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Президент подякував лідерам країн G7 за незмінну підтримку України

Президент подякував лідерам країн G7 за незмінну підтримку України

Президент Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ у нашій державі, яка висловлена ​​у фінальному комюніке саміту лідерів держав "Групи семи".

Про це йдеться в публікації на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, учасники саміту G7 у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн G7 закликали Росію відвести війська від кордонів України та дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, - комюніке

Лідери "Групи семи" закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

Також учасники саміту підтримують Нормандський переговорний процес задля забезпечення реалізації Мінських домовленостей.

Лідери країн "Групи семи" закликали Росію та збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки"

Автор: 

G-7 G7 (1032) Зеленський Володимир (23683)


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Топ коментарі
+4
Який паскудний і довгий сон! Розбудіть мене вже, будь ласка. Насниться ж таке страхіття "Президент-виртуоз рояльной игры поблагодарил лидеров стран G7..."
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14.06.2021 00:50
+3
мендель уволили
кто же теперь пишет за вислюка посты и сообщения?
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14.06.2021 00:41
+3
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/mehanizm-bystrogo-reagirovaniya-kak-ssha-nakazhut-zelenskogo-za-korrupciyu-11062021-428050 "Механізм швидкого реагування". Як США покарають Зеленського за корупцію
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
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14.06.2021 00:42
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мендель уволили
кто же теперь пишет за вислюка посты и сообщения?
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14.06.2021 00:41 Відповісти
странно.. там вроде бы за Украину никто и не вспоминал кроме косвенно из-за воя зелени про то что они теряют деньги из-за СП-2
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14.06.2021 00:59 Відповісти
ленка
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14.06.2021 07:51 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/mehanizm-bystrogo-reagirovaniya-kak-ssha-nakazhut-zelenskogo-za-korrupciyu-11062021-428050 "Механізм швидкого реагування". Як США покарають Зеленського за корупцію
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
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14.06.2021 00:42 Відповісти
простите за нескромный вопрос. а какое отношение имеет юсайди и мвф к сугубо внутреннему фонду борьбы с вирусобесием? (Извините если поставил вас в неловкое положение).
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14.06.2021 00:48 Відповісти
Да вот не был этот фонд чисто внутренним. Фонд наполнялся в том числе и из соредств, выделенных международными организациями и иностранными донорами.
А Запад очень не любит, когда деньги, которые они дают под конкретную программу, тупо киздят и пилят.
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14.06.2021 01:14 Відповісти
Який паскудний і довгий сон! Розбудіть мене вже, будь ласка. Насниться ж таке страхіття "Президент-виртуоз рояльной игры поблагодарил лидеров стран G7..."
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14.06.2021 00:50 Відповісти
А предыдущий сон про шоколадного олигарха на посту президента у вас никакого негатива не вызывал?
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14.06.2021 01:54 Відповісти
Президент Порошенко це кошмарний сон кремлівського педофіла.
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14.06.2021 09:04 Відповісти
Да что вы говорите. И почему же? Что такого страшного для Путина сделал Порошенко за семь лет своего президентского срока?
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16.06.2021 12:59 Відповісти
А если бы точно те же самые слова в точно такой же ситуации сказал Порошенко, а не Зеленский, то вы бы уже пели дифирамбы.
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14.06.2021 01:56 Відповісти
Есть ли жизнь на Марсе?
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14.06.2021 02:12 Відповісти
После "жалобы" Трампу, что Меркель и Макрон мало оказывают помощь Украине и "предъявы" Байдену почему мы до сих пор не в НАТО, это вполне разумное, дипломатическое заявление.
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14.06.2021 06:38 Відповісти
...шестой, он и в Африке шестой.
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14.06.2021 06:54 Відповісти
Такой поддержки Украиньі от G-7 раньше никогда не бьіло , прогресс.
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14.06.2021 07:59 Відповісти
 
 