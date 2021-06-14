Президент поблагодарил лидеров стран G7 за неизменную поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский приветствует поддержку независимости и суверенитета Украины, а также важных реформ в нашем государстве, которая высказана в финальном коммюнике саммита лидеров государств "Группы семи".

Об этом говорится в публикации на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, участники саммита G7 в совместном заявлении по его результатам отметили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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Лидеры "Группы семи" призвали Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию на оккупированном Крымском полуострове.

Также участники саммита поддерживают Нормандский переговорный процесс для обеспечения реализации Минских договоренностей.

Лидеры стран "Группы семи" призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования снова взять на себя обязательства о прекращении огня.

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