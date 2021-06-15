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Украина достойна того, чтобы быть равноправным членом НАТО, - Зеленский

Украина достойна того, чтобы быть равноправным членом НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает на то, чтобы быть одним из членов НАТО.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы достойны того, чтобы быть членами Альянса, если Альянс видит Украину среди членов НАТО одного уровня,не где-то за кулисами, а за одним столом. Считаю, что это правильное решение (принять Украину в НАТО. - Ред.) Я благодарен президенту Байдену, мы с ним об этом говорили, говорили прямо. Также благодарен всем представителям, особенно тех стран, которые всегда нас поддерживали", - отметил президент.

"Я считаю, что Украина заслуживает этого действительно, чтобы быть одной из мощных стран в НАТО. Нас нужно приглашать, я считаю это честным. Мы не должны проситься", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Распускать сегодня Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) НАТО (9963)


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Топ комментарии
+13
Если не понимаешь английского, переведу для тупого "Искорени коррупцию вокруг себя". Тебе это говорят прямым текстом, дебил.
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15.06.2021 11:24
+4
звичайно! після невдалих спроб залізнуть мир в очку путіна нато саме то
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15.06.2021 11:25
+4
Членом говоришь? НУ-ну
Украина достойна того, чтобы быть равноправным членом НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4982
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15.06.2021 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Если не понимаешь английского, переведу для тупого "Искорени коррупцию вокруг себя". Тебе это говорят прямым текстом, дебил.
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15.06.2021 11:24 Ответить
дарма не уточняєш, за кого конкретно йде мова. Воно ж не зрозуміє, що в першу чергу мова йде про беню, фірташа,, д'єрмака, татарова, смірнова та інші подібні фігури.
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15.06.2021 11:41 Ответить
Все оно прекрасно понимает. Но кукла просто не в состоянии пойти против своего кукловода. Уж сильно крепко тот его за крашенки держит. Вот и изворачивается как умеет.

