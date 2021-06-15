Сегодня состоится ВНО по географии

15 июня состоится внешнее независимое оценивание по географии. Более 175 000 человек в 743 пунктах тестирования в течение 150 минут выполнять задачи сертификационной работы по географии. Тест насчитывает 54 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Допуск участников к пункту начался в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

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Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии следующих документов:

- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

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Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.