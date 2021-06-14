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"Слуга народа" Мезенцева: законопроект о двойном гражданстве соберет конституционное большинство

Украинцы с двойным гражданством должны получить право избираться в органы власти. Если только второе гражданство - не российское.

Замглавы комитета ВР по вопросам интеграции в ЕС Мария Мезенцева сказала на пресс-конференции в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно украинских парламентариев. Здесь прозвучала цифра 226. Я уверена, что так же, как и с другими важными вопросами, мы сможем собрать даже конституционное большинство, потому что такая инициатива и такой законопроект, как вы помните, два раза пытался пройти парламент, он был подан от президента Украины", - сказала она.

Мезенцева также указала, что законопроект признает тот факт, что у многих граждан Украины уже есть паспорта других государств.

"Но мы не должны их дискриминировать. По всем признакам они имеют право воспользоваться мировым опытом, они имеют право избираться и быть избранными", - отметила депутат.

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По ее словам, законопроект вводит понятие "страна-агрессор". И граждане, которые укажут наличие паспорта РФ, не смогут избираться и принимать участие в голосовании.

"Уверена, что данным законопроектом мы снимем все манипуляции, которые касаются украинских граждан, даже тех, которые получили уже давно или сейчас проходят принудительную, к сожалению, паспортизацию, которая создала огромную проблему со стороны РФ. Мы не приостановим избирательные права для тех граждан, которые имеют паспорта стран, отличающихся от РФ. И, конечно, мы начнем добровольное декларирование", - рассказала Мезенцева.

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Она подчеркнула, что текст законопроекта имеет шансы на успех.

"Конечно, правки будут приветствоваться. Думаю, будет очень безумное обсуждение этого законопроекта при первом чтении, но, уже видя настроения внутри украинского парламента и в Офисе президента, и в ветке исполнительной власти, мы видим, что именно этот текст имеет право на жизнь и имеет право на успех", - сказала депутат.

Как сообщалось, 25 января народные депутаты народные депутаты из фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсейчук и Дмитрий Микиша зарегистрировали три законопроекта о двойном гражданстве для украинцев.

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В законопроекте №4640 авторы предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

Автор: 

законопроект (3219) двойное гражданство (161) Мезенцева Мария (20)


