РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9608 посетителей онлайн
Новости
4 465 4

Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше

Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше

В Украине умерла восьмая жертва ДТП украинского рейсового автобуса, которое произошло в ночь с 5 на 6 марта на автомагистрали A4 в Подкарпатском воеводстве Польши в 30 км от границы с нашим государством.

Эту информацию корреспонденту Укринформа подтвердила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили информацию с Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", - сообщила Пентковская.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше умерла седьмая жертва ДТП с украинским автобусом - 27-летняя Анастасия Кочеткова

Укринформу из собственных источников стало известно, что речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет из Херсонской области, который получил в этой аварии тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле. Когда его состояние улучшилось, в конце марта его перевезли спецтранспортом для дальнейшего лечения в Украину.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.

ДТП (7671) Польша (8398)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну і заголовок: як може померти жертва ДТП? коли жертвами називають вже загиблих людей. Померти може лише постраждалий, і стати жертвою (посмертно)! Заголовок повинен бути : "Померла восьма важко постраждала у аварії у Польщі, ставши восьмою жертвою".
показать весь комментарий
14.06.2021 16:13 Ответить
Прочти значение слова "жертва", жертва образования...
показать весь комментарий
14.06.2021 18:49 Ответить
слова інколи ******* значення, коли використовуються у конкретних ситуаціях. ось ти реально жертва вчилок. раз вони тобі того не пояснили.
показать весь комментарий
14.06.2021 18:55 Ответить
Ты не крутись, как уж на сковородке, прочти значение слова "жертва". Стыдно сознаваться в своём невежестве?
показать весь комментарий
15.06.2021 19:00 Ответить
 
 