Украина достойна того, чтобы быть равноправным членом НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8912
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15.06.2021 11:45 Ответить
звичайно! після невдалих спроб залізнуть мир в очку путіна нато саме то
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15.06.2021 11:25 Ответить
Пора уже офису Зе готовить переговоры и вступление в военный блок с Рептилоидами...Это вероятнее в перспективе.
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15.06.2021 11:25 Ответить
Членом говоришь? НУ-ну
Украина достойна того, чтобы быть равноправным членом НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4982
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15.06.2021 11:26 Ответить
что-то много клоуна сегодня, - опять коксом закинулся, наркоман проклятый?!
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15.06.2021 11:26 Ответить
Байден еще раз назвал беспамятному Зеленскому условие для вступления в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.
Та і впопуреднику теж саме казали...
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15.06.2021 11:27 Ответить
Только ты не достоин -поэтому при тебе нам этого точно не подарят
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15.06.2021 11:27 Ответить
Вава вже отримав підсрачника від Байдена. Тобі мало цього? Може повторіть.
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15.06.2021 11:31 Ответить
Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"
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15.06.2021 11:33 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/mehanizm-bystrogo-reagirovaniya-kak-ssha-nakazhut-zelenskogo-za-korrupciyu-11062021-428050 Как США накажут Зеленского за коррупцию
Для Банковой главная проблема на ближайший месяц - подготовка к визиту Владимира Зеленского в США. Конечно, Зеленский очень доволен, что Джо Байден позвонил ему и пригласил в Вашингтон в июле. Но Байден четко дал понять, что первая тема, которая его волнует, - это борьба Зеленского с коррупцией. И не случайно в официальном пресс-релизе Белого дома рассказ о содержании разговора двух президентов начинается словами: «Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией». Также примечательно, что Белый дом заставил Банковую https://www.dsnews.ua/politics/na-bankoviy-pripisali-baydenu-slova-pro-vstup-ukrajini-do-nato-ale-zgodom-shamenulisya-08062021-427574 удалить из ее сообщения о разговоре двух президентов слова о том, что Байден поддержал предоставление Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. 8 июня, на следующий день после звонка Байдена Зеленскому, позицию Вашингтона по этому вопросу изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО, - заявил Блинкен сенаторам. - Независимо от ПДЧ, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться вперед и готовиться к членству в будущем. Другая часть этого ... плана - хорошее управление и эффективная борьба с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, то есть с коррупцией. И нам нужно видеть от Украины прогресс в этом плане». Сказано четко и недвусмысленно: пока Зеленский не начнет борьбу с коррупцией - ПДЧ Украине не светит.
Байден выбрал довольно символичное время для своего звонка Зеленскому. Как раз 7-8 июня в Киеве проходила международная конференции «Демократия в действии: Нуль коррупции». И получилось так, что буквально за несколько часов до разговора двух президентов представители администрации Байдена на этой конференции публично ткнули носом Банковую в проваленную борьбу с коррупцией.
«Мы приветствуем шаги украинской власти, которая ввела санкции против коррумпированных деятелей, и мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинской власти, в том числе в судах, чтобы привлечь этих деятелей к ответственности в ближайшие месяцы и годы», - заявил в видеоприветствии и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. То есть санкции - это для Вашингтона еще не результат, о результате можно будет говорить, когда будут вынесены судебные приговоры. Представитель госдепа не ограничился общими фразами. Он назвал одну конкретную фамилию. И эта фамилия - не из украинского санкционного списка, а из американского. В украинский список она до сих пор не попала. «В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в США в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию», - подчеркнул Рикер.
Еще одно предупреждение озвучила знаменитая Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН. Сейчас она администратор USAID - Агентства США по международному развитию. Пауэр подчеркнула, что борьба с коррупцией является основной целью работы USAID в Украине. «Рада сообщить, что сегодня мы пойдем дальше. В ближайшие недели USAID создаст целевую группу по борьбе с коррупцией, которая будет повышать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу в рамках всего нашего Агентства, опираясь на знания ведущих внутренних и внешних экспертов для противодействия коррупции в Украине и за ее пределами», - рассказала она. Из ее дальнейших слов можно понять, что она недовольна низкой эффективностью нынешних антикоррупционеров. Одной из задач целевой группы будет это исправить.
Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины. И это будет еще одним способом давления на Зеленского, наряду с давлением изнутри, с помощью возмущенной общественности.
Глобальный расчет Банковой строится на том, что Запад не будет наказывать украинскую власть, ибо Украина - жертва российской агрессии, форпост Запада в противостоянии с Россией и т.п. Сейчас Белый дом пытается доходчиво пояснить Банковой, что у него есть инструменты, как наказать конкретных украинских деятелей, не наказывая Украину.
Наверное, в Вашингтоне сомневаются, что посланные сигналы будут услышаны и правильно поняты. Через месяц, после визита Зеленского в Вашингтон, эти сомнения или развеются, или закрепятся окончательно.

https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский , политический обозреватель, пятница, 11 июня 2021г.
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15.06.2021 11:33 Ответить
Если так хочется воровать- воруйте дальше на дорогах, на том что не портит отношения с союзниками. А пока воруете на армии и не проводите реформы про НАТО можно только мечтать
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15.06.2021 11:35 Ответить
Осталось выиграть чемпионат по футболу, вот и будет мощная страна в НАТО. Пока мощи наши в склепе.
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15.06.2021 11:42 Ответить
спасибо. просветили. А я то думал, что перекрутки были вызваны желанием поца покрасоваться. А нет, от поца требовали признания участия в борьбе с коррупцией при чем официально, Блинкин требовал устно, а байден в письнном виде. Поцы поняли, что такое признание вызовет в Украине смех, переходящий в хохот, и могут усохнуть " дорожки", начали, как обычно, петлять, что-то мямлить. Обзывать других президентов, уцепились в какое то оружие Германии, газопровод. А главный поц с форумов не вылазит, искрит глазами и словом, даже перестал музыцировать на рояле. Но, нагнули, после этого и встреча с Фюрером выглядит как несбыточная мечта поца и его команды. Ну кто захочет в стречаться з ......
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15.06.2021 11:58 Ответить
Главное что бы тридцать членов НАТО думали так же... Не вступающий навязывает правила и требования, а принимающая сторона.
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15.06.2021 12:21 Ответить
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
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15.06.2021 12:34 Ответить
Достойна при достойном президенте, а не его и.о.
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15.06.2021 13:01 Ответить
Вот только это решать не заштатному клоуну-наркоману ЗЕ.
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15.06.2021 15:06 Ответить
 
 