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Топ комментарии
+28
па.дло с двойным гражданством,должно быть приравнено к коллаборационисту и лишено права быть избранным и избирать!
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14.06.2021 15:53
+27
Сегодня враги в россии, завтра, не дай бог, ещё кто-то и где-то. Каждый раз закон будете переписывать? Человек с двойным гражданством не может работать в госструктурах. Интересы какого государства он там будет отстаивать?
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14.06.2021 15:56
+22
Права обирати, бути обраним, працювати в органах влади стосуються ВИКЛЮЧНО українців, оскільки українці не зобовязані за свій рахунок грошове забезпечення, пенсії, соціальні виплати іноземців. Інше - злочин. Кожний хрін з 2 грмд повинен бути негайно звільнений з державної посади, депутат позбавлений звання та їх притягнуто до кримінальної відповідальності, без права на пенсію, без врахування стажу.
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14.06.2021 15:58
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Дибіли...
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14.06.2021 15:50 Ответить
...в натурєєєєєє
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14.06.2021 16:33 Ответить
Законопроект про подвійне громадянство призведе до розпуску ВРУ і розправи над депутатами!
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14.06.2021 18:10 Ответить
Ізраїльське?
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14.06.2021 15:52 Ответить
Так, але все це задумано для легалізації жителів ОРДЛО з кацапськими паспортами.
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14.06.2021 15:56 Ответить
У Ишака израильская ксива на кармане уже десяток лет. Поэтому оно не имело права баллотироваться. Тут импичмент 100%
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14.06.2021 17:06 Ответить
па.дло с двойным гражданством,должно быть приравнено к коллаборационисту и лишено права быть избранным и избирать!
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14.06.2021 15:53 Ответить
Пропонуєте Зеленському відмовитися від російського паспорта?
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14.06.2021 16:04 Ответить
100%%%%%
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14.06.2021 20:18 Ответить
Мрази...
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14.06.2021 15:54 Ответить
Зачем избираться? Это точно лишнее
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14.06.2021 15:56 Ответить
Сегодня враги в россии, завтра, не дай бог, ещё кто-то и где-то. Каждый раз закон будете переписывать? Человек с двойным гражданством не может работать в госструктурах. Интересы какого государства он там будет отстаивать?
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14.06.2021 15:56 Ответить
На данный момент ,это равно самоубийству.
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14.06.2021 15:56 Ответить
А потім окремою поправкою приберусь "якщо тільки не російське". От побачите
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14.06.2021 15:57 Ответить
та навіть з поправкою це не припустимо!
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15.06.2021 08:43 Ответить
Права обирати, бути обраним, працювати в органах влади стосуються ВИКЛЮЧНО українців, оскільки українці не зобовязані за свій рахунок грошове забезпечення, пенсії, соціальні виплати іноземців. Інше - злочин. Кожний хрін з 2 грмд повинен бути негайно звільнений з державної посади, депутат позбавлений звання та їх притягнуто до кримінальної відповідальності, без права на пенсію, без врахування стажу.
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14.06.2021 15:58 Ответить
Твари. Они не только избираться и избирать будут, они еще и землю смогут покупать, как граждане Украины.
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14.06.2021 15:59 Ответить
Пока лохов отвлекают борьбой за надписи на футболках, воришки народа принимают нужные им законы.
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14.06.2021 16:01 Ответить
Усіх депутатів, що вносять пропозиції змінити Конституцію ******* притягнуто до відповідальності за антиукраїнську діяльність.
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14.06.2021 16:01 Ответить
Говорили, что это для украинцев, а сами пытаются себя легализовать ))) Красавы!
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14.06.2021 16:02 Ответить
В законе нужны всего две статьи:
- о криминальной ответственности за двойное гражданство по статье о мошенничестве;
- о криминальной ответственности за получение гражданства страны агрессора по статье о госизмене.
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14.06.2021 16:04 Ответить
Це напевно, щоб круто можна було земелькою торгануть. Дискримінація тут пофіг тут баблові інтереси, правда панове?
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14.06.2021 16:05 Ответить
Можемо скотится до Конституції кравчука, де в країні унитарного устрою визначено арк(((
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14.06.2021 16:08 Ответить
Привет зебилам!
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14.06.2021 16:09 Ответить
я так розумію, що депутатів давно не киздили...
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14.06.2021 16:11 Ответить
Не соберёт.
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14.06.2021 16:13 Ответить
А еще иностранные граждане, став депутатами смогут получить допуск к секретным документам
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14.06.2021 16:16 Ответить
Да. это все спецом делают .Валить надо с Украины,она почти уничтожена жидами.
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14.06.2021 16:18 Ответить
На усіх патриотичних каналах лише футбол та неактуальна муйня в стилі жвачок ганапольського. Але питання про подвійне громадянство це бомба, загроза державності. Зєсрань щодня випробовує своїм лайном закони про мову, землю, держутворення, ЗСУ/оборонка. Де українські змі і відповідний розголос?
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14.06.2021 16:18 Ответить
Кожного хто проголосує за ці закони можна сміливо судити по статті "держзрада". Це не закони про "толерантність", це бомба, яка може розірвати Україну на шматки.
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14.06.2021 16:18 Ответить
100%
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15.06.2021 08:42 Ответить
Конечно наберется 300 голосов, ведь все депутаты имеют по несколько паспортов. Я не удивлюсь, если паспорт одной страны на ближнем востоке есть у всей фракции СН и лично у ЗЕ.
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14.06.2021 16:27 Ответить
Як можна допускати до державної таємниці, коли є громадянство іншої держави?
Де буде відбувати військову повинність особа з подвійним громадянством?
Це лише декілька питань, а їх виникає багато.
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14.06.2021 16:29 Ответить
З подвійним громадянством повинні бути позбавлені права обиратись і бути обраними, а також займати будь які керівні посади.
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14.06.2021 16:31 Ответить
Громадянство в національній ідентифікаціі стоїть на першому місці...Вище ніж мова,релігія,культура,історична пам"ять...Який сенс тоді захищати мову,країну,яка населена невідомо чиїми громадянами?..
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14.06.2021 17:09 Ответить
"с двойным гражданством должны получить право избираться в органы власти",- такого точно нет в любой уважающей себя стране. Это уже не страна а проходной двор. Для граждан да но не во власть же.
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14.06.2021 17:32 Ответить
Так "Слуги Каннабиса" этого и хотят. Задача у них одна-разрушить украинское государство.
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14.06.2021 17:52 Ответить
То, есть эта сволочь хочет, чтобы нами правили не только мошенники, проходимцы, наркоманы и бандиты, но и еще граждане других государств, которым будет глубоко наплевать и на государство Украина и на украинских граждан.
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14.06.2021 17:45 Ответить
В ОП и Раде одна проблема, как этническим евреям легализовать свои израильские паспорта в Украине.
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14.06.2021 18:33 Ответить
Блін !
Тільки у сусідній темі https://censor.net/ru/news/3271279/tsentrenergo_otdali_kolomoyiskomu_lichno_zelenskiyi_i_goncharuk_ekssekretar_snbo_danilyuk - розписав і ..., тут вже конкретніше , нічого - повторююся :
Ну ..., у майбутньому - напевно буде допустимо мати і 2 , і 3 , і навіть більше громадянств "Слуга народа" Мезенцева: законопроект о двойном гражданстве соберет конституционное большинство - Цензор.НЕТ 8798
Хоча , воно трохи захитрожопо , але у окремих випадках може бути допущено ...
Єдиною вимогою - між державами має бути підписаний відповідний договір . У ньому мають бути детально прописані усі деталі "багатогромадянства" . Від того , у яких випадках це можливо , до того - у яких збройних військах має служити , куда які податки платити , яка відповідальність судова та фінансова , видача примусова при запиті іншої сторони і т.п. і т.д.
Бо громадянство кожної країни має свої обов"язки і свої права "Слуга народа" Мезенцева: законопроект о двойном гражданстве соберет конституционное большинство - Цензор.НЕТ 8798
А без такого договору - хитрожопі будуть користуватися бонусами усіх громадянств , а обов"язки - перед ні однією країною не виконувати "Слуга народа" Мезенцева: законопроект о двойном гражданстве соберет конституционное большинство - Цензор.НЕТ 8798
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14.06.2021 21:57 Ответить
По всей видимости вы путаете разные понятия, такие как "двойное гражданство" и "множественное гражданство". Какая вам разница, если закон о гражданстве, записанный в Конституции всё равно не соблюдается?
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15.06.2021 01:15 Ответить
Хочуть узаконити окупацію!
Геть мразей від влади!
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15.06.2021 08:40 Ответить
Человек с двойным гражданством не может состоять на госслужбе, не может избираться в органы власти всех уровней, быть на службе в силовых структурах, везде, где есть допуск к гостайне. Да и участие в выборах под большим вопросом...
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15.06.2021 11:15 Ответить
 
 