Померла восьма жертва аварії українського автобуса в Польщі

В Україні померла восьма жертва ДТП українського рейсового автобуса, що сталася в ніч із 5 на 6 березня на автомагістралі A4 у Підкарпатському воєводстві Польщі за 30 км від кордону з нашою державою.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердила прессекретарка Окружної прокуратури в Перемишлі Марта Пентковська, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма людина з цієї аварії. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи має ця смерть зв'язок із ДТП", - повідомила Пентковська.

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Укрінформу з власних джерел стало відомо, що йдеться про чоловіка віком приблизно 60 років із Херсонської області, який зазнав у цій аварії важких травм і протягом трьох тижнів лікувався в лікарні в Перемишлі. Коли його стан покращився, наприкінці березня його перевезли спецтранспортом для подальшого лікування в Україну.

Як повідомлялося, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (у якому перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.