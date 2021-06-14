За выходные в центрах вакцинации привили более 31 тысячи человек, - МОЗ

В течение 12-13 июня в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины от COVID-19 привито 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

В эти выходные работало 50 центров вакцинации: 13 центров в Днепропетровской, восемь во Львовской, семь в Одесской, пять в Полтавской, три в Херсонской, два в Киевской, два в Черновицкой, два в Хмельницкой и по одному в Тернопольской, Ривненской, Винницкой , Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве.

Наиболее количество прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410, в Днепре в 12 центрах - 3 145 и во Львове в трех центрах - 2 968.

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На предыдущих выходных работало 14 таких центров, в которых привили 15 025 человек.

Напомним, что с 29 мая 2021 года в Украине начали открываться центры массовой вакцинации населения от COVID-19. Пока эти центры работают только в выходные дни. В них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку с помощью телефонного звонка или СМС, так и всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые присутствуют в листе ожидания на вакцинацию от COVID-19. Приоритет отдается пожилым людям.

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Узнавайте больше о вакцинации от COVID-19 по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.