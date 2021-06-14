Гуманитарный комитет ВР не собирается рассматривать "языковые" поправки, - "слуга народа" Потураев
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не планирует рассматривать поправки об отмене перехода на украинский язык с 16 июля всех фильмов и сериалов, которые транслируются на телевизионных каналах.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель комитета Никита Потураев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ.
"От фракции нет никаких предложений об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который был принят 2019 года. Нет и предложений по какому существенному пересмотру норм этого закона. В том числе и того, что касается фильмов или сериалов на телевидении ... Отдельные депутаты предлагали разные варианты того, как может работать "языковой" закон - с точки зрения сроков и других несущественных моментов. Но в повестке дня ничего из этих предложений нет ", - отметил Потураев.
По его словам, дискуссию, которая продолжается вокруг поправок к законопроекту №4107, начали представители теле- и киноиндустрий.
"Они выступили с просьбой перенести вступление в силу одной из норм закона, которая обязывала перейти с июля на украинский язык. Представители индустрий говорили, что из-за карантина не успевают доснять достаточно собственного продукта. В итоге, произошло ли такое перенесение? Нет. Есть сейчас в повестке дня такой перенос? Нет. Могло оно пройти в Верховной Раде и получить большинство голосов в нашей фракции? Нет", - подчеркнул он.
Потураев также отметил, что комитет еще не принял никакого решения по поправкам, соответственно, нет оснований рассматривать их в зале Верховной Рады.
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Потураєв викритий Миротворцем агент ФСБ, звідси такі атаки на мовний закон. зрозуміло, що поки в https://mobile.twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu сидить Баканов, до Потураєва в СБУ питань не буде адже роблять одну і ту ж справу.