Президент подякував лідерам країн G7 за незмінну підтримку України

Президент Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ у нашій державі, яка висловлена ​​у фінальному комюніке саміту лідерів держав "Групи семи".

Про це йдеться в публікації на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, учасники саміту G7 у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Лідери "Групи семи" закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

Також учасники саміту підтримують Нормандський переговорний процес задля забезпечення реалізації Мінських домовленостей.

Лідери країн "Групи семи" закликали Росію та збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.

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