Президент поблагодарил лидеров стран G7 за неизменную поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский приветствует поддержку независимости и суверенитета Украины, а также важных реформ в нашем государстве, которая высказана в финальном коммюнике саммита лидеров государств "Группы семи".
Об этом говорится в публикации на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, участники саммита G7 в совместном заявлении по его результатам отметили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Лидеры "Группы семи" призвали Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию на оккупированном Крымском полуострове.
Также участники саммита поддерживают Нормандский переговорный процесс для обеспечения реализации Минских договоренностей.
Лидеры стран "Группы семи" призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования снова взять на себя обязательства о прекращении огня.
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кто же теперь пишет за вислюка посты и сообщения?
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
А Запад очень не любит, когда деньги, которые они дают под конкретную программу, тупо киздят и пилят.