Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше

В Украине умерла восьмая жертва ДТП украинского рейсового автобуса, которое произошло в ночь с 5 на 6 марта на автомагистрали A4 в Подкарпатском воеводстве Польши в 30 км от границы с нашим государством.

Эту информацию корреспонденту Укринформа подтвердила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили информацию с Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", - сообщила Пентковская.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше умерла седьмая жертва ДТП с украинским автобусом - 27-летняя Анастасия Кочеткова

Укринформу из собственных источников стало известно, что речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет из Херсонской области, который получил в этой аварии тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле. Когда его состояние улучшилось, в конце марта его перевезли спецтранспортом для дальнейшего лечения в Украину.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.