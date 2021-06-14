Президент подякував лідерам країн G7 за незмінну підтримку України
Президент Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ у нашій державі, яка висловлена у фінальному комюніке саміту лідерів держав "Групи семи".
Про це йдеться в публікації на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, учасники саміту G7 у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Лідери "Групи семи" закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.
Також учасники саміту підтримують Нормандський переговорний процес задля забезпечення реалізації Мінських домовленостей.
Лідери країн "Групи семи" закликали Росію та збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.
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кто же теперь пишет за вислюка посты и сообщения?
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
А Запад очень не любит, когда деньги, которые они дают под конкретную программу, тупо киздят и пилят.