Украина достойна того, чтобы быть равноправным членом НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает на то, чтобы быть одним из членов НАТО.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы достойны того, чтобы быть членами Альянса, если Альянс видит Украину среди членов НАТО одного уровня,не где-то за кулисами, а за одним столом. Считаю, что это правильное решение (принять Украину в НАТО. - Ред.) Я благодарен президенту Байдену, мы с ним об этом говорили, говорили прямо. Также благодарен всем представителям, особенно тех стран, которые всегда нас поддерживали", - отметил президент.

"Я считаю, что Украина заслуживает этого действительно, чтобы быть одной из мощных стран в НАТО. Нас нужно приглашать, я считаю это честным. Мы не должны проситься", - добавил глава государства.

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