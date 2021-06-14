"Слуга народа" Мезенцева: законопроект о двойном гражданстве соберет конституционное большинство

Украинцы с двойным гражданством должны получить право избираться в органы власти. Если только второе гражданство - не российское.

Замглавы комитета ВР по вопросам интеграции в ЕС Мария Мезенцева сказала на пресс-конференции в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно украинских парламентариев. Здесь прозвучала цифра 226. Я уверена, что так же, как и с другими важными вопросами, мы сможем собрать даже конституционное большинство, потому что такая инициатива и такой законопроект, как вы помните, два раза пытался пройти парламент, он был подан от президента Украины", - сказала она.

Мезенцева также указала, что законопроект признает тот факт, что у многих граждан Украины уже есть паспорта других государств.

"Но мы не должны их дискриминировать. По всем признакам они имеют право воспользоваться мировым опытом, они имеют право избираться и быть избранными", - отметила депутат.

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По ее словам, законопроект вводит понятие "страна-агрессор". И граждане, которые укажут наличие паспорта РФ, не смогут избираться и принимать участие в голосовании.

"Уверена, что данным законопроектом мы снимем все манипуляции, которые касаются украинских граждан, даже тех, которые получили уже давно или сейчас проходят принудительную, к сожалению, паспортизацию, которая создала огромную проблему со стороны РФ. Мы не приостановим избирательные права для тех граждан, которые имеют паспорта стран, отличающихся от РФ. И, конечно, мы начнем добровольное декларирование", - рассказала Мезенцева.

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Она подчеркнула, что текст законопроекта имеет шансы на успех.

"Конечно, правки будут приветствоваться. Думаю, будет очень безумное обсуждение этого законопроекта при первом чтении, но, уже видя настроения внутри украинского парламента и в Офисе президента, и в ветке исполнительной власти, мы видим, что именно этот текст имеет право на жизнь и имеет право на успех", - сказала депутат.

Как сообщалось, 25 января народные депутаты народные депутаты из фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсейчук и Дмитрий Микиша зарегистрировали три законопроекта о двойном гражданстве для украинцев.

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В законопроекте №4640 авторы предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.