut-zelenskogo-za-korrupciyu-11062021-428050 "Механізм швидкого реагування". Як США покарають Зеленського за корупцію
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
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14.06.2021 00:42 Ответить
простите за нескромный вопрос. а какое отношение имеет юсайди и мвф к сугубо внутреннему фонду борьбы с вирусобесием? (Извините если поставил вас в неловкое положение).
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14.06.2021 00:48 Ответить
Да вот не был этот фонд чисто внутренним. Фонд наполнялся в том числе и из соредств, выделенных международными организациями и иностранными донорами.
А Запад очень не любит, когда деньги, которые они дают под конкретную программу, тупо киздят и пилят.
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14.06.2021 01:14 Ответить
Який паскудний і довгий сон! Розбудіть мене вже, будь ласка. Насниться ж таке страхіття "Президент-виртуоз рояльной игры поблагодарил лидеров стран G7..."
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14.06.2021 00:50 Ответить
А предыдущий сон про шоколадного олигарха на посту президента у вас никакого негатива не вызывал?
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14.06.2021 01:54 Ответить
Президент Порошенко це кошмарний сон кремлівського педофіла.
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14.06.2021 09:04 Ответить
Да что вы говорите. И почему же? Что такого страшного для Путина сделал Порошенко за семь лет своего президентского срока?
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16.06.2021 12:59 Ответить
А если бы точно те же самые слова в точно такой же ситуации сказал Порошенко, а не Зеленский, то вы бы уже пели дифирамбы.
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14.06.2021 01:56 Ответить
Есть ли жизнь на Марсе?
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14.06.2021 02:12 Ответить
После "жалобы" Трампу, что Меркель и Макрон мало оказывают помощь Украине и "предъявы" Байдену почему мы до сих пор не в НАТО, это вполне разумное, дипломатическое заявление.
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14.06.2021 06:38 Ответить
...шестой, он и в Африке шестой.
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14.06.2021 06:54 Ответить
Такой поддержки Украиньі от G-7 раньше никогда не бьіло , прогресс.
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14.06.2021 07:59 Ответить
 
 