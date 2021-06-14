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Гуманитарный комитет ВР не собирается рассматривать "языковые" поправки, - "слуга народа" Потураев

Гуманитарный комитет ВР не собирается рассматривать

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не планирует рассматривать поправки об отмене перехода на украинский язык с 16 июля всех фильмов и сериалов, которые транслируются на телевизионных каналах.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель комитета Никита Потураев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ.

"От фракции нет никаких предложений об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который был принят 2019 года. Нет и предложений по какому существенному пересмотру норм этого закона. В том числе и того, что касается фильмов или сериалов на телевидении ... Отдельные депутаты предлагали разные варианты того, как может работать "языковой" закон - с точки зрения сроков и других несущественных моментов. Но в повестке дня ничего из этих предложений нет ", - отметил Потураев.

По его словам, дискуссию, которая продолжается вокруг поправок к законопроекту №4107, начали представители теле- и киноиндустрий.

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"Они выступили с просьбой перенести вступление в силу одной из норм закона, которая обязывала перейти с июля на украинский язык. Представители индустрий говорили, что из-за карантина не успевают доснять достаточно собственного продукта. В итоге, произошло ли такое перенесение? Нет. Есть сейчас в повестке дня такой перенос? Нет. Могло оно пройти в Верховной Раде и получить большинство голосов в нашей фракции? Нет", - подчеркнул он.

Потураев также отметил, что комитет еще не принял никакого решения по поправкам, соответственно, нет оснований рассматривать их в зале Верховной Рады.

Также читайте: Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь

Автор: 

закон (3175) законопроект (3219) украинский язык (1189) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+11
Мутять муділи...
Досить вже докопуватись до мови.
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14.06.2021 19:09
+7
Стандартний прийом "вкид-реакція", якщо шось здаєм назад
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14.06.2021 19:47
+3
Завтра винесуть на голосування в сесійний зал без розгляду в комітеті.
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14.06.2021 19:30
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Мутять муділи...
Досить вже докопуватись до мови.
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14.06.2021 19:09 Ответить
совецко-турецкая граница, Изя ночью переходит границу.
слышно окрик: "Стой, кто идет ?"
Изя в ответ: "Тише, тише! Уже никто никуда не идет!"
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14.06.2021 22:16 Ответить
солдат нагодували, взялись за мову....
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14.06.2021 22:18 Ответить
Завтра винесуть на голосування в сесійний зал без розгляду в комітеті.
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14.06.2021 19:30 Ответить
Фаріон про Потураева 😀
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон Зе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон

https://youtu.be/dv53gGS3DVA
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14.06.2021 19:38 Ответить
Шо, фсралися?!
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14.06.2021 19:42 Ответить
Стандартний прийом "вкид-реакція", якщо шось здаєм назад
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14.06.2021 19:47 Ответить
оцё потураева оно дебил и нами рулят мы терпилы горе побеждённым
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14.06.2021 20:01 Ответить
А про подвійне громадянство, пісюн?
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14.06.2021 20:10 Ответить
Після всієї брехні "узеленських" та їхнього лідера, за більш ніж 2 роки, в мене, чомусь (от дивина, правда?), немає віри словам будь-кого з їхніх представників...
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14.06.2021 20:18 Ответить
Кто там поближе к потеряеву - дайте копняка хорошего ему.
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14.06.2021 20:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45

Потураєв викритий Миротворцем агент ФСБ, звідси такі атаки на мовний закон. зрозуміло, що поки в https://mobile.twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu сидить Баканов, до Потураєва в СБУ питань не буде адже роблять одну і ту ж справу.

Гуманитарный комитет ВР не собирается рассматривать "языковые" поправки, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6298
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14.06.2021 20:44 Ответить
Вбивця мови Потураєв фігурує у зламаному листуванні одіозного помічника Путіна Владислава Суркова. Російський агент пропонує Суркову Потураєва першим у списку зацікавлених просувати інтереси Кремля

Гуманитарный комитет ВР не собирается рассматривать "языковые" поправки, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4001
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14.06.2021 21:06 Ответить
зеленое петушило сдало назад, когда увидело, что кацапизацию, народ ему не простит
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14.06.2021 20:47 Ответить
їх пора банально не зеленькою "вмивати" а пиз.....и!
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14.06.2021 22:14 Ответить
 
 