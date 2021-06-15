Сьогодні відбудеться ЗНО з географії

15 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Понад 175 000 осіб у 743 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з географії. Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО. В запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

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Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

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Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.